Sme skutočne neschopnejší ako bratia Česi?

Pasívne obchodné saldo s agro komoditami za prvý polrok 2020 na Slovensku stúplo o 2,8% na -768 mil Eur, v tom istom období v Českej republike kleslo o 15,5% na -788 mil Eur.

Je to skutočne zvláštne. Obe krajiny máme za sebou spoločnú históriu, máme podobné spotrebiteľské preferencie. V čom je teda kľúč úspechu Česka a dôvod neúspechu Slovenska?

Zdroj údajov EUROSTAT 2016

Krajina Výmera v tis ha Počet farmárov Hrubá produkcia v mil Eur Hosp.zvieratá CZ 3 455 26 530 5 081 1 756 520 SK 1 889 25 660 1 931 621 590 % SK/CZ 54 % 96% 38% 35%

Výmera pôdy pre poľnohospodárske účely

Zaujímavejšie čítanie je ale dotačný rozpočet, ktorý je odvodený od úspechu vyjednávania prístupových dohôd v čase, kedy krajina vyjednávala o svojom vstupe do EÚ a preukazovala dotačné nároky cez obrábanú poľnohospodársku plochu

Posledné programovacie obdobie 2015 - 2020 - vnútroštátne dotačné stropy (v tis Eur)

Krajina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CZ 874 484 873 671 872 830 872 819 872 809 872 809 SK 380 680 383 938 387 177 390 781 394 385 394 385 % SK/CZ 44% 44% 44% 45% 45% 45%

Prvý fakt je ten, že sme boli zrejme neúspešnejší pri vyjednávaniach o našom vstupe do EÚ, nakoľko máme 54% výmery poľnohospodárskej pôdy CZ, ale celkové dotačné stropy predstavujú 44% dotačných stropov CZ

je ten, že sme boli zrejme neúspešnejší pri vyjednávaniach o našom vstupe do EÚ, nakoľko máme 54% výmery poľnohospodárskej pôdy CZ, ale celkové dotačné stropy predstavujú 44% dotačných stropov CZ Druhý a zrejme najzásadnejší fakt je ten, že dosahujeme podstatne nižšiu produkciu ako susedia v CZ a máme podstatne menej hospodárskych zvierat s prihliadnutím na počet fariem a výmeru. Dokazuje to aj počet fariem s hospodárskymi zvieratami, kde susedia vykazujú 18 680 fariem a na Slovensku vykazujeme 16 120 (86%)

Skúsim ale úplne iný prepočet.

Česká republika ma 10,69 mil obyvateľov, ktorí tvoria tzv. vnútorný trh. Slovenský vnútorný trh tvorí 5,46 mil obyvateľov. Pasívne obchodné saldo na obyvateľa tvorí v CZ -73 Eur/obyvateľ/rok a prepočet na Slovensko predstavuje - 140 Eur/obyvateľ/rok

Prepočty na obyvateľa dokážu veľa vysvetliť

Kým v ČR je jedna farma na každých 402 obyvateľov, ten istý prepočet pre Slovensko predstavuje, že jedna farma je na každých 212 obyvateľov. Naviazaný počet obyvateľov na jednu farmu predstavuje jednoduchý výpočet ekonomickej efektivity jednej farmy na vnútornom trhu, nakoľko presne počet obyvateľov na farmu predstavuje vlastne skupinu spotrebiteľov pre danú farmu.

Kým v ČR sa chová jedno hospodárske zviera na 6 obyvateľov, na Slovensku to predstavuje jedno hospodárske zviera na 8 obyvateľov.

Najväčšia tragédia je ale vyjadrená skutočnou produkciou jednej farmy.

Pokiaľ jedna farma v ČR ročne vyprodukuje 191 519 Eur, tak na Slovensku tento pomer predstavuje 75 253 Eur. Nedosahujeme ani 40% bežnej produkcie ČR.

Celá táto tragédia je spôsobená absolútne nepríčetnou agro politikou za ostatných 20 rokov.

Hráme sa tu na výmeru a nie na produkciu. Všetci vieme o tom, že dotačné zdroje boli nastavené korupčne, výhodne pre isté záujmové združenia a skupinky. Nikto hádam neverí, že naši skutoční poľnohospodári sú ozaj neschopnejší ako naši Českí susedia. Nie, nie sú. Celý model kazia práve tí, ktorí nič neprodukujú, ale dokážu šikovne zakladať nové a nové spoločnosti, začleňujú sa do štatistík a zásadným spôsobom odoberajú zo systému peniaze.

Nie, nie sú. Celý model kazia práve tí, ktorí nič neprodukujú, ale dokážu šikovne zakladať nové a nové spoločnosti, začleňujú sa do štatistík a zásadným spôsobom odoberajú zo systému peniaze. Finalizácia výroby doma nám nič nehovorí. Cena napr. pšenice či repky je rovnaká pre ČR aj pre SR - jedná sa o medzinárodné komoditné trhy. Kľúč k úspechu je zvyšovať produkciu na ha práve tým, že sa bude finalizovať na Slovensku. Iba tak sa totiž dá zvýšiť pridaná hodnota produkcie na ha, nijak inak

Politici sa už musia skutočne zobudiť. Kľúč k úspechu je príprava jasnej SPP na roky 2020-2027 a odvaha. Odvaha meniť veci k lepšiemu, nie len o zmene rozprávať. Treba sa pustiť do zásadnej zmeny celého dotačného systému a je potrebné prestať ľudom klamať.

Reči o dovoze nekvalitných potravín nič neriešia. Staré Slovenské príslovie jasne hovorí, deravú topánku môžeš zahodiť až vtedy, keď máš v ruke novú. Lenže musí pasovať a nesmie tlačiť. Inak sa totiž stane to, že deravá bude v koši a nová sa nebude dať nosiť. Čiže budeme bosí. Potraviny sa tu budú voziť vždy, nedokážeme vyrobiť všetko. Vozíme sem však aj to, čo ozaj nemusíme. A presne toto je úloha novej garnitúry. Nie je potrebné hľadať stále niekoho, kto za to celé môže. Na to bude dosť času, keď sa celý systém opäť rozbehne.

Kľúč k úspechu je čo najrýchlejšie predstaviť čo vlastne chceme robiť a ako to chceme robiť. Kým toto nie je na svetle božom, všetko ostatné sú len prázdne vyjadrenia a pózy. Verejnosť musí sledovať a kontrolovať presne to, aké opatrenia sa prijímajú a prečo. Na kontrolu agrosektora a úspešnosti agropolitiky na Slovensku nie je potrebná atómová fyzika. Stačí sledovať vývoj obchodného salda na obyvateľa. Aktuálne máme -140 Eur/obyvateľ a náš ciel by mal byť dobehnúť a neskôr poraziť ČR (-73 Eur) práve preto, lebo spotrebiteľ, obyvateľ, história sú podobné až rovnaké.

Chce to ale skutočnú prácu, riadiť sa srdcom a myslieť to úprimne.