Obchodníci, traste sa!

Ostatné dni je TOP téma, či si v potravinách môžem, alebo nemôžem kúpiť žiarovku. Prepáčte, ale to je moja vec a nie vec politikov.

Slovenskom otriasa škandál za škandálom, roztržky, potýčky a hlavne, neúnavné politické zápasenie o to, kto bude väčší populista a kto sa viac zapáči nahnevanému národu.

Politici sa predbiehajú a vyzývajú obchodníkov na solidaritu, nech nepredávajú počas lockdownu nič len potraviny. Prepáčte, ale to je tak do neba volajúca hlúposť, že sa pri tejto úvahe treba aspoň na chvíľu zastaviť.

16.12.2020 Vláda chce solidaritu hypermarketov.

„Obchodné reťazce na volanie malých podnikateľov, ktorí ich vyzvali, aby počas lockdownu nepredávali spotrebný tovar, nezareagovali. No zareagovala vláda po rokovaní pandemickej komisie a zastala sa malých. Sortiment tovaru v hypermarketoch by mal byť obmedzený a upravovať ho má vyhláška ministerstva zdravotníctva.

Skúste sa zamyslieť, prečo vlastne vzniká tento tlak a mediálny cirkus. Odpoveď je jednoduchá. Pomoc pre nepotravinárske odvetvie maloobchodného predaja jednoducho neprichádza a napätie stúpa, všetci hľadajú vinníka. Ak do tejto nálady vložíte myšlienku konkurenčného boja a podporujete ideu, že niekto má konkurenčnú výhodu, klame a zároveň presúva hnev niekam, kam skutočne nepatrí.

Ak si teda osvojíme túto skutočne geniálnu myšlienku, že hypermarkety, supermarkety a vlastne všetky potravinárske prevádzky dostanú zákaz predaja nepotravinového tovaru počas trvania lockdownu, má to takú istú logiku, ako keby ste zároveň na pumpe zakázali predávať všetko okrem nafty a benzínu. Zakážte tam predávať napr. tabakové výrobky, veď predajne novín a tabaku majú tiež zatvorené. V lekárňach zakážte predávať všetko okrem výdaju na lekársky predpis. Veď aj predajne výživových doplnkov a vitamínov majú zatvorené. V bankách zakážte všetky operácie okrem príjmu a výdaju hotovosti, veď predsa aj také poisťovne majú zatvorené a strácajú.

Toto je tak absurdne hlúpa myšlienka, že je potrebné vrátiť pozornosť späť k občanovi. Občan je totiž najviac obmedzený rôznymi opatreniami a práve občan by mal byť v centre záujmu politikov. Politik by tu mal byť od toho, aby občanovi čas, počas ktorého je obmedzený na svojom bežnom životnom štandarde a zvyklostiach, skrátil a hlavne minimalizoval dopady a obmedzenia.

Práve existencia predajní, kde je široký sortiment, nie len potravinového tovaru, mi ako občanovi aspoň jemne navodzuje, že žijem v normálnom režime. V bežnom svete kde svieti svetlo, lebo mám kde kúpiť náhradnú žiarovku, v bežnom svete, kde nechýba toaletný papier, lebo došiel. V bežnom svete, kde nechýba ani potrebná drogéria na čistenie domácnosti, ak si totiž politici nevšimli, idú sviatky, zrejme sa bude variť, piecť, upratovať a dookola. Deti zrejme dostanú darčeky, ešte ich nikto nezakázal, často to budú hračky a tie potrebujú baterky. Skúste vysvetliť rozžiareným očkám svojho dieťaťa, že hračka najbližšie týždne nepôjde, došli baterky. V 21 storočí. Skúsiť to môžete, ja to skúšať nebudem.

Alebo urobte to, čo zrejme od Vás očakáva osvietená politická špička Slovenska. Za posledné 2-3 dni do zákazu vychádzania si urobte zoznam všetkého čo potrebujete, budete potrebovať a možno budete potrebovať. Vystojte si rady, tlačte sa v každom obchode, ponadávajte si pol dňa v aute, lebo nie je kde zaparkovať, mesto pomôžte poriadne upchať a zvyšujte toto nezmyselné nákupné šialenstvo, ktoré je podporené populistickými vyhláseniami politikov. Nakúpte úplne všetko a možno aj viac, veď čo tam potom, že to možno vyhodíte, čo tam potom, že to možno niekomu bude chýbať a hlavne, čo tam potom, že sú to Vaše peniaze ktoré vyhodíte oknom, nie štátne. A nie je toto náhodou presne to, čo teraz robiť nemáme?

Politici mali stáť pred kamerami a povedať :

Občania, mrzí nás to, ale situácia je vážna a vyžaduje vážne riešenia. Zatvoríme všetky prevádzky okrem tých, čo zabezpečujú základné potreby obyvateľstva. Toto je kritická infraštruktúra štátu a toto sú základné potreby našich obyvateľov. Zabezpečíme ich takto a takto. Ďakujeme všetkým zúčastnením, ktorí nám v tom pomôžu a držme im palce, aby stíhali zásobovať, venujme predavačkám a predačom tichý úsmev a hlasné ďakujem, denne obslúžia celé Slovensko, zaslúžia si to. Všetkým ostatným odvetviam, ktoré nepatria pod kritickú infraštruktúru sme pripravili takéto a takéto stimuly. Chceme aby ste obmedzili Váš pohyb a mobilitu, to je kľúč k riešeniu vážneho problému, ale nechceme aby ste sa tlačili v obchodoch, je to zbytočné zvyšovanie rizika. Tovaru je dostatok a bude, aj keď v obmedzenom režime a sortimente, dostupný na území celého Slovenska. Buďme zodpovední, buďme však pri tom aj slušní a hlavne, prestaňme si klamať.

Obchodníci jednoducho pomáhajú udržať štát v akom takom chode. Nemali by sa triasť z hlúpeho a v praxi nevykonateľného obmedzenia. Zrejme tu nikomu nedochádza, že spotrebiteľ kupuje to, čo potrebuje a nie to, čo má obchodník v ponuke. Neviem ako Vy, ale ja si skutočne nekúpim televízor len preto, lebo ho niekto má v ponuke, ale žiarovku si kúpim, lebo viem, že mi na chodbe nesvieti, čiže ju potrebujem.

Zrejme sme pri všetkých problémoch zabudli na to, že denne na Slovensko musí prísť 800 kamiónov s potravinami. Len preto, lebo sme roky cielene decimovali náš rezort pôdohospodárstva a zrejme nás čaká najväčší škandál v EÚ. Kauza Dobytkár zrejme ukáže, že hlavná zábezpeka legálnosti pri ochrane európskych peňazí, ktorá by mali byť chránené orgánmi štátnej moci, mala presne opačnú úlohu a na rozkrádaní obrovského balíka peňazí sa zrejme priamo podieľala vládna moc, alebo minimálne sa toto rozkrádanie dialo s jej vedomím. Zrejme sme zabudli, že počas "lockdownu" budú obchodníci a obchody jediné miesto, kde sa nám bude zhromažďovať celé Slovensko a v distribučných centrách sa nám budú denne zhromažďovať všetky kamióny z celej EÚ. Namiesto toho, aby sme pripravili účinné opatrenia, namiesto toho, aby sme pomohli ochrániť kľúčovú infraštruktúru, vyzývame obchodníkov k solidarite, nech nepredávajú nepotravinársky tovar, vyzývame ľudí ku kúpe len Slovenských potravín. Nech mi všetci prepáčia, ale v čase, kedy na Slovensku máme skutočnú potravinovú sebestačnosť na úrovni 20% spotreby, v čase kedy rok vajatáme na mieste, nič pre zlepšenie potravinovej výroby nespravíme, nedokážeme naše agropotravinárstvo presadiť do plánu obnovy, v rozpočte pre rok 2021 sa pre našich potravinárov nenašli žiadne extra, ale životne dôležité investície a pod, mi toto celé príde ako prejav chorobnej schizofrénie a jednoznačná ukážka, že jednoducho netušíme čo treba skutočne robiť a prečo.

Ak totiž niekto v situácii akú tu máme vyzve ľudí, aby kupovali niečo, čo v skutočnosti neexistuje v dostatočnom objeme, hovorí vlastne to isté ako keby vyzval obchodníkov na 80% zníženie ponúkaného sortimentu, vraj to zachráni ekonomiku. Ak ešte do toho treba obmedziť iný sortiment, bavíme sa o znížení ponuky na úrovni 90% a toto skutočne nebude záchranný stimul pre ekonomiku, Celý tento cirkus nezachráni ekonomiku a ešte aj zásadne zníži komfort zákazníka a spotrebiteľa. Ten totiž nemôže za politickú neschopnosť reštartovať náš agropotravinársky priemysel, bežný spotrebiteľ jednoducho nemá čo byť rukojemníkom hlúpych pokusov a omylov deduška večerníčka, ktorý do dnes nepochopil, že za túto tragédiu už viac ako 8 mesiacov nesie zodpovednosť.

Je najvyšší čas prestať s populistickým hyenizmom s jediným cieľom odvrátiť pozornosť od skutočného problému nefunkčnej a nedostatočnej pomoci a absolútne žiadneho plánu ako agropotravinárstvo rozbehnúť, keď pandémia skončí. Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré tu denne padajú. Ak je sektor predaja nepotravinárskeho odvetvia nespokojný, je nespokojný právom a Vaša úloha je mu kompenzovať straty, lebo zatvoriť ste ho kázali Vy. Za to určite nemôže predajňa potravín v našej dedine a to, že predáva žiarovku je dôvod, prečo nemusím cestovať do mesta, ak sa mi žiarovka vypáli. A ja na schodoch jednoducho svietiť budem, jedine, že by mi to pán Mikas vyhláškou zakázal. A celkom by ma zaujímalo, ako to príde ku mne domov odkontrolovať.

video //www.youtube.com/embed/E-qnaoEeaYY