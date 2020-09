Takto škodcov nezničíme, pán minister!

Deratizácia štátu je viac ako žiadúca. Robí sa ale odborne, premyslene, systémovo, inak je absolútne neúčinná. Neúčinná deratizácia zožerie veľa času a prostriedkov, ohrozí nás samých, ale efekt sa aj tak nedostaví.

Deratizácia je proces likvidácie škodlivých hlodavcov, obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr. mor.

Celý článok je úvaha nad zvláštnym konaním ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Na to, aby ste pochopili, že je nutné zahájiť deratizáciu, je potrebné niekoľko faktorov:

Stopy po škodcoch

V našom prípade sú absolútne jasné. Do pomyselnej špajze (PPA) nám ročne prúdi balík EÚ fondov, ktoré sa tam dočasne uskladnia a následne, podľa nejakej schémy, prideľujú tým, čo ich potrebujú. Každý rok máme ten istý problém. "Niekto, koho nikto vraj nevidel" nám odhryzne podstatný kus z celého objemu, na skutočné a hlavne potrebné investície, ktoré majú zlepšiť situáciu, neostáva. Možností je niekoľko, od teórie, že sa peniaze sami odparujú, až po konšpirácie, že ich je jednoducho málo. Každú jeseň, keď je špajza prázdna si môžete skontrolovať steny. Samá diera. Tisícky vchodov pre škodcov, stopy po exkrementoch , netesné dvere. Zrejme tušíme, čo je problém.

Prvý krok je pochopenie, že máme problém

Toto sa nikdy nestane, ak nad špajzou drzí stráž jeden zo škodcov. Našťastie 1.3.2020 bolo všetkým jasné, že problém niekde máme a vznikla silná, celospoločenská objednávka očistiť všetky poschodia budovy (riadenie štátu) od zamorenia škodcami. Vymenili sa kľúče od vrátnice.

Odbornosť, odbornosť, odbornosť

Takže vieme, že máme problém, videli sme diery v stene, videli sme netesné dvere a okná, vidíme stopy po exkrementoch. Ako som svojho času napísal, každý problém má minimálne jedno riešenie. Škodcov treba vyhubiť, iná cesta nie je. Môžeme to skúsiť sami, ale narazíme. To je viac ako isté. Nepoznáme zvyky škodcov, nevieme ich model správania sa, ak ich nepripravení zaženieme do kúta, zaútočia a pohryzú nás. Môžeme vážne ochorieť. Nemáme oprávnenie na prácu s jedmi, nepoznáme ktorý je najúčinnejší a ako ho aplikovať. A prečo to všetko? Lebo sa správame neodborne. Úlohou správcu budovy totiž nie je fyzicky deratizáciu vykonať, ale pochopiť, že je nutná, objednať profesionálnu a hlavne odborne spôsobilú firmu a riadiť sa jej doporučeniami.

Účinná deratizácia

Zrejme to bude prebiehať takto. Príde odborník, obhliadne objekt a vypracuje plán. Ideálne to urobia aspoň 3ja a nezávisle na sebe Vyberie sa to najlepšie riešenie a plán je na svete. V našom prípade sa plán volá programové vyhlásenie vlády. V danom pláne doporučí niekoľko krokov, ktoré je potrebné vykonať. Čo je ale dôležité, správca budovy musí pochopiť, že ani jeden krok sám o sebe nič neznamená, iba súbor opatrení prinesie požadovaný účinok. Nemôžete ich preskakovať, nemôžete ich vynechávať. Toto je jediná vec, ktorú ako správca budovy musíte garantovať, ak to s deratizáciou myslíte skutočne vážne.

Identifikácia škodcov

Je potrebné si uvedomiť, že škodca nie je ten, čo za kus koláča zo špajzy prináša úžitok, jasný a preukázateľný. Nie je dôležité, či je konzument koláča veľký, či malý, dôležité je, či náklady, ktoré skonzumované jedlo stojí prinesú spätný a hlavne želateľný efekt. Škodca je ten, čo na celom systéme parazituje, nič neprináša a navyše nám kontaminuje, inak vysoko výživnú potravu a čo je najdôležitejšie, oberá o ňu tých, čo ju k životu potrebujú práve preto, lebo prinášajú úžitok. Zvyšuje riziko nákazy, znižuje efektivitu celého systému. To je škodca a treba ho zničiť.

Tesná špajza (PPA)

Absolútne prvý krok je utesniť špajzu, hermeticky. Odstrániť všetky diery v stene a poriadne ich zabetónovať. Nie ich kozmeticky prekryť papierom. Nesmieme sa klamať. Papier jednoducho žiadneho škodcu nezastaví. Ak nám škodca prehryzol stenu, zrejme sme niekedy použili nesprávny materiál na jej stavbu. Či to bol úmysel, alebo náhoda pri výstavbe už dnes nevyriešime, môžeme nad tým len pokrútiť hlavou. Ak začneme strácať čas tým, že budeme zbytočne rozumovať kto, kedy, prečo a ako, síce možno po istom čase prídeme na odpovede na tieto otázky, ale kým sa k nim dopracujeme, zo špajze neostane ani kostra a z obsahu ani omrvinka a čo je najdôležitejšie, tí , ktorí sú na pravidelných dodávkach zo špajze závislí, už nebudú pre hlad existovať. Opraviť každú jednu dieru zrejme stačiť nebude. Preto je potrebné do výšky minimálne 1 meter špajzu oplechovať. Zvnútra aj zvonku. Oplechovať sa dá obyčajným plechom, ale ten treba denne ošetrovať, natierať a chrániť pred vplyvmi počasia, alebo zvolíme antikorový hrubý plech. Bude na večné veky. Zároveň utesníme okná a dvere. Prvý krok by mal byť za nami, škodca sa do špajze jednoducho nedostane.

V skutočnosti sa síce vymenil správca špajze, ale až na 3 pokus a nedostal plnú podporu. Nemohol začať rýchlo betónovať diery, nikto mu nedovolil vymeniť okná a dvere, nedostal peniaze na antikorový plech. Odišiel. Diery v stene ostali a navyše, boli pre plánovanú výmenu "dočasne" odstránené okná a dvere. Kedy bude výmena, nikto netuší. Raj pre škodcov

Eliminácia možnosti dostať sa ku potrave (legislatíva)

Ak by aj špajza bola tesná, nesmiete potravu strácať cestou z bodu A do bodu B. Eldorádo pre škodcov. Preto bude druhý krok prestavenie procesov a podmienok ako sa potrava zo špajze dostane ku konečnému užívateľovi, bez strát. Pravidlá sú aktuálne také, že každý, kto donesie nejaký zdrap papiera a "čestne" prehlási, že potravu potrebuje, dostane ju.Pravidlá sú voľné, spätne sa skontroluje 5-10% žiadostí. Pochybnosti vzbudzuje aj samotný výkon kontroly. Opakovane sa kontrolujú maličký odberatelia, na tých zásadných, nie je zrejme ani čas ani chuť. Cestou sa polovica stratí, rozsype. Eldorádo. Efekt žiaden, merateľné výsledky žiadne, viac menej trend negatívny. Ešte sa čudujeme, že nám populácia škodcov rastie exponenciálne a sme v situácii, kedy sa skutočný a plánovaný užívateľ potravy zo špajze dostane do menšiny a hmotnej núdze?

Skutočnosť je taká, že sa o deratizácii a jej nutnosti len rozpráva. Nič viac. Žiadne prijaté opatrenie, žiadna zmena. Žiadna zmena pravidiel, žiaden legislatívny rámec. Žiadna zásadná zmena v prístupe pri vydávaní "potravy".

Nástrahy, pasce a jedy (kontrola)

Ak si uvedomíte, že máte tesnú špajzu, máte vyriešené cesty potravy zo špajze ku konečnému užívateľovi, znížite straty pri preprave na minimum, pochopíte, že ostáva posledný krok a to je fyzická depopulácia škodcov. Ak to neurobíme, populácia škodcov sa síce zníži, ale hrozí, že sa presunú tam, kde ich skutočne nepotrebujeme, presunú sa do príbytkov tých, čo jedlo zo špajze používajú na svoju existenciu a začnú odjedať priamo im. Ak sme splnili krok jedna a dva, máme hladných škodcov a zvýšili sme šancu na to, že sa ulakomia na ponúknutú otravu. Nevyzerá ako otrava, vonia im, vyzerá pre nich dobre, ale účinky sú devastačné. Ak chceme byť skutočne účinní, musíme kombinovať pasce, nástrahy a jedy. Ono jednoducho nestačí odstrel alfa samca, na chvíľu síce spôsobíme zmätok a škodcovia zalezú do dier, ale do 5 min je na scéne nový alfa samec, hladnejší, zúrivejší, potrebuje dokázať sebe aj svetu, že je tu on, vládca.

V skutočnosti sa ale deje opäť Slovenský zázrak.

Objednávka na zmenu je jasná, vymenil sa správca budovy. Vymenili aj aj šéfovia jednotlivých poschodí, vrátane šéfa, ktorý nesie zodpovednosť za našu pomyselnú špajzu.Vyhlásil sa boj, predstavil sa odvážny plán. Začalo sa rozbíjať, okná, dvere. A zrazu sa celý proces zastavil. Veľa sa rozpráva, veľa sa sľubuje, dlho sa opakovane analyzuje a následne sa opäť sľubuje. Do toho sem tam nesprávne rozhodnutia a opäť sľuby. Okná sme vybili, nové sme neobjednali. Diery v stenách sme našli, betón zatvrdol na dvore, nebol totiž nikto, kto by ho do dier zapracoval. Jedy a pasce sme objednali, nechali sme ich na dvore. Zapršalo nám do nich, sú nepoužiteľné. Aby to nestačilo, všetci začali kričať. Potravy bolo málo vždy, ale aktuálne hrozí, že nebude žiadna.

Odišiel aj posledný deratizér.

Nie preto, lebo sa bojí škodcov, ale preto, že nesie faktickú a odbornú zodpovednosť za návrhy a realizáciu opatrení. Odbornú aj vecnú. Začalo ďalšie eldorádo? Zrejme sme si nevšimli, že sa škodcovia dostali veľmi blízko. Ak sa niečo rýchlo nezmení, dopadne to jednoducho veľmi zle.

Rozprávať jednoducho nestačí. Nech sú reči akokoľvek pekné, sú to len reči. Nikto nečaká od ministra, že bude behať s fúrikom betónu a bude sa sám snažiť opraviť steny. Tiež nikto nečaká, že bude minister behať po budove a roznášať nástrahové staničky, či jedy. On tu od toho nie je. On tu je ale od toho, aby vybral najlepšie riešenie a aby zabezpečil všetky potrebné podmienky na to, aby sa zrealizovalo. Rýchlo a účinne. Tiež tu je na to, aby kontroloval, či práce prebiehajú podľa plánu. Ak ale sám tvrdí, že síce plán nie je, bude, ale nikto nevie kedy, je to väčšia tragédia ako to navonok vyzerá.

Škody budú enormné a musíme si uvedomiť, že naši konzumenti potravy zo špajze sú roky podvyživení, dlhodobo trpia nedostatkom a všetky zlé rozhodnutia nespôsobia úbytok váhy, nemajú rezervy, spôsobia ich smrť. A o to je to vážnejšie, že nám situáciu komplikuje pandémia, ekonomická recesia a hlavne, tento rok musíme predložiť skutočný plán plnenia špajze (SPP 2021-2027). Tragédia.