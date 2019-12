Želám Vám.....

Každému je strojcom šťastia jeho vlastný charakter. Tento preklad latinského porekadla, starého tisícky rokov ma sprevádza celý život.

Je čas sviatkov a ľudia by mali na chvíľu zastaviť, vydýchnuť si a ohliadnuť sa za starým rokom. Mali by čo najviac času stráviť v kruhu rodiny a priateľov a aspoň na chvíľu zabudnúť na zložitosť bežného života. Mali by sme vedieť odpustiť a mnoho z nás si dá opäť a opäť predsavzatia, ako budeme iní a lepší v Novom roku.

Dnes nebudem písať o podvodoch v agro rezorte, nebudem sa venovať potravinovým škandálom, ktoré nás sprevádzali celý rok 2019. Kto im rozumieť chce, rozumie. Kto sa chce dozvedieť pravdu, opýta sa. Kto chce uveriť prázdnej propagande, uverí a žiaden argument nie je dobrý a je zbytočný.

Dnes by som rád vyslovil pár želaní . Slovensko je nádherná krajina a my, ľudia čo tu žijeme, máme byť na čo hrdí. Pochodil som celý svet a s plnou vážnosťou musím prehlásiť, že nikde nie je tak nádherne ako u nás. Okrem mora máme úplne všetko. Každý národ má svoje špecifiká a ten národ, ku ktorému sa hrdo hlásim, má vo svojom vienku poctivosť, ochotu tvrdo pracovať, dobroprajnosť, žičlivosť a otvorenú myseľ. Máme dlhú a zložitú históriu a napokon vždy, keď bolo treba, vedeli sme sa postaviť na správnu stranu.

Želám celému Slovensku viac porozumenia, lebo v dobe, kedy už nikto nevie čo je pravda a čo lož musí nastúpiť zdravý rozum. Želám menej strachu, lebo nič a nikto nás neohrozuje viac ako my sami. Človek ktorý žije v strachu je ochotný prehliadať veci, ktoré by boli pre neho inak neprijateľné. Želám ľuďom lepšiu pamäť, lebo zabúdame na to, čo je skutočne dôležité. Demokracia a jej výdobytky nie sú automatické a ak zabudneme na to, čo boli dôvody historických zmien, nedokážeme ochrániť ich výsledky, ktoré boli vždy spojené s extrémnym úsilím o zmenu a lepšiu budúcnosť.Želám viac slušnosti, lebo mať iný názor je správne, ale dá sa vždy vyjadriť aj slušne a bez vulgarizácie celého priestoru. Želám viac dobra, cti a hrdosti, lebo len čestní a prirodzene dobrí ľudia dokážu zmeniť túto skutočne napätú a nezdravú atmosféru v spoločnosti a nakoniec Vám želám, nech prevládne zodpovednosť. Nikto nemá právo komentovať Vaše rozhodnutie ako sa postavíte k budúcnosti Slovenska. Želám si, len nech je to vo Vašich očiach správne a hlavne zodpovedné. Zodpovedné ku budúcnosti našich detí, zodpovedné ku starobe našich rodičov, zodpovedné ku krajine, v ktorej sme my svoje životy prežili v pokoji a miery. Želám našim deťom, aby nikdy nemuseli zažiť to, čo my. Aby už neriešili Kočnera, Trnku, Fica, Slotu, Bugára, Danka, Počiatka, Kaliňaka a celé zoskupenie týchto úkazov, čo Slovensko priviedli na pokraj priepasti, ale aby chápali, že tu chcú a oplatí sa poctivo pracovať a hrdo žiť.

Želám Vám všetkým podstatne lepší rok 2020 a želám Vám otvorenú myseľ pri rozhodovaní o našej budúcnosti, lebo každému je tvorcom šťastia jeho vlastný charakter.