Mičovskému kolabuje rezort, minister mlčí.....

Od piatku rezonuje médiami náhle odvolanie "korunného" princa Vigodu z pozície šéfa štátneho podniku Lesy SR. To je špička ľadovca, ostatné problémy minister úspešne tají.

Začiatkom dnešnej úvahy musím priznať, že som po voľbách 2020 na chvíľu podľahol pocitu, že to minister Mičovský myslí dobre a zvládne riadenie rezortu. Zároveň som žil v presvedčení, že mu treba pomáhať najlepšie ako sa len dá. Bola to z mojej strany chyba. Priznávam. Na druhej strane som precitol a musel som túto zostavu vo vedení ministerstva opustiť. Inak by som sa na seba nevedel pozrieť do zrkadla.Tvár a svedomie máme totiž len jedno. Tiež musím povedať, že si skutočne a úprimne neželám ani pád tejto vlády a ani návrat mafie. Nie som oligarcha, nikdy som od tohto štátu nežiadal a ani nečerpal jediné Euro z možností, ktoré naša účasť v EÚ ponúka. Nie som "sviňa" čo kvičí, keď jej berú válov, lebo som nikdy žiaden "válov" nemal a ani nechcem mať a ani nie som pes, čo šteká na karavánu.

Dnes máme ale situáciu úplne inú. Rýchlosť akou isté skupiny prevzali moc nad rezortom pôdohospodárstva a rýchlosť akou veci v rezorte naberajú spád sa žiaľ nedá porovnať s ničím v našej histórii od vstupu do EÚ. Máme rezortného šéfa, ktorý je nie len imúnny voči oprávnenej kritike, ale je imúnny aj voči logike, pravde, odbornosti a zodpovednosti a zrejme "omylom", alebo zo "sladkej" nevedomosti, vedie rezort k istej a neodvrátiteľnej katastrofe.

Korunný princ ministra Mičovského - pán Vigoda bol vymenovaný z povestnej Mičovského jedenástky toho najlepšieho, čo vraj Slovensko v obore lesníctva ponúka. V rekordne krátkom čase, okamžite po ministrovom nástupe na post rezortného šéfa. Neskôr ten istý princ Vigoda vyhral "transparentné" výberové konanie a bol v pozícii GR štátneho podniku Lesy SR potvrdený. Zrazu sa dozvedáme, že je to síce "rovný" chlap, ale jeho manažérske zručnosti jednoducho nepostačovali na post GR takého podniku akým sú Lesy SR. A to si dnes dovolí posudzovať človek, ktorý trpí presne tou istou diagnózou. Je možno biela vrana a možno aj rovný chlap, ale menovať a odvolávať a neskôr opäť menovať a následne odvolať kľúčových ľudí v riadení rezortu značí len a len o tom, že minister jednoducho ani len netuší, čo je základná manažérska zručnosť a ako túto vlastnosť (pre neho úplne nejasnú a neznámu) aplikovať v praxi. Ak totiž jediný dôvod na odvolanie korunného princa bolo to, že neposlúchol ministra a neodvolal z vedenia podniku nejakých ľudí, nie je to ukážka zlyhania Vigodu. Je to ukážka absolútnej neschopnosti ministra Mičovského riadiť jemu podriadených ľudí. Minister Mičovský doteraz jednoducho nepochopil, že kľúčoví ľudia v rezorte majú mať svoju víziu, majú mať vlastnú koncepciu a istú mieru možnosti autonómne riadiť zverené podniky. Potrebujú však skutočnú a reálnu podporu rezortného šéfa, nie len pred kamerami.

Ja osobne som spochybnil určité personálne nominácie ministra a nakoniec som odišiel. Vraj pre stratu dôvery. Odídený šéf PPA Guniš, odmietol robiť "personálne" rošády a nahrádzať ľudí z PPA ľudmi z politickej strany "Máme toho dosť" a odišiel. Tiež stratil dôveru a navyše vraj manažérsky zlyhal. Tvrdí Mičovský. Vigoda bol jeden z mála "vyvolených" a tiež odmietol robiť personálne rošády, ktoré mu niekto potichu prikáže, ale zodpovednosť ponesie sám. A čuduj sa svete, stratil dôveru ministra a musel odísť. Jeden krát je to náhoda, dva krát štatistika a tri krát už modus operandi ministra Mičovského.

Zrazu, zrejme omylom, minister Mičovský ukáže karty a "dočasne" vymenuje na post GR PPA kolegu Jánoša, ktorý zhodou okolností sedí ako číslo 2 na kandidátke presne tej istej politickej strany, ktorej obrovský vplyv všetci Mičovskému vyčítali a práve vplyv tejto strany bol zásadný dôvod pre hromadný exodus. Toto je jasná ukážka toho, že minister Mičovský úplne stratil zmysel pre vnímanie skutočnej reality a zodpovednosti. Posledná kvapka bola zmena názoru ministra na ex riaditeľa PPA Guniša, kým ho pred 2 mesiacmi chválil do neba a prezentoval, že ho rozhodnutie Guniša odísť veľmi mrzí a ide ho presviedčať o tom, aby ostal, dnes ho obviňuje z manažérskych zlyhaní. Zvláštna zmena názoru.

Skutočnosť je však zásadne zložitejšia a najhorší scenár, ktorý predpovedal úplnú a cielenú likvidáciu Slovenského vidieka, pod vedením ministra Mičovského, nadobudol jasné kontúry. V skutočnosti je PPA úplne paralizovaná, nikto ju reálne nevedie, nič sa nerozhoduje a je v režime "dočasnej" akreditácie. Všetkým, čo čítali Mičovského geniálny a absolútne nesplniteľný plán je jasné, že prvý možný termín, kedy v budove PPA naveky zhasne svetlo je 1.4.2021. Dovtedy sa podarilo ministrovi dostať PPA do situácie, kedy už oficiálne priznala "problémy" vo vyplácaní dotácií a namiesto toho, aby sa minister postavil pred kamery ako rovný a čestný chlap a priznal svoje elementárne zlyhania, začalo sa verejne klamať.

Zrazu sa dozvedáme, že nejaký Brusel niečo nerozhodol a preto je vyplácanie dotácií iba do výšky dotácie 2000 Eur. (https://www.apa.sk/aktuality/harmonogram-schvaovania-platieb-priamych-podpr-za-rok-2020/10361?fbclid=IwAR0Xt7Z8oKfNycuuFiDClPZ9GDuLjDqXafU7u0SiZ91WGVlzsiXt9ZChOqk) Toto je tak do neba volajúca hlúposť, že už sa skutočne nedá mlčať. Ak niekto tvrdí, že "Vzhľadom na skutočnosť, že Európska komisia doposiaľ nezverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020", mal by sa naučiť čítať a hľadať vo vestníku EÚ. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0862) Pravda je taká, že Brusel už 19.6.2020 prijal VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/862 z 19. júna 2020, ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020. Že si to 6 mesiacov nikto "nevšimol" je len ďalšia a ďalšia ukážka toho, že v skutočnosti nejde o prežitie famárov, že nejde o očistu PPA, že nejde o nastavenie dotačnej politiky tak, aby sa konečne niečo na Slovensku zmenilo.

Tu si treba uvedomiť, že Slovenské pôdohospodárstvo bez PPA je to isté ako ministerstvo financií bez daňovej a colnej správy. Ani raz od nášho vstupu do EÚ nebolo takto hlúpo a amatérsky ohrozené vyplácanie dotácií. Ani raz od nášho vstupu do EÚ nemala PPA tak blízko ku krachu. Brusel sem posiela výjazdnú skupinu OLAFu a pýtajú sa jednoduchú vec. Ak tu existuje kauza "Dobytkár" ukážte nám, čo ste za 8 mesiacov zmenili na systéme vyplácania dotácií? Odpoveď je jednoduchá. Nič. Nebol čas. Opäť sa dozvieme o "ťaživej" minulosti a neskôr o tom, že máme veriť. Lenže OLAF nie je malé dieťa. Ich nebude zaujímať čo si minister myslí a nebudú počúvať jeho kvetnaté, ale úplne prázdne reči. Budú chcieť fakty a tie nedostanú z jednoduchého dôvodu. Neexistujú. Ak minister Mičovský stratí PPA, stratí ministerstvo dôvod pre svoju existenciu. Ak netreba PPA, ak netreba ministerstvo, určite netreba ani ministra. Ale až sem to minister Mičovský zrejme nedomyslel. Stále asi bude mať Lesy SR, kde sa môže hrať, stále bude dosť budov, kde bude treba nalepiť pamätnú dosku a poklepať. Konečne nebude musieť lietať do Bruselu na nejakú radu ministrov, nebude musieť vysvetľovať ekonomické nepríčetnosti, absolútnu nepripravenosť a amaterizmus v intervenčnej stratégii, konečne sa do neho nebudú média obúvať a hlavne, bude si môcť prevesiť cez plece tašku a v pokoji sa vybrať rozjímať do lesa. Ale toto všetko mohol mať aj bez ohrozenia Slovenska. Stačilo jednoducho nebyť ministrom.

A v tejto situácii si minister Mičovský dovolí hazardovať s budúcnosťou Slovenského vidieka. Od 8.9.2020 vie, že Guniš mu odchádza z PPA. Tak isto vie, že PPA je v režime, kedy hrozí strata jej akreditácie a de facto jej zánik. 4 mesiace sa hrá na ministra a nedokáže vykonať ani tak triviálnu a elementárnu vec ako vybrať nového šéfa PPA a začať plán záchrany PPA. Nevie, či nechce? Komu vyhovuje pád PPA? Zrejme tomu, kto jej má vrátiť peniaze za podvody pri predkladaní projektov a nejak ich už nemá.

Minister Mičovský je pre Slovenský vidiek to isté, ako pre Egypt biblických 7 rán. V skutočnosti nemá už ani mesiac na to, aby sa zobudil a začal krízový manažment v rezorte. Ak totiž do konca roku nebude jasné čo a ako ide s rezortom robiť, rezort jednoducho skolabuje. Aspoň v tom bude prvý a história na neho určite nezabudne. Ani Európa. Za celú históriu EÚ sa ešte nestalo, aby rezortný minister počas rekordne krátkej doby takto zničil rezort, ktorý má riadiť a zveľaďovať. Slovenské prvenstvo mu zrejme stojí za to. A čo na to svedomie? Či už ani to nemáme?