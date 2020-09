Neistá budúcnosť agrorezortu sa stáva realitou

Minister Mičovský pred poslancami výboru NR SR uznal, že súčasný stav príprav strategického plánu „nie je na pochvalu“

Celú dnešnú úvahu robím výlučne na základe údajov z článku EURACTIV, ktorý si môžete pozrieť tu (https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/micovsky-predstavil-harmonogram-priprav-strategickeho-planu-pre-agrodotacie/)

Článok som si prečítal prvý krát, neveril som vlastným očiam. Musel som to zopakovať ešte raz. Nedalo mi, skúsil som to opäť. Nejde o to, že by sa redaktor EURACTIV vyjadroval nezrozumiteľne. Naopak, popísal to slušne a jasne. Ide o to, čo vlastne pán minister povedal

Na Intervenčnej stratégii rezort podľa Mičovského pracuje od apríla a má v pláne ho dokončiť v decembri 2020

3.5.2020 som vo svoje prvej analýze dokumentu (pre vedenie rezortu), ktorý tu pán minister spomína uviedol : Materiál je analyticky slušne spracovaný, ale v žiadnom prípade nenavrhuje nič, čo by už nebolo navrhnuté v SPP predošlých rokoch. Nemá žiadny súvis s programovým vyhlásením tejto vlády a nijakým spôsobom nie je cielený na 9 cieľov spoločnej EÚ agro politiky a ani sa im vo svojej analytickej časti fakticky nevenuje. Preto si dovolím poukázať na to, že materiál ako taký je pre ciele uvedené v programovom vyhlásení vlády absolútne nepoužiteľný.

27.5.2020 sa na mňa obrátili iné osoby z MPaRV s požiadavkou, aby som posúdil základný analytický dokument k intervenčnej stratégii.Nasledovalo zdesenie a neskôr smiech. Poslali mi identický dokument, ku ktorému som robil analýzu 3.5.2020. Tak som odpovedal. Dovolím si opäť naznačiť, že SPP je jeden z najdôležitejších strategických dokumentov rezortu a bude v platnosti aj nasledujúce funkčné obdobie bez možnosti zásadných zmien. Preto považujem za správne venovať príprave SPP ozaj množstvo času, ale najskôr by bolo žiadúce zodpovedať 4 otázky, ktoré považujem pre budúce komentáre a pre pokračovanie v tomto duchu ako zásadné.

Prepojenie Inter.stratégie (SPP) a programového vyhlásenia vlády (PVV) PVV je kľúčový dokument a obsahuje niekoľko závažných záväzkov, ktoré ak majú byť splnené, musia byť implementované do SPP. V celom dokumente nie je nič, čo by preukazovalo súlad SPP a PVV.

Identifikácie rozporov s stratégiách EÚ a analytickou časťou dokumentu V samotnom dokumente sa autor odvoláva na 3 hlavné piliere a tu si dovolím podotknúť, že posledná veľká reforma SPP bola prijatá v roku 2013. V reforme z roku 2013 boli všeobecné ciele SPP zracionalizované a rozdelené do troch blokov, ale podľa nariadení EÚ by sa SPP 21-27 mala SPP zamerať na deväť cieľov, ktoré nie sú vôbec identifikované

Absentujúce časti intervenčnej stratégie V texte som nikde nenašiel napr. riešenie problematiky „Programu EÚ s názvom Európsky horizont“ v ktorom sa v rámci SPP môžu členské štáty uchádzať o časť z balíka viac ako 10 mld Eur na podporu konkrétneho výskumu a inovácií v oblasti potravín, rozvoja vidieka a bio hospodárstva (toto je priamo ako bod PVV 2020)

Samostatná analytická časť V celom texte absolútne chýba zdroj a výpočet, ako sa tvorca podkladu dopočítal k výške podpory v tej ktorej kapitole. Sú hodnoty podpory dané fixne z pozície nariadenia EÚ? Nie a preto nie je možné z uvedeného textu jasne identifikovať, čo vlastne znamenajú tie uvádzané hodnoty. Jedná sa o návrh autora dokumentu a ak áno, je potrebné doplniť akým spôsobom sa k nemu dopracoval. Ak nie, je potrebné identifikovať jasný odkaz na smernicu alebo nariadenie EK z ktorej táto suma vychádza.



Do dnešného dňa sa nikto neunúval na tieto otázky hľadať odpovede. Takže ak minister tvrdí, že niekto na intervenčnej stratégii pracuje od apríla, má pravdu, len nikto v skutočnosti netuší kto vlastne na tak zásadnom dokumente pracuje. Ale čo už zabudol povedať je to, že pracujú s dokumentom, ktorý vypracovala Matečnej úderka, nie na základe volebných programov OLaNO a koaličných partnerov, ktoré v roku vypracovania dokumentu (2018) ešte neboli zrejmé, ale čo je horšie, pracuje sa na dokumente, ktorý nemá žiaden reálny súvis s programovým vyhlásením vlády I.Matoviča.

5.6.2020 som vo svojej správe pre členov poradného zboru jasne napísal : Po rozsiahlej diskusii s pánom ministrom a neskôr s oboma štátnymi tajomníkmi na tému „SPP 2021-2027“ vyjadril pán minister názor, že proces tvorby SPP začneme iným spôsobom ako doteraz. Pán minister predloží svoj pohľad a základné smerovanie ku každej jednej priorite z 9 priorít SPP a úlohou poradného zboru bude rozpracovať do detailu každú jednu prioritu. Nakoľko do dnešného dňa nie je zrejmé z akých podkladov vychádza stávajúci dokument intervenčnej stratégie , kde sme mali termín plnenia úlohy predložiť komentáre a návrhy k predmetnému dokumentu, považujem za správne, ak termín plnenia tejto úlohy dočasne pozastavím. Pokiaľ nedokážeme nájsť odpovede na základné otázky ako sa autor dokumentu dopracoval k jednotlivým hodnotám kapitol daného dokumentu, alebo jeho zjavný rozpor s programovým vyhlásením vlády.

Od 2.9.2020 nie som predseda poradného zboru pána ministra, ale do toho dátumu som od pána ministra neobdržal žiaden pohľad ani základné smerovanie k 9 prioritám novej SPP a nemám vedomosť o tom, že by na tomto dokumente pracoval ktorýkoľvek člen poradného zboru.

Poslancov ale prekvapila informácia, že ministerstvo chce do konca septembra ukončiť pripomienkový proces k stratégii, ktorý ale prebieha iba v rámci rezortu.

Mňa skutočne neprekvapuje to, že sú poslanci z postupu ministra prekvapení. Čo ma ale prekvapuje je skutočnosť, že im pán minister nevysvetlil, prečo to tak je. Dôvod je prozaický. Položili by tie isté otázky ako ja. Preto pán minister zvolil pre seba zrejme najľahšiu cestu. Zastavil diskusiu o relevantnosti dokumentu, odstránil z diskusie všetkých, čo sa vyjadrili k dokumentu negatívne a potichu dokument za pár tisíc Eur opravujú a opravujú, aby sa aspoň podobal na niečo príčetné.

Vstupy ostatných aktérov sa podľa ministra zohľadnia až po ukončení interného pripomienkového procesu na rezorte. Širšia komisia zahŕňajúca aj externých odborníkov by mala vzniknúť až v októbri. „Koniec septembra je termín, po ktorom, by sme už s pripomienkami nechceli zasahovať do intervenčnej stratégie,“ vyhlásil Mičovský

Tak už skutočne neviem, či nie som schizofrenik. V prvej časti vety minister hovorí, že vstupy, čiže pripomienky mimo ministerstva zohľadní až po skončení interného pripomienkovania. Odborná externá skupina vznikne najskôr v októbri. Predpokladám, že jej výstup budú pripomienky. Zároveň minister oznamuje, že pripomienky bude akceptovať iba do konca septembra. To, že minister rád antidatuje sme si všimli už pri dodatkoch SPF. Ako chce zabezpečiť, aby "odborná" skupina, ktorá vznikne v októbri 2020 predložila komplexné pripomienky do konca septembra 2020 (mesiac pred jej vznikom) inak už nebudú akceptovať, je skutočne prezentácia malého zázraku.

Zapracovávanie únijných dokumentov začne v októbri a ukončí sa na konci roka. „Tak Európsku zelenú dohodu, ako aj stratégiu Z farmy na stôl, budeme mať do decembra zapracovanú tak, aby sme zabezpečili súlad medzi našim návrhom a požiadavkami EÚ

Tu zrejme nedokážem pochopiť už ani základnú vetnú skladbu pána ministra. V prvom rade, celá SPP sa tvorí na základe dodržania požiadaviek EÚ. Ak pán minister tvrdí, že pracuje na SPP, tá bude v septembri hotová, v októbri vznikne odborná skupina, čo zmešká termín preloženia pripomienok a od októbra má v pláne zapracovávať základné agro stratégie EÚ, ktoré sú mimochodom v SPP jednotlivých členských štátov ako jasný návod a definícia spoločných cieľov, čiže skoro povinná súčasť SPP, je úplne zrejmé, že absolútne nerozumie ako sa taká SPP v skutočnosti tvorí.

Pre ilustráciu uvediem jeden vymyslený príklad podľa modelu pána ministra. Do septembra sa interne zhodne ministerstvo na tom, že ide podporiť veľkochovy ošípaných. Namodeluje sa to do SPP, vypočíta sa finančná potreba, celý objem prostriedkov podpory sa odpočíta z národného stropu, pripomienky nebudú, všetci sa tešia. Je október. Začne sa analyzovať dokument zelená stratégia a príde sa na to, že veľkochovy vlastne nie sú žiadúce. Tak sa obmedzia, alebo vyškrtnú. Na čo teda prídeme v decembri? Že nemáme vlastne v národnej SPP vôbec nič. Mali sme tam veľkochovy a tie sme potom vyškrtli.

Vo svojej podstate pán minister neklamal. A aj keď sa absolútne nestotožňujem s tým, ako prezentoval pripravenosť rezortu predložiť zodpovednú SPP dovolím si absolútne súhlasiť s jedným jeho včerajším citátom :

Je to základná povinnosť, ktorú keď si nesplníme, tak aj keď si budeme stavať krásne plány, je vylúčené, aby slovenský poľnohospodár bol konkurencieschopný. Je to otázka života a smrti nášho poľnohospodárstva....

Som skutočne rád, že si toto pán minister konečne uvedomuje