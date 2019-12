Komu skutočne pomôže znížená DPH na "vybrané" potraviny?

Andrej Danko je ekonomický expert a nikto o tom nepochybuje. O čom sa už ale dá pochybovať, či mu ide základná matematika. Vlastne ani mu ísť nemusí, on ju nepotrebuje.

Vo všeobecnosti platí, že DPH sa znižuje vtedy, ak štát hodlá vedome, príčetne a hlavne dobrovoľne pustiť žilou zo svojho prebytkového rozpočtu a zlepšiť podmienky na trhu. Potom sa ešte oplatí znížiť DPH ak je na trhu pretlak istej skupiny výrobkov a znížená cena, spoločne s trhovým tlakom, zásadne zníži cenu a zvýšený obrat nahradí výpadok na znížení DPH.

V tomto prípade však neplatí ani jedna ani druhá podmienka. Slovenská výroba potravín je na úrovni 34% potreby trhu a rozpočet sa nedá nazvať inak ako podvod, nie to bože aby sa aspoň blížil k vyrovnanému rozpočtu. Naopak zaťatá sekera je asi najvyššia za ostatné roky. Viem, teraz sa ozvú všetci ochrancovia A.Danka a budeme polemizovať o tom, čí potrebujeme vyrovnaný rozpočet a či nie je lepšie si požičať 7-10 mld Eur a .....

No nie. U nás sa rozkradne a vytuneluje úplne všetko a jediná stopka pre bohémsku vládu je pomyselná dlhová brzda. Ak nevieme postaviť km dialníc a peniaze ozaj nie sú problém, žiadna ďalšia pôžička nič nevyrieši. Naopak dovolím si malú úvahu o tom, že by sa nejak isto pomaly stratila a rozplynula v dyme populizmu a predvolebného sociálneho inžinierstva.

Ale späť k potravinám. Ako sme počuli, ide sa znižovať DPH na tzv "zdravé potraviny". Aj napriek tomu, že do dnešného dňa neexistuje zákonná definícia toho, čo je zdravá potravina, skúsim sa jemne zamyslieť. Asi zdraviu prospešná, ale iná potravina ani nesmie byť. Ak zdraviu neprospieva, je nebezpečná a nesmie sa predávať.

Prvá "zdravá" skupina 0403 - Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

No neviem ako experti z SNS, ale ak je "zdravá" potravina taká, čo je dosladzovaná a nie len cukrom, asi máme rozličný názor na to, čo je zdraviu prospešné. Ak dnes hovoríme, že deti majú málo pohybu, objavuje sa u nich vo vysokom % obezita a stomatologické problémy, asi by sme mohli príjem pridaného cukru obmedziť, nie podporiť. Ale uznávam, nie som expert SNS.

Druhá "zdravá" skupina je úzko omedzená 0406 - Syry a tvaroh - len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu. Žiadne syry, žiaden tvaroh, ktoré sú tzv. mliečne konzervy, ale len bryndza. Prečo? Lebo hoteliéri a naše národné jedlo, bryndzové halušky. So zdravím nič.

0409 00 00 - Prírodný med. No tu skláňam hlavu nad genialitou predsedu SNS. Uznávam, včelári potrebujú pomôcť, ale isto nie takto. Chcelo by to znížiť postreky, ktoré likvidujú včelstvá, chcelo by to zvyšovať výmery ovocných sadov, chcelo by to lúky plné kvetov. To sa ale nedeje, výmery nám klesajú a včelstiev a včelárov ubúda. Takže sa znížená DPH prejaví aj na dovozovom mede a to zas pomôže niekomu inému. Opäť hotelieri a čajík s medom. O tom, či je med zdravý, nejdem viesť diskusiu.

0701 - Zemiaky, čerstvé alebo chladené

0702 00 00 - Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

0703 - Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0704 - Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené

0708 - Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené,

0709 - Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

0808 - Jablká, hrušky, duly, čerstvé

Zemiak, paradajka, cibuľa, cesnak, pór, kapusta :-) najčastejšia príloha a zloženie šalátu ku každému hlavnému jedlu v každej typicky slovenskej reštaurácii. Na druhej strane nie je úplne jasné, čo nám urobila ostatná, tu neuvedená zelenina. Je v nej menej vitamínov? Nie. Nedá sa u nás pestovať? Ale dá. Ale nepoužíva sa v bežnej gastronómii. Že pre SNS neexistuje iné ovocie ako jablká a hrušky, to viem pochopiť. Pri každom ohnivom prejave pána predsedu zaznie veta, že tu niekto mieša "jablká a hrušky" a jemu sa to miešanie páčilo až tak, že znížil na tieto dva ovocné druhy DPH.

1905 len čerstvý chlieb a čerstvé pečivo v hmotnosti 40g až 50g. Presne. Krajec chleba, alebo rohlík. Kde to nájdete? Pri každej polievke, pri každých raňajkách v hoteli. Našinec asi skutočne musí žiť v roku 80, kedy okrem týchto dvoch položiek v pekárni aj tak nič iné nebolo. Kde sú cereálne položky, kde je zvýšená vláknina? Netreba. Nie sú dostatočne zdravé.

ex2009 - Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá - len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml

Okrem štiav, kde sa úmyselne pridáva cukor, alebo ostatné sladidlá, je toto jediná skupina výrobkov, kde je možné povedať, že ich konzumáciou zrejme pomáhame nášmu zdraviu, ak samozrejme netrpíme neznášanlivosťou.

Takže krátky sumár. Táto "malá domov" stojí štátny rozpočet ročne asi 60 mil. Eur. Znížia sa ceny jedál v hoteloch a reštauráciách? Nie. Sú toto tovary bežného spotrebiteľského koša obyčajného zákazníka/spotrebiteľa? Nie. Zníži mu to cenu celkového nákupu? Nie.

Tak kto na tom celom zarobí?

Štát -60 mil. Eur, spotrebiteľ 0 Eur, prevádzky stravovania +60 mil Eur. Toto je krásna ukážka ako moc a pre koho je táto vláda sociálna. Len sa na toho občana nejak zabudlo. Alebo to je úmysel ?