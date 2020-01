Asi nám to ešte nedochádza, ale vidieku ide o všetko

Sú témy, ktoré nikdy nebudú plniť titulné strany novín a ani nebudú hlavným bodom v spravodajstve. Dnes Vám skúsim vysvetliť, prečo vidieku ide v týchto voľbách o všetko a málokto to vie.

Idú voľby. Ľudia sú zasypávaní množstvom informácií, množstvom reklamy, ale aj množstvom propagandy a hoaxov. Nikto zjavne neočakáva, že sa volič orientuje v každej problematike hlbšie, preto je jednoduché zvoliť príslušný slogan a ak je úderný a vystihne aktuálnu emóciu, bude úspešný.

Bežný vidiek. To nie je len to územie mimo hlavného mesta. Okrem iného, na vidieku sa nachádza zásobáreň pitnej vody. Na vidieku sa pestuje pšenica na chlieb, na vidieku sa pasie každá krava, ktorá dáva mlieko a mäso. Na vidieku sú všetky lesy, pľúca našej krajiny a na vidiek chodíme relaxovať. Bežný vidiek by mal plniť funkciu produkčnú, kde produkuje potravinovú základňu pre výrobu potravín, vidiek má plniť funkciu sociálnu, kde musí vytvárať pracovné miesta a zabezpečiť stabilné a dobré životné podmienky, vidiek musí plniť funkciu krajinotvornú, lebo práve vidiek musí vykonať opatrenia, ktoré zmiernia dopady zmien klímy a vidiek plní funkciu enviromentálnu, lebo mal by vyvažovať znečistenia a záťaže tvorené priemyslom. Toto je jednoduchá definícia bežného vidieku všade vo vyspelých krajinách.

Náš vidiek. Vyľudňuje sa, lebo sa ostatných 20 rokov podcenila jeho dôležitá úloha. Sú to hladové doliny, kde je obrovský problém si prácu nájsť a udržať. Vidiek nám zostarol, lebo mladí ľudia z neho utekajú. Produkčnú funkciu vidieka jasne dokazuje trend potravinovej sebestačnosti, ktorá je hlboko pod 30%. Znamená to, že nám vidiek, ktorý na tej istej výmere dokázal zabezpečiť v určitých komoditách 100% aj prebytok, dnes neprodukuje v podstate nič. Roky dozadu. Bez znalostí dnešných moderných technológií, bez modernej techniky, bez možností, ktoré nám poskytuje členstvo v EÚ. Produkčná vlastnosť vidieka je tragédia a má priamu súvislosť a je dôvodom, prečo upadá aj funkcia sociálna. Rozvoj agrosektoru tu zaspal pred 16 rokmi. Úplne. Rok čo rok vykazujeme menšiu efektivitu a výnos na ha pôdy, rok čo rok vykazujeme menej a menej ľudí, čo pracujú na vidieku. O stabilných a dobrých životných podmienkach na vidieku nemôže byť ani reč. Dnes je 21 storočie a my stále máme obce, kde nie je verejný vodovod, kde nie je kanalizácia. A nie je to pár obcí. Na Žitnom ostrove, kde bývam, je 30% obcí bez kanalizácie a pritom je Žitný ostrov najväčšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Krajinotvorba a krajinná architektúra nie je naša doména. Iste, bude musieť byť. Ak sa zodpovedne postavíme ku klimatickej hrozbe. Doteraz to však nikto neriešil. A pri enviromentálnej funkcii sa treba ozaj zamyslieť. Vidiek sa stal skladiskom odpadkov nie len z dôb minulých, ale sa aj úspešne devastuje v aktuálnom čase. Čierne skládky, skládky odpadov, chemikálie kde sa len pozriete. V halách, lesoch, potokoch či na lúkach.

Prečo to všetko píšem. Sme malá ale krásna krajina. Sme v srdci Európy a dnes je ten posledný čas, kedy dokážeme otočiť kormidlo dejín. Prvý krát v histórii EÚ sú rozviazané ruky pre členské krajiny, aby si sami navrhli, čo sú ich TOP priority pre nasledujúce rozpočtové obdobie. Agro stratégia Slovenska musí obsahovať návrhy opatrení na odstránenie už existujúcej enviro záťaže a nutné investície do opatrení na zníženie dopadu klimatických zmien. Agro stratégia Slovenska musí obsahovať príčetnú a obhájiteľnú stratégiu skutočného rozvoja produkčnej a sociálnej funkcie vidieka.

Nie je čas na pokus/omyl. Pokus a poriadny omyl sme tu videli ostatné 3 programové a rozpočtové obdobia. Aj napriek pretečeným miliardám Eur cez rôzne dotácie a platby sa v skutočnosti nič nezlepšilo. Žiaden ukazovateľ. Výroba, menej a menej. Zamestnanosť, menej a menej. Sebestačnosť, menej a menej. Čím viac sa "investuje" tým horšie skutočné výsledky máme. Ak nevyrábame, prečo sa nám devastuje krajina a degraduje pôda? Prečo sa nám zhoršuje kvalita spodnej vody? Prečo nám ubúda lesov? Lebo my nevyrábame. My drancujeme všetko, čo ešte má akú takú hodnotu. Nepríčetne a nezodpovedne hazardujeme s tým jediným bohatstvom, ktoré máme a to je pôda, voda vzduch.

V skutočnosti dnes ide o všetko. Do dnes sme "hrali" iba o tzv. funkčnú časť agro rezortu. Hrali a prehrali. Každá príčetná krajina vyrába potraviny pre svoj trh, naša to asi nepotrebuje. Doterajšia spoločná poľno politika EÚ sa viac menej zameriavala na produkciu v prvovýrobe, použité technológie spracovania a jemne jemne zvýhodňovala eko a bio využívanie pôdy. Tu nám ušiel vlak. My sme za tie peniaze stavali hotely, chaty, fasády na školách a platili si vždy trafiky pre "našich" beztrestných kamarátov, dotovali letiská a parkoviská, stavali príjazdové cesty k hotelovým rezortom a preplácali 2 - 5 x predražené faktúry za projekty, ktoré dnes musíme z nášho rozpočtu vrátiť. Ale o tom je ticho. To nie je sexi téma a už vôbec nie do volieb.

Ak dnes nepochopíme, že skutočne nie je priestor na kaskadérsky pokus s vládou, vidiek zabijeme. Navždy. Čo robila 12 rokov vládna koalícia, je vidno na všetkých ukazovateľoch hodnotenia vidieka. Nikdy nedokázala zrealizovať príčetnú a zodpovednú agro stratégiu a nikdy nepustila peniaze tam, kde sú a boli potrebné. Jediná vec, čo ovplyvňuje ich rozhodovanie je korupcia a možné zdroje príjmov. Toto korupčné zoskupenie nemá morálne právo ani slovo stratégia do budúcna vysloviť. Druhá veľká skupina problémov sa volá populizmus a extrém. My, bez zdrojov EÚ, nedokážeme udržať chod nášho štátu a už vôbec nedokážeme zvládnuť investície, ktoré MUSÍME robiť súčasne s ostatnými členskými štátmi. Ak dnes niekto verí tomu, že strany bez odborníkov, bez skutočného programu a bez vízie a hlavne orientované proti EÚ ako zdroju spoločných vedomostí, riešení a hlavne prostriedkov, ktoré sú na zmeny potrebné, dokážu zložitý problém populisticky vyriešiť iba jednoduchým heslom na bilboarde, má asi menej rozumu ako ďateľ, čo to skúša na betónovom telegrafnom stĺpe.

Vláda, ktorá bude zložená po voľbách 29.2.2020 bude zodpovedná za vypracovanie a obhájenie agro stratégie SR na roky 2021-2027 . S investičným dlhom, čo tu vyrobili za 3 EÚ rozpočtové a programové obdobia sa budeme boriť ešte dlho, ale dá sa to pomaly zvládnuť, sú to len chýbajúce peniaze. Ak ale zmeškáme tento vlak, nikdy ho už nedobehneme. NIKDY. Nezvládneme klimatickú krízu, nedokážeme ochrániť krajinu pred zmenami klímy a roztočíme negatívnu špirálu postupnej degradácie pôdneho fondu, neskôr vysychanie riek, lesov, lúk. Toto budú nevratné javy. Už to nenapraví nikto. Potraviny vieme doviesť, ak bude niekto, kto nám bude ochotný ich predať. Pôdu ale doviesť nedokážeme. Vyschnutú rieku nedokážeme naplniť vodou. Zničenú krajinu veľmi ťažko dokážeme revitalizovať a z púšte bez vody nikdy nespravíme zelenú záhradu.

Dovolím si malý apel na každého, kto nechce ísť voliť, alebo kto čaká jednoduché riešenia na zložité problémy a podporuje populizmus a extémizmus. Ak niekde cestujete autom, alebo vlakom, pozrite sa dobre von oknom. Uvidíte krásnu krajinu. To je vidiek. A to všetko čo vidíte, môže byť minulosť. Vaše deti to už možno nikdy neuvidia. Chodte prosím voliť a voľte srdcom a rozumom. Na zložitý problém nikdy nie je jednoduché riešenie a ak Vám niekto tvrdí, že je, klame. Nenechajte sa klamať. Nenechajte sa strašiť. Budúcnosť našej krajiny nie je postavená ani na migrantoch, ani na menšinách ani na strachu a nenávisti. Budúcnosť našej krajiny je v našich rukách a v rozhodnutiach, ktoré bude vláda prijímať najbližších 5 rokov. Prosím, hlavne chodte voliť, nech väčšina rozhodne o skutočnej budúcnosti Slovenska. Je to aj vo Vašich rukách.

Ako gestor pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo koalície PS/Spolu (12) kandidujem vo voľbách 2020. Moje číslo je 50 a som presvedčený, že sme pripravili realizovateľný program pre agro sektor, ktorý najskôr zastaví úpadok, odstráni korupciu a podvody a následne obnoví všetky funkcie Slovenského vidieka.