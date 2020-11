Jahňátko, Zbytočná a Ničovský

Čo ich všetkých spája? Riadili spoločný rezort. Mali plnú ústa kvalitných a zdravých potravín a sedeli na najväčšom balíku peňazí. Výsledok vidíme všetci.

Nech sa na to pozriete z prava či z ľava, nenájdete rozdiel

Rezort pôhodospodárstva je a vždy bol mimo záujmu politických špičiek. A pritom ide o jeden z najväčších rezortov, ide o rezort, ktorý rozhoduje o viac ako 80% výmery krajiny, ide o rezort cez ktorý pretečie ročne skoro 1 mld Eur, ide o rezort ktorý by mal zabezpečiť udržateľné a príčetné obhospodarovanie krajiny. Ide o rezort, ktorý by mal cielene a systematicky podporovať rozvoj a ekonomickú efektivitu agrárneho sektoru. Ďalej je to rezort, ktorý má vo svojom portfóliu zásobovanie obyvateľstva potravinami, ide o rezort, ktorý definuje vlastnosti, ktoré musia spĺňať potraviny a hlavne ide o rezort, ktorý nastavuje a kontroluje pravidlá pri zabezpečovaní ochrany života a zdravia spotrebiteľov.

V našom prípade ide však o rezort, ktorý sa za vedenia 2 kráľov a jednej kráľovnej rok, čo rok dosahuje horšie ekonomické výsledky, rok čo rok sa prepadáme do hlbšej a hlbšej priepasti v oblasti ekonomiky, efektivity a produkcie a pritom rok, čo rok čerpá viac a viac prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Za vlády kráľa Ľubomíra vznikol geniálny nápad ako vyberať desiatok z celého objemu peňazí, ktorý pretečie rezortom. Boli sme svedkami divných výziev, boli sme svedkami extrémne rýchleho "zazmluvnenia" objemu peňazí, boli sme svedkami rozsiahlej korupcie. Aby toto celé mohlo prebiehať, musel kráľ Ľubomír zabaviť niečím národ. Tak vznikla kauza "miliónových pokút". Začala mediálna vojna, zneužíval sa orgán dozoru a začali sa ukazovať národu dobre inscenované fotografie z úradných kontrol. Niektoré boli skutočne hnus, ale treba si uvedomiť, že kontrol ročne prebehne 50-60 tis a "tlačoviek" len 12 na ktorej sa ukážu 3-4 fotky toho istého problému, len z iného uhla. Kráľ Ľubomír to vyskúšal a zabralo to. Národ sa "nahneval" a žiadal lynčovať všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. A pritom 12 tlačoviek po 2 problémy = 24 problémov z0 60 000 kontrol. Percento? 0,0% ale zabralo to. Zbytok času kráľ Ľubomír venoval len vyhlásenej vojne triednemu nepriateľovi. Potichu uvoľňoval legislatívu, ktorá určovala povinné min. zloženia potravín, potichu súhlasil s postupným znížením parametrov určujúcich vlastnosti potravín, potichu vylepšoval systém "výpalného" všade, kam oko kráľa L dovidelo. Celý rozpočet dotácií z EÚ sa vyparil....žiadne výsledky rezortu sa nezlepšili ani o 1 stotinu %. 5 mld Eur.....

Za vlády kráľovnej Gabriely to chvíľu vyzeralo, že sa ide niečo zmeniť. Ale ozaj len chvíľu. Bola rétoricky lepšie vybavená ako jej predchodca, posilnila celý mediálny odbor svojho kráľovstva a zamerala sa na to, čo je pre rezort najdôležitejšie - pôda. Eldorádo ako to nazval jej poľný maršál Andrej. Pochádzala z prostredia, kde sa Eldorádo tvorilo, prečo v tom nepokračovať a neposunúť to o level vyššie. Boli sme svedkami "divných" prevodov pôdy, centralizácie prenájmu pôdy v rukách vybraných skupín, ktorá nadobudla obludné rozmery. Medzičasom sa "Dobytkár" otriasol, pochopil novú šancu a našiel nové cestičky ako pokračovať v tom, čo začal. Zvýšil pojem desiatok na dvadsiatok a celý stroj na peniaze sa opäť potreboval prekryť niečím, čím bude národ žiť. Tak vznikla kauza "dvojaká kvalita potravín" a začalo cielené a dobre pripravené mediálne šialenstvo. Ľudia samozrejme za potraviny platia. Neplatí za ne kráľovná. Už samo o sebe to vysoké % zo zárobku, čo musia minúť na potraviny ich hnevá a vypovedá o cielenom tlaku vládnej moci nezvyšovať životnú úroveň bežného obyvateľa. A predstavte si, že Vám niekto začne rozprávať, že ste podvedení a úmyselne oklamaní. Z celej propagandy vyberiem jediný príklad. Niekto Vám ide tvrdiť, čokoláda vo fialovom obale v Nemecku má vyššie % povinných zložiek ako u nás. A preto vraj výrobca či dovozca tejto čokolády klame a podvádza národ Slovenský. Skutočne? Ten čo vyrába, alebo na náš trh dováža túto divnú potravinu vo fialovom obale, musí splniť podmienky určené komoditnou vyhláškou. Bez rozdielu toho, či sa jedná o výrobu na území SR, alebo dovoz na územie SR. V zbierke zákonov nájdeme Vyhlášku č. 40/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o kakau a čokoláde. Dobre si všimnite, kto je autorom tejto vyhlášky (https://www.epi.sk/zz/2012-40) a dočítate sa tam, že táto vyhláška upravuje požiadavky na výrobu a dovoz výrobkov z kakaa a čokolády, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie na trh - §1 predmetnej vyhlášky. A v prílohe č.1 sa dozviete všetky povinné vlastnosti, ktoré každá jedna čokoláda na našom trhu, bez rozdielu farby obalu, spĺňa. A presne to je jediný dôvod, prečo za celého pontifikátu tejto geniálnej kráľovnej nebola za "dvojakú" kvalitu udelená ani jedna jediná pokuta. Presne to je dôvod, prečo nebola ani jedna čokoláda stiahnutá z trhu a presne to je dôvod, prečo sa receptúry výrobcov jednoducho nezmenili a nezmenia. Za to ale vyrástli agrobaróni. Mali skutočne dobrú klímu. Celý rozpočet dotácií z EÚ sa vyparil....žiadne výsledky rezortu sa nezlepšili ani o 1 stotinu %. 5 mld Eur.....

Nastúpil kráľ Ján, neskôr zvaný Ničovský prvý. Eko aktivista, lesník v zelenej uniforme s výrazovým nastavením deduška Večerníčka. Bol kádrová záloha a bol pripravený riadiť akékoľvek ministerstvo. Čakali sme zmenu a očistu. Iste, je pravda, že mu ešte pontifikát neskončil, ale ostáva otvorená otázka, či vôbec tento NIČ neriešiaci pontifikát má vôbec zmysel. Prvý náznak nastavenia "bielej" vrany sa prejavil pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. VY mi napíšte pôdohospodárstvo, ja k nemu nemám NIČ a ja napíšem stať o lesoch - toto odkázal 5 ľudom, čo s ním sedeli od úplného začiatku. Druhý náznak sa prejavil keď zrazu šéfa PPA zobrala NAKA do väzby. Dovtedy kráľ nevidel dôvody na jeho odstavenie a prešetrenie celého systému PPA a vraj nemá NIČ v rukách, čo by ho oprávňovalo ho odvolať. Toto zrejme neplatilo pri šéfovi Štátnych lesov, lebo aj napriek tomu, že nemal NIČ konkrétne, len osobné dôvody, bol to práve šéf Štátnych lesov, ktorého bol kráľ Ján osobne odvolať. Potom spoza plota, či lepšie spoza mreží väzby vykrikoval, že šéfa PPA okamžite odvolal. No neviem, nahradiť zadržaného jeho pravou rukou, ktorá bola zodpovedná za kontrolu zákonnosti procesov a za celú dobu nič zlé a nekalé nenašla, to mi príde viac ako schizofrenické a jasne to potvrdzuje, že sa na chode PPA jednoducho NIČ nezmení. Tretí náznak bol pri výmene šéfky Slov.pozemkového fondu. Aj napriek tomu, že ho všetci upozorňovali, že jeho "favoritka" má divnú minulosť a je spájaná s kauzami grófky z východu, kráľ vyhlásil, že ON (síce jediný) nevidí NIČ zlé na jej minulosti a hotovo. Rozhorel sa problém s AMO. Z dvoch zasiahnutých okresov máme 9 a kráľ sa rozhodol, že urobí to, čo vždy - NIČ. Chystal revolúciu v dotáciách, zistil, že lepšie bude neurobiť NIČ, alebo navrhnúť také modely, ktoré jednoducho na nastavenom systéme NIČ nezmenia, ani kozmeticky. Mal poslať lisť do Bruselu v ktorom by oznámil svoj zámer zmeniť najkorupčnejší model dotácií a rozhodol sa ako vždy, neurobiť NIČ. Tak list neposlal a až do roku 2022 sa na tom modeli jednoducho nedá NIČ reálne zmeniť. Mal zvolať rozsiahlu diskusiu k príprave strategického plánu, najskôr v máji, potom v júni, neskôr v auguste, potom v septembri, neskôr v novembri a výsledok? 6 x NIČ. Prvá a druhá vlna pandémie jasne ukázala ako krehké máme nastavené zásobovanie obyvateľstva potravinami a že je potrebné túto kritickú infraštruktúru v čase pandémie chrániť a udržať vo funkčnom stave. Kráľ Ján sa konečne rozhýbal a urobil to, čo vždy - NIČ. Prežili sme to, systém zásobovania potravín to ustál, nie vďaka kráľovi, ale napriek kráľovi. Do plánu obnovy sa nejak z jeho kráľovstva NIČ nedostalo na prvý pokus. A zrejme to isté NIČ tam bude aj na pokus č.2. A čo na to pán premiér? NIČ

Skutočne NIČ stačí?