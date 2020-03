p.Matovič, bude to ozaj ťažké...

Dovtedy sa chodí so džbánom po vodu, až sa rozbije. Staré známe príslovie to vystihuje celkom presne.

Dnes sme svedkami fenoménu verejného tlaku a detailného záujmu. To by samo o sebe nebol žiaden problém, keby sa spoločnosť nedostala do stavu povrchného vulgarizmu, populizmu a mediálneho marketingu, ktorý aktérov nakoniec vždy dobehne.

Uniká nám niekoľko zásadných vecí, ktorým sa nikto nevenuje. Nie sú sexi, nie sú na úsmev a nie sú populárne. Iste, je 5 dní po historických voľbách a víťazi si zaslúžia svoje víťazné ťaženie v médiách. To nikto nespochybňuje. Úplne v prvom rade musím vyjadriť skutočný obdiv nad tým, ako dokázal I.Matovič pochopiť spoločenskú náladu, ako dokázal využiť vo svoj prospech jeho cit pre správny politický marketing. Toto sa určite zapíše do kníh politického marketingu ako jedno z najúspešnejších ťažení....

Treba si však uvedomiť Slovenskú realitu a skutočnosť. Máme tu rozvrátené verejné financie, zjavný útlm výkonu ekonomiky a do toho elementárna nefunkčnosť štátu ako takého. Hocikde sa pozriete, všade obrovské problémy, ktoré sa nakopili a tie treba riešiť. A tu musí politikárčenie aj ten pozitívny a marketingovo úspešný populizmus jemne utlmiť, inak sa to vypomstí dvojnásobne.

Pozorne sledujem ako sa kreuje nová vláda a s napätím čakám ako to dopadne s rezortom pôdohospodárstva. A sme opäť pri tom. Nie je to sexi téma, nie je to niečo, čo bude plniť mediálne titulky, ale je to sektor, ktorý obhospodaruje 80% výmery Slovenska, je to sektor, do ktorého EÚ leje 40% celého rozpočtu a je to sektor, ktorý bude pre nasledovné 4 roky kľúčový z pohľadu budúcnosti Slovenska. Žiaden iný sektor totiž nedokáže skutočne realizovať opatrenia na zníženie dopadov klimatických zmien, žiaden iný sektor nedokáže opätovne oživiť vidiek a pripraviť dostatok miesť pre masívne prepúšťanie z pohľadu automatizácie a robotizácie v automobilovom priemysle. Je to sektor, ktorý musí opäť zabezpečiť potravinovú sebestačnosť (bezpečnosť) Slovenska a je to sektor v ktorom sa oligarchizácia a mafia dostala hlboko dovnútra a v tichosti pokračuje a čaká, ako sa ku tomuto sektoru postaví nová vláda.

Voľby dopadli ako dopadli a nie je moja úloha ich hodnotiť, ale pravda je taká, že koalície pod vedením I.Matoviča má skutočne silný mandát. A práve tento silný mandát je zároveň obrovská zodpovednosť. Niektoré nápady sa mi pozdávajú, iné nie. Je to vec názoru a ja vyslovím ten svoj.

Som presvedčený, že je nutné zaviesť plnú politickú zodpovednosť za riadené rezorty.

Práve preto je správne, že si strany koalície vyberajú rezorty podľa okruhov svojich záujmov a predpokladám podľa toho, aké personálne možnosti majú. Absolútne sa stotožňujem s názorom, že krížové riadenie ministerstva s obsadením postov štátnych tajomníkov z iných strán je nezmysel. Vôbec nejde o kontrolu ministerstva, ak minister nebude chcieť, štátny tajomník bude skutočne len variť kávu a zhasínať svetlá. Na to je to ale skutočne veľmi dobre platená sila. Ak však vedenie ministerstva bude tandem ministra a jedného či dvoch jeho spolupracovníkov, ktorých si sám vyberie sám minister/ka a na ktorých sa bude môcť plne spoľahnúť, bude práca na ministerstve jednoduchšia a efektívnejšia. Nominácia ministra je politická a v plnej zodpovednosti tej strany, ktorá sektor spravuje. Tým to začína aj končí. Minister/ka už by mal niesť zodpovednosť za personálne obsadenie najvyšších postov na danom ministerstve. Tak to funguje aj v každej špičkovej spoločnosti a tento model je najviac efektívny.

V tomto bode uznávam, že nápad I.Matoviča je správny a povedie k efektívnejšiemu riadeniu ministerstiev.

Verejná kontrola vs vulgarizácia a predčasné odpisovanie nominantov pol. strán

Treba si uvedomiť, že všetky informácie o tom kto za danú stranu kandiduje boli vopred verejne známe. Tiež si treba povedať, že strana, ktorá sa bude zúčastňovať na riadení štátu má právo na politické nominácie, ktoré sa nemusia páčiť všetkým. Na druhej strane čím viac sa bude preberať a diskutovať o jednotlivých nominantoch, tým viac možností na neskoršie výhovorky vznikajú. Môj názor je ten, nech si strana, ktorá je súčasťou vládnej koalície nominuje za svoje rezorty koho uzná za vhodné, nesie za neho plnú zodpovednosť a som presvedčený, že namiesto toho, aby si lídri strán navzájom spochybňovali svojich nominantov, mali by si určiť jasné pravidlá na riešenie sporov. Napríklad ak nominant na ministra sklame, bude podozrivý z korupcie alebo nebude vykonávať mandát podľa programového vyhlásenia vlády, nech je okamžite odvolaný a nech je dané ministerstvo pridelené inej strane, bez náhrady odobratého ministerstva pôvodnej strane. A verte mi, nebude lepšieho "strážneho" psa ako toho, kto má ministerstvo pod gesciou. Aká by to bola vládna moc bez ministra, čiže aktívneho člena vlády?

V tomto bode si dovolím poukázať na jednu zásadnú vec. Zodpovednosť nesie líder strany a strana ako taká. Kontrolné mechanizmy musí nastaviť premiér interne pre celú vládu a nie sa spoliehať na investigatívu novinárov. Tá je síce dôležitá, ale nie je súčasť právnych mechanizmov štátu. Druhý dôležitý bod je tá frivolnosť a živenie pocitu, že udávanie je správne. Je to sexi, ale je to nefunkčné, nakoľko nikto nedokáže v prvej fáze "obvinenia" zistiť, či ide o skutočné poukázanie na "nekalé" praktiky, alebo ide o pomstu "urazeného" zamestnanca štátnej správy, čo sa v prípade reformy štátnej správy bude diať denne. Verejné obvinenie sa nedá zobrať späť a ak toto populistické riešenie skutočne nabehne do praxe, za 2-3 mesiace nebude na Slovensku nikto, kto by bol ochotný ísť do vyššej štátnej funkcie a je to najľahší spôsob akým bývalá vláda (s poriadnym napojením na celý štátny aparát) dokáže eliminovať každého nominanta na vyšší post.

Rozhodnutia v rezorte pôdohospodárstva v tomto roku budú mať dopad na roky 2021-2027

V roku 2020 končí EÚ rozpočtové obdobie pre SPP a tento rok je kľúčový pre nastavenie smerovania agrosektoru na obdobie 2021-2027. Je to jediný rezort, kde sa "nesprávne" rozhodnutie bude prejavovať ešte ďalších 6 rokov, bez ohľadu na to, kto povedie rezort po najbližších voľbách. Toto je jediný rezort, kde sa nesmie urobiť chyba, lebo sa nebude dať napraviť. Aj preto je veľmi dôležité, ako sa k tomuto rezortu postaví nová vláda. Dnes totiž máme historickú šancu vytvoriť stratégiu, ktorá bude "na mieru" šitá pre Slovensko. Dnes je jediná možnosť, ako do stratégie doplniť veci, ktoré sú pre rozvoj vidieka a opätovný rozbeh agro rezortu kľúčové a životne dôležité. Potrebujeme sa vysporiadať s ekologickými časovanými bombami, potrebujeme začať investovať do krajinotvorných opatrení, čo udržia vodu v krajine, potrebujeme rozsiahle investície do spracovateľských a výrobných kapacít. Máme jedinečnú šancu predložiť EK skutočne kvalitný plán a zastaviť ten tragický prepad v agro sektore, ktorý spôsobil jeho kómu a naopak, máme pred sebou historickú možnosť využiť na plno a efektívne skutočný potenciál, ktorý rozvoj vidieka pre naše Slovensko skutočne má.

Preto si dovolím zopakovať fakty.

Voľby vyhral I.Matovič a on by mal rozhodnúť o rozdelení ministerstiev. Prečo? Lebo on ponesie zodpovednosť za vládne výsledky ako celku a mal by vedieť vysvetliť, prečo rezorty rozdelil tak ako rozdelil. Aj s prípadnými následkami.

a tu je na mieste dohoda o tvrdom odobratí rezortu. To by bola revolúcia v politike Slovenska a dostatočná motivácia na to, aby si strany sami strážili svoje rezorty a nikdy sa nemohli vyhovárať na niekoho iného. Príčetné riadenie agrorezortu je kľúčové. Okrem toho, že je to objemovo najväčší rezort, obsahuje najviac rôznych "divných" skupín, nakoľko tam tečie najviac peňažných prostriedkov. Podvody s pôdou, vyciciavanie EÚ fondov, DPH a pod , toto sú len perličky. Ak si uvedomíte, že napr.rezort obrany kupuje stíhačky za 1,2 mld Eur raz za 10 rokov, tak agro rezort ročne rozdelí skoro 1 mld. Eur. Každý rok a bez akéhokoľvek efektu a pridanej hodnoty pre štát a nikto sa nepýta, kde sú tie peniaze a čo v skutočnosti prinášajú.

Viem, že to bude ešte dlhá cesta a isto nebude jednoduchá, ale politika nikdy jednoduchá nie je a nebude. Zodpovednosť a transparentnosť sa preukazuje činmi a nie "vyhláseniami" a nápadmi, toto chvíľu zaberá, ale dlho nie. Ak to vláda myslí skutočne vážne, treba jej veriť a nie ju spochybňovať ešte pred jej vznikom. Že to bude denne robiť Fico a spol s.r.o. je mi jasné, že sa pridá Kotleba a.s. aj to mi je viac ako jasné. Ak sa to tu nemá zmeniť a ak sa tu skutočne nemá zaviesť nová politická kultúra, skutočná politická zodpovednosť nie len za plnenie sľubov, ale aj za prácu svojich nominantov na rezortoch, nič sa v skutočnosti nezmenilo. Dôveru dostali vo voľbách, teraz je to už na nich ako s ňou naložia a na to by mali mať kľud. A ten im skutočne želám. Lebo ak sklamú, ľudia nebudú čakať 4 roky a myslím, že toto je nám všetkým jasné.