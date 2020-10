Mičovský : My tu nie sme na to, aby sme počúvali čo potrebuje poľnohospodár

Toto je podľa Mičovského rétorických pravidiel základný odkaz, ktorý musí zaznieť na začiatku každej relácie. Tak som si tú reláciu pozrel.

Sebestačnosť je pre nás pojem, ktorý je úplne základný

Po tomto vyhlásení som ostal trochu v pomykove. Tak úplne na začiatku pán minister povie, že on a ani jeho rezort tu vraj nie je na to, aby počúval čo potrebujú poľnohospodári. Malí, veľký, akýkoľvek. To je to isté, ako by minister zdravotníctva povedal,že on tu nie je pre zdravotnícky personál. Ministerka kultúry kľudne môže vyhlásiť, že ona tu nie je pre pracovníkov v kultúre. Ostáva teda otázka, pre koho tu vlastne pán minister je? Začíname byť svedkami zrodu novej agrárnej hviezdy, čo nikoho nepotrebuje, všetko vie najlepšie a naša jediná úloha je mu slepo veriť, ostať ticho a čakať, aké geniálne nápady vymyslí. Kto ich ale zrealizuje už zrejme nie je dôležité. A ak ich nevymyslí?

Čo potrebuje krajina

Druhé silné vyhlásenie pána Mičovského. On vie, čo potrebuje krajina. Nuž keby bola na stole stratégia rezortu vypracovaná týmto pánom a podrobená verejnej kritike, možno by sa tomu dalo uveriť. Lenže nič také neexistuje. Kde v skutočnosti berie toľko prezentovanú istotu že sa nemýli?

Veľký farmári "rozkradli" 10 mld Eur

Toto už je skutočne na zamyslenie. Ak minister rezortu tvrdí, že tu nejaký farmár (bez ohľadu na to, či je veľký alebo malý) rozkradol nejaké peniaze, mal by skutočne začať brzdiť. Kauza "Dobytkár" jasne hovorí, kto kradol, ako kradol a prečo kradol. Ani jeden aktér tejto tragédie nie je farmár. Kradli politici a ich nominanti, nastrčené figúrky a nie farmári. Kradli tí, čo písali pravidlá, kradli tí, čo tie pravidlá uviedli do praxe a kradli tí, čo ich mali kontrolovať. Politici. A pán minister je politik, nie farmár.

Personálne nominácie sú v poriadku, stojím si za nimi

Podľa vyjadrenia ministra všetky personálne nominácie prebehli na základe výberového konania a vraj úplne transparentne. Musím povedať, že pán minister jednoducho nehovorí pravdu. Šéfka SPF Bartošová - vymenovaná bez výberového konania. Šéfka PPA Galandová - bez výberového konania, šéf sekcie kontroly PPA Jánoš - bez výberového konania, radca inej kontroly PPA Vdovjak - bez výberového konania, štátny tajomník Gajdoš - bez výberového konania, šéfka služobného úradu Fabriciusová - bez výberového konania. Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva - prestup z UKSUP ihneď po kauze "úplatok" ktorá sa týkala zázračne toho istého UKSUPu a takto by sa dalo písať o akejkoľvek personálnej výmene, ktorú zrealizoval pán minister. Čo je ale horšie je skutočnosť, že o všetkých otazníkoch nad týmito nomináciami pán minister vopred vedel. Aj napriek tomu niekomu splnil želanie a týchto ľudí do funkcií vymenoval.

Protesty farmárov

Pán minister rozpráva o svojej účasti na protestoch. Nuž ale protesty boli 3 a skutočný protest farmárov bol ten prvý. Tu sa pán minister nezúčastnil. Druhý a tretí protest bol zneužitý skupinou okolo Oravca a Magdoška a boli štart pre vznik a predvolebnú kampaň strany "Máme toho dosť". Pán minister si zrejme do dnešného dňa neuvedomuje, že tu velebí predvolebnú kampaň Oravcovej politickej strany v čase, kedy už jeho domovská strana OĽaNO viedla vlastnú kampaň. Videl niekto Matoviča na protestoch? Nie. Bol ich len pozdraviť ako každý iný politik. Videl niekto Fecka na protestoch? Nie, nemal tam čo robiť. Pochopil tu už niekto, samozrejme okrem ministra, že Oravec nie je koaličný partner? Oravec ovládol celú PPA a preložil to štátnym tajomníkom. Druhá veľká skupina ovládla služobný úrad a minister sa potáca po budove ako spasiteľ národa, bez akéhokoľvek riešenia.

Záver:

Som nesmierne rád, že minister konečne prestal rozprávať rozprávky o tom, aký je šťastný, že je obklopený odborníkmi. Nie je a konečne verejne prevzal za svoje nominácie osobnú zodpovednosť. Druhá vec je skutočnosť, že už by mu mal niekto vysvetliť čo je skutočná úloha rezortného šéfa. On tu totiž je na to, aby zastupoval záujmy rezortu, ktoré sú ale zásadne tvorené ľuďmi, čo v ňom tvoria hodnoty. Tieto záujmy má presadzovať vo vláde. Zároveň je tu na to, aby definoval cestu, kam chce rezort doviesť počas svojho mandátu.Minister tu v žiadnom prípade nie je na to, aby si ješitne zabezpečoval svoje osobné ťaženie proti všetkým, čo mu netlieskajú. Ak to však preloží neodbornosťou, fantazírovaním, žiadnou stratégiou a rozsiahlym klamaním, je odsúdený na neúspech a s ním všetci, čo ho do pozície nominovali a na roztrasenej stoličke nasilu držali.

Ak základná myšlienka v hlave ministra je, že on tu nie je pre pracovníkov v rezorte, ostáva jediná otázka. Potrebujú pracovníci v rezorte vôbec takéhoto ministra?

Celú reláciu (od 30 minúty) si môžete pozrieť tu: https://www.ta3.com/clanok/1194358/reformny-plan-obnovy-a-aktualne-temy-riesenia-problemov-v-agrosektore-nalady-a-vztahy-na-politickej-scene.html