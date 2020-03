Potravinová kríza potrebuje chladnú hlavu a okamžite konať

Výpadky v susednom Česku, ale aj Taliansku a postupné navyšovanie dopytu po potravinách vo všetkých krajinách, ktoré sú zasiahnuté corona vírusom naznačujú, že potravín jednoducho na trhoch postupom času nebude dostatok.

Máme tu stav potravinovej núdze, to je neodškriepiteľný fakt.

Sebestačnosť štátu v zabezpečovaní základnej dostupnosti potravín širokému obyvateľstvu je na úrovni 10-15%. Čo tento stav spôsobilo, už dnes nie je dôležité. Viac ako 2 roky som sa snažil poukázať na dôležitosť tohto sektoru, ale v mediálnom priestore plnom Kočnera, Trnku , Fica a rôznych klonov tejto garnitúry sa to jednoducho nepodarilo. Nie je to sexi téma, nie je to niečo, čo by plnilo sledovanosť a titulky novín. Je to ale obrovská chyba.

Dnes vidíme paniku v Čechách, dnes vidíme prázdne obchody a to majú sebestačnosť na podstatne vyššej úrovni ako my. Nečakám, že sa budú zatvárať celé mestá, navyše jedla je všade dostatok, takže nejaké skupovanie zásob je úplne zbytočné," povedal Novinkám prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu CR Tomáš Prouza s tým, že jedla je dostatok, všetci veľkí obchodníci si naplnili sklady na maximum a výrobcovia dokonca zvýšili výrobu.

Ani jeden výrobca nebude vyrábať zbytočne na sklady ak neočakáva krízu. Ani jeden obchodník nebude viazať peniaze na zásoby a plné sklady, ak neočakáva zjavné výpadky tovaru. To sú základné fakty pre ekonomiku obchodu s potravinami. Nedokážeme predpovedať ako sa situácia skutočne vyvinie, šíriť zbytočne paniku nie je správne a v našich podmienkach je šírenie poplašnej správy trestný čin a ja stále verím, že pandémiu corona vírusu EÚ zvládne, ale....

Štát tu je garantom toho, že krízu, nech je akákoľvek, zvládne. Máme však poučenia z ostatných potravinových škandálov a to nešlo o zásobovanie, ale presne naopak o zastavenie nebezpečných potravín a akcie štátu boli viac ako nepresvedčivé, neúčinné a neefektívne.

Je niekoľko možných krízových scenárov a bude potrebné skutočne začať konať prvý deň od nástupu novej politickej garnitúry. Štát má síce nejaká hmotné rezervy, ale jedná sa viac menej o pár mrazených a pár trvanlivých komodít. Obchodníci budú musieť navýšiť skladové kapacity, ale niekto (štát) musí príčetne určiť komodity a požadované objemy, ktoré niekto bude musieť vyrobiť. Tu ale začína náš skutočný problém. Výpadky v susednom Česku, ale aj Taliansku a postupné navyšovanie dopytu po potravinách vo všetkých krajinách, ktoré sú zasiahnuté corona vírusom naznačujú, že potravín jednoducho na trhoch postupom času nebude dostatok. V tomto bode musí nastúpiť domáca výroba, kde sa musia navýšiť objemy na hornú hranicu možností aktuálnej výroby. Ak je u nás výroba na úrovni 10-15% spotreby, nedokáže ani 100% navýšením objemu (a toto nie je ani reálne možné) zabezpečiť ani základné, nie to zvýšené zásobovanie obyvateľstva. Sekundárny jav bude dramatický nárast cien potravín, nakoľko ich nebude prebytok, ale nedostatok. Toto všetko platí iba v prípade, že sa nestane nič nečakané a vývoj tejto nákazy bude pokračovať týmto, pre Európu zatiaľ veľmi opatrným tempom. Ak sa však, nedajbože, situácia v nejakej krajine EÚ rapídne zhorší, prepukne panika a bezhlavé a neriadené vykupovanie trvanlivých potravín.

Táto negatívna špirála bude mať veľa sprievodných javov, ktoré dopadnú na krajiny, ktoré sú závislé na dovoze potravín. Slovensko je bohužiaľ, nepríčetnou politikou ostatných 16 rokov, na dovoze potravín úplne závislé. Pred týmto faktom si nesmieme zakrývať oči. Nadnárodný hráči vo výrobe potravín nedokážu navýšiť drasticky objemy, nemajú na to ani surovinovú základňu, ani voľné kapacity výrobných liniek, ktoré ak majú bežať efektívne, už dnes musia ísť na 105% plánovanej kapacity. Navýšenie spotreby väčších krajín ako my bude znamenať, že distribučný model, ktorý dnes efektívne funguje začne kolabovať a zásielky na menšie trhy budú meškať, alebo budú krátené.

Krízové riadenie štátu je tu na to, aby možné scenáre predvídal a negatívnym dopadom na ľudí predchádzal a minimalizoval ho. Pri tak základnej téme ako zásobovanie obyvateľstva potravinami je ale nutné postupovať rýchlo a cielene. Neskoré rozhodnutia sa už nedokážu napraviť a preto je veľmi dôležité zamerať sa na 4 základné okruhy

Informovať vecne a pravdivo verejnosť

Monitorovať situáciu na komoditných trhoch, podrobne analyzovať skutočnú ponuku potravín na spoločnom trhu EÚ a o vývoji pravidelne informovať spotrebiteľov

Zvýšiť štátne rezervy nie len v hmotných rezervách, ale aj v spolupráci s komerčným sektorom využiť všetky možné skladovacie kapacity na Slovensku, vrátane logistických skladov

​Tento krok neznesie odklad. Je to princíp prevenčnej zásady a nakoľko sa jedná zásadne o trvanlivé potraviny, mal by ich nakúpiť štát. Žiadne riziko nehrozí, nakoľko trvanlivosť je v zásade okolo 1 roka a pokiaľ krízová situácia pominie, potraviny sa bez problému predajú v bežnom obchodovaní. Výhoda v ich rýchlom obstaraní je zatiaľ stabilná cena a relatívna dostupnosť, ktorá sa v prípade akejkoľvek nepredvídanej situácie dramaticky zmení zo dňa na deň. To, že vlastník potravín bude štát mu zabezpečí, že bude vedieť realizovať prídely rovnomerne podľa potrieb obyvateľstva v prípade, ak kríza prepukne.

Určiť náhrady a krízový scenár pre obyvateľstvo

V čase krízy dochádza k značnému obmedzeniu komfortu na ktorý sme naučený a základná neinformovanosť verejnosti a nejasný postup štátu zabezpečí lavínový efekt paniky. Je potrebné jasne poukázať, prečo je tá ktorá potravina v zozname a aké potraviny nahradí. Prečo? Ak sa tento bod opomenie, ľudia v panike vykúpia všetko, často aj to, čo nič nerieši a extrémne zaťažia logistiku zásobovania, lebo sa bude musieť zásobovať aj to, čo skutočne len jojo efektom vypadlo zo sortimentu a navýšia nedostatkové komodity. Ľudia musia mať jasné doporučenie. Ako jeden príklad, z mnohých, uvediem múku. Doporučenie by malo byť, aby sa domácnosť zásobila múkou. Múka je náhrada za čerstvé pečivo, má dlhú trvanlivosť, nevyžaduje chladenie ani mrazenie, len suchý sklad s nekolísavou teplotou, čo je každá špajza v domácnosti. Jej váha a využiteľnosť je vysoká pri relatívne nízkej spotrebe priestoru na skladovanie a je ľahko spracovateľná aj v bežnej domácnosti. Toto je základný princíp krízového riadenia.

Riadne vyhodnotiť výsledky a účinnosť opatrení

Každá kríza raz bude prekonaná. To je na krízach asi to jediné pozítívum. Na druhej strane riadne zozbierané dáta musia byť riadnym základom pre stratégie do budúcna. Ako tragédia a najslabší článok sa dnes ukazuje naša vlastná nízka sebestačnosť a schopnosť reagovať na krízový stav. Presne preto je potrebné, aby sa zodpovedne a cielene pristúpilo ku obnove sebestačnosti Slovenska v potravinárskom segmente a krízové riadenie štátu v rezorte pôdohospodárstva začal robiť úplne inak.

Stav je vážny, stále nie kritický. Je ale potrebné preventívne širokú verejnosť o možných rizikách informovať. Dôvod na paniku zo strany spotrebiteľov zatiaľ skutočne nie je. To ale neznamená, že dôvod na zasadnutie krízového štábu rezortu pôdohospodárstva tu už skutočne nesvieti na červeno. Až začne blikať, bude už neskoro. Aj preto prosím novú vládu, dohodnite sa čo najskôr a začnite pracovať. Je to v záujme ľudí.