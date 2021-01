Minister, ktorý nepozná rozdiel medzi mobilitou a mobilizáciou

Vystúpenie ministra Mičovského v diskusnej relácii TA3 bola skutočne symfónia. Vajatanie, odsúvanie odpovedí a používanie výrazov, ktorým absolútne nerozumie

Minister Mičovský má zrejme svoje verejné vystúpenia vopred nacvičené pred zrkadlom. Pravdepodobne dostane aj papier, na ktorom sú popísané slová, ktorým nerozumie a tým, že sa snaží vložiť tieto slová do síce súvislej, ale nič hovoriacej vety, sa dokázal priblížiť rétorickému umeniu zabudnutého a nedoceneného predsedu SNS Danka, ktorý tiež mimochodom "riadil" rezort pôdohospodárstva cez G. Matečnú.

Skúsme poporiadku. Mobilita je schopnosť sa hýbať. Mobilizácia môže byť ekonomická, hospodárska alebo vojenská. Mobilizácia je príprava armády, obyvateľstva alebo celého štátu na vojnový konflikt príp. inú mimoriadnu udalosť, teda ich uvedenie do vojenskej pohotovosti. Najčastejšie zahŕňa najmä hromadné povolávanie veľkej časti alebo všetkých vojakov v zálohe do armády (zdroj Wikipédia). Ak však existuje minister, ktorý v týchto dvoch slovách nevidí rozdiel, dostatočne to vysvetľuje, že pre svoj rezort v skutočnosti nedokáže nič urobiť.

Asi by už mal niekto ministrovi Mičovskému v kľude vysvetliť, že na Slovensku nebola vyhlásená mobilizácia, dokonca ani vojna, Tú, na sociálnych sieťach, náš zákon nepozná a v žiadnom prípade nie je dôvod na vojenskú, ekonomickú či hospodársku mobilizáciu. Máme však vyhlásenú krízovú situáciu a vtedy sa vláda, vrátane ministra Mičovského prepína do úplne iného režimu.

Diskusná relácia mala 2 body a ani ku jednému sme sa nedozvedeli absolútne nič. V prvom bode "kritická infraštruktúra" sa moderátor Bielik skutočne správne opýtal, prečo návrh novely zákona, ktorý zaradí pôdohospodárstvo do zoznamu kritickej infraštruktúry, predkladajú poslanci NR SR a nie ministerstvo pôdohospodárstva. Odpoveď poskytol minister svojim neverbálnym spôsobom, bol zmätený a v skutočnosti netušil o čom bola reč. Zachránila ho v skutočnosti Jarmila Halgašová (SaS) ktorá vysvetlila, že zásobovanie v kritickej infraštruktúre v skutočnosti dávno zahrnuté je, patrí pod krízové riadenie ministra Mičovského, ale ostatné zložky segmentu agropotravinárstva nie. S tým sa dá súhlasiť, ale má to jedno ALE.

O tom, že zásobovanie, čiže distribúcia potravín k obyvateľom, patrí pod rezort pôdohospodárstva minister Mičovský skutočne netuší a mám pocit, že ani po tejto relácii na tom nie je o nič lepšie. Celé to potvrdil prezident zväzu obchodu Katriak, ktorý zmietol zo stola informácie, že počas prvej ani druhej vlny pandémie nebol nikto v segmente predaja potravín nakazený. Naopak, potvrdil, že celý segment je v rozsahu 15-18% zasiahnutý pozitívnymi zamestnancami. Čo znamená táto informácia z epidemiologického hľadiska, to by zrejme úplne jasne vyhodnotili epidemiológovia, ale tu je úplne jasné, že to rezortnému šéfovi neprekáža.

Ak je totiž pravda to, čo tvrdí prezident zväzu obchodu Katriak, máme tu jasne identifikované ďalšie rozsiahle potencionálne ohnisko nákazy a zrejme úplne mimo kontroly. Minister Mičovský mal stáť v pozore pred hlavným hygienikom, ministrom zdravotníctva, premiérom a sypať z rukáva návrhy opatrení aby sa vírus nešíril. Pozitivitu 18% nemá ani Nitra, ani Zlaté Moravce a ani žiaden "najpostihnutejší" okres v SR a keď už nie česť, zmysel pre povinnosť a pocit zodpovednosti, mal by mu napovedať jasne § 5 odst. 1 písm b) zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Tento zákon totiž ministrovi Mičovskému jasne ukladá POVINNOSŤ viesť prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzovať tieto riziká a prijímať opatrenia na odstránenie ich príčin. Ak by to ani teraz nebolo pánu ministrovi jasné, dovolím si mu odporučiť detailne naštudovať § 290a a § 290b Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ktorý jednoznačne definuje skutkovú podstatu trestného činu aj pre toho, kto za krízovej situácie odoprie vykonať alebo úmyselne nevykoná povinnosť uloženú orgánmi verejnej moci, alebo kto za krízovej situácie v úmysle vyhnúť sa povinnosti uloženej orgánmi verejnej moci na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb použije iný úskok......Ku možnému argumentu o "nevedomosti" ministra snáď len toľko, že pre spáchanie takéhoto trestného činu z hľadiska zavinenia postačuje nevedomá nedbanlivosť. Na spáchanie trestného činu počas krízovej situácie sa teda za normálnych okolností prihliadne ako na inú skutočnosť v zmysle § 18 písm. b) Trestného zákona bez ohľadu na to, či si bol páchateľ vedomý, že trestný čin pácha.

To je však vec nastavenia mysle, vedomia a svedomia pána ministra, to ja komentovať nemienim. Horšie je to, že všetci ostatní ministri veľmi dobre vedia v akom stave sa nachádza nimi spravovaná funkčná časť štátu, len náš minister rozprávkar sa to dozvedá v priamom prenose v čase, kedy vrcholí druhá vlna pandémie. Ako a čo navrhol vláde na ochranu ľudských životov v segmente, ktorý patrí do jeho rezortu, ostáva zahmlené rúškom tajomstva. a zrejme sa to nikdy nedozvieme. No v skutočnosti nemohol navrhnúť nič, lebo do včera ani nevedel, že má v rezorte zodpovednosť za zásobovanie obyvateľov potravinami.

V tomto bode považujem za nutné jednoznačne povedať, že potravinári a celá distribučná sieť, ktorá zabezpečuje distribúciu potravín obyvateľom to zvládla excelentne. ale nie vďaka a s pomocou ministra Mičovského, ale napriek tomu, že má ministra Mičovského. Jediné čo stojí za zmienku v tomto bode je priznanie ministra, že cíti voči obchodníkom dlh. No, ale ako moc úprimne to myslel dokázal prezentovať v nasledujúcom vstupe keď vyhlásil, že potrebuje prednostne 15 000 vakcín, ale zásadne pre svojich úradníkov, veterinárov, štátny dozor a nejak opäť na agropotravinárov a distribučnú sieť potravín zabudol.

V druhom bode "plán obnovy" som už skutočne nedokázal ani doma, pred televízorom, skrývať svoj údiv. Tak sme sa všetci dozvedeli, že plán obnovy, ktorý sme ako členský štát EÚ zaslali na schválenie do tej istej EÚ vlastne nie je nič viac ako len zdrap papiera. Pán Mičovský zrejme počíta s tým, že je celá EÚ tak nepríčetná ako niektorí naši politici. Dúfať, že EÚ dnes príjme jeden návrh Slovenska, zajtra ho Slovensko na popud aktuálne zobudeného ministra Mičovského celý prerobí, popresúva rozsiahle objemy prostriedkov medzi rezortami, zmení priority, na ktorých sa už mimochodom všetci dohodli, následne si celá vláda zopakuje diskusie, schvaľovanie, interné a externé boje, je nad rámec akejkoľvek logiky a znalosti procesov štátu a EÚ. Potom prejavil potrebu prezentovať, že minister financií Heger je vlastne ten, čo mu nedal dostatočný priestor sa realizovať a vyslovil presvedčenie, že s najväčšou pravdepodobnosťou, vygeneruje kolega Heger iný zdrap papiera, ktorý opäť pošle do Bruselu na schválenie. Ale pozor, podľa tohto modelu bude platiť zrejme len dovtedy, kým sa nezobudí iný zaspatý minister a nezistí, že tam vlastne nič nemá. A toto bude bežať takto až do roku 2050 kým nová vláda nezistí, že sme premeškali termín na podanie jednoduchého plánu obnovy.

Nech mi pán minister Mičovský prepáči, ale takúto logickú hádanku, akú vygeneroval v priamom prenose, nedokázal za 4 roky vyrobiť ani najznámejší mysliteľ tohto rezortu - prof.Jahňátek. Toľko hlúpostí, založených na pocitoch, prianiach a snahe obhájiť niečo, čo sa v skutočnosti obhájiť nedá a toto celé vložiť do rozsiahlej, ale úplne zbytočnej vety - to nedokázal ani rétor slovenskej politiky Danko.

Nebolo by jednoduchšie a hlavne poctivejšie priznať holú pravdu, že prípravu plánu obnovy za časť pôdohospodárstva odflákol, nedokázal presvedčiť kolegu Hegera o niečom, čomu sám nikdy neveril a čo v skutočnosti nikdy nepovažoval za svoju prioritu? Prečo do dnes nezverejnil dokument o ktorom rozpráva, že bol predložený ministrovi financií na oslavách SNP a ktorý vraj jasne a detailne popisoval požiadavky rezortu v objeme 2,4 mld Eur? No preto, lebo neexistuje. Položil si niekto niekedy otázku, prečo v prvom pripomienkovom konaní, k plánu obnovy, predložil Mičovského rezort síce rozsiahly text pripomienok, ale v podstate dokázal vyčísliť len 0,5 mld Eur (kde záhadne zmizlo 1,9 mld Eur nikto netuší) a to výlučne na pozemkové úpravy, opatrenia na udržiavanie vody v krajine a prírode blízke hospodárenie v lesoch? Nikde nie je ani zmienka o poľnohospodárstve, agropotravinárstve, digitalizácii, dekarbonizácii, biodiverzite. Prečo? Toto je správna otázka na ministra a opäť by sme sa dozvedeli len toľko, že máme veriť.

Ale čomu máme veriť, pán minister?

p.s. Ak sa ešte nájde niekto, kto by chcel vidiel reláciu o ktorej dnes píšem, má možnosť si ju pozrieť tu...https://www.ta3.com/clanok/1201067/dostanu-seniori-vakcinu-skor-zivotne-dolezite-podohospodarstvo-plosny-skrining-a-samospravy.html