Ficoland je krajina, kde už ani štrajk nič neznamená

Autodopravcom držím palce, zjavne však dopadnú ako farmári. V našom Ficolande už ani štrajk nič neznamená.

Chvíľu som dumal, prečo teraz? Potom som pochopil. Je koniec roka, budú sa robiť účty a platiť dane. Podnikatelia zrátajú všetky + a všetky - a začne štátna žatva.

Najskôr sa zobudili farmári a išli protestovať do Bratislavy. Nasadli do traktorov a hybaj cez celé Slovensko do hlavného mesta. Najskôr ich Polícia odmietla pustiť do hlavného mesta, potom asi niekto policajnému prezidentovi ukázal Ústavu SR a právo na štrajk a traktory prestal blokovať. Jeho pokus o pokutovanie a odoberanie vodičákov bol trápny, ale aspoň to vyskúšal.

Farmári sa stretli s vtedajším prezidentom, novou tvárou na úrade vlády Pellem, maršálom Dankom, ministerkou Zbytečnou a dokonca ich s veľkým pochopením prijal aj generálny prokurátor a so správne naježeným fúzikom nazval to, čo sa deje v agro rezorte slovom "bordel"

Arogancia moci sa ukázala v priamom prenose a pán premiér začal používať slová ako kriminálne živly, kriminálnici a podobne na adresu zástupcov farmárskeho stavu. Pridala sa ministerka a tá, ako správny odborník na rezort ktorý riadi, ocenila hodnotu traktorov, vypočítala spotrebu nafty a začala sa čudovať, ako to, že farmári majú také drahé stroje. Neskôr navštívila samého pána generálneho prokurátora a ten po jej návšteve prestal agro rezort častovať slovom bordel a dokonca asi zmenil názor, ako vždy keď treba a všetko sa vrátilo do starých koľají.

Situácia pri štrajku autodopravcov je však trochu iná. Poučení o skúsenosti s farmármi, nešli s bubnom na zajace. NKÚ zverejnil správu o výbere mýta. Viac ako polovicu všetkých prostriedkov zmizne niekde u prevádzkovateľa, ktorý samozrejme vyhral čestnú súťaž a asi aj preto je zmluva podľa najcharakternejšieho politika všetkých čias Bugára vlastne nevypovedateľná.Každá zmluva, ktorá je uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, alebo v rozpore so zákonom či dobrými mravmi je vypovedateľná. Problém nie je zmluva. Problém je posúdenie toho, čo je pre štát nápadne nevýhodné. Pretože ak to je nápadne nevýhodné pre štát, musí to byť nápadne výhodné pre niekoho iného. Matematika jednoducho nepustí.

Premiér sa nehodlá zaoberať nejakým mýtom. Tam totiž nemôže, predseda nedovolí. Preto poslal ministra financií aby autodopravcom aspoň niečo sľúbil. Rozpočet, ktorý ten istý premiér sľubil svojho času ako vyrovnaný, nič pre vládnucu stranu neznamená. Rozhádzali tesne pred voľbami na divných sociálnych balíčkoch a reklame na úspešnosť vlády toľko, že schodku, ktorý je naznačený v rozpočte neverí už nikto. Ďalšiu ranu v podobe zníženého výberu dane z motorových vozidiel zvládne tento deravý rozpočet a nešťastný minister podvodných financií prišiel s geniálnou ponukou znížiť túto daň o nejakých 12-15%

Autodopravcovia odmietli. Právom a celkom pochopiteľne. Žiadajú 2 jednoduché veci. Znížiť daň o 50% a zastaviť výber mýta do doby, kým sa nové podmienky na výber mýte neurobia transparentne a bez rozsiahlej straty financií.

Dnes sa stretne zaujímavá zostava. Skoro premiér a minister dopravy. To by som chápal. Ale čo tam ide robiť ministerka vnútra a minister hospodárstva a neskôr policajný prezident?

Autodopravcovia budú obvinení z páchania rozsiahlej škody, vyčísli ju minister hospodárstva. Ministerka vnútra nájde skulinku v zákone a skúsi navrhnúť policajnému prezidentovi ako šikanovať tých, čo štrajkujú. Šikana je totiž jediná vec, čo dokáže robiť tento rezort skutočne geniálne. Minister dopravy dostane "noty" a bude opakovať, že on by asi aj chcel zmluvu vypovedať, ale nedá sa. Tak isto ako tunel Višňové, tak isto ako D4R7, tak isto ako každý podvod v našom štáte. Chcel by a veľmi,verte mu, ale nedá sa.

Premiér je chlap a vždy tvrdí, že padni, komu padni. To nakoniec povie aj pod tlakom autodopravcov. Ale nikdy nikomu zo Smeru nepadne. Jedna vec je sa hrdiť pred zapnutými kamerami a druhá vec je skutočná podpora vyšetrovania a odhaľovania skutočnej korupcie a rozsiahlej rozkrádačky v tomto štáte. Toto trápne vládne zoskupenie už ani nevymýšľa nejaké nové spôsoby. Opakuje tie staré. Ako aj pri farmároch začne najskôr Polícia robiť problémy, nie tomu kto reálne kradne, vždy tomu, kto sa na to snaží poukázať. Potom sa Polícia stiahne, lebo zasiahne jej prezident, ale len naoko. Potom nejaký minister obviní štrajkujúcich že sú kriminálnici. Nie tí, čo kradnú, tí sú vždy v pohode, tí čo na tieto tragédie poukazujú. Z tieňa súmračnej vylezie aj sám alfa alfa a predpokladám, že dostal nejakú správu minimálne z CIA a celý štrajk bude riadiť Soros alebo FBI alebo Trump alebo migranti a ak toto nezaberie, tak obviní opozíciu a EÚ. Že zmluvu podpísal jeho kamoš a dnes má Vážne následky a problémy, nebude komentovať. Zlatý klinec programu bude škoda, ktorú vraj štrajk spôsobil a niekto ju bude musieť zaplatiť. Nikto zo Smeru sa nehodlá zaoberať škodou, ktorá sa napáchala na výbere mýta, tá už totiž zaplatená boia a tým je vec vybavená.

Je skutočne tragédia, čo sa u nás deje. Kde sa pozrieš, všade podvod. Čo zmluva na viac ako 10 eur, to prisatá pijavica. Toto nikdy neskončí, pokiaľ sa tí, čo tieto pijavice nechali vyrásť do obludných rozmerov nebudú braní na zodpovednosť. Ľudia sú znechutení a ja sa im nečudujem. Od vraždy novinára neprešiel týždeň bez kauzy. Neprešiel týždeň bez nového podvodu. Už to neberieme ani ako senzáciu, už sa to začalo brať ako fakt s ktorým sa asi nič nedá spraviť. Ľudí to tak unavuje, že neveria v spravodlivosť štandardnou cestou a myslia si, že extrémny bordel vyrieši len extrémne riešenie. Preto rastie extrém a niekomu to ozaj vyhovuje. Komu? Presne tomu, čo celý tento bordel vymyslel a dokázal zrealizovať. Ak totiž nastúpi extrém, bude mať štát úplne iné problémy a kde sú problémy, tam sa nekontroluje a kde sa nekontroluje, tak sa otvárajú nové a nové možnosti na ďalšie rozsiahle rozkrádania.

Držím palce autodopravcom, držím palce farmárom. Ak neustúpite, bude musieť aj sám padni, komu padni priznať, že mýto je podvod a niekto ho vymyslel. A ten niekto sedí vždy vedľa poslanca Fica a ten, kto to celé dovolil, sedí vždy vedľa poslanca, čo vymyslel podvod s mýtom. Vydržte a možno raz, prvý krát v histórii bude skutočne platiť, padni komu padni.