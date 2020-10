Ako sa stať oligarchom v poľnohospodárstve

Vraj som oligarcha, tvrdí nejaká fake skupina na facebooku. Má 30 členov a niektorých poznám osobne, ostatné sú vymyslené, ale o to viac aktívne

Sme krajina zázrakov, to je viac ako isté. Celému Slovensku vládne FB a mienka sa netvorí na základe faktov, ale na základe toho, ako moc hlasno kričíte a ako veľa investujete do reklamy Vašich článkov.

Do spolupráce s ministerstvom pôdohospodárstva som vstúpil na základe ich pozvania. Tesne po voľbách a keď bolo zrejmé ako sa rozdelia rezorty medzi politické strany. Stihol som byť autorom tej časti programového vyhlásenia vlády (PVV), ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom. Či to tak je, alebo nie je, je ľahké preukázať. Všetka korešpondencia prebiehala emailom, všetky zmeny a návrhy textu sú v prílohách. To, že PVV bolo celou verejnou a odbornou obcou vyhodnotené ako najlepšie, najodvážnejšie a skutočne revolučné, o tom táto skupinka zrejme netuší, nepomáhala pri jeho tvorbe.

Zrazu to nie je pravda a svetom sa veselo šíri informácia, že ma tam pretlačili agrobaróni, oligarchia, ktorej som vraj súčasťou a môj jediný cieľ je vraj likvidácia rezortu a ohrozenie ministra. Za celou skupinkou aktívnych profilov stojí jeden jediný človek, ktorý sa sám o sebe tvári ako spása pre rezort a zrejme zabudol na svoju minulosť, ja nie.

Keď sme tu mali prvú vlnu COVID19, tento človek bol ticho, venoval sa aktívnej snahe ovplyvniť názor ministra Mičovského na každého, kto bol v jeho blízkosti. Vrátane mojej osoby. Ja som sa venoval navrhnutiu systému zvládnutia krízovej situácie, navrhol som zatvoriť obchody v nedeľu, navrhol som dezinfekciu priestorov, navrhol som režim ochrany strategických bodov, ktoré de facto zabezpečujú plynulé zásobovanie potravinami. Iste, jasný dôkaz toho, že som oligarcha a človek, čo ohrozuje ministra práve tým, že mu pomáha zvládnuť krízovú situáciu. Našli ste jediný návrh tejto skupinky? Nie, nenašli, neexistuje, vtedy totiž oni riešili ako dostať svojho človeka za šéfa PPA, nejaký krízový stav mal pre nich prioritu 893.

Vzniesli sa námietky na pochybnú nomináciu tejto skupinky a minister Mičovský, v tej dobe ešte nie dosť ovplyvnený, tohto človeka jednoducho nevymenoval pre jeho podozrivé prepojenia a pre nedostatok odborných znalostí. Prišla Veľká Noc a problém s jahňacinou, ktorá ostala chovateľom. Skupinka okolo tohto človeka, čo za každú cenu potreboval rezort ovládnuť sa venovala svojmu cieľu, ja som sa venoval analýze problému s jahňacinou a opäť namiesto rôznych "hier o tróny" som riešil problém, ktorý bol na stole. Navrhol som riešenie a riešenie sa zrealizovalo. Opäť ľahko dokázateľné a každý kto bol v tomto zapojený uzná, že sa problém podarilo vyriešiť. Ďalší skvelý príklad toho, aký som oligarcha a ako cielene pracujem na poškodení mena ministra práve tým, že som mu pomohol vyriešiť ďalší problém.

Na Africký mor ošípaných (AMO) som ministra upozorňoval viac ako 3 mesiace. Navrhol som celý model ako tento problém zvládnuť, jasne som poukázal na skutočnosti, ktoré sú rizikové a že treba za každú cenu ochrániť chovy a odškodniť chovateľov, kde sa prikáže likvidácia chovu. Tu sa už ale do diskusie zapojil aj tento "všeodborník" ale nakoľko ho chov ošípaných nezaujíma, chlácholil ministra, že ho zbytočne straším, že to vlastne nie je problém. Iste, následne sa utratili 2 komerčné chovy a odškodnenie je v nedohľadne, nebudeme predsa pomáhať niekomu, kto nie je v skupine tohto "všeumelca". O odbornej zdatnosti ministrovej pravej ruky a človeka, čo je najúspešnejší v personálnych nomináciách na ministerstve len toľko, že nedokáže pochopiť text, ktorý je rozsiahly. Preto si vybral z môjho návrhu to, čo sa mu zdalo dobré a začal tlačiť na sociálnych sieťach názor, že problém vyrieši armáda. Nevyrieši a AMO sa nám nekontrolovane šíri ďalej. Z 2 okresov v roku 2019 máme 6 okresov v roku 2020 a neprijali sme žiadne opatrenia, tu už je jasne vidno, kto má a kto nemá vplyv na rozhodovanie ministra. Ja som navrhoval vyhlásiť mimoriadnu situáciu, hroziť zrušením revírov, zásadnú depopuláciu, navrhol som model ako dostaneme divinu do obchodnej siete, navrhol som zvýšiť zástrelne, navrhol som registračnú amnestiu pre neregistrovaných chovateľov, navrhol som cezhraničnú spoluprácu s Maďarskom a Poľskom. Iste aj toto je príklad, ako pracuje oligarcha. Ničím ministra tým, že za neho vyťahujem horúci zemiak a navrhnem spôsob ako problém vyriešiť.

Odstúpil štátny tajomník Vlčan, ktorý mimochodom bol jediný človek, čo bol vôbec ochotný počúvať návrhy a argumenty a keď sa s nimi stotožnil, išiel tvrdo po ich realizácii. "Vševedko" pochopil svoju šancu a opäť oprášil starého známeho, ktorého neúspešne tlačil na šéfa PPA. Nakoľko sa dostatočne dostal "pod kožu" ministra, bol úspešný, Konečne sa podarilo. Vyšlo a nominácia bola ohlásená. Zrejme sa nikto nezamyslel nad tým, že človek, ktorý bol pred pár týždňami vyhodnotený ako problémový s nedostatočnými predpokladmi na šéfa PPA sa stal šéfom šéfa PPA. Nevadí. Ak sa niekto ozve, nazveme ho oligarchom a nepriateľom systému. A už sa dejú veci. Aktuálny šéf PPA sa vzdáva "dobrovoľne" funkcie a odhlasuje svoj odchod. 26 dní po vymenovaní nového štátneho tajomníka zo "vševedkovej" skupiny. Zároveň sa oznámi, že 2 kľúčoví ľudia, čo realizujú kontroly na PPA "dobrovoľne" odchádzajú a nahradí ich 2jka na kandidátke "vševedka" a ako sa vyjadrí sám pán minister, títo ľudia bojovali z PPA v časoch dobytkára a znamenajú očistu. Nie pán minister, títo ľudia síce bojovali za čias Matečnej, ale znamenajú osobné ťaženie a pomstu "vševedka", ktorému od úplného začiatku išlo výlučne o ovládnutie PPA. Podarilo sa a o ich objektivite, odbornosti a znalostiach síce môžeme viesť diskusie , ktoré nakoniec spôsobia moje odvolanie, ale to už nie je dnes dôležité.

Vážený pán vševedko, oligarcha je niekto, kto sa vo veľkom rozsahu priživuje na rezorte a nezákonne čerpá financie. Oligarcha ste Vy a nie ja. Oligarcha likviduje svoju konkurenciu a toto je Váš modus operandi, ohovárať, verejne urážať a neprinášať žiadne riešenia. Zamerať sa na ovládnutie ministra pod rúškou spravodlivého boja a pretlačiť svojich "kamarátov" do kľúčových pozícií. Zamerať sa na osobný prospech a neriešiť rezort, to je oligarcha. Od úplného počiatku do môjho odchodu som stál daňových poplatníkov 2400 Eur (6 mesiacov) a to je môj jediný prospech, ktorý som za svoje pôsobenie v rezorte pod ministrom Mičovským dosiahol. Svojich 4 000 som prevozil, prejedol. Koľko je moja bilancia na rezorte? A prečo som to celé robil? Lebo mi na rezorte záleží a tvrdím, že tento rok je pre rezort kľúčový. Koľko ste pobrali Vy? Cez PPA, cez rôzne projekty, cez účelové križovanie, cez podvody s vykazovaním pôdy? Aká je Vaša bilancia? A Vy si dovolíte obviňovať ľudí?

Ak nezvládneme tento rok, nezvládneme prípravu strategického plánu SPP. Darmo tu skupinka okolo "vševedka" kričí a zahmlieva, problém je v samotnom pláne. Nie je dobrý, nemá súvis s PVV a zabezpečuje pokračovanie výhod pre isté skupinky. Je úplne jedno, že sa preskupia, sú to výhody nie pre Slovensko, ale pre úzku skupinu ľudí a to nie je správne. Nie je to natoľko správne, že som sa rozhodol nebyť aktívnou súčasťou tejto tragédie. Odišiel som. Minister chcel aby som sa funkcie predsedu poradného zboru vzdal, ja som ho požiadal aby ma odvolal. Vzdať sa totiž môže len niekto, kto má pocit viny a ja ho nemám. Nebudem hrať tieto špinavé hry. Ale ani neostanem ticho. Slovensko si jednoducho zaslúži niečo lepšie ako takýchto "vševedkov"