Slovenské vajcia v ohrození! Dobré ráno pani ministerka Matečná.

Ministerke Matečnej asi skutočne chýba fantázia. Už tomu bude skoro rok, čo bubnovala na poplach a kritizovala zahraničné obchodné reťazce, že sa jasne rozhodli podporiť legislatívu v oblasti lepšej pohody zvierat a oznámili, namiesto ministerstva, že vajcia z klietkových chovov jednoducho nebudú nakupovať. Samozrejme, že sa jej to nepáči, ale nie len jej. Najväčší "hydinár" pôsobiaci na území SR je náš čechoslovák a aktuálne český premiér Babiš. Tak tomu sa to nepáči určite. Prečo? Lebo investície a tie on moc nemá rád, hlavne ak to neplatí EÚ.

Skúste si niekedy kúpiť balené vajíčka a doma, v kľude, si skontrolujte pečiatky, ktoré musí mať čitateľné každé jedno vajíčko a pochopíte celú tragédiu toho, čo sa tu opäť predvádza z pozície ministerstva pôdohospodárstva. Len pripomeniem, že ministerstvo pôdohospodárstva tu je iba na riadenie rezortu a zásadne v prospech občanov SR. Nie v prospech českého premiéra, nie v prospech "vybraných" podnikateľov, nie na šírenie klamstiev a propagandy.

V lepšom prípade doma zistíte, že vajíčka, ktoré sa tvária ako Slovenské, lebo to je uvedené na obale, majú v skutočnosti aj pečiatky HU, PL, CZ. Čo to znamená? Že pochádzajú z Maďarska (HU), Poľska (PL) a Českej republiky (CZ). V horšom prípade nemajú žiadnu pečiatku, alebo úplne nečitateľnú a to už je problém, lebo nikto netuší odkiaľ v skutočnosti pochádzajú. Toto je tá bezpečná "SLOVENSKÁ" potravina v podaní ministerky Matečnej. Emócie bokom a poďme na fakty.

O smerovaní spoločnej legislatívy, ktorá určuje a bude určovať podmienky bezpečného chovu sliepok sa vie od roku 1999, kedy nadobudla platnosť smernica č. 1999/74/ES z 19. júla 1999. Ak sa do roku 2004 viedla vedecká diskusia o dopade na kvalitu chovu, dostala sa v roku 2004 do svojej finálnej podoby.

Je rok 2020 a na Slovensku stále žije 80 % nosníc v klietkach. Od roku 2004 sa nepohol ani lístok na ministerskom strome príčetnej stratégie. Napríklad v Nemecku je to už menej ako 10 %. Francúzsko ohlásilo úplný zákaz klietkového chovu už v roku 2022, Nemecko v 2025. Prečo? Ak je zrejmá regulácia, štandardne sa určí dlhé prechodné obdobie a vyčlenia sa na zmeny v chove aj prostriedky. Stalo sa. Všade okolo nás. Ak sa prostriedky nerozkradnú, ako napríklad v Nemecku, tak úplne v pohode a pokoji si za 10 rokov prechodného obdobia zmenia klietkový chov na chov na podstielke alebo vo výbehu a po kľudnej a plynulej zmene si vnútorný trh ochránia zákonom, kde zakážu predaj vajec z klietkového chovu. Zakáže to vláda, nie obchodníci. U nás to asi nejde.

Tragédia tohto absolútneho diletanstva spočíva najmä, ale nie len, v tom že :

sa tu niekto snaží povedať, že klietkový chov je vlastne pre sliepku to najlepšie, čím v zásade popiera výsledky dlhodobej vedeckej práce

sliepka, ktorá sa nehýbe a jej životnosť je rok, je vlastne iba žijúci stroj na výrobu vajec. Čím menej sa hýbe, tým menej žerie. Čím menej žerie, tým je úbohejšia, ale znáša. Čím dlhšie žije v takomto stave, tým horšia je jej kvalita po vynesení, kde nasleduje jej porážka a predaj , či ďalšie spracovanie.

ministerstvo, ktoré má vecne a hlavne správne informovať širokú verejnosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov zavádza, klame a snaží sa svoje neschopné riadenie rezortu prekryť vymyslenými nepriateľmi.

COOP JEDNOTA ma skutočne prekvapila. Pred jej obchodmi štrajkujú aktivisti, dokonca vyhrali súd a už nemusia skrývať názov reťazca, ktorý podporuje klietkový chov.

a presne ten istý reťazec podpísal MEMORANDUM o tom, že do roku 2030 bude uprednostňovať vajcia od "Slovenských" dodávateľov, teda z klietkového chovu a samozrejme si neodpustili kopanec do konkurencie, lebo sa cítia hrdo, národne. Každý, kto na TB sedí vedľa ministerky Matečnej sa musí cítiť hrdo, odborne a slušne. Taký je protokol, inak by si tam nikdy nesadol.

Pre občerstvenie pamäti ministerky Matečnej si dovolím odcitovať jeden odstavec dokumentu, ktorý vypracovalo presne to isté MPaRV, kde aktuálne sedí a dokument bol pre roky 2006-2013 ako nadväzujúci dokument z rokov 2000-2005 a má krásny názov "Koncepcia rozvoja hydinárstva SR"

Citát :

"Investície do rekonštrukcií a využívanie nových technológii pre chov nosníc sú základným predpokladom plnenia podmienok welfare.Nakoľko náklady na rekonštrukciu jednej haly pre ustajnenie nosníc (20 - 25 tis. ks sliepok) sú pomerne vysoké a pohybujú sa v rozmedzí 5 - 7 mil. Sk, predpokladá sa modernizáciu rozložiť do dlhšieho časového obdobia - asi 5 rokov. Ak by nedošlo k rekonštrukciám používaných technológii, hrozí v nasledujúcich rokoch zníženie produkcie konzumných vajec a následne ich nedostatok na trhu"

Dobré ráno pani ministerka.

Toto, čo ste predviedli je krásna ukážka toho ako sa to robiť nemá. Premrhali ste čas, kedy transformáciu spôsobu chovu bolo možné zaplatiť zo zdrojov EÚ. Nebol čas, alebo ste si naivne mysleli, že V4 na čele s Babišom presadia ďalšie a ďalšie výnimky. Nepresadili.

Širokej verejnosti dnes skutočne nie je jedno, aké životné podmienky zvieratá majú a Váš prezentovaný názor je starší ako najstaršia koncepcia rozvoja, ktorá hnije niekde v šuflíku Vami riadeného ministerstva. Darmo klamete, darmo zavádzate, darmo ukazujete na fiktívneho nepriateľa. Celý problém je na Vašom ministerstve a absolútnej neschopnosti rezort riadiť, čo zas nie je žiadna novinka.

Na základe porovnania výroby a spotreby vajec je zrejmé, že vykazujete sebestačnosť na úrovni viac ako 90% Viac menej dovoz vajec na Slovensko teda nie je potrebný. Napriek tomu sa ročne doviezú na Slovensko konzumné vajcia za cca 2,6 milióna EUR. Najvyšší dovoz je dlhodobo z Českej republiky (náhoda) v objeme 1,1 milióna EUR, Poľska v objeme 869 tisíc EUR a Maďarska v objeme 544 tisíc EUR.

Kam tie vajcia teda idú?

Podľa Vašich výkazov vyrobíme viac, ako je spotreba a aj napriek tomu dovezieme ročne cca 28% objemu celoročnej spotreby. Ekonomický zázrak. Aj matematický. Bolo by možno vhodné na ďalšej tlačovke zverejniť údaje, ktoré firmy dovážajú vajíčka v tomto objeme. Ak sa v zozname "hnusných" dovozcov nájde čo i len jeden "veľkochovateľ" a vraj "producent" domácich, čiže národných a toľko chránených vajec, mal by okamžite stratiť právo používať na výrobkoch slovo "SLOVENSKÉ" a pokuta by mala byť taká, akú zvyknete dávať. Povedzme 1 mil Eur?

Ale to sa nikdy nestane. Nikdy. Prečo? Lebo to nesedí do koncepcie. Akej? To už nechám na posúdení čitateľa.

Agro rezort sa musí riadiť príčetne a zodpovedne tak, aby spĺňal požiadavky 21 storočia. Vytvorenie dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat je povinnosť a nie nutné zlo, ako to prezentuje SNS. Volám sa Martin Ondráš a som gestor pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo koalície PS/Spolu. Vo voľbách 2020 kandidujem s poradovým číslom 50 a ochranu zvierat máme ako nedeliteľnú súčasť nášho programu pre pôdohospodárstvo, lebo som presvedčený, že vytvorenie dobrých podmienok pre život hospodárskych zvierat nie len že je humánne, ale aj zásadným spôsobom zlepšuje pohodu zvierat, čo má zas pozitívny vplyv na výslednú kvalitu a bezpečnosť zvierat.

