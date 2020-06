Sme skutočne nepríčetní, alebo len účelovo nevidím, nepočujem, nepoviem?

Slovensko odkrýva problém za problémom. Korupcia, podvody, klamstvá a rôzne špekulácie ktoré denne plnia titulné stránky novín sa stali Slovenským štandardom.

Už sme si asi zvykli, že to nebude jednoduché, ani ľahké. Nie nebude. Čo je ale horšie, začína sa boj o voliča a to ešte nie je nová vláda ani povestných 100 dní. Rýchle a populistické riešenia však nikdy problém nevyriešia. Prekryjú problém, vyzerajú dobre, ľuďom sa páčia. To vraj stačí. Nie, nestačí.

Problém treba analyzovať, ale ako ho chceme analyzovať s ľuďmi, ktorí ho tvorili?

Zásadný problém Slovenska nie je nedostatok kvalitných ľudí, ale silné a zrejme úspešné tlaky na zachovanie Status Quo, Samozrejme, že musia ochrániť to, čo roky budovali. Ešte dôležitejšie je zachovať si vlastnú beztrestnosť. Ako? Presne tak, že sa "naimplementujú" do rôznych riadiacich úrovní riadenia štátu a budú všemožne brzdiť akúkoľvek pozitívnu zmenu. Toto postupom času znechutí všetkých, čo mali dostatočné znalosti, chuť a aj odvahu veci meniť a stiahnu sa. 1:0 pre "staré" štruktúry. Tým si zabezpečia to, že celý proces spomalia ak nie zastavia. Každý manažér veľmi dobre vie, že kvalita jeho rozhodnutí je v priamej úmere kvalite podkladov, na základe ktorých rozhodnutia prijíma. Nekompletné dáta analýz navyše účelovo skreslené zabezpečia to, že problém vlastne nevyzerá ako problém. 2:0. Ak je skutočný problém prekrytý účelovým problémom, nedokážete prijať správne rozhodnutie. Vyriešite zástupný problém, stratíte kopec času. Ľudia, ktorí od Vás očakávajú riešenie, lebo Vám verili, budú postupne sklamaní. Ich problém sa v skutočnosti nevyriešil, len na chvíľu zmizol. 3:0

Dôvera je krehká vec a stratí sa len raz

​Ostatné voľby boli na Slovensku skutočne zaujímavé a priniesli niekoľko fenoménov. Prvý bola zásadná vulgarizácia celého verejného priestoru. Je zbytočné sa ku tejto téme vyjadrovať. Žijem v presvedčení, že verejne činné špičky by mali byť etalón správania sa a nie sa predbiehať v tom, kto bude vtipnejší, kto bude vulgárnejší. Je to veľká škoda a to, že to tolerujeme a podporujeme nás dobehne. Dobehne nás to vo vulgarizácii nášho okolia a to sa nám už páčiť môže menej. Druhý fenomén je populizmus. V čase predvolebnom sa dá istá dávka populistických návrhov očakávať, ale mali skončiť sekundou zatvorenia volebných miestností. Neskončili a populistická vlna rastie do obludných rozmerov. Aj to nás bohužiaľ dobehne a finálny účet bude tak vysoký, že ho nebudeme vedieť zatiahnuť. Populizmus je účelovo úspešný krátke obdobie, kedy si cieľová skupina nedokáže naplno uvedomiť aké nezmysly sa jej podsúvajú. Populizmus udržiavaný dlhodobo vyselektuje riešenia na "pekné" a tie čo sa isto budú páčiť a prinesú pozitívne body no a tie "škaredé" ktoré síce potrebné sú, ale zrealizované nebudú. 4:0. A teraz si pripočítajte sklamanie. Sklamanie a strata dôvery. Vo svojej podstate sklamanie legitimuje konanie tých, ktorí mali byť nahradení a odstavení od koryta. Ľudia si uvedomia, že k očakávanej zmene nedochádza a postupom času začnú porovnávať. Strata dôvery je veľmi nebezpečná a je to hlavný žolík v ruke "starej" gardy. Ak si to skutočne rýchlo vládny 4 lístok neuvedomí, bude neskoro. 5:0

Zatiaľ som sa nemýlil

9.4.2020 som napísal článok o riešeniach ako dostať Slovenskú jahňacinu na pulty obchodov. (https://martinondras.blog.sme.sk/c/532915/mlcanie-jahniat-po-slovensky.html) Samozrejme plne som podporil systémové riešenie. Okamžite som sa stal terčom útokov na sociálnych sieťach. Dozvedel som sa,že tomu nerozumiem, že je jahňacina drahá a nikto si ju nekúpi. Veľa kriku, veľa urážok. Dnes vieme, že sa všetka jahňacina predala do 14 dní a obchodníci požadujú ďalšiu. Nuž nie je a ani nebude. Prečo? Lebo jahňa nedokážeme naliahnuť v liahni za 30 dní ako potrebuje trh. A kto teraz najviac kričí a čuduje sa, že jahňaciny niet? Presne tie isté skupiny.

29.5.2020 som si dovolil komentovať "žltý armagedon" a vyjadril som svoj osobný názor na propagandistické vyhlásenia (https://www.aktuality.sk/clanok/794232/repka-spasa-pre-nase-zubozene-polnohospodarstvo-alebo-zlty-armagedon/) a spustila sa lavína. Okamžite sa vyrojila skupina "odborníkov" a zaútočila. Nie argumentom, osobne (https://www.aktuality.sk/clanok/797238/aj-gottwald-tvrdil-ze-velky-farmar-je-len-hnusny-kulak-nazor/). Za celý úbohý a urážlivý článok si dovolím odcitovať jedinú vetu "Nakoľko sa nerozpakuje označiť serióznych podnikateľov v poľnohospodárstve za „agromafiu“, na úvod si dovolíme trochu osobnejší tón...." a toto mi napíše pán, ktorý sedí v 28 rôznych spoločnostiach a väčšina z nich ma hlavného akcionára v Maltskej republike. Skúste si položiť jedinú otázku. Prečo to robí? Prečo sa snaží verejne obhájiť niečo, čo sa obhájiť nedá? Presne preto aby zachoval STATUS QUO. A potom lepšie pochopíte. Celú moju odpoveď nájdete tu (https://www.aktuality.sk/clanok/797704/ked-pri-obhajobe-repky-idu-argumenty-bokom-a-nastupuju-osobne-utoky-nazor/)

Zložitý problém nemá jednoduché riešenia

Ak Vám niekto tvrdí, že má, klame. Ak by to tak totiž bolo, všetky problémy máme vyriešené. A my ich skutočne vyriešené nemáme. Naopak kopíme ich a z malého problému sa nám postupom času stane problém obrovský. Namiesto jednoduchého riešenia jednoduchého problému zrazu stojíme pred rébusom. Ako ďalej. Chce to jediné. Zdravý sedliacky rozum.

Slovensko stojí nad priepasťou a zakryje si oči

Fakty, ktoré si treba uvedomiť, tých nie je mnoho. Model ekonomiky postavený na výrobnej dielni pre západnú EÚ jednoducho funguje len v prípade, že celý trh funguje bez obmedzení a spotreba rastie. Pandémia nám to dokázala v plnej sile. Sme krajina závislá na dovoze potravín a nedokážeme využiť potenciál vidieka. Trh s potravinami absorbuje všetko, čo na Slovensku dokážeme vyrobiť a my to nedokážeme využiť. Podvody s dotáciami narástli do obludných rozmerov a sú hlavný dôvod prečo sa naša potravinová sebestačnosť dostala do bdelej kómy. Právo a jeho vymožiteľnosť sú výsmech. Beztresne sa tu napádajú farmári na poliach, prečo asi? Lebo sa bijeme o to, kto bude niečo vyrábať? Nie bijeme sa o dotácie a o to, aby sme si utrhli čo najväčšiu časť koláča. Čo tam po tom, že krajina nám vysychá, čo tam po tom, že voda sa stáva nepitná. Čo tam po tom, že syr, maslo, salámy musia precestovať tisícky km v kamiónoch namiesto toho aby bol využitý potenciál našej pôdy.

Odkryme si oči, kým nie je neskoro.