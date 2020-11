Minister pochopil, že Agrokomplex patrí pod jeho rezort, výborne!

Znakom nášho štátu je to, že rozkrádanie sa dialo úplne všade. Máme zrejme málo novinárov, ktorí by na to poukázali, lebo rieši sa len to, čo je v médiách.Nič iné.

Ministerstvo pôdohospodárstva rozoslalo médiám pozvánku na tlačovú besedu na ktorej ide minister Mičovský "odhaliť" podozrenie z "masívneho tunelovania štátneho podniku Agrokomplex". Na pomoc si prizval aj nového riaditeľa tohto podniku p.Kanása a zaujímavú postavu z ešte zaujímavejšej protikorupčnej sekcie ministerstva pôdohospodárstva pána Macka.

Dnes je 24.11.2020 a ja som konečne pochopil, ako funguje čas u pána ministra Mičovského. Hodiny idú úplne mimo realitu dnešných dní a tieto mediálne pokusy o navodenie istej miery záslužnej činnosti, ktorou sa snaží prekryť jeho úplnú nečinnosť, sú pre širokú verejnosť, bez znalosti skutočnosti zrejme úspešné. Pravda je ale úplné iná.

24.3.2020 veľmi správne, presne pred 8 mesiacmi médiá upozornili na podvody v štátnom podniku Agrokomplex (https://www.aktuality.sk/clanok/775844/nominanti-sns-pri-odchode-podojili-statny-agrokomplex-na-maximum/) kde v skratke tvrdili, že došlo k podvodu za cca 3 mil Eur a na čele štátnej spoločnosti stojí Branislav Borsuk. V parlamentných voľbách kandidoval za národniarov zo 60. miesta. Vo vedení je aj Natália Antošová, dcéra teraz už bývalej poslankyne za SNS Evy Antošovej.

V Apríli 2020 som osobne na tento stav upozornil vedenie ministerstva a suma podvodu sa vyšplhala na viac ako 6 mil Eur. Nasledovalo naťahovanie sa s odchodom bývalého vedenia, nejak sa nechceli vzdať (https://www.aktuality.sk/clanok/789655/sef-statneho-agrokomplexu-ktory-je-v-problemoch-sa-vyhyba-ministrovi-podohospodarstva/) a nakoniec otočili a odišli a neskôr bolo vypísané výberové konanie na nového šéfa tejto obrovskej inštitúcie (https://www.aktuality.sk/clanok/793288/agrorezort-hlada-noveho-sefa-narodneho-vystaviska-agrokomplex/)

Potom sme boli svedkami "výberového" konania, ktoré nemá zmysel komentovať, a prvé mediálne vystúpenie (21.7.2020) nového šéfa Agrokomplexu (https://e.dennikn.sk/1974265/do-zadlzeneho-agrokomplexu-vybrali-riaditela-ktory-nevie-ci-sns-podnik-tunelovala/) ktoré úplne vystihoval titulok článku "Do zadlženého Agrokomplexu vybrali riaditeľa, ktorý si nemyslí, že SNS podnik tunelovala"

Samotné výberové konanie sprevádza množstvo otázok a za úvahu stoja 2. Vyjadrenie jedného z uchádzačov "Čakal som niekoľko hodín, kým som prišiel na rad. Pred komisiou som bol desať minút, dali mi jednu otázku a to bolo všetko. Ani som sa nedozvedel, prečo som nepostúpil. Ministerstvo poslalo len počet získaných bodov bez bližšieho vysvetlenia" Musím uznať, že takýto postup hraničí s genialitou. Ak totiž výberová komisia, pod vedením "pravej ruky" ministra dostane zadanie vybrať toho "naj" a na to jej stačí 1 otázka a čas 10 minút, bude zrejme na Slovensku nedocenená a mala by sa venovať výberom svetových "superstár". Druhä otázka už vykresľuje skutočný spôsob práce ministra Mičovského. Gabriela Pyteľová, ide o skúsenú ekonómku a krízovú manažérku, ktorá bola finančnou riaditeľkou v potravinárskej skupine United Industries, neskôr viedla spoločnosť Víno Nitra. Krátko po voľbách 2020 ju nové vedenie ministerstva priviedlo do Agrokomplexu, aby podnik pomohla stabilizovať a zároveň rozbehla audit zákaziek nominantov SNS. To, že Pyteľová nepostúpila ani do druhého kola, zaskočilo úplne všetkých. Nikto sa nezamyslel nad skutočným prejavom schizofrénie, alebo úplného diletantizmu či amaterizmu vedenia ministerstva. Skutočne to ale jasne preukazuje ako sa "biela vrana" Mičovský v skutočnosti správa k ľudom, ktorý prejavili ochotu mu pomôcť v jeho "boji". Hodí ich do problému, viac sa o nich mesiace nezaujíma a keď ho okolnosti donútia, že musí rozhodnúť o oficiálnom vymenovaní do vedúcej funkcie, okamžite zabudne na ľudí, čo tam vykonali mravenčiu prácu a oháňa sa najmenej transparentnou "výberovou" komisiou, ktorú sám zriadil len preto, aby mal pokoj a nikdy neniesol priamu zodpovednosť za akúkoľvek personálnu nomináciu, ktorú inak na konci dňa práve on schvaľuje práve tej komisii, ktorú sám vymenoval, za zatvorenými dverami.

Od tohto času ticho. Nikto sa o "problémy" Agrokomplexu nezaujímal. Minister vonkoncom nie. Mal iné starosti. Vymýšlať a rozprávať rozprávky o tom, aká taživá minulosť ho pristihla úplne nepripraveného, koľko trestných oznámení podal a vysvetľovať nevysvetliteľné. O tom ale niekedy inokedy.

Celú problém, podľa môjho názoru, odštartoval článok zverejnený 20.11.2020 (https://www.aktuality.sk/clanok/841842/testovanie-statny-podnik-vyrubil-nitre-najomne-za-testovanie-poslancov-poburil/) v ktorom sa jasne píše, že mesto Nitra by mala štátnej firme zaplatiť vyše 29 000 eur za to, že mesto v areáli Agrokomplexu zriadilo počas plošného testovania šesť odberných miest. Po uplatnení zľavy je výsledná suma v hodnote 25 392 eur.

Treba si uvedomiť, že celé testovanie organizoval štát a Agrokomplex je štátny podnik. Ak to má fungovať takto, tak si mal štát, ak niečo také organizoval, od miest a obcí prenajať areály škôl, areál kúpalisk, mestských a obecných hál a vlastne všetky priestory, kde sa konal odber a testovanie.

Pýtať od mesta 25 000 Eur s tým, že si ich má mesto Nitra pýtať späť od štátu je najlepšie vystihnutá absolútna neznalosť ministra nie len ekonomického modelu štátu, ale jednoznačne preukazuje na elementárnu neznalosť ako by to celé (štát) malo fungovať. O morálnom nastavení ani radšej nejdem písať. Predstavme si, že minister Naď pošle obciam a mestám "faktúru" za náklady, ktoré mala s testovaním Armáda SR, minister Krajčí pošle mestám a obciam faktúru za náklady, ktoré mal rezort zdravotníctva, minister Mikulec pošle faktúru za náklady Polície a minister Sulík pošle mestám a obciam faktúru za testy. Následne všetci svorne odporučia, aby si mestá a obce pýtali peniaze od premiéra. Toto je skutočne sen a minister Mičovský musí odviesť pozornosť.

Presne to je jediný dôvod, prečo zvolá tlačovú besedu. Bude dvíhať ruky, bude sa dušovať, že tvrdo a neúprosne potrestá rozkrádanie, bude sa tváriť ako odhodlaný bojovník proti korupcii. Budeme počuť aká "ťaživá" minulosť ho postretla, budeme počuť, ako tvrdo pracuje protikorupčná skupina. Škoda len, že sama "protikorupčná" skupina je ukážka toho, ako moc tomu pán minister Mičovský nerozumie. Položte si otázku, čo je úloha ministerstva. Riadiť rezort a nastavovať procesy v ňom. Priamo zodpovedá za zákonnosť všetkých "podriadených" organizácií a akékoľvek nezákonné konanie ktorejkoľvek organizácie, ktorá podlieha pod jeho rezort je jeho zlyhanie .Všade vo svete za takéto zlyhania odstupujú ministri. U nás zásadne nie. Existuje "protikorupčná" sekcia na inom ministerstve? Nie, neexistuje. A prečo? Lebo ministerstvo nemá mandát na vyšetrovanie absolútne ničoho. Jeho úloha je nastaviť zodpovedajúcu legislatívu tak, aby riadenie podriadených organizácií malo jasnú kompetenčnú normu a schému. Jeho úloha je nie len direktívna, ale aj priebežne "kontrolná" a nesie plnú zodpovednosť za procesy interných audítov, ktoré túto zákonnosť majú potvrdiť, alebo spochybniť a následne nastaviť nové pravidlá, aby k pochybeniu nedochádzalo v budúcnosti. Ak pri tom vznikne akékoľvek podozrenie na "korupciu" je jeho jediná úloha postúpiť podozrenia na odborne zdatné a vecne a formálne príslušné orgány. Jediný orgán, ktorý je zo zákona oprávnený vyšetrovať nie len korupciu, je Polícia a jej zložky. Žiadna vymyslená "protikorupčná" sekcia jednoducho nemá čo existovať na žiadnom ministerstve a je to opäť a opäť len zásterka absolútnej nečinnosti ministra a skutočne úbohý pokus ako sa zbaviť zodpovednosti za rezort a jemu podriadených organizácií.

Tak hor sa pred kamery a ďalšia rozprávka môže začať.....