Proti komu vlastne ide použiť armádu minister Mičovský?

Na základe požiadaviek ministra Jána Mičovského vláda schválila vyčlenenie 2 veterinárnych lekárov, príslušníkov Policajného zboru a do 15 veterinárnych lekárov príslušníkov Ozbrojených síl SR na účel kontroly domácich chovov

Musím priznať, že minister ma ešte stále dokáže prekvapiť. Okrem toho, že už viac ako 5 mesiacov úspešne ignoruje skutočnosť, že africký mor ošípaných (AMO) je skutočný problém a vyžaduje vysokú mieru pozornosti a správne, cielené a hlavne účinné opatrenia, opak je opäť pravdou a minister vytiahol do boja proti chovateľom ošípaných.

Situácia na východe Slovenska je rok po vyhlásení mimoriadnych opatrení pre 2 okresy (2019), skutočne kritická. Aktuálne je ohrozených 6 okresov (2020), čo predstavuje nárast 300% a boli prvý krát v histórii tejto pandémie utratené 2 komerčné chovy (600 ks ošípaných). Okrem iného, bez odškodnenia chovateľov. Zrejme nepatria pod rezort.

Dovolím si v skratke vysvetliť, prečo je toto absolútne nesprávny postup. Pán minister opäť a opäť dokazuje, že nie len, že sa vo veci samotnej nekoná, ale konanie opakovane predstavuje všetky znaky nepochopenia celej problematiky. Africký mor ošípaných (AMO) je neliečiteľné ochorenie pre vnímavé zvieratá. V prirodzenom prostredí ho prenášajú kliešte, ale v našich podmienkach, okrem diviakov, ide predovšetkým o prenos cez ľudský faktor. Vírus spôsobuje skoro 100 % mortalitu (úmrtnosť), v endemických zamorených oblastiach sa síce znižuje, ale prežité zvieratá sa stávajú prenášačmi . Čo je pri tomto víruse hlavné, je jeho vysoká rezistencia a schopnosť prežitia aj v extrémnych podmienkach. Pri izbovej teplote 18 mesiacov, v mrazenom stave 6 mesiacov, prežíva pri pH medzi 1,9 - 13,4. Bezpečne ho usmrcuje až teplota nad 70 stupňov Celsia. Preto, ak sa dostane do vnímavého prostredia, hoci aj prenosom cez tepelne neopracované výrobky, pomôžu len razantné opatrenia. Navyše u AMO neexistuje žiadna vakcína. Preto je nutné vo vymedzenom ohnisku likvidovať všetky divé aj domáce vnímavé zvieratá.

Ešte ako predseda poradného zboru pána ministra Mičovského som mu poslal asi 4x hĺbkovú analýzu celého problému aj s detailným plánom, aké opatrenia treba urobiť a prečo. Urobil som ale jednu zásadnú chybu. Ku každému bodu navrhovaného opatrenia som mal dopísať vetu červeným písmom "tento krok sám o sebe bude účinný len ako súčasť série krokov, inak bude neúčinný" Možno preto si už 5 mesiacov pán minister vyberie vždy jeden bod a ten bombasticky predstaví verejnosti ako geniálny nápad.

V prvom rade si treba uvedomiť, prečo AMO musíme riešiť a čo je hlavný zámer riešenia. Prítomnosť AMO na území SR ohrozuje populáciu diviaka, ktorý je ale zároveň jeho hlavným prenášačom. Domáca ošípaná je v tom akosi nevinne, ale pokiaľ sa nákaza prenesie na chov, zvieratá hynú alebo sú utratené. Choroba má rýchly priebeh a je neliečiteľná. Zrejme chápeme úplne všetci, teda okrem pána ministra, že domáce chovy treba udržať a hlavne chrániť. Prítomnosť AMO navyše obmedzuje export mäsa na trhy EÚ a dokonca aj mimo EÚ.

Registračná amnestia mala slúžiť výlučne na to, aby sa hlavný veterinárny lekár SR mohol spoľahnúť na údaje z centrálneho registra hospodárskych zvierat v prípade, že sa bude nákaza šíriť. Aby vedel reagovať a aby ho "tajné" chovy neprekvapili. Na to ale potrebuje dôveru chovateľov, nesmú byť cieľom kontroly a štátnej šikany.

Jediné skutočne účinné riešenie pre AMO je efektívna depopulácia diviačej zvery, ktorej sa ale zodpovedný rezort zásadne odmieta venovať a naopak, zakladá svojou činnosťou úplne neúčinné ale vo finále kontraproduktívne konania, ktoré budú obyvateľstvom opäť vyhodnotené ako štátna šikana. Mám za to, že tento postup je skutočne na hrane legálnosti, bude ťažko vynútiteľný a nebude ani efektívny ani účinný. Bol by primeraný v prípade, že by domáce chovy predstavovali skutočné riziko šírenia nákazy, ale nakoľko sú domáce chovy statické, ošípané nemigrujú, choroba má rýchly priebeh a vysokú mortalitu, mäso sa pred konzumáciou tepelne upravuje, jediný skutočný problém domáceho chovu je možná krížová kontaminácia prostredníctvom ľudského prenosu. V tejto situácii je potrebné znížiť riziko prenosu ľudským faktorom a nie naopak.

Dnes je skutočne potrebné otvoriť otázku, prečo poľovné združenia stále požadujú poplatok za „povolenku“ na diviaka, prečo dostávajú zástrelné, ktoré sa zdvojnásobilo a prečo je stav diviačej zvery stále vysoký. Je potrebné položiť otázku, prečo poľovné združenia nechcú povoliť poľovať na diviaka každému poľovníkovi, bez ohľadu do ktorého združenia patrí, prečo vôbec v pandemickej mimoriadnej situácii požadujú a neplatia za povolenku na odstrel diviaka. Bohužiaľ musím konštatovať, že poľovná lobby je zrejme silnejšia ako pocit zodpovednosti rezortu za ochranu chovateľov ošípaných a ak v čase vysokého rizika, ktoré AMO skutočne predstavuje, niekto požaduje poplatky za odstrel diviaka, toto už považujem za účelové úmyselné konanie, s cieľom zneužiť vážnu situáciu na vlastný finančný prospech.

V každom prípade je úplne jasné, že minister Mičovský má skutočne zvláštny pohľad na riadenie rezortu. Zo včerajšieho návrhu jasne vyplývajú tieto riziká :

Vynútiť vstup do domácností prostredníctvom armády a polície SR vzbudí negatívnu emóciu voči úradnej kontrole a je otázne, či ich ľudia vôbec dnu pustia.

Po tejto skúsenosti už nikto nebude ochotný sa dobrovoľne v budúcnosti registrovať

Návštevy domácich chovov malou skupinou ľudí v okrese, kde je mimoriadny stav z pohľadu AMO, je popretie všetkých protipandemických pravidiel, ktoré majú prenos ochorenia zastaviť

Ako bude postupovať orgán dozoru (príslušná RVPS) ak zistí neohlásený domáci chov čo i len jednej ošípanej? Bude ukladať pokuty? Z akého titulu, keď pri AMO ide o aktivity, ktoré majú práve domáce chovy ochrániť a nie zlikvidovať?

Pomýliť si želaný tlak na poľovné združenia aby, rýchlo a účinne znížili stav diviakov s tlakom na drobných chovateľov ošípaných, pod hrozbou Armády SR a Polície, toto už chce skutočne človeka bez svedomia. Akú hrozbu majú poľovníci od toho istého ministra?

Treba raz a navždy povedať úplne jasne, že AMO je tu preto, lebo je diviak premnožený. Bodka. Treba už raz a navždy povedať, že premnožený je preto, lebo sa hromadne prikrmuje, klame sa vo výkazoch jeho skutočného stavu, za škody nikto reálne nenesie zodpovednosť a plány lovu sú fiktívne čísla vychádzajúce z ešte fiktívnejších výkazov. Treba povedať, že požadovať peniaze za povolenku na odstrel diviaka v čase, kedy je odstrel jediné riešenie problému je to isté, ako keby ste mali platiť sestričke za to, že Vám po vyšetrení u lekára a diagnostike zlomenej ruky tú ruku aj obviaže.

Minister opäť jasne preukázal, že celej veci nie len že úplne nerozumie a zjavne ju nedokáže vyriešiť, ale navyše smeruje svoj "hnev" niekam, kam skutočne patrí pomocná ruka a nie trestajúci bič. Naopak, tam, kam má smerovať jeho záujem, cielený tlak a pri neuposlúchnutí bič, tam sa tvári, že je slepý a hluchý....

Pamätáte si na tlačovku pána ministra (2 mesiace späť v čase) v ktorej sa vyhrážal, že nasadí Armádu SR ak si poľovníci nebudú plniť povinnosti a zásadne neznížia stav diviaka? Nikdy o to nepožiadal ani vládu a ani ministra obrany. Prečo? Leho ho niekto presvedčil? Zrejme áno, presne ako pri vlkovi.... Len či je správne použiť Armádu a Políciu proti ľuďom, ktorí domáce ošípané nechovajú na obchod, ale preto, lebo si v ťažkej životnej a ekonomickej situácii chcú aspoň trochu prilepšiť......toto už nechám na svedomie každého, kto za toto rozhodnutie nesie zodpovednosť.