Prečo média mlčia? Musia?

Na tlačovke, čo trvala 45 minút sa zúčastnili všetky médiá na Slovensku. Padali rôzne obvinenia. závažné informácie a výsledok? Ani v jednom veľkom médiu ani slovo. Prečo?

Je pondelok 19.10.2020 a pred Úradom vlády SR sa zhromažďuje tiché memento stavu nášho pôdohospodárstva. Zástupca farmárov, zástupca organizátorov traktorového protestu za vlády Matečnej, zástupca odídených poradcov ministra, zástupca chovateľov ošípaných, zástupca lesníkov. Zároveň, dodržiavajúc pandemické opatrenia, stojí v rozostupoch pár malých skupiniek, ktoré držia výstižné transparenty.

Žiadny krik, žiadne poškodzovanie brány, všetci v rúškach, hlavy sklonené. Skutočne smutný obraz stavu celého rezortu. Nepočujete krik, nepočujete vulgarizmy, netreba ani políciu a ani vodné delá. Zbiehajú sa médiá. Sú úplne všetky. Tlačovka trvá skoro 45 minút, čo v časoch hodinových tlačoviek premiéra nie je nič nezvyčajné. Všetci nahrávajú, všetci sa zaujímajú, drvivá väčšina dvíha obočie potom, čo počujú. Je toto dnes vôbec možné?

Pozerám správy, nikde nič. Pozerám všetky mienkotvorné médiá, nikde nič. Je to tragický odraz stavu našej spoločnosti. Dozvedám sa veci, ktoré ma skutočne nezaujímajú. Čo kto a kedy s kým, do čoho ma skutočne nič nie je, dozvedám sa, že prokuratúra pod vedením nejakej námestníčky potrestala D. Trnku znížením platu o 15% a dozvedám sa, že tu stále máme Covid. Ako by som to nevedel.

Covid19 je ochorenie a mali by ho riešiť lekári. Je úplne bežné, že keď trpíte akoukoľvek chorobou, idete sa poradiť s lekárom, ten stanoví diagnózu, nasadí liečbu a odporučí, ako sa máte správať, čo robiť a čo nerobiť počas trvania choroby. Nič zložité. Pacient sa sám rozhodne, či svojmu lekárovi dôveruje, či si váži svoje zdravie a či bude dodržiavať režim, ktorý mu odborník určil. Nič zložité.

Covid19 je však aj krásne prekrytie všetkých problémov, ktoré nám v štáte hnijú a postupne nám pripravujú podstatne väčší problém. Toto je podstatne väčší problém ako samostatný Covid. Asi si prestávame uvedomovať, že život ide jednoducho ďalej a nikto z nás si nemôže dovoliť prestať fungovať, štát zrejme áno.

Síce je tlačovka skutočne dlhá, stojí za to si záznam pozrieť. Hlavne poslednú časť, kde vystupuje lesník, ktorý jednoducho popisuje, že sa deje niečo skutočne nekalé, ale minister, ktorý je vraj bojovník proti korupcii a "biela vrana" nie len že nekoná a ticho sa na tieto podvody prizerá, ale dokonca sa dejú s jeho vedomím, či požehnaním. To už je silná káva.

Vybral som pár faktov, čo na tlačovke zazneli a skúsim ich popísať objektívne

Fakt č.1 - Minister zmeškal možnosť zmeniť korupčný systém režimu platieb, ktoré sú hlavný dôvod korupcie v rezorte.

Odpoveď MPaRV : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) neovláda žiadna skupina ani okolo Františka Oravca, a ani okolo iného farmára. Uviedlo v stanovisku zaslanom agentúre SITA ministerstvo s tým, že ani nezmeškalo žiadne termíny.

Zaujímavé tvrdenie, hlavne ak existuje písomný dôkaz. Tu je list, ktorý pre Vládu SR vypracovalo právne oddelenie DG AGRI ako základný riadiaci orgán EÚ pre poľnohospodárstvo. Zrejme má väčšiu váhu ako tlačový odbor ministerstva.

Oficiálna odpoved (DG AGRI EÚ)

Ak neviete po anglicky, tak v odstavci 1 je jednoznačne uvedené, že na základe platných právnych predpisov je konštatované, že Slovensko mohlo zmeniť režim dotačných platieb ak by tento zámer oznámilo komisii do 1.8.2020. Ďalej je tam uvedené, že Slovensko tento termín NESTIHLO a nemôže zmeniť režim platieb ani roku 2021. Ja skutočne nedokážem pochopiť, ako môže niekto, kto je v pozícii ministra, takto klamať a pre mňa ostáva jediná otvorená otázka. Prečo nechce zmeniť najkorupčnejší model, ktorý na Slovensku existuje?

Fakt č.2 - Plán obnovy s agropotravinárstvom jednoducho nepočíta

Zažili sme rôzne tlačovky ministra Mičovského, posledne s ministrom Hegerom, kde sa obaja dušovali, že agrorezort predložil plán za 2,4 mld Eur. Natíska sa otázka, prečo ho teda nikto nevidel. Plán žiadali novinári, odpoveď je, že je tajný. V preklade, zrejme neexistuje. Výsledok sme videl v "meníčku", ktoré predstavil minister Heger, agro rezort sa tam uchádzal len o 34,6 mil Eur ročne a výlučne na pozemkové úpravy. Spustila sa vlna kritiky, kopec tlačoviek, vyhlásenie štrajkovej pohotovosti. Rezort zareagoval a urýchlene vypracoval "pripomienky" k meníčku ministra Hegera a zrazu žiada 1 mld. Eur, pričom reálne popísať dokázal len 500 mil. Eur a aj to len do 3 oblastí. Pozemkové úpravy, prírode blízke hospodárenie v lesoch a závlahy. Zrejme pán minister, ktorý vie všetko najlepšie, skutočne farmára, prvovýrobcu a ani spracovateľa v tej svojej vysnívanej krajine nepotrebuje. Pre koho však bude zavlažovať pozemky, ktoré za 30 rokov scelí? Toto mu je zrejme jedno.

Fakt č.3 - Návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky za SR je opäť tajný a zrejme bude skutočne opäť jedna z tragédií.

Tí, čo sa pohybujú v rezorte boli svedkami slovnej prestrelky medzi ministrom a predsedom výboru v NR SR. Došlo to tak ďaleko, že si predseda výboru pozval ministra, aby na výbore objasnil v akom stave sa v skutočnosti nachádza príprava tohto najdôležitejšieho dokumentu rezortu. Nastaví totiž fungovanie a finančné toky až do roku 2029, podľa neho sa budú vyhlasovať výzvy, tento dokument určí, kam potečie 4,6 mld Eur za nové rozpočtové obdobie. A čo sme sa dozvedeli? Ako sám minister povedal, stav prípravy skutočne nie je na pochvalu. To sme vedeli. Potom verejne oznámil termíny. 30.9.2020 bude vraj ukončené interné pripomienkovanie a plán sa vraj zverejní. Od 1.10.2020 vraj zasadne pracovná a hlavne široko spektrálna komisia, ktorá vraj bude zložená z odborníkov rezortu a pripravia odborné pripomienky. 1.11.2020 sa budú pripomienky zapracovávať a potom vraj nastane fáza porovnania plánu s pravidlami EÚ. Nastane jeho finalizácia a plán poputuje na vládu SR, na jeho schválenie. Následne ide do Bruselu. Dnes je 23.10.2020 a plán je stále tajný, žiadna komisia nezasadla, odborné pripomienky neexistujú, nie je čo pripomienkovať.

No tak skutočne neviem, kto zavádza verejnosť. A hlavne nerozumiem, prečo sa tieto životne dôležité otázky pre rezort, ktorý obhospodaruje 88% krajiny a zabezpečuje potraviny pre 5,5 mil obyvateľov na Slovensku takto taja a tutlajú. Covid raz pominie, všetci tomu veríme, ale toto, čo sa v tichosti deje na rezorte pôdohospodárstva zanechá skutočne trvalé následky. Nie len pre nás, ale aj pre naše deti a deti ich detí. Jediný, kto ešte túto tragédiu dokáže zvrátiť je premiér. Ak to rýchlo neurobí, zobudíme sa do skutočne škaredého rána....

Celú tlačovku môžete vidieť tu, skúste sa zamyslieť nad tým, čo títo ľudia hovoria

video //www.youtube.com/embed/YRpZXxGat-Q