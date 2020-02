Čo majú Matovič, Fico a Kotleba spoločné?

Je zaujímavé sledovať ako sa vyvíja politická scéna na Slovensku. Jedno mediálne vyhlásenie vystrelí OLaNO na druhé miesto.

Politický marketing je úžasná a zaujímavá vec. Sledovať ako sa mení verejná mienka a na základe čoho, je vždy veľmi poučné.

Politika prežíva obrovskú krízu a tú krízu spôsobili tieto základné veci.

Populizmus a sľubovanie nerealizovateľných riešení

Pocit vlastnej výnimočnosti a uverenie v to, že politik je niečo viac

Propaganda, ktorá má odviesť pozornosť od skutočných problémov

Vyvolanie a udržanie negatívnej emócie

Štandardná politika by mala byť založená na vedomostiach, faktickom pomenovaní skutočných problémov a riešeniach, ktoré sú príčetné, overiteľné, realizovateľné a dá sa odmerať stav pred a po aplikácii riešenia. To ale vyžaduje zapojenie a porozumenie širokej verejnosti, čo je zas podložené nutnou dávkou dôvery. Dnes nemáme ani jedno ani druhé. Hranica dôvery je nulová ak nie v mínuse a na porozumenie skutočných problémov dnes nie je ani spoločenská nálada a ani čas.

Pocit vlastnej výnimočnosti a uverenie v to, že politik je niečo viac

Fico a jeho nový Smer sa tvária ako jediní, kto dokáže ochrániť "sociálny" štát. Vo svojej podstate neklame, je skutočne jediný, kto dokáže ochrániť to, čo vybudoval. Nazve to sociálny štát.ale v skutočnosti vybudoval a plne podporil vznik neprávostí, sprivatizoval si políciu, prokuratúru aj súdnictvo. Ak chce ostať beztrestný, musí tento model ochrániť. Za akúkoľvek cenu. Celý modus operandi jasne popísal exminister Počiatek v diskusii s nešťastníkom Trnkom. Obdivoval Slotu, ktorý vymyslel biznis storočia v objeme 2 mld a aj ho dokázal zrealizovať. Presne ten neskrývaný obdiv plne preukazuje, že tento skutok nikto v Smere nepovažuje za niečo zlé, naopak, hodné obdivu. Druhá zásadná vec je to, že sa nerozdelil so "šéfom" a oholil ho o jeho 50%. Chápem, že v čase, kedy sa na nás valí špina z rôznych mobilných telefónov a obnažuje sa skutočná tvár slovenskej politiky, toto prešlo médiami aj nezáujmom verejnosti. Bolo to nutné rýchlo rýchlo preložiť inou kauzou, aby sa nad týmto zásadným vyhlásením nikto hlboko nezaoberal. Vychádza z toho zásadná vec. Kto je v koalícii so Smerom, môže beztrestne kradnúť za podmienky, že odvedie 50% šéfovi a Smer sa za to postará o jeho beztrestnosť. Drahé, ale účinné.

Vyvolanie a udržanie negatívnej emócie

Kotleba a jeho riešenia. Dnes nemá zmysel diskutovať o tom, či je alebo nie je fašista. Aj napriek tomu, že nemá žiaden príčetný a realizovateľný program, je úspešný. Prečo? Lebo správne vyhodnotil hnev a flustráciu oklamaných ľudí. Hneváš sa na suseda? Ja to vyriešim. Kradne sa tu drevo? Ja to zakážem. Je politika plná podvodníkov? Ja k nim nepatrím. Nakradli si? Ja im to zoberiem. Ak doteraz nepatríš do môjho fanklubu, lebo sa o tieto hlúposti nestaráš, zjavne máš nejakú rodinu, majetok a staráš sa o jej prežitie a existenciu, tak Ti začnem tvrdiť, že sa sem chystá armáda migrantov, čo Ti obsadia záhradu a zaberú dom. Áno, presne ten dom, ktorý si 10 rokov staval a ohrozia presne tú rodinu, na ktorú si citlivý. Ešte neveríš? Nevadí, ak by sem aj tí migranti neprišli, tak je tu druhá hrozba a to je lgbt. Nevieš čo to je? Nevadí, hlavne pochop, že je to hrozba. A hrozbe sa treba postaviť čelom a Kotleba to vyrieši. Nezaujímaj sa o nič iné, stačí keď si budeš pamätať, že akýkoľvek problém, aj ten vymyslený, Kotleba vyrieši. V skutočnosti ani on sám netuší ako, ale to dnes nie je dôležité. Prečo? Presne preto, lebo dôvera je nulová a ľudia nemajú chuť rozumieť dôvodom, prečo tie problémy tu máme. Dôležité je vyvolať strach a hnev. Ak ste totiž nahnevaní, alebo sa bojíte, chcete jednoducho jedinú vec, riešenie. Na analýzu nie je čas a logika a rozum ide pri hneve bokom. Iba v hneve alebo strachu robíme veci, ktoré si inak nedokážeme vysvetliť a nikdy by sme ich neurobili. A na túto našu vlastnosť vsadil Kotleba. Pri bežnej situácii by 90% jeho potencionálnych voličov ani len nepomyslelo na podporu pochodujúcich náckov v uniformách, ale hnev, flustrácia a strach im to dovolí ospravedlniť pred sebou samým.

Populizmus

V tomto je Matovič skutočný majster. Kým ostatní budujú štruktúry, členskú základňu a ani sa nezamýšľajú nad tým, aby obchádzali zákon o politických stranách, on venoval mesiace tomu, ako udržať pár osobovú s.r.o. a pri tom dodržať literu zákona. Zlúčil do jednej kandidátky niekoľko politických subjektov, ale nie cez koalíciu, to by zvýšil nutné % prahu do NR SR, ale opäť, obchádza pravidlá a hľadá cestičky, ako si to moc neskomplikovať. Šikovný. Ale toto je etalón správania sa? Toto je návod ako to majú robiť všetci? Hľadať cestičky ako obísť zákon? Každá štandardná strana má program, musí ho vedieť vysvetliť a ukázať, kto zmenu povedie. Matovič nie. Je mesiac pred voľbami a program? Načo. Napadla Vás niekedy otázka, čo spája rôznorodých ľudí na jeho kandidátke? Hodnoty? Nie. Program? Neexistuje. Čas ukáže. Populizmus sa od neho môžu ostatní politici učiť. Nebudem sa venovať celému zoznamu 11 nezmyslov, ale skúsim 2. Iba skutočne nepríčetný človek by nesúhlasil s tým, že ak nahlási korupciu a pomôže jej odhaleniu, mal by mať odmenu 50%. Emisný škandál je úžasný príklad. Škoda 2 mld Eur. Ten kto pomôže dokázať, že to nejaký politik spreneveril, mal by nárok na odmenu 1 mld. Super. A teraz matematika. -2 mld je aktuálny stav verejných financií po tomto podvode. Nájdeme vinníka a štát vyplatí 1 mld na odmene. Celkovo sa na to všetci zložíme. Vinník pôjde sedieť a štát bude -3 mld. Eur. Vymoženie tejto sumy je v plnej výške absolútne nereálne a trvalo by stovky rokov a aj to je veľmi otázne v akej skutočnej výške sa podarí túto sumu vymôcť. Namiesto škody 2 mld máme po Matovičovom návrhu škodu 3 mld. A kto ju zaplatí? Samozrejme, daňový poplatník. Druhý bod, čo stojí za skutočné zamyslenie sa je "Zavedenie povinnosti vykonať operačné zákroky pri nádorových ochoreniach do 14 dní od indikácie operácie klinickým onkológom." Selektívne právo je základ nezmyslu, ktorý vybudoval Smer. Nikto nespochybňuje, že onkologické ochorenia sú vždy veľká tragédia v celej rodine, ja som pochoval otca aj starého otca, obaja boli onkologický pacienti. A čo ostatní? Bedrové klby, transplantácie orgánov, zložité operačné zákroky? To nie je treba riešiť? Podľa Matoviča zjavne nie. Tu vidíte najnižšiu možnú politickú kultúru a zloženie populizmu a útoku na emócie a strach. Každý, vrátane mňa sa bojí, že bude diagnostikovaný na onkologické ochorenie. Ale toto je riešenie? Toto je tak hnusné, že to nemôže myslieť vážne asi ani Matovič. Alebo môže, ale potom to jasne vypovedá o tom, aký to je človek. A tento človek, skutočne nemá morálne právo poučovať.

Aj napriek tomu, čo som popísal vyššie, stále verím, že vyhrá zdravý rozum. Máme 21 storočie a máme veľkú možnosť zmeniť a otočiť budúcnosť Slovenka. Politický boj je špinavý, ale je to súčasť predvolebného boja. Na druhej strane by si ľudia a predstavitelia politických strán mali zachovať istú mieru rozumu, slušnosti a základných ľudských hodnôt, inak sa skutočne dostaneme z dažďa pod odkvap.