V bludnom kruhu rozprávok nevidí realitu a zničí rezort

Sme v kríze. O tom skutočne niet pochýb. Systematicky decimovaný rezort si zaslúži krízového manažéra.

Aktuálne sme svedkami fenoménu, ktorý sa nám tu opakuje so železnou pravidelnosťou. Vedomostná politika, ktorá je založená na špičkovej a hlavne odbornej analýze na Slovensku jednoducho neexistuje. Naopak. V plnom rozsahu sa zneužije výhodné mediálne postavenie, ktoré vyplýva z titulu funkcie a tým pádom automatického priestoru v médiách a všetkých, čo prezentujú iný názor, označíme za nepriateľov rezortu a štátu (Jahňátek, Matečná, Mičovský). Nazveme ich, že sú štekajúce psy, zástupcovia oligarchie. Vrchol rétorického umenia preložíme porovnaním so sviňami, ktoré kvičia, lebo im berieme válov. Toto je výsledok vulgarizácie verejného priestoru, ktoré nám tu predvádzajú vrcholoví politici a národ, decimovaný ekonomickými ranami, pandémiou, národ kŕmený konšpiráciami a hoaxami na sociálnych sietiach je ochotný uveriť.

Problém je však úplne inde. Ak by totiž existovali relevantné argumenty, podporené faktami, dokážu zatvoriť ústa aj najväčším kritikom. Proti skutočnému argumentu by totiž každá kritika vyznela ako hlúposť. Ak to však otočíte a do argumentačnej diskusie sa zásadne nepúšťate, pre absenciu argumentov, ste jednoducho šíriteľ nepráv, výmyslov a konšpirácií. Ak zneužívate výhodu možnosti mediálnej a jednostrannej prezentácie Vašich názorov, začína platiť pravidlo, že tisíc krát opakovaná lož sa stane pravdou. To sú jednoduché fakty.

7 mesiacov "užívania si"

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku je prešpikované korupciou, ktorá je založená na nastavení dotačnej schémy. Tu treba ale úplne jasne pomenovať, že dotačnú schému na národnej úrovni si nastavujeme doma. Žiadny Brusel. Brusel nám určí stropy platieb v jednotlivých pilieroch, Brusel požaduje predloženie plánov, kde chceme prostriedky minúť a Brusel určuje spoločné pravidlá, ktoré platia pre všetky členské štáty rovnako. Celý tento korupčný stroj je ošetrený komplexnou podpornou legislatívou, ktorá umožňuje trestať a šikanovať každého, kto sa nedajbože ozve. Toto je zásadný dôvod, prečo to jednoducho nefunguje. Osobne poznám mnoho prípadov, kedy sa niekto ozval a čuduj sa svete, nevyšetrovalo sa podanie, ale vyšetroval sa ten, čo sa ozval. Nezákonne sa mu zrazu dočasne pozastavili priame platby,aj napriek tomu, že vyšetrovanie sa zameralo na projektové podpory, na to zas zareagovala jeho banka a pozastavila mu úvery. Do roka je zničený. Prečo? Lebo sa ozval a chcel poukázať na korupciu. Nemal to robiť, systém na to nie je určený.

Ak by niekto skutočne chcel začať realizovať malú revolúciu v rezorte, ktorý obhospodaruje viac ako 80% krajiny, urobil by to zrejme systematicky. Cielene a premyslene. Ak sa však niekto uspokojí vyhlásením, že sa tu rozkradlo 10 mld Eur a neurobí nič preto, aby tento stav zmenil, stáva sa nie revolucionárom, ale spoluvinníkom. Po istej dobe sa zo spoluvinníka stane vinník. Prečo? Mal v rukách možnosti systém zmeniť a prestaviť. Ak to neurobil, história zrejme bude skúmať jeho skutočné pohnútky, ale na žalostnom stave rezortu to nič nezmení.

Pár faktov

Najvyšší kontrolný úrad SR (správa NKÚ 2019) konštatuje, že aktuálnemu systému režimu priamych platieb chýba cielená kontrola a trpí nedostatkami v legislatíve. To isté, ale v podstatne systematickejšej rovine tvrdí aj Útvar hodnoty za peniaze vo svojej správe - Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka - Záverečná správa - júl 2019. Priame platby v režime jednoduchej platby na plochu však nie sú viazané na produkciu, a preto nemotivujú zvyšovať poľnohospodársku výrobu, pridanú hodnotu alebo produktivitu. Slúžia na podporu príjmov a na kompenzáciu fariem za poskytovanie verejných statkov. Podiel priamych platieb na pridanej hodnote, produkcii a zisku fariem je na Slovensku jeden z najvyšších v EÚ. Na Slovensku je koncentrácia priamych platieb najväčšia zo všetkých členských štátov EÚ. Pätina najväčších poberateľov (približne 3 600 fariem) dostáva približne 94 % priamych platieb.

Čo ešte minister viac potrebuje vedieť? Nuž potrebuje detailne naštudovať nariadenie EÚ, ktorým sa stanovujú podmienky nastavenia a možností zmien vo zvolenom režime platieb. Stalo sa a záver je jednoznačný, podporený právnymi analýzami expertov na Slovensku a dokonca preložená oficiálnym písomným stanoviskom Bruselu. Záver je úplne jasný. Ak chce krajina zmeniť režim platieb, musí o tom v ročnom predstihu informovať Európsku komisiu. Podľa súčasne platného nariadenia tak musí spraviť do 1. augusta roka, ktorý predchádza roku, kedy má zmena nastať. Pán minister disponuje hĺbkovou analýzou rôznych režimov platieb, od mája 2020 má vedomosť o nutnosti zmeny notifikovať, tesne pred vypršaním termínu bol o situácii opätovne informovaný. Výsledok? Zmeškal možnosť komisiu informovať, čo pri ročnom povinnom predstihu znamená, že v roku 2020 a ani 2021 k žiadnej zásadnej zmene korupčného a neefektívneho vyplácania neadresnej dotačnej schémy jednoducho nepríde. Darmo zahmlieva a v médiách si účelovo zamieňa pojem stropovanie so zmenou režimov platieb. Faktom ostáva, že krajina (minister) zrejme nechce zmeniť režim platieb.

Stropovanie priamych platieb je jeden z nástrojov (nie jediný) ktorý má slúžiť zásadne k zavedeniu vrchnej hranice celkovej vyplatenej podpory na žiadateľa práve ako ciel zníženia koncentrácie priamych platieb v úzkej skupine žiadateľov a tzv redistribúciu, čiže odobratie a následné prerozdelenie prostriedkov. Brusel navrhuje zaviesť strop vo výške 150 tis Eur a následne je povinnosť členského štátu vymyslieť také formy redistributívnej platby, aby sa peniaze zmenili z neadresnej podpory, ktorá je vysoko centralizovaná na podporu adresnú, presne cielenú do sektorov, ktoré podporu potrebujú. V skutočnosti je ale ministerstvo absolútne neschopné navrhnúť redistributívnu platbu. Dôvodov je nie koľko, od absolútneho nepochopenia potrieb rezortu až po absenciu odborného potenciálu takúto rozsiahlu, ale životne dôležitú zmenu pripraviť, zdôvodniť a navrhnúť. Presne toto je dôvod, prečo sa minister vybral absolútne bezzubou a neúčinnou cestou a rozhodol sa kozmeticky nastaviť stropovanie (ktoré má bohužial ako základný cieľ v programovom vyhlásení vlády, ktoré on v skutočnosti nepísal) na hodnotu 500 tis Eur. Aj napriek faktom, že máme najvyššiu koncentráciu priamych platieb, že aktuálne nastavenie neadresnej podpory ktorá je vyplácaná na základe nejasných pravidiel, ktoré zas stoja za podvodmi vo vykazovaní obhospodarovanej plochy. Tento model (nad 500 tis Eur) v skutočnosti nezasiahne nikoho, možno sa dotkne max 10 spoločností, ktoré to ale na konci dňa poľahky obídu. Faktom teda ostáva, že minister jednoducho žiadne cielené, efektívne a účinné stropovanie nezavedie. Zrejme na to nevidí dôvod. Škoda, že ako jediný v rezorte.

Ak si uvedomíte, komu tento stav vyhovuje, je úplne zrejmé, že minister síce plamenne rozpráva, ale koná v absolútnom rozpore s tým, čo hovorí. Ak si do toho celého pripočítate fiasko jeho podielu na pláne obnovy, kde si pomýlil cielené investície do rezortu, ktoré by mali priniesť pracovné miesta, efektivitu, mali by nastaviť reštart celého agro potravinárskeho priemyslu a posunúť ho do "vyššej" ligy v podiele tvorby HDP na Slovensku ako jeden z dôležitých pilierov našej ekonomiky, ktorá by sa stala menej "závislá" na montáži automobilov, pochopíte celú tragédiu. A teraz si predstavte, že ten istý minister, ktorého nastavenie preukazujú jeho skutočné činy je priamo zodpovedný za vypracovanie samostatnej intervenčnej stratégie na roky 2021-2027 s posunom až do roku 2029. Viete si predstaviť ako bude vyzerať dokument za viac ako 5 mld Eur? Ak sa raz vypracuje tak, že v skutočnosti nič neprinesie, len sa opäť a opäť minú obrovské prostriedky z EÚ, musíme si uvedomiť, že ho nikto nedokáže zásadne zmeniť počas jeho platnosti. Nepomôžu nové voľby, nepomôže zmena ministra. Toto je najdôležitejšia informácia, ktorú všetci taja. A toto si uvedomujú všetci, čo dnes kričia. Tento dokument treba predložiť do Bruselu vo februári 2021. Nikto ho nevidel, nikto netuší kto na ňom pracuje a čo v ňom v skutočnosti bude. Toto je dôvod, prečo musí premiér zasiahnuť.Rozhodne, rázne a nekompromisne. Ak mu záleží na budúcnosti Slovenska. Ak na budúcnosti Slovenska nezáleží, sadnime si pokojne do kresiel a dívajme sa. Nič iné totiž neostane.