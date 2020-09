Kauza týraného koňa odhaľuje viac ako sa zdá

Rezortom pôdohospodárstva otriasa ďalšia kauza. Zviera nie je vec, to už je asi každému zrejmé, ale zarážajúci je rozdielny meter ministra.

Kauza Chanson

Aktivisti dostali podanie o zúboženom koňovi na farme v Dolnom Hričove. Fotky a video z miesta činu sú skutočne hrozné. Kôň bol podľa dokumentácie v skutočne úbohom stave. Bola privolaná RVPS Žilina, pani riaditeľka zrejme nezvládla mediálny tlak. Boli odobraté vzorky krvi. nariadila a začala sa veterinárna starostlivosť a začalo dokazovanie. Medzi tým sa stav koňa zásadne zhoršil a musel byť utratený. Celé to má dohru, kauza sa dostala až na stôl ministra Mičovského, ten nariadil odvolať riaditeľku RVPS Žilina, vraj pre "nezvládnutú" komunikáciu.

Poviete si, je to v poriadku. V skutočnosti nie je.

V prvom rade si treba uvedomiť rozdiel medzi dojmami a zákonne preukázaným stavom. Za stav zvieraťa v prvom rade zodpovedá jeho majiteľ. To je absolútne základné pravidlo. Druhé pravidlo je to, že orgán dozoru má konať nie na základe pocitu, ale na základe zákonne zisteného a preukázaného stavu. Neexistuje na Slovensku veterinárny lekár, ktorý by dokázal bez rozborov a vyšetrení určiť príčinu takéhoto zúboženia zvieraťa a tu je na mieste povedať, že bez určenia príčiny vzniku stavu, v akom sa nešťastný kôň nachádzal, by bolo akékoľvek vyhlásenie RVPS na vode a v rovine špekulácií, čo je absolútne neprípustné, či sa nám to ako verejnosti páči, alebo nie. Tretí fakt je však aj to, že platí prevenčná zásada a po obhliadke na mieste mohla a zrejme aj mala RVPS konať rýchlejšie a mohla predbežne nariadiť odobratie zvieraťa, aj keď nedokážem posúdiť, či by prevoz nepriťažil jeho skutočne zlému stavu. Posledné a zrejme najdôležitejšie pravidlo je ale Ústavou SR garantovaná nedotknuteľnosť a ochrana súkromného majetku a akýkoľvek zásah do majetku, vrátanie odobratia zvieraťa, musí byť zákonný a podložený jasnými dôkazmi.

Skúsme si odmyslieť veľmi negatívne a plne pochopiteľné emócie a pozrime sa na vec vecne

Jedná sa o farmu, čiže nie o nejaký amatérsky chov. Predpokladajme, že každá farma má svojho veterinárneho lekára. Podľa videa tam bolo podstatne viac spoločenských zvierat a nie len tento jeden. Kde a kto vykonával veterinárny dozor nad touto farmou? Kde je zodpovedný veterinár, oslepol? Stav, do akého sa chudák Chanson dostal nevznikol za jeden deň, ani za týždeň a dokonca si dovolím povedať, že ani za mesiac. Prečo zanedbanie starostlivosti nikto nehlásil na RVPS v čase, kedy bolo prvý krát zistené? Lebo. Kde je zodpovednosť chovateľa? Pred tým ako vynesieme súdy, zamyslime sa. Môže vôbec človek, ktorý dopustí vedome takéto zúboženie zvieraťa vôbec pokračovať v chove iných zvierat? Nezopakuje sa podobný scenár? Toto sú otázky na ktoré mala RVPS hľadať odpovede, ale opakujem, výlučne na základe riadneho a zákonného preukázania. Preto som toho názoru, že odobratie vzoriek a následná prikázaná pitva boli správne a až na základe ich výsledkov bude možné začať v danej veci konať.

Ministrov rozdielny meter

Minister konal, nečakane. Prikázal odvolať riaditeľku RVPS. Určite pochybila, mohla konať inak a rýchlejšie, ale zažili sme podstatne horšie pochybenie a tam pán minister nebol taký akčný. Otázka znie prečo? Pamätáte si nedávnu kauzu Trhovník, ak nie, písal som o nej tu https://martinondras.blog.sme.sk/c/542662/spotrebitel-musi-byt-chraneny-nie-klamany-kauza-trhovnik.html . Podľa Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Nijak inak. Z toho, čo som mal možnosť vidieť a počuť v kauze TRHOVNÍK som nadobudol názor, že celý postup sa javí ako nesprávny pri aplikácii a nad rámec zákona, podľa vlastného, zrejme nesprávneho výkladu s cieľom vykonávať dozor nad niekým, nad ktorým nemá orgán dozoru žiadnu právomoc. Tu ale pán minister nekonal. Načo. Ide zrejme iba o porušovanie práva človeka. Aj napriek tomu, že na nezákonné konanie RVPS Nitra bol pán minister niekoľko krát upozornený a niekoľko krát sa urgovalo aby vo veci zasiahol, neurobil tak. 13.7.2020 som vo svojej správe poukázal na absolútne nezákonný postup RVPS NR v kauze „Trhovník“ a vedeniu rezortu som odporúčal, aby bez zbytočného odkladu začalo interné vyšetrovanie vo veci samotnej. Absolútna tragédia bolo ale oficiálne stanovisko rezortu kde citujem " Inšpektor ako úradník v štátnej službe by mal byť pri každej úradnej kontrole nestranný, mal by uplatňovať nediskriminačný spôsob výkonu kontroly a mal by byť bez konfliktu záujmov. V prípade preukázania prekročenia svojich kompetencií sa vo všeobecnosti očakáva riešenie od zamestnávateľa, ktorým je ŠVPS a nie ministerstvo, “ uzavrel hovorca rezortu Daniel Hrežík

Úloha rezortu je však niekde úplne inde a každá krízová situácia by mala byť pre vedenie rezortu poučenie Kauza Chanson je absolútna ukážka toho, že zákon o veterinárnej starostlivosti má svoje medzery a je potrebné ho zásadne novelizovať. Presne tu mal pán minister začať, bohužiaľ nezačal a zrejme ani nezačne. Zákony sú pomyselné mantinely, ktoré vymedzujú možnosti lavírovať medzi nimi. Je úplne zrejmé, že došlo k reťazcu chýb a legislatívnych medzier, ktoré umožnili, aby sa stav tohto spoločenského zvieraťa dostal až do toho zúboženia, ktoré sme všetci videli. Úloha ministra však nie je odvolávať riaditeľku RVPS. Úloha ministra bola určiť vyšetrovaciu komisiu, ktorá mala posúdiť a zákonne preukázať, kto je zodpovedný za stav zvieraťa v akom ho našli aktivisti a prečo ho našli až aktivisti. Ak chovateľ , malo ministerstvo dohliadnuť na to, aby sa vecou začali zaoberať OČvTK a aby orgán dozoru vyrubil najvyššiu možnú sankciu. Ak pochybil veterinárny lekár danej farmy, malo ministerstvo dohliadnuť na to, aby sa vecou zaoberala komora veterinárnych lekárov a žiadať jeho diplom. Ak pochybil orgán dozoru ako taký, malo ministerstvo dohliadnuť na jasný a transparentný proces interného šetrenia a žiadať pre vinníka trest, tvrdý, ale primeraný pochybeniu. Kauza Trhovník je zas ukážka toho, že zákon o potravinách je tak nejasný, že existuje množstvo výkladov, ktoré si navzájom odporujú. Zásadné je však to, že nakoľko sa jedná o podstatne vyšší cieľ , ktorý zákon sleduje a to je ochrana života a zdravia občanov , tu treba konať rozhodne a rýchlo. Tu mal pán minister, ako priamy nadriadený orgánu dozoru prikázať interné vyšetrovanie a hlavne, mal vydať metodické usmernenie v ktorom vysloví svoj právny názor na danú problematiku zákona tak, aby jemu podriadené organizácie nemohli svojvoľne vykladať zákon inak a žiadať prísne postihy v prípade preukázania konania v rozpore so zákonom.



Zaujímavé je to, že v jednej kauze minister zotne hlavu riaditeľky RVPS a v podstatne zložitejšej kauze sa tvári, že to nie je problém ministerstva, ale ŠVPS. Ja možno rozumiem, že týranie zvieraťa, ktoré inak bytostne odsudzujem, je mediálne zaujímavejšie a chce získať nejaké tie body za akčnosť, ale vedomé prehliadanie šikany človeka, ktorý je mimochodom ZŤP a predáva prebytky zo svojej záhrady, tak to už chce ozaj žalúdok a zrejme to jasne preukazuje aj hodnotové a morálne nastavenie. Otázka stále ostáva, prečo ten rozdielny prístup.......