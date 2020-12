Ján Mičovský : Ak z plánu obnovy nedostanem 1 mld, nemám tu čo robiť!

Presne toto vyhlásil minister Mičovský v diskusnej relácii TA3 na vlnu kritiky, že sklamal očakávania celého rezortu.

V prvom rade mi je skutočne ľúto, že sa ministrovi Mičovskému zhoršil priebeh ochorenia Covid a musel byť hospitalizovaný. Verím, že sa zotaví a porazí ochorenie.

Slovensko má dostatok možností, ako pri správnom nastavení všetkých možností ktoré nám naša účasť v EÚ ponúka, môžeme zlepšiť a výrazne posunúť našu krajinu vpred. Chce to len detailnú znalosť práva EÚ, aby sa vedeli jasne identifikovať všetky možnosti, chce to len jasný strategický plán, chce to konečne pochopiť, že EÚ fondy nie sú lacný zdroj peňazí na bezbrehé míňanie, ale treba ich považovať za investičný stimul ktorý prinesie návratnosť a jasne merateľný benefit pre krajinu, chce to byť silný vyjednávač, ktorý si dokáže na pôde EÚ presadiť svoje záujmy a v neposlednom rade, chce to byť aktívny člen národnej vlády, ktorý dokáže pre svoj rezort získať pozornosť a podporu vlády.

Čo z tohto spĺňa aktuálne vedenie agrorezortu? Absolútne nič.

Plán obnovy

Plán obnovy je možnosť, ktorú dáva EÚ na zotavenie sa po ekonomických dopadoch Covidu a na investície do lepšej budúcnosti. Na rozprávkach ministra Mičovského sa už zabáva celé Slovensko a vysvedčenie mu dal jasne prieskum dôveryhodnosti. Porazil len kolegu Hollého, inak by bol úplne posledný. Vedeli sme, že na pláne obnovy nikto v rezorte nepracuje, jednoducho boli iné priority. Bolo treba behať po celom Slovensku a všetkých ubezpečovať, že pracujú. Každého, kto sa odvážil komentovať tragédiu, ktorá čaká rezort z pohľadu plánu obnovy označil pán minister za smeráka, neskôr oligarchu, potom sviňu čo jej berú válov, neskôr za psa čo šteká na karavánu. Pán minister sa chválil, že predložil skvelý plán za 2,4 mld priamo kolegovi Hegerovi a čuduj sa svete, osobne na oslavách SNP v Banskej Bystrici. No možno ho pán Heger stratil alebo zabudol v aute a to je dôvod, prečo sa v prvom návrhu plánu obnovy objavilo len 34,6 mil Eur a čuduj sa svete, len na pozemkové úpravy. Dokument pýtala odborná obec, dokument pýtali novinári. Nikto ho nikdy nevidel, vraj je tajný. Alebo jednoducho neexistuje. Pravdu sa nikto nedozvie a ostáva len dúfať, že sa ozve svedomie. Po zverejnení prvej verzie plánu obnovy sa na ministra Mičovského zniesla vlna kritiky. Zo všetkých strán. Susedia Česi investujú viac ako 1,8 mld do rezortu, čo obhospodaruje krajinu a vyrába potraviny. Slovensko nič. Minister Mičovský všetkých upokojoval, že rokovania prebiehajú. Jeho naivnosť a sebaklam vyvrcholil v diskusnej relácii na TA3, kde na kritiku plánu obnovy vyhlásil "Máme zodpovednosť za 88 % plochy územia SR a bez nášho rezortu nie je možné uskutočniť reformy v oblasti zelenej ekonomiky a zabezpečiť potravinovú sebestačnosť a ak nebudú zapracované požiadavky agrorezortu vo výške jednej miliardy eur, nemohol by som sedieť na pozícii ministra" Človeka, ktorý sa neorientuje v rezorte, by toto vyhlásenie potešilo a ubezpečilo, že minister Mičovský si plne uvedomuje vážnosť situácie. Človeka, ktorý ale pozná skutočné nastavenie rezortného šéfa toto vyhlásenie pobúri. Ak totiž ten istý človek tvrdí, že má plán za 2,4 mld Eur, verejne žiada minimálne 1 mld Eur, v predložených pripomienkach prvého variantu plánu obnovy však kvantifikuje požiadavku iba za 0,5 mld Eur a to tak nejasne, že ani vrátnik na ministerstve financií by taký dokument neakceptoval a nakoniec dostane 60 mil Eur, ostáva otázka koho vlastne minister Mičovský zavádza. On totiž nezavádza národ, lebo pre ten má svoje rozprávky. On nezavádza odbornú obec, lebo tú ku výkonu svojho mandátu nepotrebuje. On presviedča a zároveň zavádza sám seba. Lebo on prvý musí veriť tomu, že to, čo robí robí dobre a bohužiaľ je zrejme skutočne jediný, čo tomu stále verí.

Strategický plán 2021-2027

Presne ako plán obnovy, je opäť tajný. Teda neexituje. Nikto ho nikdy nevidel, všetci máme veriť, že existuje a všetci, čo kritizujeme, že zaostávame a nič v rukách stále nemáme. Problém je ten, že tomu už neverí skutočne nikto. A ak v pláne obnovy sa rezort uchádzal od 2,4 do 0,5 mld, a v skutočnosti dostane 60 mil Eur, tak v strategickom pláne sa hrá o viac ako 5 mld Eur iba pre agro rezort. Podoba čisto náhodná? Nie. A aby sme sa uistili, že to dopadne rovnako, každého kto kritizoval to rúško tajomstva, ktorým je príprava strategického plánu zahalená, označil pán minister za smeráka, oligarchu, sviňu čo kvičí, lebo jej berú válov a neskôr za obyčajného psa, čo šteká na karavánu. Do toho vidíme, ako pán minister ignoruje radu ministrov EÚ, vidíme ako mení názory na kľúčové otázky spoločnej poľnohospodárskej politiky, vidíme kto mu ovládol rezort a čo je jeho jediný cieľ. Nuž, nech sa na mňa pán minister nehnevá, ale plán obnovy je dostatočná ukážka jeho skutočných znalostí a vyjednávacej sily. Ak totiž nedokáže vo vlastnom klube presadiť pre svoj rezort ABSOLÚTNE NIČ, tak čo dokáže presadiť a vyjednať v Bruseli? Tam pri stole sedia mladší, priebojnejší, odborne zdatní ministri, za ktorými stojí armáda odborníkov pripravených ministrovi okamžite pripraviť nové a nové návrhy tak, aby obhájil záujmy ich krajín. To sa Slovenska netýka. Tam sedí deduško večerníček, čo vajatá o ťaživej minulosti a o tom, že jeho práca je poslanie. Potom prehodí vetu o renesancii v jeho rezorte, kde sa mu podarilo vyrobiť najnepochopiteľnejšie personálne nominácie a preloží to rozprávkou o ovečkách, kozičkách a remízkach. A tým končí.

PPA

Poľnohospodárska platobná agentúra zažila časy dobré aj zlé, ale nikdy nezažila to, čo dnes. Vedie ju človek, ktorého osobne vybral minister Mičovský, urobil najskôr z neho svojho poradcu, ktorý za celý čas existencie poradného zboru nepredložil jediný návrh, neskôr ho presunul na "protikorupčné" oddelenie ministerstva, ktoré síce nemá žiaden zákonný mandát na svoju existenciu, ale napriek tomu existuje, tam po pár mesiacoch pochopili to, čo sme tvrdili už v apríli, že v Agrokomplexe dochádzalo k rozkrádaniu vo veľkom. Jediný rozdiel je v tom, že ja som v máji 2020 predkladal odhad škody vo výške 6 mil Eur a protikorupčná jednotka ministra Mičovského v decembri 2020 oznámi, že nedokázala vyčísliť možnú škodu. Nasledoval presun kolegu na útvar kontroly PPA, kde sa mu podarilo presvedčiť úplne všetkých zamestnancov, že netuší kde je sever a má skutočne len jedinú úlohu. Mesiac na to ho pán minister vymenoval za GR PPA. Hviezdna kariéra, musím uznať. Čím je pán kolega výnimočný? Vraj tým, že je poctivý malý farmár. Toto totiž ministrovi stačí na to, aby ho vymenoval do pozície GR PPA. Toto volá minister Mičovský renesanciou v personálnych otázkach. Ja by som to nazval inak. PPA je pred kolapsom, je personálne aj technicky opomínaná, je v režime dočasnej akreditácie, je po kontrole z Bruselu a je v situácii, kedy sa jej GR aj s rezortným šéfom rozhodli, že budú Brusel ignorovať a dokonca pred kontrolórmi z Bruselu verejne pripustili, že PPA vraj môže konať nezákonne od roku 2012. Bruselskí úradníci si to všetko zapísali, posťažovali sa na nezáujem rezortu, boli v šoku ako PPA v skutočnosti funguje a odišli. Rezortný šéf aj s GR PPA si vydýchli, kontrola skončila a mediá sú ticho. No sú, lebo ešte neprišiel oficiálny zápis. Priznať takú do neba volajúcu hlúposť, že PPA môže od 2012 konať nezákonne je síce v súlade s ministrovou rozprávkou o "ťaživej" minulosti, ale popiera absolútne všetko, čo sa poprieť dá. Minister doteraz nepochopil, že za PPA zodpovedá Slovensko, nie Fico, nie Kvietik, nie Matečná či Danko. Ak ten, čo za PPA aktuálne zodpovedá vyhlási, že od 2012 sa "može" konať nezákonne, podpísal ortieľ smrti nie len pre PPA, ale aj pre rozpočet SR. PPA musí stratiť akreditáciu ak jej zriaďovateľ sám tvrdí, že zlyhal v kontrole PPA. Brusel vypočíta % chybovosti a bude žiadať to isté % späť zo všetkých vyplatených platieb od roku 2012. Koľko to bude? 1-2 mld Eur? Oznámil to minister Mičovský kolegovi Hegerovi? Nie, lebo netuší čo koná. Stretol sa minister Mičovský s ministerkou Remišovou a oznámil jej, že celý jej IROP a Leader pádom PPA padá tiež? Nie, lebo ani netuší čo vlastne jeho PPA robí. PPA nie je len tá organizácia, čo vraj poškodila ministrovho kamoša, PPA je jedna z najdôležitejších súčastí štátu pri plnení požiadavky EÚ a je podmienka čerpania EÚ fondov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka. Bohužiaľ vedia to všetci, len rezortný šéf Mičovský nie.

Je skutočne načase položiť jednoduchú otázku. Je toto všetko skutočne neznalosť a náhoda?