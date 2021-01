Pád PPA v skutočnosti pre vidiek znamená "Brexit"

Robí šéf agrorezortu Mičovský kroky k záchrane PPA, alebo ju cielene ide zlikvidovať? Ako to nakoniec dopadne pre vidiek?

Len pre poriadok, právo EÚ jasne určuje, že pokiaľ členský štát chce vyplácať dotácie v poľnohospodárstve, ktoré inak tvoria viac ako 46% všetkých výdavkov EÚ, musí mať akreditovanú platobnú agentúru. Jedine akreditovaná platobná agentúra je totiž pre EÚ záruka , že sú všetky operácie riadne zaúčtované, že sú priebežne predkladané správy a výsledky, že veci na národnej úrovni prebiehajú zákonne. Priama zodpovednosť za zákonnosť a akreditáciu leží na zriaďovateľovi agentúry, čiže ministerstve pôdohospodárstva. Toto sú holé fakty.

Kauza dobytkár jasne ukázala, že sme v rámci EÚ elita. Nieže by korupcia nebola v iných krajinách, tá je bohužiaľ všade, ale dokázali sme, že jedna z najmenších členských krajín EÚ dokáže zneužiť úplne všetky možnosti a korupciu povýšiť nad záujmy krajiny. Má to ale niekoľko háčikov.

Zodpovednosť zriaďovateľa

Minister Mičovský je už skoro rok priamo a osobne zodpovedný za zákonnosť postupov PPA. Ešte si to ale zrejme nestihol uvedomiť. Osobne si nemyslím, že by sa sám minister prepožičal do služieb špekulantov a podvodníkov, skôr si myslím, že jeho nezáujem, ješitnosť a neochota pochopiť základné princípy fungovania rezortu v ktorom aktuálne pôsobí, predstavuje dostatočný katalizátor pre všetky nekalé praktiky ktoré sa mu tam dnes dejú. Sám minister však určuje cestu a cesta PPA pod Mičovského vedením pripomína cestu opitého človeka z krčmy domov. Krok vpred, dva kroky vzad, pôvodne chcel ísť viac doprava, ale nakoniec sa ocitol 3 kroky vľavo. Zrejme najznámejšieho generálneho riaditeľa (GR PPA) platobnej agentúry Kožucha totiž odvolal až deň potom, čo mu ho priamo z úradu zobrala NAKA. Vraj pre nedostatok dôkazov tak nemohol urobiť skôr. V podstate sa s ním dalo súhlasiť, prezumpcia neviny je jasne zakotvená v našom právnom poriadku a aj napriek tomu, že môžeme mať na Kožucha vlastný názor, musíme rešpektovať právo. Odvolanie Kožucha potom, ako ho zobrala NAKA však nemá nič spoločné s "vraj" protikorupčným" ťažením ministra, bol len nutný krok aby mala PPA štatutára, ktorý nesedí vo vyšetrovacej väzbe. Od tohto momentu ho PPA prestala zaujímať, čo sa však nedá povedať o rôznych záujmových zoskupeniach. Nikdy počas histórie PPA nebola v takejto situácii. V podstate zrejme nejde o nič, tvrdí človek, ktorý zodpovedá za túto tragédiu, maximálne vraj bude zastavené vyplácanie všetkých podpôr z EÚ pre Slovenský vidiek. No nie je to len toto.

Forénzny audit PPA

Pretlačil ho nasilu vtedajší štátny tajomník Vlčan aj napriek tomu, že čelil obrovskému protitlaku na to, aby do toho nešiel. Ten tlak a protiváhy priamo v najbližšom okolí ministra Mičovského boli a sú tak silné, že nakoniec to štátneho tajomníka stálo miesto a radšej odišiel. Tu už je ale vidno, že boj o očistu rezortu minister vzdal ešte skôr ako mohol začať. Jedine, čomu sa minister Mičovský v skutočnosti venuje je konzumácia chlebíčkov, vozenie sa po Slovensku na naleštenej vládnej limuzíne, zbieranie fotiek s ovečkami, kozičkami, jabĺčkami, mrkvičkou, kapustičkou. Áno má pravdu, Slovenský vidiek je krásny a môžu nám ho závidieť, ale minister nie je v pozícii šéfa reklamnej agentúry na propagáciu vidieka, on je totiž minister pôdohospodárstva s úplne inými zodpovednosťami. Zrejme mu to ešte stále nedošlo, chcel byť generálny riaditeľ Lesov SR, chcel minister životného prostredia a prechádzať sa po lesoch, lúkach, pasienkoch, remízkach a nikto mu do dnes nedokázal zrejme vysvetliť ten diametrálny rozdiel. Späť k forénznemu auditu. Ak chcel Vlčan začať očistu PPA, urobil nutný a správny krok. Výsledky auditu totiž jasne poukážu na všetky "rizikové" oblasti vo fungovaní tejto obrovskej štátnej "banky" pre vidiek . Ak viete identifikovať skutočné riziko, viete nastaviť očistné mechanizmy a v druhom kroku viete procesmi zabezpečiť, aby sa neopakovali. Presne toto je aj zákonná úloha zriaďovateľa PPA - ministerstva pôdohospodárstva.. Nič iné. Lenže zabudli sme na fantáziu ľudí okolo ministra. Vlčan, ktorý je dlhoročný krízový manažér, doktor práv a zdatný finančník bol zrazu potichu odvolaný z pozície šéfa nezávislej komisie, čo dohliadala na hladký priebeh forénzneho auditu. Z rozhodnutia ministra Mičovského. Už to národu dochádza? Nie? Minister a celý jeho úrad má pri forénznom audite jedinú úlohu. Zabezpečiť auditorom priestor a pokoj na kontrolu. Ak by niekto z úradníkov nejak "nechcel" spolupracovať, je tu práve úrad ministra na to, aby mu to vysvetlil, že chce. Deje sa presný opak. Ministerstvo predlžuje agóniu PPA, zrazu sa nepochopiteľne mení postoj ministra a jeho úradu, auditori sa sťažujú na nezáujem, neochotu a obštrukcie. To ale nestačí a úrad ministra začína predkladať voči zisteniam auditu námietky. Ak začalo ministerstvo predkladať námietky, je to to isté, ako by ste ležali na operačnom stole a začali ste spochybňovať celý diagnostický proces, ktorý Vás na ten chirurgický stôl dostal. Je to nezmysel, ale má svoju príčinu.

Cielená likvidácia PPA, nič menej nič viac

Ak by minister Mičovský, alebo ktokoľvek z jeho "najbližších", chcel PPA skutočne zlikvidovať, nepostupoval by inak. Agónia okolo výberu vrchného veliteľa PPA od oznámenia odchodu GR Guniša (august 2020) pretrváva a dnes namiesto toho, aby sa minister spamätal, začali sa diať veci. Najskôr rôzne pokusy, ktoré skončili síce dočasným, ale stále platným vymenovaním "farmára" Jánoša za GR PPA. Všetci vedia koho hráč to je, na akej kandidátke sedel a čomu sa celý život venoval. Že to nemá nič spoločné s PPA a dokonca ani s rezortom pôdohospodárstva ministrovi nevadí, dôležité je, že pochádza zo správnej skupiny. Jánoš môže byť čestný a možno aj rovný chlap, ale na PPA nemá čo robiť. Poznám viac čestných a rovných chlapov, robia napr. vodičov traktorov, ale za primárov chirurgie by som ich zrejme nevymenoval ani keby som bol v delíriu . Jedine, ak by som chcel spôsobiť priamu smrť každého, kto sa im dostane na stôl. A zrejme presne o to ide. Tu ale tragédia nekončí. PPA potrebuje impulz na reštart, ak teda Slovensko a Mičovského rezort chce naďalej čerpať EÚ zdroje. Mohol z nej urobiť agentúru 21 storočia a nemuselo to Slovensko stáť ani cent. Stačilo zaradiť PPA do časti digitalizácie plánu obnovy . Lenže to by sa nesmel Mičovský volať Mičovský. Pol roka dvíhal ruky, urážal sa na akúkoľvek kritiku, sľuboval hory doly a tvrdil, že on pracuje, treba mu veriť. Výsledok vidíme, plán obnovy je pre agrorezort tragédia. Absolútna. PPA sa tam nedostala, ale dostali sa tam iné, podstatne menej prioritné veci ostatných rezortov. No nič, povie si jeden, ešte ostáva rozpočet SR. Lenže tam nájdete rovnakú hodnotu pri PPA - 0,00 Eur ako v pláne obnovy. Toto všetko poukazuje na to, že minister ani len netuší ako funguje štát, ako fungujú rozpočtové organizácie a ako sa dosahujú ciele. Odsúdil PPA na smrť.

Výsledky forénzneho auditu v nedohľadne, obštrukcie audítorom a neustále námietky zo strany ľudí okolo ministra ho posúvajú do ďalekej budúcnosti, agónia okolo vedenia PPA, nezáujem obhájiť záujmy Slovenska, infantilné vyjadrenia o ťaživej minulosti a hlúpa idea o tom, že PPA musí padnúť aby povstala z popola ako bájny Fénix jasne poukazujú, že minister nie len že absolútne zlyhal ako manažér, ktorým nikdy nebol, ale ohrozil vidiek v rozsahu, akom sa to nepodarilo ani všetkým "dobytkárom" v histórii rezortu.

Návšteva z Bruselu

Skoro som onemel, keď tlačový odbor ministra Mičovského začal tvrdiť, že Brusel číta naše médiá a na základe medializovaných údajov sa začal dotazovať na našu PPA. Brusel koná na základe vopred určených scenárov a na rozdiel od nášho rozprávkového ministra, koná predvídateľne. Brusel sem totiž chodí na kontroly pravidelne a nie len keď Slovenské informáčné a dezinformačné médiá začnú písať o rozkrádačkách v agrorezorte. To, že minister účelovo a cielene klame a rád používa EÚ na svoju obhajobu, to sme mali možnosť vidieť pri kauze zmeny nájmov pôdy prostredníctvom SPF. Vraj to chcel Brusel. No nechcel, chcel to niekto v okolí ministra, presne ako niekto potrebuje, aby PPA padla. Padla otázka, čo urobil minister Mičovský za ostatných 9 mesiacov aby ochránil finančné záujmy EÚ. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. V podstate nič, ale musíte mi veriť, robíme dňom i nocou . Toto ale úradníkom nestačilo a žiadali nejakú rukolapnú akciu. A ak by minister náhodou nevedel čo má robiť, poslali mu zoznam nariadení, ktoré jasne riešia postupy ak vzniknú pochybnosti pri platobných agentúrach. Presne tak sa stalo, že sa deduško večerníček odhodlal a udelil PPA dočasnú akreditáciu. Nie preto, lebo by chcel, nie preto, lebo má záujem sa PPA venovať, iba preto, že musel. Nie mohol, musel. To je totiž jeho povinnosť, ktorá mu vyplýva z práva EÚ a Brusel, na rozdiel od Slovenska, si svoje právo ctí a vymáha. Lenže práve týmto sa minister dostal do kruhu v ktorom nikdy nechcel byť. On totiž chcel len rozprávať, usmievať sa do kamier, sľubovať svetlé zajtrajšky. A dobehlo ho to.

Dočasná akreditácia

Tento stav je jasne popísaný v právnych predpisoch EÚ. Využíva sa v prípade, že národná platobná agentúra neplní jedno, alebo viacero akreditačných kritérií. Môže byť udelená na maximálne 12 mesiacov a ministerstvo, teda jej zriaďovateľ, musí vypracovať akčný plán, ktorý predloží do Bruselu. V akčnom pláne musí identifikovať kľúčové rizikové oblasti a musí navrhnúť opatrenia na ich elimináciu . Tento dokument je do dnes tajný. Minister ho odmietol zverejniť. Vraj netreba. V každom prípade je tak tajný, že ho mám k dispozícii. V každom prípade tam nie je ani slovo o korupcii, či konflikte záujmov na ktorý jasne poukazuje nie len predbežný výsledok forenzneho auditu, ale aj správy NKU, kauza dobytkár, správy útvaru hodnoty za peniaze. Zvláštne nie? Hlavne ak minister s obľubou používa termín "skutočne ťaživá minulosť". Brusel nebude komentovať náš infantilný plán, je to naša vec a zrejme náš záujem mať akreditovanú platobnú agentúru, jedine, že by záujem SR bol iný. Minister sa obmedzil v zásade na 3 piliere akčného plánu. Digitalizácia, Ľudské zdroje a neoprávnené zásahy. Netreba sa zamýšlať nad tým, že ministra dobehol jeho amaterizmus a nekoncepčnosť. Plán obnovy sa totiž rodil v auguste 2020 a v tom čase ešte o hrozbe dočasne akreditácie PPA vraj minister Mičovský nevedel. Ale vedel a veľmi dobre, lenže..... Takže to je dôvod, prečo PPA nie je v pláne obnovy. Rozpočet SR sa rodil ťažko a zrejme vyprodukuje najväčší schodok SR v oblasti verejných financií, lenže ani tam PPA nie je. Tak z čoho vlastne chce minister Mičovský zaplatiť kroky a aktivity, ktoré sám navrhol v akčnom pláne? Zrejme s vlastného vrecka. Netušil som, že má zbytočných 20-50 mil Eur. No možno má, ale PPA nie. A vrátime sa k právu EÚ. Ak agentúra nesplní čo i len jedno opatrenie, ktoré je uvedené v akčnom pláne, minister akreditáciu odoberie. Ten istý minister, čo dočasnú akreditáciu vyhlásil, ten istý minister, čo vypracoval akčný plán, ten istý minister, čo pre akčný plán nezabezpečil žiadne finančné krytie, ten istý minister, čo ignoruje ročné správy a audit PPA a dovolí si tvrdiť, že PPA je v "nezákonnom" režime od roku 2012. A presne ten istý minister, čo týmto svojim premysleným a strategickým konaním vystrelil na PPA ranu z milosti. PPA o akreditáciu príde a padne. Najskôr 31.3.2021 kedy má byť hotová digitalizácia. Ak by nepadla na digitalizácii, padne na nedostatku personálu, lebo jeho nedostatok bol identifikovaný ešte pred rozhodnutím ministra Mičovského o znížení stavu pracovníkov PPA. Iba skutočný a nedocenený génius, akým zrejme pán minister je, vyrieši nedostatok pracovníkov tak, že celkový počet pracovníkov zníži. Je to na Nobelovu cenu, určite. A ak by mu aj toto vyšlo, neprejde mu eliminácia neoprávnených vstupov. Neoprávnené vstupy totiž robí niekto, kto je v konflikte záujmov. Konflikt záujmov je niečo, čo v slovníku ministra Mičovského nie je. Nevidí ho, necíti ho, nepozná ho. Škoda, že je jediný.

Dopady pre Slovensko

Ak padne PPA svet sa zrejme nezrúti. Slovensko je dostatočne silné na to, aby sa stalo novým Švajčiarskom v EÚ priestore. Náš vidiek je roky vyciciavaný rôznymi pijavicami a už v roku 2020 zaostával za susedmi tak 10-15 rokov. To je zrejme ideálna šanca na to, aby sa zastavili finančné zdroje. Zrejme takto nejak to vidí minister Mičovský. Pravda je však taká, že bez zdrojov z EÚ by sa na Slovensku už dávno nepohol ani lístok na strome. Iste, sme automobilová veľmoc a zrejme nemáme 1,9 mil ha kvalitnej pôdy. Minister tu je na to, aby v Bruseli vyloboval a obhájil záujmy krajiny a aby nastavil národné mantinely na to, aby sa tie peniaze nestratili v čiernej diere, ale aby priniesli preukázateľný efekt. Či už to bude v zelenšej a zdravšej krajine, alebo to bude vo zvýšení tragického čísla potravinovej sebestačnosti, alebo to bude vo zvýšení kvality potravín. To sa ale dá urobiť výlučne so zdravým a silným partnerom, čo sú zas naši farmári, gazdovia, roľníci. Ku ním patria spracovatelia, prepravcovia, distribútori a obchodníci. Všetci do jedného. A na to, aby boli rovnako zdraví a silní ako ich susedné krajiny, musia mať rovnaký prístup ku zdrojom. Ak im tieto zdroje obmedzíme, nastavíme nesprávne alebo zle, jednoducho ich zničíme. Nevratne.

Byť iba biela vrana jednoducho nestačí, bohužiaľ....