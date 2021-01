Ministrova pracovná metóda - vydieranie

"Som presvedčený, že aj moja prípadná rezignácia poslúži uvedomeniu si toho, že pôdohospodárstvo už nesmie zostať na chvoste pozornosti" zdôraznil minister Ján Mičovský.

Je asi úplne zrejmé, že náš čestný a pracovitý minister Mičovský zrejme dospel na hranicu svojich vedomostí aj možností. Sype sa to na neho z každej strany, nedokáže zaujať svojimi kvetnatými rečami už zrejme nikoho. Jedine svoj FB fan klub, ktorý ale má tak ďaleko ku triezvemu videniu sveta ako fan klub ostatných, zabudnutých, velikánov slovenskej politiky.

Vydieranie je neopodstatnená hrozba ktorú jedna osoba robí druhej. Nesplnenie tejto hrozby podmieňuje výmenou za niečo - získaním niečoho alebo vykonaním nejakého činu.

Minister financií Eduard Heger z OĽaNO vyhlásil, že Plán obnovy postúpi začiatkom marca do medzirezortného konania. Šéf agrorezortu Ján Mičovský je pripravený zohrať svoj posledný boj. Určite bude posledný? Nie, nebude.

Minister Mičovský pritom nestavia svoje zotrvanie v úrade oproti vláde prvý krát. Prvý krát mu to prešlo, prevalila sa síce kauza jeho najbližšej spolupracovníčky a jasné a neodškriepiteľné väzby na isté skupiny v rezorte, čo vyústilo až do "pohovoru" na úrade premiéra. Tam mu bolo úplne jasne odporučené, aby si prehodnotil, či chce, alebo nechce spolupracovať s takýmito ľuďmi. Lenže on chce. Iste. A natoľko, že ostal jediný v miestnosti, čo mal takýto názor. Videl, že prehráva, tak položil vec do roviny neopodstatnenej hrozby, že odíde ak tento tlak na výmenu nepominie. Vyšlo mu to a tlak prestal. Predsa, bolo krátko po voľbách a nikto príčetný zrejme nečakal, že prvý minister, čo opustí vládu bude z klubu OĽaNO.

Nebudem tu dnes spomínať všetky jeho kauzy a personálne zverstvá, čo denne pácha v takom rozsahu, akým si to nedovolil nikto pred ním a dúfam, že ani nikto po ňom, ale ostaneme v rovine vecnej. Covid zakryl mnoho špiny, ktorá sa tu denne deje a je tragédia Slovenska, že táto "špina" neodteká, ale hromadí sa a už sa ani netvári ako čistá voda. Covid raz pominie a Slovensko sa bude chcieť nadýchnuť. Čerstvého vzduchu. Aké prekvapenie to však bude, ak namiesto hlbokého nádychu čerstvého vzduchu ucítime to, čo sa rok skrývalo a hnilo pod pokrievkou s nadpisom LEBO COVID19. Príde nám zle. Potom príde otázka, kde ste boli všetci? Prečo ste nekričali, prečo ste neupozorňovali? VY za toto môžete! Lenže my sme upozorňovali. Už viac ako 5 mesiacov bijeme na poplach a snažíme sa ukázať, že je zle. Prečo nie sú farmári v traktoroch a prečo neštrajkujú? No preto, lebo nie sú politici a nemôžu úplne ignorovať vládne nariadenia a zákazy. Nie každý je totiž úplný ignorant, ako to posledne predviedol napr. riaditeľ LPM Ulíč , ktorý v čase tvrdého zákazu vychádzania, v obci , kde za ostatný mesiac zomrelo viac ako 7 ľudí na C19, bez akéhokoľvek zaváhania organizuje verejný štrajk a protest proti vlastnému rezortnému ministrovi, ktorý ho tam dosadil aj napriek tomu, že o jeho "zvláštnej" minulosti dobre vedel. Jednoducho sme si rovní a rovnejší. Smutné, ale je to fakt. Zároveň v sektore kolujú aj také informácie, že neochota na demonštráciu postavenia a sily agrosektora v krajine má súvisieť s vyjadreniami vládnych predstaviteľov. Vraj ak začnú poľnohospodári blokovať cesty, vláda im na oplátku zavedie najtvrdšie stropovanie pre novú SPP aké je len možné.

Nie je to jasný dôkaz vydierania? Iste, že je. Ale, ak to urobíte Vy, alebo ja, je to trestný čin. Ak to však robíte denne, ste politik, je to "iba" pracovná metóda, moje obľúbené modus operandi. Lenže rezort sa v skutočnosti nebojí stropovania platieb, to samo o sebe problém nie je, len to rezortný šéf nechápe, ale to už je iná pesnička. Oni sa boja toho, čo v skutočnosti je schopný vygenerovať za nezmysel a poslať to na schválenie do Bruselu ako pomstu za to, že bude mať traktory a farmárov v uliciach. A to už je problém. Veľký. O skutočných morálnych a ľudských vlastnostiach pomstychtivého človeka radšej taktne pomlčím....

Brusel nie je klub populistov a rozprávkárov na akých sme si tu museli rýchlo zvykať. Plán obnovy nie je zdrap papiera, má hodnotu pár miliárd Eur a do Bruselu bol poslaný už dávno. Ak si minister Mičovský nahovára, že teraz prebije svoju "žiadnu" aktivitu a nulovú vyjednávaciu silu, ktorú mal ukázať v lete, veľmi sa mýli. Mýli sa v 2 veciach. Prvá - nikoho z jeho "koaličných" kolegov jeho názor nezaujíma a jeho vyhrážanie sa "odchodom" prejdú s úsmevom. Nikto totiž zo svojho "obhájeného" rezortného balíka jednoducho nepustí ani cent pre niekoho iného. Quit pro quo, tak to bohužiaľ v politike chodí a v tej našej zvlášť. Mičovský jednoducho nemá čo ponúknuť a všetci to vedia. Druhá - Mičovský v skutočnosti nedokáže svoje "požiadavky" ani reálne vyčísliť, obhájiť a ani koncepčne zdôvodniť. Ak by to totiž vedel, nebol by Slovenský plán obnovy pre agro rezort taká katastrofa a výsmech. Iste zaberie. Kamaráti z mokrej štvrte budú tlačiť aby vybavil aspoň podporu pre bioplynky, uvidíme. Pár ich majú, pár ich ešte môžu postaviť. Síce to rezortu pomôže tak isto, ako keď hladnému vlkovi ponúknete lístok do opery, ale aspoň snaha sa vraj cení. Hovoria oni. Skúste sa opýtať, napríklad toho vlka......

Tretí pokus vydierania jednoducho neprejde. Absentuje totiž základná vec - nejaká reálna hrozba. Odchod ministra Mičovského je totiž jediné skutočné riešenie tejto tragédie, nie trest pre rezort. Naopak. Preto si myslím, že jeho vyjadrenia v tomto duchu nie je potrebné brať vážne. Plán obnovy dopadol presne tak, ako sme všetci hovorili v čase, kedy sa len začalo o ňom diskutovať. Ak totiž niekto nechápe príležitosť, nikdy nedokáže napísať plán. Ak nedokáže napísať plán, nedokáže identifikovať potreby na jeho dosiahnutie. Ak nedokáže identifikovať potreby, nedokáže ich v skutočnosti kvantifikovať a premeniť na čísla, ktoré zas budú jasne zrozumiteľné ministrovi financií a nie len jemu. Každé jedno euro totiž musí mať merateľný efekt. Ako, keď ani nevieme čo chceme, prečo to chceme a načo to chceme? Po "žiadnom" pláne obnovy rezort ešte neminie katastrofa s názvom pád PPA a tragédia s názvom plán pre spoločnú poľnohospodársku politiku do 2029.

Žiadna rozprávka, ako si ju vysníval minister Mičovský sa jednoducho neudeje a rezortu, ktorý ani len netuší, že má nejakého ministra, ostanú oči pre plač. Ako jediný, v zoskupení V4, neinvestujeme do budúcnosti vidieka, ale zásadne nie pre neochotu vlády, ako sa to snažia médiá zhodnotiť. Je to výlučne pre slabosť, neodbornosť, naivitu a neschopnosť človeka, ktorý mal za rezort stáť v prvej línii.

Vyhrážať sa odchodom a opäť sa pokúsiť vydierať? Čakal som viac, podstatne viac. Myslím, že by pán minister mohol konečne priznať svoju chybu, zamávať v duchu tatka Mečiara a skutočne rýchlo , možno dnes najneskôr, odovzdať rezort nejakému krízovému manažérovi, čo ešte dokáže aspoň niečo zachrániť.

Celý článok o pláne obnovy s ministrom Mičovským nájdete tu https://polnoinfo.sk/plan-obnovy-posledna-nadej-micovsky-potvrdil-odchod/