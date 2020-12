Tichá, cielená a veľmi účinná likvidácia Slovenského vidieka

Všetko sa točí okolo Covidu ako by sme žiadne iné problémy nemali. Máme, len je ticho. To mrazivé ticho však znamená, že keď sa Covid pominie, čaká nás veľmi tvrdé prebudenie.

Pred Covidom sme tu mali nefunkčný, unesený štát. Majorita ľudí bola na hranici chudoby a ekonomika nepodávala taký výkon, aký by mohla pre isté, skutočne "nenažraté" spôsoby vrchných predstaviteľov štátu. Ak si niekto myslí, že toto sa zázrakom vyriešilo, mýli sa. Staré problémy ostali, nové pribudli. To nám dáva dokopy východiskový bod v ktorom sa ocitneme okamžite, keď sa Covidový mrak rozplynie.

Ostanem pri rezorte pôdohospodárstva.

Pôdohospodárstvo je jeden z najväčších rezortov v riadení štátu. Jeho rozhodovanie sa dotýka viac ako 80% krajiny. Pri nástupe ministra Mičovského sme mali v rezorte v zásade obrovský problém s korupciou a istými vysoko úspešnými skupinkami v rezorte, to sa nezmenilo, len sa preskupili biele kone. Jedna "stajňa" sedí vo vyšetrovačke, čiže dostala dištanc od účasti na závodoch rozkrádania, druhá stajňa ju plnohodnotne nahradila a zároveň posunula hranice možného a nemožného na novú úroveň. Už sme tu mali ministerku čo si mýlila vlastné komoditné vyhlášky o zložení potravín s Bruselskými nariadeniami a smernicami, pôsobila komicky pre celý civilizovaný svet a zároveň sa radila o "mediálnej" stratégii s človekom, ktorý zrejme stojí za celou kauzou "Dobytkár". To už riešia OČvTK a zrejme sa dozvieme, koľko táto stajňa "vyhrala" na dostihoch v rozkrádaní štátu. A čo ďalej? Okrem toho, že všetky tieto "rozkradnuté" peniaze budeme musieť Bruselu vrátiť, samozrejme z nášho rozpočtu, čo sa zmenilo? Absolútne nič. Všetci obviňujú vedenie pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a spoločne lynčujú jej zamestnancov. Na čele s rezortným šéfom Mičovským. Je to absolútna ukážka neschopnosti rezortného šéfa pochopiť jednoduché a zároveň úplne jasné schémy zodpovednosti.

Padne PPA, padne vidiek, padne Slovensko

Minister Mičovský "zdedil" problém, ktorý poukazuje na skutočné hrozivý rozmer rozkrádania v rezorte. Je potrebné uvedomiť si fakt, ako to v skutočnosti s PPA je. O tom ako má členský štát postupovať pri platobných agentúrach jasne popisuje nariadenie EP 1306/2016 a ak už takto jasne napísaný text nedokáže minister absorbovať, je skutočne zle.

Členské štáty akreditujú ako platobné agentúry útvary alebo orgány, ktorých organizačná štruktúra a systém vnútornej kontroly poskytujú dostatočné záruky, že platby sú zákonné, riadne a náležite zaúčtované.

Je úplne jasne určená zodpovednosť ministra Mičovského za organizačnú štruktúru PPA, systém vnútornej kontroly PPA a prepojenia týchto procesov a modelov tak, aby poskytovali dostatočné záruky zákonnosti fungovania PPA a zároveň je úplne jasne povedané, že celý proces akreditácie je v našich rukách.

A tu pomaly môžeme prejsť k Nariadeniu EP č. 966/2012 ktoré pre "menej" chápavých ministrov jasne definuje zásady a určuje povinné akcie v prípade "problémov". V článku 32 odst 1 písm d jednoznačne nariaďuje "včasné uplatnenie nápravných opatrení vrátane prípadných odradzujúcich sankcií". Tu sa totiž dostávame ku základnému kameňu úrazu nášho vidieka a hlavne nášho ministra. Pojem definovaný v písm e zakladá presne to, absenciu čoho si dovolím ministrovi už viac ako 8 mesiacov vyčítať. Jeho základná úloha bola zabezpečiť také prostredie aby "predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace následné opatrenia" boli súčasťou života rezortu ktorý vedie. Takže zásada vnútornej kontroly nie je o tlačových besedách na ktorých vzdycháme nad "ťaživou" minulosťou rezortu ktorý vedieme, ale presne o tom, aké opatrenia sme urobili, aby sa "ťaživá" minulosť neopakovala. A tu sme zlyhali na celej čiare, neurobili sme totiž absolútne nič. Ale to nám nestačí. PPA sme jednoducho potichu "sprivatizovali" a ako darček na hranie ju dostala istá, veľmi vplyvná skupinka okolo ministra Mičovského. Žiadna náhoda, vedome a cielene.

Kauza dočasná akreditácia PPA

Tu už začína problém. Na zúfalú situáciu v PPA a možnú stratu akreditácie poukazovali úplne všetci. Najskôr GR Galandová, ktorej návrhy minister Mičovský nazval "diplomovými" prácami a odmietol sa nimi zaoberať. Zrejme pre ich rozsiahlosť a detailnosť, čo ministra unavuje a nezaujíma. Sme niekde v apríl 2020/máj 2020. Nahradil ju GR Guniš. Dlho bolo ticho, nosil návrh za návrhom ale opäť boli zložité, detailné a vyžadovali podporu ministra. Toho ale zaujímalo len to, ako dostať do úzkeho vedenia PPA "správnych" ľudí zo zoskupenia silnejúcej skupinky a s tým zas nesúhlasil GR Guniš. Iba skutočný hlupák, čo zrejme pán Guniš nie je, by ustúpil. PPA sa zmieta v kŕči a potrebuje ráznu chirurgickú liečbu a čas na rekonvalescenciu. Požiadať Guniša o obsadenie kľúčových miest v PPA tak ako to urobil minister Mičovský je to isté, ako keby šéf operačného tímu, ktorý nesie zodpovednosť za úspech operácie pacienta rozhodol, že operovať nebude skúsený chirurg ale automechanik. Stalo sa Guniš sa radšej rozhodol odísť ako byť zodpovedný za výsledok operácie. Nikto príčetný sa mu nemôže čudovať. Udalosti nabrali rýchly spád a na konci dňa tu máme nového GR PPA. Stal sa ním pán Jánoš, ktorého väzba na "záujmové" zoskupenie dnes najvplyvnejšej skupiny v agrorezorte je všetkým dobre známa.

PPA leží na operačnom stole, šéf chirurgického tímu sa celý svoj život venuje alternatívnej medicíne a najzložitejšou operáciou poveril človeka, ktorý by mal pacientovi vrátiť viac ako 500 tis Eur, ak samozrejme prežije.

Iba skutočný rozprávkár (akým minister Mičovský v skutočnosti je) by uveril v dobrý koniec a víťazstvo dobra nad zlom. Jednoducho šťastné konce sa dejú len v rozprávkach, nie v zložitej realite. Fakt je ten, že "úderná" jednotka už po celom východe SR verejne hlása, že PPA padne. Že postavia novú a lepšiu PPA. Nepostavia. Ak padne PPA, padne celý rezort. Ak padne vidiek, padne Slovensko.

"Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov z rozpočtu EÚ. S výnimkou platieb sa môže výkon týchto úloh delegovať" - je úplne zrejmé, že platby musia prebehnúť výlučne cez akreditovanú platobnú agentúru. Takže ak Slovensko nebude mať akreditovanú platobnú agentúru (toto tvrdenie je už na úrovni preukázateľného faktu) nebude môcť vyplácať žiadne prostriedky z rozpočtu EÚ.

"Každý členský štát so zreteľom na svoje ústavné predpisy obmedzí počet svojich akreditovaných platobných agentúr na najviac jednu na vnútroštátnej úrovni" - hra o tróny, ktorú tu predvádza minister Mičovský je pre Slovenský vidiek vopred prehraná, žiadna súkromná agentúra nebude, kým bude PPA.

Vznikla tu nebezpečná úvaha o tom, že pokiaľ PPA padne, dočasne môže prebrať vyplácanie dotácií iná členská krajina, napríklad CZ alebo AU a ako vždy, vlastne nemáme problém a tento krik je len krik kuvikov, zástupcov oligarchie, alebo svíň čo im vraj berú válov (citácia ministra Mičovského). Zastávam názor, že nemôže a to s jednoduchého dôvodu. Fakt je ten, že "platobné nároky, a to aj v prípade dedičstva alebo predpokladaného dedičstva, sa môžu aktivovať len v členskom štáte, kde sa pridelili" Na toto zrejme vysoko inteligentná skupinka zabudla.

Väčšina inštitúcií nebude prijímať rozhodnutia počas Vianočných a Novoročných sviatkov. Máme tu pandémiu a tá prekrýva všetok hnoj, čo sa tu potichu deje. Ostáva pár dní na skutočnú nápravu stavu, inak sa nevratne rozhodne o osude vidieka. Minister Mičovský bude prvý minister, ktorý príde o PPA, ktorý príde o vidiek.....

Otázka je, či ho skutočne nemá kto zastaviť....