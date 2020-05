Agromafia sa vzdať nehodlá

Slovensko je 2 mesiace po zlomových voľbách a už sme svedkami ako sa pomaly, ale isto, začína tvrdý boj.

Eufória, ktorú národu priniesli voľby 2020 bola obrovská. Národ cítil, že má možnosť vymaniť sa z pazúrov zločineckého zoskupenia a konečne by si krajina mohla vydýchnuť. Korona zamiešala karty a nastúpili krízové opatrenia. Niektoré lepšie, niektoré horšie, ale v celku účinné, ako dokazuje skutočný vývoj a výsledky pandémie.

Každá vládna strana by sa štandardne venovala prvé mesiace analýze rezortov ktoré riadi a vykonala nutné personálne výmeny. Nedalo sa to v čase krízy, bolo treba prijímať rozhodnutia s ľuďmi, ktorí boli často súčasť toho marazmu z predošlých období. Vyšší cieľ sa tomu hovorí. Má to však aj svoje negatíva. Nie ste si istý, či Vám predkladajú správne údaje, neviete zabezpečiť, že skutočne vykonajú to, na čom sa dohodnete.

Agro rezort stojí pred životným rozhodnutím. Fakty jednoducho nepustia a Slovensko sa musí rozhodnúť ako ma krajina v budúcnosti vyzerať. Máme 3 zásadné problémy a vedenie rezortu ich jednoducho musí vyriešiť.

Korupcia

Korupcia je v tragických rozmeroch. Na Slovensku sa zákony a pravidlá nastavovali nie pre prospech krajiny, ale pre prospech istých skupín. Dlhodobo a systematicky. Prekladalo sa to zvláštnymi nomináciami riadiacich pracovníkov, ktorí mali jediný predpoklad, napĺňať stratégiu a zahladiť prípadné stopy. Nič viac, nič menej. Výsledky vidíme v aktuálnych "vyšetrovaniach" ktoré sú medializované, ale v skutočnosti tvoria len malú špičku ľadovca. Problém je všade kde sa pozriete a hlbšie ako si dokážete predstaviť.

Vyprázdnené pokladničky a nášľapné míny

Stačí nestratiť pamäť a spomenúť si na dobu nedávno minulú. Pamätáte si ako sa ministerka Matečná spolu s aktuálne zadržaným šéfom PPA Kožuchom chválili že začali vyplácať preddavky na dotácie 2019? Akí sú vraj promptní a idú pomáhať sektoru? Dnes má rezortný šéf problém s prekročeným limitom a stropom za 2019. Ak nechce aby tento problém dopadol na všetkých ľudí v rezorte, musí nájsť zdroje aby to vyrovnal. O tom ale niektoré média taktne mlčia, nezapadá to do agendy, ktorú ostatné mesiace realizujú. Agrokomplex Nitra je učebnicový príklad toho, čo sa skutočne dialo v rezorte a jemu podriadených organizáciách rok pred voľbami a aký dopad to bude mať na jeho budúcnosť. Vybielené účty, nezmyselné pôžičky a úvery, preplatené faktúry za práce, ktoré možno ani neboli zrealizované, nevyplatenie prebratých záloha za nezrealizované výstavy. Kým Matečná prebrala Agrokomplex s účtovným zostatkom +3 mil Eur, Mičovský preberá Agrokomplex s účtom -3 mil. Eur a hrozbou arbitráže zo strany veriteľov. Kde sa stratilo 6 mil Eur zistí asi až NAKA, ale nič to nemení na skutočnosti, že minister Mičovský bude musieť sanovať toto mínové pole.

Propaganda

Propaganda (z lat. propagare – rozširovať) je rozširovanie názorov a informácií s cieľom zmeny názorov, ovplyvnenia, vyvolania alebo zosilnenia určitých postojov alebo konaní. Sprievodným javom propagandy je často skresľovanie faktov. Propaganda zvykne vytvárať zdanie vyššieho cieľa, využíva ľudské vášne, strach a nenávisť. Cieľom propagandy je ovplyvnenie verejnosti a snaha o zmenu zmýšľania jednotlivcov, skupín, alebo celej verejnej mienky. Zdrojom propagandy sú informácie a tvrdenia šírené prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie, ktoré pomocou presvedčovania jednotlivcami, rôznych záujmových združení a organizácií, presviedčajú verejnosť.....wikipédia

Sme svedkami cielenej, premyslenej a jasný zámer sledujúcej činnosti skupiny ľudí, čo im zmeny po voľbách neprospievajú. Ohrozujú ich eldorádo v rezorte, nedostali dostatočnú možnosť priamo ovplyvňovať dianie v rezorte prostredníctvom svojich nominácií na kľúčové pozície v rezorte, ktoré sa im nepodarilo obsadiť. Budú pokračovať a majú jednu obrovskú výhodu. Majú peniaze, ktoré im nikdy nepatrili, majú vedomosti, čoho sa ľudia v rezorte obávajú a čo určite vyvolá strach. Roky totiž ten strach vytvárali. A hlavne, roky klamali verejnosť, ktorá nedokáže dostatočne rozoznať, čo je a čo nie je pravda. Boj ešte ani poriadne nezačal a už tu máme nátlak, náznaky štrajkov, vydieranie, násilnosti na poliach.

Jeden príklad za všetko

Repka olejná ukázala, koľko článkov sa dá vyprodukovať o jednej plodine v priebehu 2 týždňov. Pravda je taká, že Slovensko je skutočne žlté v čase, kedy repka kvitne. Vidí to každý z nás, kto cestuje autom, či vlakom po Slovensku. Ak niekto tvrdí, že je to "len" 8% a to vlastne nie je problém tvrdí vlastne to, že to čo vidíte na vlastné oči nie je pravda a nemáte veriť vlastným očiam. Učebnicová ukážka. Treba si ale uvedomiť, že pestovanie repky vyhovuje tomu, kto predáva osivá, tomu, kto predáva potrebnú chémiu na jej ochranu a výživu a tomu, kto ju následne vykúpi od farmárov. Samozrejme že je ekonomicky zaujímavá aj pre farmára, ktorý tu je iba na to, aby ním obhospodarovanú pôdu osial, udržal pri živote, pozbieral úrodu a úrodu predal. Do tejto sekundy to nie je problém. Problém nastáva vtedy, ak štát začne skúmať prečo na našej pôde nevyrábame potraviny a prečo máme vysoké náklady na dovoz potravín. Ak zistíme, že ročná spotreba rastlinného oleja na Slovensku je cca 47 tis ton, máme dosť základnej suroviny na jeho úplnú sebestačnosť a dokonca sme na úrovni 400% sebestačnosti a mohli by sme ďalších 150 tis ton oleja vyviesť. To hovorí skutočne osiata výmera repky. No a potom si zoberiete a rozložíte na drobné obchodné saldo za rok 2019 a zistíte, že v kategórii jedlé rastlinné oleje sme skončili na čísle -81,7 mil Eur. Takže sme de facto celú spotrebu oleja doviezli. Príde Vám normálne, že štát využíva dotačnú schému na podporu plodiny z ktorej nemá žiadny benefit krajina, spotrebiteľ, rozpočet? Mne jednoducho nie. Isté % výmery pôdy sa musí použiť na krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu, to je fakt. Ďalší fakt je aj to, že určité % pôdy sa zrejme využije na čistú komerciu a to je výroba surovín pre chemický priemysel. Ani toto nikto nespochybňuje. Lenže pôda a aj cielená štátna pomoc (vo forme dotačnej schémy či už zo zdrojov EÚ, alebo z národných zdrojov) majú mať jasný dôvod a majú priniesť želateľný efekt na zabezpečenie ktorého boli alokované.

Záver

Prosím, musíme si uvedomiť, že štát je tu na to, aby zastupoval záujmy jeho občanov a nie záujmy skupín, ktoré na štáte roky parazitovali. Za to, kde sa dnes nachádza Slovensko si môžeme sami, nemôže za to nikto iný, iba pár šikovných skupín, ktoré Slovensko ovládli, vytiahli obrovské peniaze zo systému a dnes kričia, že ich potrebujú viac a viac. Budeme svedkami mediálnych útokov, budeme svedkami, kedy isté skupiny budú spochybňovať akékoľvek rozhodnutia rezortu. A to všetko v čase, kedy budú taktne mlčať o problémoch, ktoré sami vyrobili a ktoré rezort musí postupne riešiť. Ak sa Slovensko 1.3.2020 nadýchlo a po rokoch opäť dostalo hlavu nad hladinu, nesmieme dovoliť, aby ju zas pod hladinu stiahlo pár skupín, ktoré majú jediný modus operandi. Keď ste totiž pod hladinou, potrebujete dostávať kyslík, nemôžete slobodne dýchať. Najväčší paraziť je totiž ten, čo Vás pod hladinu dostal, doniesol Vám netesnú dýchaciu masku a snaží sa Vás presvedčiť, že Vám pomôže dýchať. Chce totiž rozhodovať o niečom, čo nie je jeho a nikdy jeho nebolo. Chce totiž rozhodovať o vzduchu a toho už naozaj stačilo.