Potravinári sú kritická infraštruktúra, len Mičovský to nevie

Je skutočne smutné, že ani po 2 vlnách pandémie si rezortný šéf nestihol uvedomiť, že potravinári patria do jeho rezortu a že sú kritická infraštruktúra štátu.

Medzi sektory kritickej infraštruktúry by mohol pribudnúť aj sektor pôdohospodárstva a medzi orgány štátnej správy na úseku kritickej infraštruktúry by sa mohlo zaradiť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Navrhujú to poslankyne Národnej rady (NR) SR Anna Zemanová a Jarmila Halgašová (obe SaS) a poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) v novele zákona o kritickej infraštruktúre, ktorú predložili do parlamentu.

Tejto aktivite tlieskam. Je však skutočná tragédia, že ju neiniciuje minister Mičovský. On totiž osobne, alebo sa nechá zastúpiť, na rozdiel od poslancov NR SR, chodí na krízový štáb a navrhuje a schvaľuje krízové opatrenia ako člen vlády už viac ako 9 mesiacov.

Už počas prvej vlny dostal na stôl rozsiahly materiál, ktorý hovorí o zraniteľnosti celého modelu zásobovania obyvateľstva potravinami. Fakty sú úplne jednoduché. Na Slovensku je zásobovanie potravinami priamo závislé na dovoze potravín. Všetky "ľúbivé" reči o sebestačnosti, bez akéhokoľvek náznaku realizácie krokov na jej zvýšenie, sú mlátenie prázdnej slamy. Tvrdiť, že sme schopní vyrobiť 50% našej spotreby potravín je milosrdná lož. Iste, niečo vyrobíme, ale majorita tejto výroby pochádza zo zahraničnej surovinovej základne. Aj najslovenskejšia saláma Nitran je vyrobená z Nemeckého, Španielskeho či Poľského mäsa a okrem práce, soli a vody na tej saláme nie je nič Slovenské. Zatvorením hraníc by nebolo z čoho vyrábať. Aj preto je trestuhodné, že za 9 mesiacov nenašiel žiadnu možnosť, z tých tisícok možností, ako reálne pomôcť rezortu a pomaly a isto ho začať stavať na nohy. Dôvod, prečo to doteraz neurobil a zrejme ani neurobí je prozaický. Ešte nestihol zistiť, že potravinári patria do ním riadeného rezortu.

Keď som sa snažil v prvej vlne ministrovi vysvetliť, že potravinárov (vrátane obchodníkov) je potrebné dôsledne chrániť, hovoril som zbytočne. Dal som mu príklad a vopred hovorím, že nechcem vo svojom príklade dehonestovať prácu lekárov, zdravotníkov, požiarnikov či vojakov.

Prečo je lekár v kritickej infraštruktúru? No preto, lebo je denne v kontakte so zvýšeným počtom ľudí, ktorí môžu byť potencionálny nosič ochorenia. Keď ochorie lekár, nebude liečiť, to je jeho práca. Ak zdravotníctvo nebude liečiť, nebude de facto poskytovať službu pre obyvateľstvo, ktorú má garantovanú Ústavou SR. To je fakt.

Koľko ľudí denne stretne lekár pri výkone svojho povolania? 50? 100? Iste je to skutočne vysoká nálož potencionálneho vírusu ako pre lekára, tak pre tých X ľudí, čo denne stretne.

Koľko ľudí denne obslúži predavačka za pultom, alebo pokladníčka? 5000? A predsa nie je súčasťou kritickej infraštruktúry štátu. Predsa do dnes nemajú žiadnu starostlivosť zo strany štátu. A prečo ju nemajú? No lebo si rezortný šéf povedal, že netreba.

V oboch tvrdých zatvoreniach krajiny boli potravinári na príkaz vlády otvorení. Iste, niekto pochopil, že jesť sa musí, či chceme či nechceme. Lenže ono to nie je len o nakupovaní spotrebiteľmi. Tie potraviny niekto musí vyložiť pred tým objednať. Tiež ich niekto musí doviesť, pred tým vyrobiť. Potravinárska výroba nemá možnosť home office, kravu z domu na diaľku nepodojíš ani keby si bol kúzelník.

Do toho si pripočítajme skutočnú sebestačnost Slovenska, ktorá osciluje niekde na hranici 12-15%. Preto denne príde 800 kamiónov s potravinami. A viete kam príde táto medzinárodná "nálož" nie len potravín, ale aj potencionálneho vírusu? Do 5 distribučných centier. Ak budeme v modelovom príklade používať jednoduchú matematiku, tak do jedného centra príde denne 160 kamiónov, čo predstavuje 160 "zahraničných" vodičov, ktorí na prechod hranicami majú "výnimku". Každý jeden pracovník distribučného centra, ktorý denne príde do kontaktu s týmito vodičmi je vystavený podstatne vyššiemu riziku infikovania sa vírusom ako vyššie spomínaný lekár. Ale tam to nekončí. Z distribučného centra následne vyrážajú iné kamióny po celom Slovensku. Rozvážajú potraviny a aj potencionálne vírus. Prídu do konkrétnej predajne, stretnú sa s konkrétnym zamestnancom, ktorý je zas v kontakte s konkrétnou pracovníčkou za pultom, či pokladni a tá je zas v kontakte s 5000 ľudmi denne a len tak medzi rečou vrátane lekárov, vojakov, hasičov a záchranárov. Lebo čuduj sa svete, aj oni musia jesť.

Už to chápu všetci, jediný, kto to do dnes nepochopil je pán minister. Opäť ho poslanci NR SR zachraňujú. Ak však existuje rezort, ktorý netuší, že má rezortného šéfa a existuje rezortný šéf ktorý netuší aký rezort vlastne má, ostáva otvorená otázka. Načo je spojenie rezort a rezortný šéf?