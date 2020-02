Vypnem FB, zatvorím oči, zamyslím sa a pôjdem voliť....ty?

Ide o voliča. Samozrejme. Volič rozdáva karty na historickú partičku pokru. Hrá sa vabank. Pôjde o všetko. Niekomu o beztrestnosť a slobodu, niekomu o budúcnosť.

Nebudem skrývať, že kandidujem do NR SR. Vždy mali moje články politický záver, ale vždy som sa venoval téme, ktorou žijem už 20 rokov. Bezpečnosť a sebestačnosť potravín, potravinové právo, agrosektor. To je moja srdcovka.

Dnes jedna malá úvaha, prečo idem voliť ja

Určite nie som jednoduchý človek. Som už v strednom veku :-) mám svoje muchy a chyby. Na druhej strane hovorím vždy to, čo si myslím a robím iba to, čomu skutočne verím. Mám svoje hodnoty, ktoré sa tvorili rokmi práce a životnými skúsenosťami. Niektoré veci, ktoré ja považujem za dôležité, inému môžu pripadať malicherné. Okamžite rozoznám populizmus od nevedomosti, okamžite vycítim problém. Táto vlastnosť mi extrémne pomáhala v celej mojej kariére, kde schopnosť nie len identifikovať problém, ale ho aj účinne a čo z najmenšími nákladmi a stratami vyriešiť, bola základná požiadavka pre úspech.

Nikdy som nerozmýšlal nad odchodom zo Slovenska. Cítim sa tu dobre, mám tu celú rodinu, kamarátov, známych. Mám šťastie, že mám skvelú manželku a dve nádherné, zdravé deti, ktoré mi robia radosť. Nie len tým, ako sa dobre učia, ale aj tým, ako sa správajú, ako konajú. Jasne sa prejavuje ich dobrá výchova, ktorej sa viac menej venovala moja manželka v čase, kedy som ja budoval svoju kariéru a stúpal som do "hviezdnych" výšin.

Má tu mamu, otca sme už pochovali. Mám tu rodičov mojej manželky. Mám tu mojich súrodencov a súrodencov mojej ženy. Aj oni už majú mužov/ženy a dokonca kopec detí. Sú tu tetky a ujkovia, sesternice, brantranci a ich rodiny. Toto všetko je moja rodina, ktorú si nesmierne vážim a je pre mňa všetkým. Všetkým

Dva roky tu špiní mediálny priestor nejaký Kočner, Fico, Kaliňák, Trnka, Gašpar a ich podržtašky a facelifty a la Pellegrini. Dnes už ani nedokážeme v kľude pozerať večerné správy bez toho, aby sme deti neposlali spať. Ospravedlňujeme a legalizujeme, ako spoločnosť, chovanie pár ľudí, za ktoré by sme vlastné deti poslali okamžite kľačať do kúta aj s poriadnym zákazom niečoho, čo majú radi. Potom by nasledoval dlhý výchovný pohovor a pokus o vysvetlenie, prečo to, čo robia nie je správne.

Toto je niečo, čo chceme pre svoje deti? Toto je niečo, čo chceme pre svojich rodičov a celú rodinu? Strach, bezprávie, legalizácia vulgárnosti, násilia a extrémizmu? Rodičia by mali byť vzor pre deti. Vzor chovania sa, vzor ako riešia problémy, vzor v tom ako sa komunikuje. Politici by mali byť vzor pre ľudí a aj skutočne sú. Denne sa preráža dno slušnosti. Čím väčšia vulgárnosť, tým väčší úspech. Čím väčšia hlúposť, tým väčší fanklub.

Kandidujem za PS/Spolu a budem voliť PS/Spolu a moje dôvody :

Nikdy sa na nič nehrali

Iste, mnoho neobratných vyjadrení,ktoré % nepridávajú, ale práve tieto nehrané neobratnosti dokazujú, že tam nie je žiaden kalkul, ale naopak je tam čisté srdce a hodnoty, ktoré sú viac ako ľahko získané body.

Program je poctivý a tvrdo odmakaný

Na jednej gescii (pôdohospodárstvo) sa priamo podieľam a viem, čo hovorím. Žiadne tliachanie do vetra, žiadne populistické body, čo nič v skutočnosti neriešia. Bol to záber nie len napísať, ale aj neskôr obhájiť. Nestačilo detailne vysvetliť svoj názor, musel sa obhájiť aj jeho ekonomický náklad, neskôr očakávaný výnos a jeho dopad nie len na vlastný sektor, ale aj na tie ostatné. Je to prvý krát v histórii, čo si dal niekto tak obrovskú prácu, že nie len že vyčíslil svoj program, ale aj dával extrémny pozor aby žiaden benefit v jednom rezorte nespôsobil náklad či problém v rezorte druhom. A na záver, ale pre mňa to najdôležitejšie. Nikto ma nikdy nenútil zmeniť ani len čiarku na tom, čo som vedel logicky vysvetliť, ekonomicky zdôvodniť a presadiť. A možno to je pre niekoho nič, ale pre mňa jasný znak toho, že ide o princíp skutočnej zmeny k lepšiemu a žiaden postranný úmysel.

Ľudia

Nemám stále dobrú náladu a unavuje ma ľudská tvrdohlavosť ak za ňou nestoja argumenty. Ľudia, ktorých som ja osobne stretol ma preválcovali svojim nadšením, odhodlaním a otvorenou mysľou. Stretol som osobne ľudí, ktorých som kedysi len čítal (mnohých tu) a zamýšľal sa nad tým, čo hovoria. Stretol som lídrov, ale aj nových členov. Stretol som predsedov buniek, ale aj podporovateľov. Stretol som rôznych ľudí, rôzne charaktery, rôzne typy ľudí, ale všetci majú jedno spoločné. Nehraný záujem zmeniť našu krajinu k lepšiemu a to je najlepší základ pre skutočnú a trvalú zmenu.

Hodnoty

Ak niečo z duše nenávidím, tak je to selektívne právo. Zákony sú dobré a zlé (potom je ešte jedna špeciálna skupina a to zákony A.Danka) a musia platiť pre každého rovnako (okrem tretej skupiny, tie by mali platiť len pre ich autora). Nedá sa právo stavať na neprávosti. Hodnoty sú jasné. Bez ohľadu na akú tému sa aplikujú, musia byť rovnaké. Ak chceme slušnosť, chceme ju pre všetkých. Ak chceme budúcnosť, chceme ju pre všetkých. Ak hodnoty ustupujú pred populizmom, nie sú to hodnoty, sú to len heslá a frázy a tých sme tu už mali dosť. Hodnoty znamenajú čitateľnosť a predvídateľnosť. Hodnoty nie sú názor, ten sa mení podľa objemu aktuálnych informácií, ktoré k danej veci máme, ale podľa hodnôt sa dá predvídať aká úvaha ovplyvní finálne rozhodnutie. Predvídateľnosť je základ budúcnosti našej krajiny a bohužiaľ, nie je všade prítomná.

Preto je moja voľba jasná. Volím koalíciu PS/Spolu a je pre mňa skutočne ťažké určiť 4 krúžky, ktoré môžem na kandidátke využiť, ale rozhodne ich využijem.

A preto Ťa prosím, ak Ti záleží na tom, čo bude zajtra, ak Ti záleží na tom v akom prostredí budú vyrastať naše deti, ak Ti záleží na základných ľudských hodnotách, choď voliť aj Ty. Ak podporíš PS/S a dokonca zakrúžkuješ aj napríklad moje číslo 50 budem vďačný, ak ale máš dôvod voliť niekoho iného, aj to je správne. Voľ rozumom, či srdcom, to nie je dôležité. Dôležité je aby sme vyjadrili svoj názor. Nech skutočná väčšina rozhodne kam a s kým má Slovensko kráčať. Nech to dopadne akokoľvek ale nech je to jasný hlas čo si národ skutočne želá.

Martin Ondráš (Martin Ondráš)