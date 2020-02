Toto nie sme my....

Nenávisť, útoky, osočovanie, hejtovanie. To predsa nie sú naše bežné vlastnosti. Kam sa podela ľudská dôstojnosť a slušnosť?

V časoch, keď som aktívne chodil po celej Európe, vždy som sa rád vracal domov. Aj napriek mnohým ponukám, nikdy som ani len neuvažoval nad tým, aby som opustil Slovensko. Prečo?

Mám rád našu krajinu aj ľudí. Je to jednoduché. Sme v skutočnosti a vo svojej prirodzenosti ľudia srdeční, dobro prajní a podelíme sa o prvé aj posledné. Vieme sa nadchnúť, vieme sa hnevať. Ale nikdy nie dlho. Na rozdiel od mnohých susedných národov, radi sa združujeme, radi sa smejeme a ku dobrej nálade nám stačí skutočne málo. Radi sa smejeme a radi trávime dlhé hodiny v kruhu rodiny a priateľov. Radi varíme, radi sa o jedlo podelíme a ponúknuť jedlom hosťa, považujeme za prirodzené a ak ku tomu vidíme, že mu chutí, je to obrovské zadosťučinenie. Vieme sa rozprávať zo svojimi susedmi a drvivá väčšina má susedské vzťahy dobré. Neprejdeme nepovšimnutím nad tým, ak sa niekomu deje krivda, škoda alebo hrozí riziko. Áno, takí v skratke sme.

Už od útleho detstva učíme naše deti to, čo učili nás. Pozdraviť sa, podeliť sa o radosti ale aj starosti, neklamať a poctivo pracovať. Nie sme početný národ, ale sme národ, byť ktorého súčasťou je skutočne radosť.

To, čo sa ale deje dnes v našej spoločnosti a vo verejnom priestore je tragédia, ktorá sa podpíše pod správanie sa ďalších generácií. Je správne mať názor, je správne ho aj vyjadriť. Je správne postaviť sa na tú stranu, ktorú považujeme za stranu dobra a riešení a nikto nemá právo toto rozhodnutie komentovať. Čo však nie je správne a predstavuje veľký omyl je zamieňanie si slobody slova, ktorú sme tu skutočne dlho nemali a ktorá je základ slobody a demokracie a urážanie, znevažovanie a výsmech. To nie je sloboda slova, to je strata elementárnej slušnosti a neuvedomujeme si, že mnohé komentáre na sociálnych sieťach čítajú naše deti a ich rovesníci. Iste, existuje mnoho "divných" profilov, ktoré boli a sú vytvorené len na znechutenie ľudí, rozširovanie hoaxov a klamstiev. Ale presne toto je obrovský problém pre budúcu generáciu. Naše deti si osvojujú, že vo verejnom priestore "normálne" niekoho bezdôvodne urážať, je asi "normálne" vulgarizovať verejný priestor.

Nie, nie je to normálne. Je to choré a zvrátené. Áno, naša spoločnosť je skutočne chorá a potrebuje sa z tejto choroby dostať von, inak nemá šancu na budúcnosť. Ak niečo skutočne potrebujeme, je to slušnosť, poctivosť a zodpovednosť. Darmo budem apelovať na "profily" ktoré sú platené za znevažovanie čohokoľvek a kohokoľvek, ale skúste sa zamyslieť. Na koho cieli táto propaganda? Na autora článku či statusu? Nie. Cieli na Vás, na čitateľov.

Jediný dôvod, prečo to robia je ten, že potrebujú navodiť dojem, že "väčšina" ľudí nesúhlasí s tým, čo autor tvrdí a naopak, potrebujú autora znevážiť, uraziť a zosmiešniť. Ľudia si pamätajú emóciu, nepamätajú si doslovne texty statusov či článkov. Ak pod článkom vidia veľa urážlivých komentárov, nadobudnú pocit, že niekto z diskutujúcich tomu rozumie a celé je to hlúposť a autor, nech je jeho dôvod vyjadrovať sa verejne akýkoľvek, tomu asi nerozumie.

Riešenie je jediné. Ak si už dáte námahu a nejaký článok či status prečítate, vyjadrite svoj názor. Netreba veľa slov. Stačí jedno slovo. Dobre či súhlasím. A zrazu sa situácia otočí a pod článkami bude 500x dobre a 5 x urážka a hoax. Nie len že podporíte autora, ak s jeho názorom súhlasíte, ale aj ukážete ostatným čitateľom, že väčšina Slovenska sa dokáže vyjadrovať slušne a bez zbytočných urážok a potom tie hoaxové a urážlivé komentáre budú skutočne svietiť ako odstrašujúci príklad a nie ako niečo, čo sa tvári mienkotvorne.

My predsa takíto nie sme. My predsa v dennej komunikácii neurážame ľudí, ktorých nepoznáme. Nezastavíme na zastávke a nevyjadrujeme sa vulgárne na spolucestujúcich. My predsa uznávame slušnosť a zodpovednosť, lebo takí v skutočnosti sme.

Volám sa Marin Ondráš a som gestor pre pôdohospodárstvo a potravinárstvo koalície PS/Spolu. Mojím cieľom je silný a životaschopný sektor, ktorý zabezpečí produkciu kvalitných potravín, zníži závislosť nášho štátu na dovoze potravín a odstráni nezmyselné bariéry, ktoré bránia rozvoju a zodpovednému vysporiadaniu sa s klimatickými zmenami. Vlak nám už raz ušiel a ďalší pokus nemusíme dostať. Vo voľbách 2020 kandidujem s číslom 50 a podporením mojej kandidatúry podporíte úlohu a cieľ opätovného oživenia pôdohospodárstva a potravinárstva na Slovensku a podporíte slušnosť, lebo slušnosť, česť a zodpovednosť je niečo, čo považujem za základ verejnej služby a niečo, čo by mala byť opäť súčasť nášho bežného života.