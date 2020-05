Potravinová sebestačnosť je nutnosť, nie želanie....

Pandémia nám naplno ukázala ako veľmi zle sme ostatných 20 rokov viedli agrorezort. V 21 storočí sme mali strach, či budeme mať čo jesť. Toto sa už nikdy nesmie zopakovať.

Je to zlé, máme tu doznievajúcu pandémiu a čaká nás hlboká ekonomická kríza. Je to dôvod sa zamyslieť a robiť veci inak. Už nikdy nebude svet ako sme ho poznali, časový rámec medzi jednotlivými vlnami pohromy sa skracuje. Ak sme si to doteraz neuvedomili, dnes je najvyšší čas.

Pandémia dokázala ako veľmi je pre nás zlé, ak sme sa dlhodobo zamerali na budovanie "montážnej dielne" pre svet. Sme automobilová veľmoc a prvenstvo vo vyrobených automobilov na obyvateľa nám už asi nikto nevezme. Dôvod na oslavu. Asi.

Zatvoria nám 4 automobilky a hrozí nám krach ekonomiky. Dôvod na oslavu? Asi. Netrvalo to dlhšie ako 3 týždne a ekonomika zaznamenala prepad v takých číslach, aké tu ešte neboli. Bude si to žiadať investície v miliardách Eur a minimálne rok, kým sa to celé opäť pozviecha. Ak sa samozrejme pozviechajú trhy, na ktorých sme priamo závislí.

Lenže pandémia nám ukázala aj niečo úplne iné. Kolóny kamiónov s potravinami, ktoré keď sa zdržia 1-2 dni, kolabuje zásobovanie. Krajina ako Slovensko, ktorá má 1,9 mil ha úrodnej pôdy kolabuje. Zvládli sme to. Nie vďaka opatreniam, vďaka tomu, že pandémia nezasiahla v takom rozsahu ako Čínu alebo USA tie krajiny, ktoré nám dodávajú základné potraviny. Nám, krajine, ktorá má všetky predpoklady mať vlastnú potravinovú sebestačnosť na úrovni 100% a ešte potraviny vyvážať. Nie, my sme dosiahli ročný deficit v obchodnom salde agrokomodít viac ako - 1,8 mld. Eur ročne. Niekde je chyba.

Ak sa priemerne "dotuje" 97,2% výmery pôdy (podľa analýz) tak vraj vyrábame na 1,75 mil ha pôdy. Ročne iba na priamych platbách na výmeru vyplatíme viac ako 1,5 mld. Eur. Ak je programové obdobie 6 rokov, natečie do systému 6 mld Eur. Na druhej strane vytečie cez saldo 10,8 mld Eur. Toto už predstavuje ekonomickú demenciu a nie ekonomiku príčetného a zodpovedného štátu.

Nadávame na Poliakov, Čechov aj Maďarov, ktorí nám sem vraj dovážajú odpad. Skúste sa niekedy ísť pozrieť ako vyzerajú potravinárske závody v Poľsku, Čechách či Maďarsku. Tie, ktoré exportujú do celej EÚ. Sú to špičkové fabriky plné technologických noviniek. A potom si pozrime tie naše, ešte z roku 1950 a v ktorých zastal čas. Odkiaľ na to Poliaci zobrali? Dotácie máme rovnaké, ale kľúč je obchodné saldo, ktoré jasne ukazuje skutočnú potravinovú sebestačnosť krajiny. Také Poľsko sa hýbe ročne +4-6 mld Eur. Znamená to, že do obehovej ekonomiky PL ročne pribudne niekoľko mld. Eur, ktoré zázrakom skončia v "štátnej" pomoci pre PL agrosektor. A toto je dôvod, prečo náš agro sektor je v kóme a ten Poľský prežíva "zlaté časy"

Nemáme na výber. Ak je vláda konečne zodpovedná a príčetná musí pochopiť, že agro rezort je kľúč a budúcnosť Slovenska. Jediná. Každý zodpovedný a príčetný ekonóm bude vyvíjať enormné úsilie na diverzifikáciu rizika tvorby HDP. Nemôžeme sa spoľahnúť na automobilky. Nikdy už nebudú ako pred krízou. Veľmi rýchlo pochopili, že musia pritlačiť na robotizáciu. Robot totiž nepýta mzdu, robot nechodí na OČR ani PN. Robot neochorie a ak sa pandémia opäť zopakuje a ona sa zopakuje, robot neochorie ani nemusí byť v karanténe. Už to nie je otázka desaťročí, je to otázka pár rokov. A potom čo? Dôvod na oslavu? 30-60% ľudí, ktorí dnes pracujú pri pásoch ostanú doma. Kým sme ostatné roky riešili ako dostať do autocentier ľudí z vidieka, budeme riešiť čo s nimi na vidieku, nemajú kam inam ísť, len domov.

A teraz fakty :

Na Slovensku je 25 660 fariem (Eurostat). 18 984 fariem (76% všetkých fariem) bolo registrovaných v Integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS). Z 25 660 fariem, 20 400 je menších ako 20 ha, 2860 fariem ma veľkosť medzi 20 a 100 ha a 2 400 fariem je väčších ako 100 ha. 47,3% všetkých fariem je menších ako 5 ha. Farmy väčšie ako 100 ha obhospodarujú 90% UAA a produkujú 95% poľnohospodárskej produkcie. Priemerná veľkosť farmy je 80,7 ha (priemerná veľkosť farmy s podporou je 99,1 ha), čo je 5 násobne viac ako priemer v EÚ.

Je zrejmé, že sa priame platby poberajú na 97,2% celej výmery SR. V tom prípade je skutočná potravinová sebestačnosť Slovenska (odpočítame výrobu s dovezených surovín) na úrovni 15% skutočne veľmi žalostná. Na pôde dosahujeme 25% výnosu ekonomickej efektivity na ha voči priemeru EÚ28 a stav našej krajiny z pohľadu enviromentálnych verejných statkov je skutočne žalostný.

Na Slovensku poľnohospodárstvo produkuje 18,5% celkovej vyprodukovanej energie z obnoviteľných zdrojov, priemer v EÚ dosiahol 11,7%. Slovensko dosahuje 11%-tný ročný rast produkcie energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárstve, priemer za EÚ predstavoval 9,6%.

Táto tragédia presne vysvetľuje „produkčný potenciál“ tých najväčších poberateľov priamych platieb. V skutočnej efektivite výroby potravín sme na úrovni 25% z priemeru EÚ na ha, ale pri produkcii obnoviteľných zdrojov energie na pôde predstavuje Slovensko 50% vyšší podiel ako priemer EU a dlhodobo máme 20% vyšší nárast výmery pôdy na ktorej sa produkuje zdroj pre obnoviteľné zdroje ako EÚ. Toto je dôvod, prečo na celom Slovensku farmári s najvyššou výmerou pôdy pestujú monokultúry repky a kukurice a iných energetických plodín na úkor skutočnej produkcie potravín a nikdy nebudú podporovať nutné zmeny v dotačnej politike štátu.

Takže my sme sa, za ostatné roky, nie len že stali skutočnou dielňou pre svet, ale my navyše systematicky dotujeme naše pôdohospodárstvo tak, aby energetické plodiny postupne vytlačili skutočnú produkciu potravín na jednom z naj úrodnejších pôdnych fondov v EÚ. Nalejeme do systému 6 mld a odtečie nám 10 mld. Eur. Každých 6 rokov. Spočítajte to za 3 programovacie obdobia a pochopíte, kde sú peniaze, ktoré nás delia od zvyšku sveta.

Dnes je prvý krát možnosť nastaviť si stratégiu pre agro rezort inak. EÚ zmenila pravidlá a stratégie si krajiny robia sami. Ak však Slovensko nevyužije možnosť a nevytvorí skutočne príčetnú stratégiu a nezameria sa na zásadnú zmenu v dotačnej politike, je to koniec. Koniec pre agro sektor, koniec pre vidiek. Musíme sa postaviť čelom agromafii, musíme začať budovať príčetné a zodpovedné hospodárenie na pôde, musíme začať produkovať potraviny s vysokou pridanou hodnotou. Nie je tu dnes priestor na diskusie. Jednoducho musíme. Pôda nesmie byť nikdy viac nástroj pre vykrádanie peňazí. Pôdu treba obrábať, zveľadovať a chrániť. Nie ju ničiť a degradovať tým, čo tu dnes vyvádzame. Táto vláda to musí zvládnuť,niet inej cesty. Ak to totiž nezvládne, nová agro stratégia pre roky 2021-2027 skončí ako vždy a nám po roku 2027 ostanú len oči pre plač. Agrorezort sa stane najdôležitejším rezortom v štáte, nesmie robiť chyby, Dnes nie.