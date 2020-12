Haščák ako minister zdravotníctva? U Mičovského problém nevidia...

Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.

Toľko definícia konfliktu záujmov podľa OECD. Osobným záujmom rozumieme záujem „ktorý prináša majetkový alebo iný prospech “ v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám. Vo všeobecnej definícii pod blízkymi osobami rozumiem nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné osoby, ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský.

Prípad č.1 - Lesy SR

V poslednom čase pracoval Vinš ako prezident slovenského Zväzu spracovateľov dreva a bol tak aj medzi hlavnými kritikmi Vigodu. Spracovatelia dreva majú svoje ekonomické záujmy a n.p. Lesy SR zas svoje. Oba sú protichodné. Kým Lesy SR by mali zvýšiť ekonomickú efektivitu svojej práce, znížiť ťažbu a zvýšiť cenu, drevospracovateľský priemysel žiada presný opak. Treba si jednoznačne uvedomiť, že bežný človek sa len tak nestane prezidentom zväzu drevospracujúceho priemyslu a jeho jediná úloha je zabezpečiť ekonomické záujmy jeho členov.Kde by ich zabezpečil lepšie ako v pozícii ekonomického a výrobného riaditeľa štátneho podniku? Dôležitý je fakt, že tento jednoznačný konflikt záujmov vidia všetci, jediný kto ho nevidí je sám pán minister. https://e.dennikn.sk/2164412/micovsky-v-piatok-necakane-vyhodil-svojho-vyvoleneho-lesnika-a-urcite-tym-potesil-drevarov/

Prípad č.2 - generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva Vladimíra Fabriciusová.

Fabriciusová je partnerkou najsilnejšieho agropodnikateľa z Podpoľania Martina Malatinca, ktorý už dlhé roky vo veľkom čerpá eurofondy aj z rezortu pôdohospodárstva. Za jednofarebnej vlády Smeru v rokoch 2012 až 2016 získal z agrorezortu pre svoje farmy deväť eurofondových podpôr v objeme 3,9 milióna eur. Jej životný partner má v biznise veľmi blízko k dvom ešte vplyvnejším mužom agrosektora, ktorí už v minulosti pôsobili aj v politike i vo vysokých štátnych funkciách, a tak majú s presadzovaním vplyvu veľké skúsenosti. Agrárne biznisy Malatinca, Šebeka a Maxona sa navzájom prelínajú, niektoré firmy vlastnia aj spoločne. Cez farmárske organizácie lobujú za rovnaké veci a nielen Malatinec, ale i Šebek a Maxon sú úspešní aj v načerpávaní eurofondov. Dohromady táto trojica získala za ostatných desať rokov na svoje agrárne i potravinárske firmy z rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva i školstva projektové eurofondy za vyše 20 miliónov eur. Osobne sa za nezávislosť a čestnosť svojej šéfky služobného úradu pred Denníkom E zaručil aj sám minister Mičovský. „Plne stojím za pani Fabriciusovou" čo de facto znamená, že minister opäť nevidí, či nechce vidieť jednoznačný konflikt záujmov. https://e.dennikn.sk/2002732/micovskeho-najblizsia-podriadena-musi-vysvetlovat-vazby-na-staru-agrarnu-gardu-z-cias-smeru-a-hzds/

Prípad č.3 - Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA)

PPA je jedna z najdôležitejších organizácií, ktorú zriadilo, riadi a akredituje MPaRV. Ročne cez ňu pretečie takmer miliarda Eur a mala by predstavovať vrchol odbornosti, zákonnosti a transparentnosti. Iste si všetci pamätáme, že jedného z ostatných šéfov PPA "zobrala" NAKA priamo z úradu a do dnes sa na slobodu nevrátil. Tým ale rozprávka PPA len začala. Okamžite bola za GR PPA vymenovaná p. Galandová, ktorá mimochodom, mala dohliadať na zákonnosť a čistotu procesov rozhodovania, ktoré sú dnes predmetom skúmania NAKA. Ako ina, žiadne pochybenie nenašla. Spustila sa vlna kritiky a minister Mičovský jú musel odvolať aj napriek tomu, že on sám nevidel žiaden problém spojený s jej osobou.Chvíľu v PPA pôsobil pán Guniš, ktorý však po krátkej dobe pochopil, že musí do najvyšších pozícií vymenovať ľudí, ktorých mu donesie na papieri sám minister. Nesúhlasil, tak ho začali ignorovať, neposkytovali mu podporu a nakoniec sám Guniš pochopil, že takto sa zakope a zničí, odišiel. A teraz prichádza zlatý klinec. Dlhodobo sa v médiách spomína enormný vplyv kontroverznej skupiny z východu a zrazu sa príde na to, že niekto musí vrátiť PPA viac ako 500 000 Eur lebo podvod....https://www.aktuality.sk/clanok/837377/znamy-farmar-a-clovek-s-vplyvom-na-ministra-micovskeho-musi-vratit-agrodotacie/ A zrazu, čuduj sa svete za šéfa sekcie kontroly PPA, ktorý mimochodom zodpovedá aj za vymoženie týchto peňazí bol vymenovaný niekto, kto od úplného začiatku stojí pri kontroverznom podnikateľovi veľmi blízko. Dnes tu je človek, ktorý odmieta obvinenie, že by nikdy v skutočnosti nefarmárčil a v podstate len úmyselne, či nevedome križuje pozemky, aby zamedzil vyplateniu priamych dotácií. Ako sám tvrdí : "Následne som začal prenajímať poľnohospodársku pôdu prostredníctvom spoločnosti DAFORT Agro v oblasti Košíc a dodnes prenajímam a starám sa o cca 30 ha pôdy od môjho kamaráta len preto, že nie je ochotný ju prenajať komukoľvek inému. Ostatnej výmery som sa vzdal v prospech Františka Oravca". Z verejne dostupných zdrojov je úplne zrejmé, že firma DAFORT Agro je absolútne neaktívna eseročka už dlhšiu dobu. Za roky 2016 až 2019 totiž nemala žiadne príjmy a ani výdavky. Táto firma jednoducho nemohla platiť za prenájom či miestne dane za pôdu. Naposledy DAFORT Agro vykázala nejakú činnosť v roku 2015, keď za celý rok zaúčtovala náklady vo výške 2,5-tisíc eur. Pritom nemala žiadne príjmy. Otázne tak zostáva, čo vlastne firma produkovala na spomínaných pozemkoch. Ale práve skutočnosť, že pán Jánoš je zo skupiny úspešných malých farmárov ho u ministra Mičovského raketovo vyniesla až do kresla GR PPA. A zrazu sa dozvedáme, že novou šéfkou sekcie kontroly sa stala staronová pani Galandová, presne tá istá, čo pred tým kontrolovala a na nič neprišla. Minister samozrejme konflikt záujmov nevidí, ako inak a sám tvrdí "Ja som ho nominoval, bolo to moje rozhodnutie" Toto vyjadrenie len potvrdzuje, že nejde o prehliadanie skutočností, nejde o nevedomosť, neide o to, že by ho niekto oklamal. Ide o to, že o všetkom vie a aj napriek tomu konflikt záujmov (ako z učebnice) opäť úmyselne nevidí. https://www.aktuality.sk/clanok/828217/novy-micovskeho-clovek-na-ppa-ma-kontroverznu-a-nejasnu-farmarsku-minulost/

Zrejme trochu zrýchlime. Druhý štátny tajomník bol pred tým prvý kandidát na post GR PPA z dielne Františka Oravca. V danom čase neuspel pre zjavný "konflikt záujmov", následne minister opäť účelovo oslepol a ohluchol a konflikt záujmov sa stratil po necelom mesiaci. Z persona non grata pre PPA sa stal štátny tajomník, inak šéf šéfa PPA. Zrejme si PPA jednoducho istá skupina sprivatizovala, alebo ešte lepšie úplne ovládla. Okrem toho, že PPA stojí nad priepasťou straty akreditácie, čím by sa minister Mičovský stal prvým ministrom pôdohospodárstva, ktorý od nášho vstupu do EÚ príde o platobnú agentúru, PPA sa zmieta v problémoch. Nikto ju neriadi, ale to je možno spôsobené tým, že konflikt záujmov niekomu radí, že pád PPA je síce tragédia pre celé Slovensko, ale výhra pre istú skupinku ľudí. Konflikt záujmov ale Mičovský opäť nevidí.

Fikcia : Modus operandi ministra Mičovského dáva dostatok jasných indícií ako to v skutočnosti je. Podľa tohto modelu by sa Haščák kľudne mohol stať ministrom zdravotníctva. Čo tam potom, že je majiteľom Penty a presne tá istá Penta má úplne opačné záujmy ako by mal mať minister zdravotníctva. Mičovský by tu konflikt záujmov nevidel.

A práve táto účelová slepota ministra Mičovského otvára pár dôležitých otázok:

Môže človek, ktorý sa verejne hlási k hodnotám pravdy, spravodlivosti, transparentnosti takto ohýbať nie len svoju chrbticu ale aj tratiť tvár? Ak áno, nie je sám v konflikte záujmov? Stále zastupuje záujmy štátu?