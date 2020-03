Skutočné riešenia potravinovej krízy v čase pandémie

Každý problém má svoje riešenie. Aj stav, ktorý tu máme. Chce to len detailne poznať možnosti a stav rezortu. Nič viac, nič menej

Nový minister pôdohospodárstva bude mať skutočne najzložitejší nástup do rezortu od roku 1989. Vždy keď napíšem článok s problematikou potravinovej bezpečnosti, pozorne čítam komentáre a snažím sa na ne reagovať. Jeden komentár bol dôvod, prečo som sa dnes rozhodol veľmi otvorene popísať, ako skutočne vyriešiť potravinovú krízu v čase pandémie. Ako mi napísal jeden čitateľ :-) menej kritiky a viac návrhov. Takže ponúkam na posúdenie novému pánovi ministrovi.

Nikdy nedovoľte aby Vám predkladali skreslené, neúplne a nepravdivé údaje

Jeden zo základných princípov úspešného krízového riadenia je mať dostatok pravdivých informácií. Inak podceníte stav a nikdy nebudú prijaté opatrenia dostatočne účinné. Začneme faktami.

Slovensko je potravinovo závislá krajina na dovoze a túto skutočnosť potrebujete zmierniť čo najrýchlejšie. Domáca výroba nejaká je, ale väčšinou je zameraná na export prvovýroby. Nikto sa do výroby potravín nehrnie, požiadavky sú obrovské a často nad rámec EÚ podmienok. Dovoz je krehký a nestabilný. Dôvody sú prozaické. Logistika cez 4 krajiny V4, v čase pandémie, predstavuje najväčšie riziko v plynulosti zásobovania skladov. Ďalšia zásadná vec je faktická nemožnosť výkonu dozoru kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu orgánu dozoru. Tieto fakty tvoria základ pre niekoľko krízových riešení.

Zapojte do výroby potravín každého, kto o tom uvažuje

Je potrebné urýchlene prijať jednoduchú vyhlášku, ktorá bude definovať 3 bezpečnostné okruhy výroby potravín a v prípade nízkeho a stredného rizika otvorte dvere pre každého, kto dokáže lokálne vyrobiť potraviny s možnosťou sa len na orgán dozoru (RVPS) oznámením nahlásiť. Bez nutnosti celého byrokratického postupu, na ten bude čas po pandémii. Dohodnite s rezortom financií výnimku pre nutnosť ERP a navrhnite, že postačí papierová evidencia výroby ale aj tržieb. Ako pozitívny motivátor by bolo vhodné vyhlášku doplniť o fakt, že ak "výrobca" potraviny dodrží kompletnosť a úplnosť papierovej evidencie, nebude platiť daň z príjmu v roku pandémie . Toto samo o sebe bude motivačné ako pre nových výrobcov, tak pre "šedú ekonomiku" a jej prechod na legálnu a každé zvýšenie domácej výroby o 1% bod znamená menší objem dovozu a zníženie rizika. Tiež je potrebná definícia "rodinného podniku" a ak výrobca potraviny zapojí do výroby a distribúcie vlastného rodinného príslušníka, treba ho vyňať zo štatútu zamestnávateľ/zamestnanec a odbremeniť od platenia daňovo - odvodového zaťaženia.

Definujte potraviny mimoriadneho určenia (PMU)

Zoznam je potrebný z pohľadu najhoršieho scenára. Ani jeden štát nedokáže udržať komfort širokého sortimentu v čase krízy. Preto je potrebné definovať zoznam max 50-70 položiek, ktoré budú platiť pre najhorší scenár vývoja pandémie a budú predstavovať základné a garantované zdroje výživy obyvateľstva. Pre definované potraviny je potrebné vyhlásiť "zákaz vývozu" daných potravín mimo územia SR. Potraviny PMU je potrebné vyberať tak, aby nevyžadovali chladenie, alebo iné druhy špeciálneho skladovania, ich trvanlivosť by mala byť viac ako rok. Pre PMU je potrebné s logistickými centrami obchodov vyčleniť skladovacie kapacity a minimálne množstvá, ktoré musia povinne držať na sklade všetky reťazce nad rámec ich plánovanej zásoby. Tieto zásoby PMU musí vlastniť štát mimo rezervy v štátnych hmotných rezervách a ich zásoba musí byť rozložená podľa % trhového podielu obchodníka. Stav zásob PMU je potrebné denne monitorovať a v prípade, že sa pandémia nebude vyvíjať pozitívne, je potrebné na týždennej báze sledovať vývoj cien na komoditných trhoch V4, nárast cien je vždy predzvesť potencionálneho nedostatku v krátkom časovom slede.

Zatvorte všetky obchody v jeden deň v týždni

Je to potrebné a nutné. Obchod treba vyčistiť a vydezinfikovať. Ak niekto tvrdí, že ho čistí v noci, zjavne nehovorí úplnú pravdu. V čase krízy sa všetci snažia vyriešiť problém s nedostatkom personálu, s nedostatkom tovaru, vykladaním a dokladaním. Je vysoko pravdepodobné, že čistenie a dezinfekcia sa robí za behu, čo môže priniesť ešte veľa problémov. Preto je potrebné dať obchodom možnosť si vydýchnuť a hĺbkovo vydezinfikovať všetky priestory, košíky, vozíky, dvere, kľučky, sklady, kancelárie a pod. Musí to byť povinná súčasť pracovnej praxe v čase pandémie. Čistenie a dezinfekciu väčšinou robia špecializované firmy a tie ju dokážu urobiť kvalitne a účinne. Zamerať sa treba aj na inštaláciu antibakteriálnych filtrov do vzduchotechniky obchodov a jej pravidelnú dezinfekciu, výmena vzduchu je realizovaná nútene a predstavuje najväčšie riziko šírenia nákazy po osobnom kontakte.

Personál predajcov potravín musí dostať urýchlene štatút osôb mimoriadneho určenia

Ak napr. lekár denne vyšetrí 50 pacientov, pokladník príde do kontaktu s 5000 ľudmi. Riziko ohrozenia zdravia personálu je mimoriadne vysoké a je potrebné aby pracovníci boli rozdelení do 3 skupín. Administratívny pracovníci a pracovníci v skladoch a zázemí (čiže s minimálnym kontaktom s anonymným zákazníkom) sú v riziku 1 a stačia na jeho ochranu bežné ochranné prostriedky ako chirurgická rúška, antibakteriálny roztok na ruky a pod. Pracovníci na predajnej ploche, ktorí dokladajú tovar sú v rizikovej kategórii 2 a musia mať rúška s vyššou účinnosťou a povinne rukavice počas celej pracovnej doby, okrem času na prestávku, kedy po jej skončení musia prejsť dezinfekciou rúk a výmenou rúšok. Najväčšie riziko 3 predstavujú pracovníci priameho kontaktu s anonymným zákazníkom a to pokladník, mäsiar, pekár, pracovník informácií, reklamant. Títo ľudia potrebujú najvyššiu ochranu nie len pre seba, ale aj pre ľudí s ktorými prídu do styku. Potrebujú funkčné respirátory s vymeniteľným filtrom, rukavice a v prípade komodít nebaleného a nekusového tovaru aj ochranný odev, ktorý si vymenia pri každom prerušení práce.

Vydajte rozhodnutie o zákaze ukladania pokút v čase pandémie

Orgán potravinového dozoru priamo podlieha ministerstvu pôdohospodárstva a musí vykonávať dozor. Často krát je ale dozor iba šikana za nedodržanie nezmyselnej povinnosti a evidencie. Vydajte rozhodnutie o tom, že ak kontrolovaný subjekt odstráni v termíne všetky zistené nedostatky a splní všetky uložené opatrenia, odložíte začatie správneho konania mimo mimoriadny stav, alebo máte právo rozhodnúť o zastavení správneho konania. To samozrejme neplatí pre vážne porušenia zákona o potravinách v tých najzávažnejších častiach ako nedodržanie prevádzkovej čistoty a hygieny, predaj tovaru po DS a DMT a pod.

Tých opatrení bude treba prijímať ešte veľa, ale tieto neznesú odklad. Ak totiž vyrobíte navyše čo i len 20 kg syra v nejakom regióne, presne o tých 20 kg syra tam bude treba menej doviezť z logistického centra a presne tých 20 kg nebude treba doviesť z krajín V4. Násobte to počtom položiek a počtom nových výrobcov a zrazu sa množstvá rátajú na kamióny. Každý jeden kamión, ktorý nemusí opustiť SR je menšia záťaž na ceste, menšie riziko nestabilnej dodávky. Na to aby to ale fungovalo, potrebujete odstrániť najväčšie bariéry, ktoré sú dnes nastavené. Lokálne vyrobené potraviny ostanú v regióne, netreba ich voziť po celom Slovensku. Nezmyselné požiadavky na otvorenie potravinovej prevádzky sú v čase potravinovej krízy absolútny nezmysel, treba ich dočasne odstrániť. Toto bude mať 2 efekty. Okrem zvýšenej snahy a ochoty vyrábať si dokážete overiť, či tie "požiadavky" čo bežne platia skutočne majú dopad na bezpečnosť potravín a pochopíte, že nemajú. Tieto dáta budú veľmi dobrý argument pre budúce nastavenie rezortu, keď pandémia pominie. Ak Vám niekto bude tvrdiť, že nemôže odpustiť dane a odvody, lebo to štátny rozpočet nezvládne, klame. Ak niekde je výroba na úrovni 0, nie je ani DPH ani daň z príjmu ani spotrebné dane. Všetky príjmy štátu sú 0. Ak sa tá výrobná 0 zmení na +20 a dane a odvody ostanú 0, štát o nič nepríde, lebo 0 je stále len 0. Treba však zodpovedne myslieť aj na najhorší scenár a tu je na mieste definovať PMU. Znie to síce šialene, ale je to jediná možnosť ako predísť absolútnemu nedostatku ak sa naplní najhorší scenár. Mať niečo je vždy lepšie ako nemať nič a v tomto prípade štát nič neriskuje. Ak PMU vyberú výživoví odborníci z trvanlivých potravín, v čase kedy pandémia pominie sa tieto zásoby bežne rozpustia v bežnom predaji a štátu nevzniká žiaden náklad. Ochráňte personál obchodov, denne sa tam premelie viac ľudí ako vo všetkých nemocniciach v SR dohromady. Týmto neznižujem dôležitosť personálu nemocníc, ale snažím sa poukázať na najrizikovejší faktor. Obchody musíte zatvoriť aspoň na 24 hodín v týždni. Nikto dnes nespochybňuje dezinfekciu autobusov a ostatných hromadných prostriedkov, kde sa stretávajú ľudia, ale na obchody sa nejak zabúda. Musí to byť povinná súčasť týždňového cyklu ak chceme udržať obchody ako miesto, kde sa nám vždy bude zhromažďovať najväčší počet ľudí v každom meste. Tieto opatrenia riziko neodstránia, vždy tam bude, ale podstatným spôsobom ho znížia. A presne o tom je krízové riadenie.