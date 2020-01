A.Danko : Do útoku !

Zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR len za účelom prelomenia veta prezidentky SR je tak úbohé, že si zaslúži bližšiu pozornosť.

Skúsim najskôr základné fakty. Pozemkové úpravy (PU) sú dôležité, to je fakt. Nikto ho nespochybňuje. Nerobili sa však 20 rokov a nikomu to nevadilo. Tiež fakt. Ak 20 rokov neboli pre nikoho dôležité, prečo sú dôležité dnes?

Boli nedávno časy, kedy EÚ podporovala financiami vykonávanie pozemkových úprav. Čo táto veta znamená preložená do rétoriky strany A. Danka? 4 x zmarené verejné obstarávania a premeškanie doby, kedy sa na PU dali čerpať rozsiahle finančné prostriedky, čiže by to náš rozpočet nestálo takmer nič. Prepáčte, zabudol som. Rozpočet je pre A. Danka cudzie slovo, zle sa skloňuje a predpokladám, že zastáva názor, že ho vymyslel Soros, mimovládky, alebo opozícia. Druhá vec je skutočnosť, že keby sa PU realizovali prostredníctvom prostriedkov EÚ, boli by pod hrozbou kontroly zo strany EÚ a to nie je úplne to, čo majú A. Danko a jeho SNS spol s.r.o. radi.

Slovenský agro sektor je v smrteľnej kóme. Malí sa trápia, bojujú s veternými mlynmi a potravinová sebestačnosť Slovenska prerazila, pod vedením SNS a jej odborníkov, úplné dno. Slovensko sa stalo absolútne závislé na dovoze potravín aj napriek rozsiahlemu pôdnemu fondu, aj napriek excelentným podmienkam pre rozvoj agro rezortu. Toto je skutočný výsledok práce SNS na tomto ministerstve. A kto za to môže? Nepríčetné riadenie rezortu na ktorý sa valí jeden škandál za druhým? Určite nie. Škandály majú všetky rezorty, tak prečo by práve tento mal byť výnimka? Toto je základný modus operandi vládneho zoskupenia.

Môžu za to asi farmári a volajme ich kriminálne živly, tvrdí jedna ministerka SNS. Stále štrajkujú, stále sa im niečo nepáči. Blokujú cesty, vozia sa na luxusných traktoroch a bez mihnutia oka investujú tisícky Eur do nafty na cestu do Bratislavy. Prečo štrajkujú? To už nikoho v skutočnosti nezaujíma. Že sa tu postupne užívateľ pôdy stáva viac ako jej vlastník , musíme tichúčko prehliadnuť. Kto vykazuje výmeru dôležitú pre poskytnutie dotácie? Užívateľ. Že nedokážete vypovedať divné zmluvy, nevadí. Že sa nedostanete ku svojim parcelám, lebo ich nezákonne užíva niekto iný, nevadí.

PU sa do centra pozornosti dostali pri druhom farmárskom štrajku. Ak si uvedomíte, čo vlastne farmári dookola žiadajú, sú to jednoduché veci. Odstrániť korupciu pri rozdeľovaní a prideľovaní EÚ fondov a začať príčetne a zodpovedne podporovať postupné oživenie potravinovej výroby na Slovensku. Ak Vám niekto tvrdí, že jediný liek sú PU, tak je niekde chyba. Drobenie vlastníckych podielov je založené na jednotnom dedení všetkých dedičov od čias Uhorska a Márie Terézie. To asi nebolo včera.

Liečenie každej choroby má svoj postup a toto by už doktor Danko mohol vedieť. Ak liečite popáleninu, ranu chladíte a dávate pozor na to, aby sa nedostala do rany infekcia. Ak ju úspešne vyliečite, asi poradíte pacientovi, aby viac nepchal ruky do horúceho oleja. Toto je bežná logika. Ak vykonáte PU a zároveň nezabezpečíte zmenu v dedení a opätovnom automatickom drobení parciel už raz upravených, je to to isté ako keď vyliečite popáleninu a po úspešnom vyliečení doporučíte pacientovi aby si olej zohrial na ešte vyššiu teplotu a opäť tam vopchal nie jednu, ale obe ruky. Však predošlá liečba bola úspešná, tak prečo ju neopakovať donekonečna.

A presne v tomto príklade je skrytý dôvod, prečo dnes bola spustená mediálna kampaň na prelomenie veta prezidentky SR, ktorá okamžite a správne pomenovala nástrahy ktoré sa možno omylom a možno úmyselne dostali do novely zákona o PU. V každom demokratickom a právnom štáte je názor najvyššieho ústavného činiteľa záväzný a mal by znamenať, že autor právneho nezmyslu, v tomto prípade SNS, by mal previesť spätnú analýzu, poďakovať prezidentke SR za čas, ktorý venovala posúdeniu návrhu zákona, predložiť argumenty a otvoriť širokú verejnú diskusiu. Iba tak totiž dokáže presvedčiť verejnosť, že to myslí úprimne, dokáže svoje stanovisko argumentačne podložiť a vysvetliť. Lenže tu nejde o argumenty. Tu dokonca nejde ani o vlastníka pozemku, ktorý by mal mať najvyššiu ústavnú ochranu svojich práv, na porušovanie ktorých, fakticky správne, pani prezidentka poukázala. Tu ide o zachovanie status quo - čo kto má, to mu zostáva. Takže ak existuje nájomná zmluva na parcelu "A" a na základe nájomnej zmluvy sa poberajú aj dotácie a po pozemkových úpravách parcela "A" prestane existovať, ale vznikne nová parcela "B" nie je úplne normálne, že VŠETKY vzťahy, vrátane nájomných, ku parcele "A" zaniknú úplne zaniknutím parcely "A"? Samozrejme, že to normálne je a v katastroch, kde prejdú PU by sa veľmi ťažko podvádzalo s divnými nájomnými zmluvami, ktoré ale stačia na žiadosť o dotácie. Lenže SNS cíti potrebu zasiahnuť a do novely vpašuje, ako inak vždy, zaujímavý status o tom, že nájomná zmluva síce asi možno zanikne a aj to z dikcie textu daného § nie je úplne jasné ale vzniká prednostné právo na nájom novej parcely. Prečo? No lebo. To je jediný skutočný dôvod a argument SNS.

Druhý fakt na zásadné zamyslenie sa je predstava SNS o povinnostiach vlastníka pozemku. Má vraj sledovať nejaké oznamy niekde na úradnej tabuli v obci, kde ani nemusí bývať. Také typicky nástenkovské riešenie. Inak asi predseda SNS zabudol, že za typicky nástenkovské konanie sedia v chládku už 2 ministri tej jeho strany a tuším jeden 9 a druhý 11 rokov. Ak si uvedomíte, že v našej krajine je 30 rokov nemožné odstrániť čierne stavby iba preto, lebo vraj nedokážeme doručiť úradný príkaz na odstránenie čiernej stavby vlastníkovi stavby, ktorý je asi mimozemšťan, lebo je pre úrady neznámy , tak tvrdiť, že vlastníkovi pozemku vlastne štát nič doručovať nemusí, lebo vlastník pozemku má povinnosť si sám skutočnosti zisťovať na nejakej verejnej tabuli, chce skutočného génia.

Veto bude prelomené, to už maršál Danko v NR SR zariadi. Presne ako keď chcel chrániť občanov pred prieskumami. On jednoducho svoje záujmy ochráni aj keby tá "ochrana" mala byť v rozpore so zdravým rozumom aj Ústavou SR. Mňa by len skutočne zaujímalo, čo by na tento právny nezmysel z dielne SNS povedal Ústavný súd SR a v prípade, že by podporil názor farmárov aj pani prezidentky, či by sa A. Danko vzdal titiulu doktora práv, alebo naopak, či by priznal, ako doktor práv vedomosť a zjavný úmysel porušiť práva garantované Ústavou SR. Toto sa ale asi nedožijem nie len ja, ale ani moje deti a to je dnes najsmutnejšie zistenie.