Dobieha nás genialita Dankovej SNS

Brusel poslal upozornenie. Rumunsko a Slovensko, až tak sme klesli, porušujú nie len vlastné Ústavy, ale aj základné pravidlá EÚ.

Máme 3 mesiace na podanie vysvetlenia. Do popredia sa dostala aktívna snaha nominantov SNS zlikvidovať právny štát a dokonca išli tak ďaleko, že prikázali platiť pokuty pred tým, ako ich zákonnosť preskúma súd.

Malé ohliadnutie na úvod. Slovenská potravinová legislatíva bola svojho času jedna z najlepších , pokiaľ sa o ňu nezačali zaujímať také kádre ako prof. Jahňátek a Ing. Matečná, za výdatnej podpory znalca Slovenského práva Judr. Danka.

Všade na svete (len u nás nie) výrobca potraviny musí dodržať podmienky pre bezpečnú výrobu potravín, všade na svete práve preto výrobca určuje podmienky skladovania, prepravy a starostlivosti o tovar tak, aby si v uvedenom "garantovanom" čase potravina uchovala svoje vlastnosti a ostala bezpečná. Poznáme 2 termíny a to doba spotreby (DS) a doba minimálnej trvanlivosti (DMT). Oba tieto dátumy určuje výrobca a pokiaľ nie je poškodený obal, nie sú porušené podmienky prepravy, skladovania a vystavenia, mal by výrobca niesť zodpovednosť za danú potravinu. U nás nie. Poľný maršál Slovenského práva Danko poprel nie len zákon zákonov a to Ústavu SR, ale aj zdravý rozum a doviedol šikanu štátu na úroveň, ktorú už skutočne málokto dokáže prekonať.

Celý problém otvoril prof. Jahnátek, ktorý úspešne poprel konverzný kurz koruna vs euro. Pred našim prijatím eura ako meny sme mali v zákone o potravinách maximálnu pokutu 5 mil Sk, ktorá ale nikdy v histórii Slovenska nebola uložená. Chvíľu dumal a zaviedol maximálnu pokutu 5 mil. Eur. Jediný rezort pod vedením prof. Jahnátka si uvedomil, že konverzný kurz je vlastne 1:1 a nepriamo povedal, že riziko asi stúplo 30 násobne, lebo pokuty áno. Tu niekde začína podstata problému.

Ak niekto predáva potraviny, voči konečnému spotrebiteľovi nesie plnú zodpovednosť a tak je to správne, tak to má byť. Zákazník si má uplatňovať svoje práva u toho, kto mu tovar predal. Do tejto sekundy je všetko v poriadku.

Celý postup je veľmi jednoduchý. Zákazník nie je spokojný, vráti tovar tomu, kto ho predal. Ten kto tovar predal musí preukázať, že dodržal podmienky skladovania a určené doby (DS a DMT), neporušil obal a tým pádom nemal ako zmeniť vlastnosti potraviny. Predajca sa obráti na svojho dodávateľa a reklamuje presne to isté, čo reklamoval zákazník. Zákazníkovi za "nepodarok" vráti peniaze obchodník, obchodníkovi dodávateľ, dodávateľovi ten, čo nepodarok vyrobil. Nie je to atómová elektráreň.

Postup pri úradnej kontrole je veľmi podobný, ale na Slovensku skutočne jedinečný. Predstavte si, že v zabalenej klobáse inšpektor zistí nepovolenú prídavnú látku. Ak si myslíte, že to bude riešiť s tým, čo potravinu vyrobil, veľmi sa mýlite. Fakty sú jednoduché. Bola potravina v dobe spotreby - ÁNO, Boli dodržané podmienky skladovania - ÁNO. Bol poškodený originálny obal - NIE. Je v potravine nepovolená látka - ÁNO. Je potravina bezpečná - NIE. V prvom rade je potrebné ochrániť spotrebiteľa. Čiže orgán dozoru vydá rozhodnutie o tom, že daný výrobok sťahuje z trhu. Myslíte že toho rozhodnutie je platné na celom Slovensku? Nie, samozrejme že nie je. Platí len tam, kde bola vykonaná kontrola. Ak teda dodávateľ dodá tú istú potravinu do Košíc a Bratislavy a kontrola bola vykonaná v Bratislave, chudák spotrebiteľ v Košiciach, nikto nepovažuje za potrebné ho chrániť.

Tu ale nastupuje Slovenský zázrak. Pokutu dostane predajca. Nie je dôležité, že nemal ako danú látku do klobásy dostať. Pokutu dostane nie podľa toho, aký vážny problém to je, ale zásadne podľa toho aký veľký je ten predajca. Ten istý problém bude zistený v maličkej večierke na dedine a pokuta bude 300E a ten istý problém bude zistený vo "veľkom" obchode a pokuta bude 50 000 Eur. Toto je to isté, ako keby diaľničná hliadka určovala pokutu nie podľa výšky prekročenia rýchlosti ale podľa toho, či rýchlosť prekročíte vozidlom značky Trabant, alebo Mercedes. Zdá sa Vám to choré? Aj mne....

Pokuta bola uložená a nastupuje niečo, čo sa nepáčilo doktorovi Dankovi. Predajca odmietol pokuty platiť za niečo, čo sám nespôsobil a žiadal ich od svojich dodávateľov. Tí od svojich a takto to išlo až k výrobcovi. No a to zas pŕŕŕŕ. Na tom hrdom, odbornom a slušnom Slovensku predsa nikto nebude pokutovať "našich". Vznikol zákon o "neprimeraných" podmienkach, ktorý platí výlučne na potraviny. Všetky ostatné odvetvia hospodárstva si vzájomne pokuty prenášajú až na toho, kto preukázateľne zodpovedá za porušenie povinnosti, ale v potravinách nie. Tento zákon ZAKÁZAL preniesť pokutu od predajcu na výrobcu. Geniálne. Takže niekto vyrobí nepodarok, dodá ho do obchodnej siete, vystaví faktúru, dostane za nepodarok zaplatené, nahnevá spotrebiteľa, ten musí zniesť tortúru reklamácie a zaplatiť to má niekto úplne iný. Na nepodarok príde orgán dozoru, tovar zlikviduje (je zaplatený výrobcovi) a udelí pokutu. Zaplatiť ju musí predajca a preniesť ju na autora problému jednoducho nesmie. Istú dobu boli všetci ticho ale potom prišiel nápad ako prinútiť všetkých predajcov aby sa "našim" darilo, lebo niektorí podnikajú aj vo výrobe potravín. Pokút vo výške 1 mil Eur bolo uložených cca 36. 36 000 000 Eur je už skutočne dostatočný argument na to, aby sa nakupovalo viac a viac od zoznamu dodávateľov, ktorý bol predložený. Tu ale končí zdravý rozum a každý, kto takúto pokutu dostane, sa bude brániť. Legálne. Požiada nestranný a nezaujatý súd o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a požiada o predbežné opatrenie, aby bola odložená účinnosť a teda aj splatnosť pokuty. Všetky tieto žiadosti boli úspešné a aj napriek nízkej dôvere v súdnictvo, nenájde sa na Slovensku príčetný sudca čo by takejto žiadosti nevyhovel. Toto je jediný dôvod, prečo pokuty neboli zaplatené a tlak vydierateľnosti sa znížil.

Okamžite zasadla rada expertov SNS ( Danko, Matečná, Lapšanský, Antošová ) a pripravili novelu zákona. Jednoducho zakázali odkladný účinok. Aj napriek tomu, že popreli princíp právneho štátu, popreli Ústavu SR, popreli základné právo na spravodlivý proces, nevadí. SNS bolo, je a bude zoskupenie najväčších expertov na právo. Okrem toho, že takýto zákon bude nakoniec Ústavným súdom SR jasne vyhodnotený ako v priamom rozpore s Ústavou SR, dosiahli pre Slovensko druhú medzinárodnú blamáž. V tom je SNS skutočne káder, stačí si spomenúť na pokus o mimoriadne zdanenie obchodných reťazcov. Problém nebol v myšlienke ich zdaniť, problém bol v tom, že niektoré áno, niektoré nie. Kto to stopol? Brusel. Prečo? Lebo bol porušený princíp práva a nie je možné predsa selektovať povinnosť na základe "divných" kritérií. Brusel si všimol čo sa to u nás deje a dnes žiada Slovensko o podanie vysvetlenia a zjednanie nápravy. Škoda, že doktor Danko niekde v ústraní utápa svoj žiaľ nad tým, že ho národ sklamal a nedovolil mu tu vládnuť po vzore Viktora Orbána a pani Matečná zrejme nemôže spávať pre vývoj v kauze "dobytkár". Dnes je čierny Peter v rukách niekoho, kto za tento stav nemôže, okrem pána Lapšanského, ktorý by sa teraz mohol prepnúť do stavu, že tento nezmysel osobne napraví. To sa ale nestane. Robota aj hanba ostane na ostatných.

Aj napriek tomu, že pokus o nápravu predstavila SaS vo svojom "kilečku" je tento pokus nedostatočný z pohľadu dotazu EÚ. SaS sa síce snaží vrátiť stav, kedy sa opäť zavedie "odkladný" účinok, ale to je len kozmetické riešenie toho, aby sa odstránil zjavný nesúlad tejto právnej normy a Ústavy SR. Aj bez aktivity SaS by raz Ústavný súd SR nakoniec dané ustanovenie zrušil. V skutočnosti je potrebné "prekopať" celý systém určovania miery zavinenia a vymožiteľnosť práva podložiť na účinných nástrojoch vynucovania plnenia povinností, ktoré majú byť motivačné a výchovné, nie neprimerané a likvidačné. Zároveň bude potrebné rýchlo vymyslieť spôsob mimoriadneho opravného prostriedku a zákonným spôsobom uložené mil. pokuty zrušiť. To je ale rýchle liečenie príznakov a my potrebujeme vyliečiť príčinu problému. Potrebujeme prestaviť celú schému ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu. Potrebujeme jasne povedať, že ak niekto vyrába, dováža alebo predáva nebezpečné potraviny, bude na túto skutočnosť najskôr upozornený, neskôr primerane potrestaný a ak sa nezlepší, nebude môcť v potravinárstve ďalej podnikať. Ochrana života a zdravia obyvateľov totiž je vždy pri zdravom rozume musí byť nadradená všetkým hlúpym, mocenským aj politickým zámerom.

Ďakujem doktor Danko a ďakujem hrdému, odbornému a slušnému zoskupeniu skutočných expertov na ohýbanie práva za ďalšiu medzinárodnú blamáž. Vyriešime ju, ale tieň pochybnosti o skutočnom fungovaní právneho štátu na Slovensku zrejme dlho ostane.