Africký mor všade kde sa pozrieš a zodpovedný mlčí

Predbehli sme už aj Poľsko. Na problém upozorňujem už od marca 2020. Zbytočne. Nie je to téma, ktorá dvíha % preferencií. Skutočne?

Počet výskytov nálezov u diviačej zveri v roku 2021 je alarmujúci nie len v počte, ale aj v trende od roku 2020. Poľsko=36, Maďarsko=153, Čechy=0, Slovensko=43

Rok 2020 bol v znamení postupného nárastu ochorenia AMO na Slovensku. Rok sme začínali s 2 okresmi, dnes ich máme 12. Nárast predstavuje 600% Africký mor ošípaných je na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov, Sabinov, Revúca a od 17.12.2020 aj v okrese Veľký Krtíš. K 19.1.2021 bolo potvrdených 895 prípadov u diviačej zveri a 28 prípadov v chove domácich ošípaných.

Ani by som tento článok nepísal, keby som nezaregistroval v TV Novinách, na jednej stanici, horlivé, drzé vyjadrenie zástupcu poľovníkov, že za to môže hlavný veterinár SR. Musím uznať, že sme sa ako krajina za jediný rok dostali do situácie, kedy skutočne zdravý rozum absentuje a verejnosť, atakovaná nezmyslami, hoaxami a konšpiráciami, je to ochotná prijať ako bežný fakt.

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C), ktorá môže trvať niekoľko dní, zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Typický je rýchly priebeh. Vyznačuje sa vysokou morbiditou a mortalitou. Úmrtnosť dosahuje až 90-95 %.

AMO je veľkou hrozbou pre chov domácich ošípaných a výkon poľovníctva nielen u diviačej zveri. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. (ŠVPS)

Téme AMO sa tu venujem už od roku 2019 (https://martinondras.blog.sme.sk/c/515989/tragedia-s-morom-osipanych-pokracuje.html) a neskôr priebežne celý rok 2020. (https://martinondras.blog.sme.sk/c/541476/africky-mor-osipanych-alebo-ukazka-ze-nikto-za-nic-nemoze.html), (https://martinondras.blog.sme.sk/c/542951/kauza-amo-graduje-utraca-sa-druhy-komercny-chov-osipanych-v-sr.html)

Aby sme téme mohli skutočne porozumieť, mal by som Vám teraz poskytnúť rozsiahly výklad zákona 39/2007 Z.z. Zákon o veterinárnej starostlivosti a poukázať na jednotlivé kompetencie. Nebudem to robiť, je to nezáživné a zbytočné, obmedzím sa len na 2 body.

§ 4

(1) Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),

b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“),

c) regionálne veterinárne a potravinové správy.

§ 5 Ministerstvo

a) ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti a sleduje ich vykonávanie,

Tieto dva základné § hovoria za všetko a ešte je potrebné doplniť, že poľovné združenia nie sú podriadené Štátnej veterine, ale zásadne si presadzujú svoje záujmy prostredníctvom lobingu na ministerstva pôdohospodárstva. Videli sme to napr. pri diskusii o kvóte na lov vlka, videli sme to pri ročnej diskusii o depopulácii diviaka.

Na poplach bubnujem už od januára 2019 a so skutočnou ľútosťou pozerám na rôzne zákulisné hry, namiesto toho, aby sme sa postavili pred kamery a ľudom povedali plnú pravdu a ozrejmili sme im vážnosť celej situácie.

Vidím ten obrovský rozdiel medzi prístupom k divej zvery a domácim ošípaným, bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci chov, alebo komerčný veľkochov.

Diviak

Vyhlásime mimoriadne opatrenia, povolíme aj nepovolené praktiky lovu, nakúpime chladiace boxy, vyšetrujeme vzorky ulovených ks, zvýšime zástrelné za diviaka na dvojnásobok (už je zástrelné v rovine komerčnej ceny diviaka) a aj napriek tomu k výraznému zníženiu stavov diviačej zveri nedošlo. Aj napriek tomu, že je to jediný spôsob ako šírenie AMO spomaliť. Povolíme vyvrhovanie v lese, povolíme zakopať kadáver a potom sa začneme čudovať, ako je možné že nám AMO roznášajú asi drobné hlodavce, líšky a pod. No skutočne je sa nad čím čudovať, ale skôr nad našou naivitou ako nad tým, že sa choroba šíri ďalej. Už treba len počkať, kedy štát bude preplácať náboje a možno ušlý čas, ktorý sa strávi pri poľovačke. Nezaujímame sa o dôvody, prečo je diviačia zver premnožená, netrestáme vinníkov, načo, zrejme na to nie je vhodný politický čas.

Domáca ošípaná

Odporučíme domáce zabíjačky, čo v danom čase a teplotách je absolútny nezmysel a obrovské zdravotné riziko, prikazujeme vykonávať rôzne karanténne opatrenia. Tie opatrenia sú síce správne, ale predstavujú náklad, ktorý nikto nekompenzuje. Žiadne odbery, žiadne vyšetrenia až vtedy, keď nám uhynie v chove aspoň jeden kus. Potom už ale väčšinou býva neskoro. Potom sa ideme dohadovať nad tým koho odškodníme a v akej výške, o komerčnom odškodnení chovateľa nemôže byť ani reč.

Prečo ten rozdiel?

Asi sme úplne zabudli na to, prečo vlastne a koho máme chrániť. Chrániť musíme domáce chovy a veľkochovy ošípaných, nie diviakov. Eliminovať škody máme tam, kde škoda vznikne z vyššej moci, čiže opäť v chovoch ošípaných a nie tam, kde vzniká dôvod škody. Diviak je jednoducho najväčšie riziko a treba ho eliminovať. Za stav diviačej zvery zodpovedajú poľovníci a nie hlavný veterinár.

Marketingová podpora predaja diviny je fajn, ale spotrebiteľ vôbec nie je chránený tak, ako sa marketing ministerstva snaží povedať.

Žiaden diviak nie je pod kontrolou, tobôž nie veterinárnou. Jediné čo štát v skutočnosti urobí je to, že vyšetrí vzorku na prítomnosť AMO. Ak je diviak negatívny, môže sa predávať, ak je pozitívny, musí sa zakopať. To, že Slovenská divina nie je súčasťou bežnej ponuky obchodov znamená, že nikto nekontroluje celý proces, na rozdiel od modelu bravčového mäsa. Zamyslite sa. Chovy bravčového sú pod dozorom (krmoviny, lieky, genetika), preprava zvierat na bitúnok je pod dozorom, bitúnky sú pod dozorom, spracovanie a rozrábkárne sú pod dozorom, predaj spotrebiteľovi je pod dozorom. Toto však neplatí o divine. Aký bitúnok? Kto a na čom prepravuje ulovené zvery? Diviak sa predáva v celku v koži, kde skončí koža, vnútornosti krv a iný odpad? Nikto netuší a takto by sa dalo písať hodiny.

26.8.2020 som vyslovil jednu myšlienku "Ak skutočne nezaberieme a nezačneme s masívnym znižovaním diviačej zvery, ak nezačneme s likvidáciou pozitívnych diviakov v kafilérii, ak sa budeme ďalší rok vyhovárať na to, že to vlastne nejde, ak nezačneme úzko spolupracovať so susedmi a nebudeme koordinovať depopuláciu aj tam, odkiaľ k nám choré jedince migrujú, výsledok sa nedostaví. Jednoducho nepríde. Ak však nákaza preskočí do do oblastí, kde máme sústredené veľkochovy, mali by sme domácu ošípanú odfotiť a túto fotku uschovať. Inak totiž nebudeme vedieť vysvetliť našim deťom a vnúčatám, ako vyzerala sviňa domáca. A to už je pre Slovenskú agrárnu krajinu ozaj na zamyslenie"

21.1.2021 som svedkom útočného vyjadrenia zástupcu poľovnej obce o tom, že máme problém s AMO. Dobré ráno. To by ma až tak neprekvapilo, ale tvrdiť, že za to môže hlavný veterinár SR je to isté, ako by za COVID19 mal byť zodpovedný hlavný hygienik a nie neúčinné, alebo nedodržané opatrenia. V oboch prípadoch je ich šírenie jednoznačne výsledok opatrení, ktoré alebo neboli prijaté, alebo neboli dostatočné, alebo kombínácia prvého a druhého dôvodu.

Výsledok sa nedostavil a všetci sa tvária, že nikto za nič nemôže. Okrem poľovnej obce, ktorá označí za vinníka hlavného veterinára. Zázrak menom SLOVENSKO

