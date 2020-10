Dobrá správa pre vinárov, pán minister zrejme ide do boja!

Minister Mičovský chce vyrukovať do boja proti podvodom s vínom. Takto znel skvelý článok v časopise TREND. Ale je to skutočne tak?

Tak ako to v skutočnosti je?

Fakty sú jednoduché a časovo a chronologicky zoradené tak ako sa udiali

Toto je časť emailu, ktorý som posielal ešte ako predseda poradného zboru priamo pánovi ministrovi 29.6.2020

Vinárstvo

Ako všetky oblasti hospodárstva, je aj v tomto segmente dopad COVID19 a Slovenskí vinári sa začínajú dostávať do existenčných problémov. Nedokázali pre trhové prepady predať produkciu minulého roku a nie je úplne isté, ako dopadne úroda tohto roku. Zároveň majú zásadný problém, ktorý sa roky zametal pod koberec a to je falšovanie vína. Existuje na Slovensku „neriadený“ dovoz hrozna, muštu ale aj hotového vína vo veľkokapacitných cisternách a víno je fľašované na Slovensku s označením krajiny pôvodu SR. Celý tento „čierny“ trh spôsobuje neúmerný tlak na výkupné ceny skutočnej Slovenskej produkcie hrozna, čím ju dlhodobo degeneruje a dostáva do červených čísiel. Ak si do toho pripočítame dopady COVID19 a nedokážeme vinárom intervenčne pomôcť, napríklad vykúpením produkcie, dovolím si odporučiť aby MPaRV pristúpilo k detailnej kontrole pôvodu vína a odkrylo celý „čierny“ trh s falšovaním vína. Dovolím si Vás vopred upozorniť, že výsledky takejto kontroly budú nie len pre Vás skutočne šokujúce, ale jasne poukážu na to, že problematika vinárstva na Slovensku nie je o nedostatku dotačných zdrojov, ale jej hlavný problém je falšovanie vína s ekonomickým prospechom. Včasným zásahom a odstránením podvodov nastavíme možnosť vinárom sa spamätať, nakoľko sa „falšované“ vína rýchlo na trhu nahradia skutočnou Slov.produkciou, ktorej rýchle umiestnenie na vnútorný trh by znamenala zásadnú pomoc pre celý segment vinárov na Slovensku a odstránenie ich istého krachu, či zabránila by neustálemu znižovaniu sa výmery viníc. Ako najúčinnejšia metóda na určenie pravosti vína sa ukazuje byť analýza izotopového zloženia stroncia, ktoré sa ako stopový prvok nachádza vo vínach.

Toto je časť vyjadrenia Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska (CVVS) ešte v auguste 2020 predstavil návrh záchranných bodov na podporu poctivého vinohradníctva. Medzi nimi aj návrhy na zavedenie trestného činu falšovania vína či zavedenie minimálneho poplatku na kontrolu kvality cisternového vína dovezeného do SR.

​Nie je mi úplne jasné, čo viedlo pána ministra k tomu, že sa problematike rozhodol nevenovať, ale CVVS sa samozrejme s nečinnosťou ministerstva nedokázalo stotožniť a požiadalo stretnutie na Úrade vlády SR. To sa uskutočnilo 13.8.2020 a na tomto stretnutí opäť vinári prezentovali urgentnú potrebu danú problematiku riešiť . Na rozdiel od rezortného ministra, na úrade vlády problematika zaujala zrejme natoľko, že si dali vypracovať kompletnú analýzu problému falšovania vína a zrejme sa rozhodli konať.

A zrazu 5.10.2020 vidím článok v ktorom sa pán minister hrdí tým, že ide bojovať proti falšovaniu vína a dokonca chce kupovať zrejme najdrahší prístroj, ktorý síce na Colnej správe jeden máme, ale nie je certifikovaný a ani vybavený na vykonávanie takýchto skúšok.

Vybavenie tohto prístroja, pre potreby skúmania pôvodu vína, by stálo niečo okolo 1 mil Eur a ešte nie je zrejmé, či by daný prístroj, bez špeciálneho laboratória, v ktorom by musel byť umiestnený, získal akreditáciu. Tá je totiž na celom skúmaní najdôležitejšia. Akýkoľvek test bez akreditácie nie je totiž použiteľný pre potreby správneho konania a jeho vykonanie je úplne zbytočné. Nový prístroj by sa pohyboval v náklade rádovo cez 1,5 mil Eur a hĺbková analýza, ktorá bola spracovaná pre Úrad vlády jasne, v časti obstarania nového prístroja, hovorí "Vo veci samotného vybavenia národného laboratória. Dovolím si navrhnúť, aby sa najskôr preverila skutočná nákladovosť na vykonanie jedného testu v akreditovanom a certifikovanom pracovisku (napr. CZ, HU a DE). Nie je totiž potrebné za každú cenu mať akreditáciu a certifikáciu na všetky typy testov, ktoré môžeme vykonať v inej členskej krajine, ktorá danú certifikáciu má. Predpokladám, ak je náklad na testovanie cca 500 Eur/test tak pri odobratí 100 druhov vína je celkový náklad na testy v rozsahu cca 50 tis Eur/testovanie. Ak však náklady na akreditáciu a certifikáciu predstavujú náklad cca 1 mil. Eur je potrebné povedať, že ak by sa aj testovanie prevádzalo 4 x ročne, udržiavať certifikáciu a akreditáciu je zbytočný luxus a náklad, ktorý nie je nutný"

Z celého článku a zrazu aktivity pána ministra mám skutočne zmiešané pocity. Prečo? V prvom rade je potrebné povedať, že o problematike možného falšovania vína pán minister vedel už v júni 2020 a zrejme nepovažoval za potrebné v danej veci konať. Ak si uvedomíme cestu, ktorú musel absolvovať CVVS od písania sťažností a návrhov, cez návštevy na rezorte až po Úrad vlády SR, je viac ako pravdepodobné, že pán minister dostal priamu úlohu tento problém začať riešiť. Zrejme to nebude jeho osobný nápad, ako sa prezentuje v článku. To je ale najmenší problém, nakoľko som presvedčený, že si skutoční vinári zaslúžia pomoc bez ohľadu na to, čo je skutočný dôvod prečo sa pomoc zrazu realizuje. Čo je ale viac zarážajúce je fakt, že pán minister veľmi dobre vie, že celé testovanie, ktoré môže vykonať hoc aj zajtra by teoreticky stálo cca 50 tis Eur, čo v článku nepochopiteľne nespomína, ale naopak, jasne je prezentovaná úvaha o zakúpení nového spektrometra. A tu je skutočne skrytý veľký náznak ješitnosti pána ministra, ktorý zrejme nie je stotožnený s tým, že mu niekto "hovorí" čo má vo svojom rezorte robiť. Zrejme bude hrať o čas, pretože kým sa tak zásadná investícia schváli (nie je v rozpočte ŠVPS), kým sa spustí samo VO, kým sa prístroj obstará, kým sa certifikuje, kým sa zaškolí personál, kým sa vykonajú prvé testy, bude zrejme rok 2024 a to už našim vinárom zrejme skutočne nepomôže.

Budúcnosť ukáže, či to bol len mediálny pokus o zlepšenie svojej pozície v čase, kedy sa na jeho nečinnosť sťažuje hádam každé združenie, cech či stavovská organizácia, ktorá v rezorte existuje, alebo to znamená, že síce s obrovským oneskorením, ale predsa, pochopil, že celý rezort, ktorý "riadi", je odkázaný na jeho konanie v správnom čase a na správnom mieste. Dúfam, že správna odpoveď bude b)

Celý spomínaný článok si môžete prečítať tu :

