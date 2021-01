Prvý minister novej vlády o ktorého sa zaujíma generálna prokuratúra

Zverejnené informácie k výberovému procesu i jeho netransparentnosť vzbudzujú už tak závažné podozrenia, že sa nimi začali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní - túto informáciu odpálil do sveta portál polnoinfo.sk

Padni komu padni

Toto počúvame vždy, keď sa médiami preženie náznak možného obvinenia a stíhania verejne činných osôb. "GP SR pozorne sleduje dianie okolo výberu šéfa agentúry, ktorá administruje miliardy eur pre poľnohospodárov, potravinárov, lesníkov, obce a školy. Ide totiž o jeden z najdôležitejších štátnych úradov v krajine. Zverejnené informácie k výberovému procesu i jeho netransparentnosť vzbudzujú už tak závažné podozrenia, že sa nimi začali zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odstúpil informáciu na príslušnú zložku polície, ktorá sa vecou bude ďalej zaoberať,” potvrdila portálu poľnonfo.sk hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová.

Čo skutočne stojí za ďalším zrušeným výberovým konaním, informáciami o konfliktoch záujmov i o prípadnom kšeftovaní s „vysokými flekmi v štátnej správe”, môžu verejnosti osvetliť orgány činné v trestnom konaní.

Prvá lastovička

Nie, že by sme v posledný rok neboli svedkami rozsiahleho zatýkania, ktoré sa začalo diať po vypustení pomyselného "krakena" z klietky. Ak totiž vyšetrovateľom niekto rozviaže ruky a nestojí im nad chrbtom a spisom, zrazu idú veci, ktoré pred tým možné neboli. Celé Slovensko žije zatýkaním a dnes o podmienkach a možnostiach väzby hovoria aj skutočne ľudia, ktorí včera ešte nevedeli, že takýto inštitút existuje. Musím uznať, že nový generálny prokurátor ma milo prekvapil. Zrejme si jeho operačný a mediálny tím robí prácu dobre, keď v takej spleti informácií, čo sa na nás valia denne zo všetkých médii im neunikla výzva Vidieckej platformy (https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/farmari-vyzyvaju-ministra-micovskeho-k-zasahu-voci-dianiu-okolo-ppa-su-znepokojeni/) pre ministra Mičovského. Vyhodnotili ju správne a začali sa o prípad zaujímať. Prvý krát som svedkom toho, že generálny prokurátor koná potichu a bez predošlého mediálneho tlaku na prokuratúru. Sám od seba. Presne takto má konať nezávislý a nebojácny generálny prokurátor.

Druhá strana mince

Skutočnosť, že je v hľadáčiku GP sám nositeľ ocenenia biela vrana a človek, ktorý sám o sebe tvrdí, že je nositeľom pevných a nemenných morálnych zásad je skutočne zarážajúca. Jedno z toho jednoducho nebude pravda. Alebo sa mýli GP, alebo biela vrana nie je taká biela. Obávam sa, že GP mal dosť podozrení a pochybností na to aby prikázal vyšetrovanie. A ešte viac sa obávam, ako verejnosť príjme možný fakt, že vláda, ktorej jediné ospravedlnenie dlhého zoznamu zlyhaní je práve nekompromisný boj s korupciou, má vo svojom strede potenciálny problém. Ak sa totiž preukáže, že to čisté výberové konanie vlastne nebolo až tak čisté, potom už nikdy ani biela nebude môcť o sebe tvrdiť, že je biela.

Absurdita

Vo väzbe je celá parta kauzy "Dobytkár" práve preto, aby neovplyvňovali možné vyšetrovanie presne na tej istej agentúre, ktorej výber nového generálneho riaditeľa bol predmetom dvoch, zvláštne zmarených, či neuskutočnených výberových konaní. Ak sa, nedajbože, potvrdí podozrenie GP a prikáže dočasne schladiť ministra Mičovského prostredníctvom väzby, viete s kým bude potencionálne hrať karty? Presne s celou partičkou "Dobytkárov". Život vie pripraviť skutočne absurdné situácie.

Čo sa zmenilo, pán premiér?

Všetkým sa nám vryla do pamäti emotívna a zjavne úprimne myslená veta I.Matoviča z času, kedy už vedel, že bude dobre, ale ešte nevedel, že bude premiér. Tú vetu si pamätáme všetci. "Ak bude čo i len náznak neprístojného či korupčného správania sa člena vládneho kabinetu, letí. Do minúty a je jedno koho nominant bude" Záujem GP už nie je "len" náznak, osobne si totiž nemyslím, že by GP riskol takúto hru na tenkom ľade pár dní po jeho zvolení a vymenovaní. Tiež to nie je obľúbené "lebo Fico" , lebo v tomto prípade s aktivitou GP Fico ani Pelle a dokonca ani minulosť, ani oligarchia ani liberáli ani fašisti jednoducho nemajú nič spoločné. Problém je aj to, že nemôže povedať, že GP to robí preto, lebo chce návrat SMERU, SMERU2 alebo akých zoskupení to stále návrat hrozí. No lebo GP to je jedno. Je vymenovaný. Bodka.

Necítim sa radiť premiérovi čo by mal spraviť, ale budem sa držať toho, čo mi radil osobne minister Mičovský v čase, keď o mne sám začal rozširovať rôzne nezmysly. "Vzdajte sa funkcie a potom budete mať dosť času vyvrátiť všetky informácie o Vás. Nebude riziko poškodenia postu ktorý zastávate a budete mať objektívne celé dni na očistenie svojho mena" Tak pán Mičovský, nebudete sa držať presne toho istého, čo ste radili mne?

Celý pôvodný článok nájdete tu : https://polnoinfo.sk/vieme-prvi-micovskeho-kvoli-ppa-zacala-riesit-policia/