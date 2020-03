Aj počas pandémie pozor na prepravu potravín

Pandémia mení pravidlá nášho života, niektoré veci však ostávajú nezmenené a pokiaľ chceme konzumovať bezpečné potraviny, neobchádzajme pravidlá

Plne si uvedomujem, že máme čas krízy a určite treba prijímať inak neštandardné opatrenia. To sa deje a pokiaľ sú funkčné a pomáhajú veci, sú správne. Pozorne však sledujem, čo sa deje na trhu s potravinami a musím napísať tento článok aby som predišiel väčším škodám.

Teplotný reťazec

Musí sa dodržať, ak sa nedodrží, menia sa základné vlastnosti potravín, ktorých skladovanie podlieha chladeniu. Všetky potraviny, ktoré sa musia chladiť, chladia sa aj preto, aby sa dodržali ich vlastnosti počas celej doby ich spotreby. Naša legislatíva pozná krátkodobú zmenu okolitej teploty v rozsahu 15 min a toto sa samo o sebe nepovažuje za zásadné porušenie teplotného reťazca. Čo sa deje s potravinou, ktorá musí byť chladená a je vystavená dlhšie ako 15 min mimo určenú teplotu okolia? Začínajú sa v nej mikrobiologické procesy a úmerne dobe mimo chladiaceho zariadenia sa skracuje doba spotreby. Napríklad čerstvé mäso dokáže podľa výšky okolitej teploty zásadným spôsobom rozbehnúť mikrobiologické zmeny a po istej dobe je tento jav nevratný. Najľahšie to spoznáte tak, že mäso ešte v dobe spotreby začne zapáchať, čo je jasný príznak jeho nevhodnosti na ľudskú spotrebu aj napriek tomu, že bolo po dovezení domov ihneď uložené v chladničke. To isté platí aj pri mrazenom a hlbokomrazenom tovare. Je potrebné si uvedomiť, že naša potravinová legislatíva vyslovene zakazuje rozmrazenie a následné zmrazenie tovaru. Opäť sú dôvod zmeny vlastností potraviny a väčšinou sú skutočne nevratné a predstavujú znehodnotenie potraviny a jej následnú nepožiteľnosť pre ľudský konzum.

Nezlučiteľnosť komodít

Existujú rôzne komodity tovarov, ktorých spoločné skladovanie, ale aj preprava znamenajú znehodnotenie, väčšinou čerstvej potraviny. Ako príklad uvediem prací prášok, alebo akýkoľvek silno aromatický drogistický tovar. Ak takýto tovar dáte do blízkosti (stačí jedna nákupné taška) s pečivom, salámami, mäsom alebo syrmi, je viac ako pravdepodobné, že čerstvé potraviny absorbujú veľkú časť arómy a znehodnotia sa. Slovenské potravinové právo vyslovene zakazuje skladovať tzv. nezlučiteľné komodity presne pre ich vzájomné senzorické ovplyvňovanie sa, ktoré často vedie k úplnému znehodnoteniu potravín.

Rozvoz potravín ako ho dnes poznáme

Opäť musím zopakovať, že si plne uvedomujem, že je čas krízy. V bežnom čase je rozvoz potravín skutočná alchýmia a minimálne sa vyžadujú špeciálne vozidlá, ktoré dokážu chladiť a mraziť, špeciálne prepravky, ktoré sa dajú čistiť a umývať, vedie sa hĺbková evidencia o časoch naloženia, vyloženia, teplotách - presne pre dodržanie teplotného reťazca. Obsluhujúci personál má školenia a skúšky s potravinového práva v tejto oblasti a zabezpečuje, že je plne dodržané počas celej manipulácie s potravinami až ku dverám zákazníka. Toto všetko dnes neplatí. Dnes sa pomáha seniorom a ja to plne podporujem až na jedno malé ALE....

Základná myšlienka je dodať ohrozenej skupine ľudí potraviny bez toho, aby museli opustiť dom a vystavili sa riziku šírenia alebo nákazy Covid-19.

Zapojili sa do tejto činnosti stovky ľudí, čo v dobrej viere pomáhajú. Nie je dnes možné, aby štát od týchto dobrovoľníkov vyžadoval dodržiavanie všetkých zásad bezpečnosti potravín, to je správne, ale nejak sa zabudlo na definíciu základných bezpečnostných pravidiel. Ak totiž dodáme ohrozenej skupine ľudí "znehodnotenú" potravinu, nie len že zaplatia za niečo, čo vyhodia, ale môžu nám skonzumovať potravinu, ktorá je nevhodná na ľudskú konzumáciu a tým sa zásadným spôsobom ohrozia na zdraví a v prípade oslabenej imunity aj na živote.

Preto pár doporučení, ktoré ak sa dodržia, zníži sa riziko

Objednávať skupiny výrobkov samostatne

Povedzme, že si ohrozená skupina ľudí objednáva tovar 3 x do týždňa. Je potrebné aby si objednávku rozložili na sortiment, ktorý sám o sebe bude znamenať, že znížia riziko problémov.

Objednávka č.1

Voľné pečivo, balené pečivo, múka, soľ, čaj, káva, oleje, strukoviny, cestoviny, ryža, konzervy, ovocie zelenina, trvanlivé mlieko, nápoje

Všetky tieto komodity nevyžadujú chladenie, ani jedna komodita zásadne nie je aromatická a nakoľko sa nebudú ovplyvňovať, je možné ich prepravovať spoločne. Pri tomto druhu nákupu nie je určený teplotný reťazec a nie je nutné sledovať čas od opustenia predajne do doručenia potravín ku Vám domov.

Objednávka č.2

Salámy, maslo, syry, mäso, hydina, mrazené tovary, mrazené polotovary, mrazená zelenina

Všetky tovary majú podmienku chladenia, alebo mrazenia. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ nákup obsahuje veľké množstvo chladeného a mrazeného tovaru, pôsobí tento tovar sám o sebe ako zdroj chladu a čím viac je v "taške" mrazeného tovaru, tým pozitívnejšie pôsobí na celkovú okolitú teplotu celého nákupu a tým lepšie podmienky má tovar na transport z obchodu domov. Pri tomto druhu nákupu si je potrebné skontrolovať účet z obchodu (na väčšine účteniek je čas kedy bola vytlačená) a porovnať si to s časom, kedy nákup "dorazil" ku Vám domov . Pokiaľ dodržíte zloženie a v "taške" sa bude nachádzať iba chladený a mrazený tovar, nebude časový úsek 30-40 min žiaden problém. Všetko nad 40 už problém bude a znížte si dobu spotreby o 1/2. To v preklade znamená, že ak má chladené kurča spotrebu ešte 2 dni, počítajte so spotrebou 1 deň a pokiaľ tovary okamžite uložíte do chladničky a dodržíte zníženú spotrebu, je vysoká pravdepodobnosť, že k žiadnemu problému nedôjde

Objednávka č.3

Hygienické potreby, pracie prášky, čistiace potreby, drogistický tovar

Všetky tieto tovary sú vysoko aromatické, sú väčšinou v práškovom či tekutom skupenstve a nie je ojedinelé, že je obal poškodený alebo zaprášený, či špinavý. Toto všetko samo o sebe je absolútne nezlučiteľné s potravinami a preto je potrebné aby sa takýto druh tovaru objednával a prepravoval samostatne. Pri tomto druhu nákupu nie je určený teplotný reťazec a nie je nutné sledovať čas od opustenia predajne do doručenia potravín ku Vám domov.

Absolútne chápem, že nie je možné, aby sme dobrovoľníkom, čo pomáhajú ohrozeným skupinám sťažovali ich prácu vyžadovaním dodržiavania pravidiel. Ani by sme to nedokázali v praxi skontrolovať. A preto apelujem na tých, pre ktorých je táto služba určená. Ak už využívate služieb dovozu potravín domov, prosím zvažujte čo a kedy objednávate. Nie len že sami seba vystavujete riziku, že si potraviny, za ktoré musíte zaplatiť, znehodnotíte, ale sa vystavujete riziku, že skonzumujete (v dobrej viere) potravinu, ktorú už nemá tie vlastnosti aké by mala mať a neskôr sa veľmi ťažko analyzuje z čoho môžu pochádzať ťažkosti, ktoré máte.

Toto nie je návod na šikanu toho, čo Vám pomáha, toto je návod ako zodpovedne objednávať určité skupiny tovarov tak, aby sa riziko minimalizovalo na čo najnižšiu možnú mieru.