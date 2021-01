Brusel potvrdil, kradne sa tu. Prečo roky nekonáme?

Agrodotácie sú podvod? Naozaj? Dobré ráno, veď práve táto informácia bola dôvod, prečo vidiek volil vo voľbách zmenu.

Kto sa trošku pohybuje v rezorte pôdohospodárstva vie veľmi dobre, že tu roky rástlo podhubie podvodov, špekulácií a bolo dlhodobo živené a chránené spleťou nejasných, nevykonateľných zákonov, svojvôľou štátnych inštitúcií a základnou nevymožiteľnosťou práva ako takého. Presne preto celý vidiek volil zmenu a vo voľbách získala strana, ktorá zmenu sľubovala najhlasnejšie, ten najsilnejší mandát.

Je skoro rok po voľbách a my sme tu zrazu svedkami všeobecnej eufórie z výsledkov vyšetrovania OLAFu na Slovensku. Zrazu vidíme nástup všetkých politikov pred kamery, každý si potrebuje na tejto tragickej správe z kontroly vytiahnuť politické body. Viete čo nám OLAF v skutočnosti potvrdil? Presne to, čo roky naše orgány nevyšetrovali, lebo sa nesmelo. Sme v eufórii? Ale z čoho vlastne? Trestanie je to posledné, čo má nasledovať, aj keď chápem, že to ľudia radi vidia. Ako úplne prvé musí stáť v záujme spoločnosti odstránenie chorého systému, ktorý toto celé stále umožňuje. Inak nebudeme robiť nič iné, len to, že kým potrestáme 1 nespratníka, vznikne 20 ďalších.

Systém priamych platieb na Slovensku je jeden z najkorupčnejších v EÚ.

Vedenie rezortu zrejme o tom vedelo, lebo nutná zmena je priamo napísaná v programovom vyhlásení vlády. Kedy sa tento dokument tvoril? Máte pravdu, apríl 2020. Kedy tu bol OLAF? Máte pravdu, december 2020. Čo sa stalo medzi aprílom 2020 a decembrom 2020? Nič. Prečo? Veľmi dobrá otázka. Skúsme malú rekapituláciu.

Pre úplné pochopenie situácie malá, ale nutná odbočka. Právne predpisy EÚ sa delia na primárne a sekundárne. Zmluvy (primárne právne predpisy) predstavujú základné pravidlá pre všetky činnosti EÚ. Sekundárne právo – kam patria nariadenia, smernice a rozhodnutia, je založené na zásadách a cieľoch ustanovených v zmluvách. Hlavným znakom sekundárneho práva je právna istota a predvídateľnosť práva a preto je súčasťou každého dokumentu vysokej právnej váhy jednoznačný výklad úvahy zákonodarcu, vždy pred samotným znením textu dokumentu sekundárneho práva EÚ.

Systém agrodotácií je ukotvený v niekoľkých, povedzme 5tich základných nariadeniach, ktorých spoločným znakom je najpoužívanejšie slovné spojenie "členské štáty si určia na národnej úrovni...". Pre menej znalých malé vysvetlenie, ak Vám niekto tvrdí, že za niečo môže Brusel, klame. Brusel zásadne určí spoločné ciele a pár zásad, ako ich dosiahnuť. Nikdy nebude zasahovať do vnútorného nastavenia, určeného národnou legislatívou členských krajín. Práve ten obrovský priestor slobody v národnom nastavení pravidiel umožnil mnohým krajinám, že si ich prispôsobili skutočným potrebám ich krajiny. U nás to je dôvod, prečo vzniklo korupčné prostredie. Nikto totiž nepočítal s tým, že bude niekedy existovať krajina, ktorej predstavitelia budú organizovaná skupina zločincov, ktorí sa rozhodli vytiahnuť aj posledný cent z balíka určeného na rozvoj krajiny, ktorú nimi mali zveľadiť.

Na to, aby to mohli realizovať, museli pripraviť "národné prostredie" ktoré to celé umožní. Vymyslieť rôzne nejasnosti v zákonoch, ktoré sa dajú vykladať tak, ako sa aktuálne hodí. Presne to je dôvod, prečo tu roky nie je ochota a chuť digitalizovať napr. PPA. Prečo neexistuje evidencia zložiek, prečo neexistuje jednoznačná administrácia zložiek a ich súčastí. Toto prostredie, nie PPA sama o sebe, umožňuje pár jednotlivcom vyberať zo zložiek dokumenty, vydierať žiadateľov, zasahovať do hodnotení a po "úhrade" všimného zmeniť "hodnotenia" a poradie projektov. Toto je modus operandi kauzy Dobytkár. A to sme do dnes nevedeli? Ale vedeli.

Stratili sme viac ako len rok, stratili sme skutočnú možnosť zmenu realizovať

Ak niekto skutočne chce, dokáže zázrak. Ak si do toho pripočítame aktuálnu politickú mapu zistíme, že nikdy v minulosti (okrem jednofarebných vlád) a zrejme ani v budúcnosti nebude mať jedna strana vládnej koalície tak silnú zostavu. Predseda vlády, minister financií, minister vnútra a minister pôdohospodárstva, dokonca aj minister životného prostredia. Ideálna šanca vyčistiť tú žumpu, ktorá tu za roky "bačovania" natiekla. Ak ostanem pri rezorte pôdohospodárstva, cesta bola jasná. Pripraviť zmenu dotačných pravidiel, oznámiť zmenu Bruselu, zaviesť ich do praxe. Nič viac, nič menej. Nastal však problém. Zmenu jednoducho nemal kto odborne pripraviť, nebola na ňu ani chuť a ani ochota. A pritom to nebola žiadna atómová fyzika. Aby sa zmena dotácií mohla realizovať, stačilo do 1.8.2020 poslať do Bruselu oznámenie o tom, že Slovensko viac nehodlá podporovať tento nefunkčný a korupčný systém jednoduchej platby na plochu, ale zavedie to najlepšie, čo v okolitých krajinách funguje. Ak by sme to urobili, mohli sme celý rok 2021 venovať príprave najlepšieho modelu dotácií a zaviesť ho od 1.1.2022 do praxe. Lenže my sme to neurobili. Venovali sa tomu viaceré média, vyberám jedno, ktoré patrí k najčítanejším na Slovensku (https://www.aktuality.sk/clanok/825083/micovsky-presvihol-dolezity-termin-agrobaronom-nesiahne-na-dotacie-ani-dalsi-rok/). Čo to v skutočnosti znamená? Redakcia Aktuality.sk má k dispozícii list, v ktorom Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo (DG Agri) oznamuje, že Slovensko mohlo do začiatku tohto augusta požiadať o zmeny v prideľovaní dotácií na ďalší rok. Keďže tak neurobilo, tak aj v nasledujúcich mesiacoch sa budú prideľovať peniaze podľa súčasného korupčného nastavenia v najkorupčnejšom legislatívnom prostredí SR. Toto sme vedeli už v auguste 2020. Lenže vedel to aj OLAF, preto prišiel pozrieť, čo tu máme nového.

Sága okolo pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

Ak ste minister pôdohospodárstva, máte v gescii všetky podriadené organizácie rezortu. Vaša úloha nie je "len" personálna politika a dosadzovanie si svojich ľudí na vysoké posty, aj keď uznávam, že je normálne, že sa minister obklopí ľuďmi, ktorým verí a ktorí mu zrejme pomôžu napĺňať ciele a programové vyhlásenie vlády. Vaša zákonná úloha, bez ohľadu na to, či ste sa ministrom stali omylom, alebo náhodou je zabezpečiť ich hladké, zákonné fungovanie a odstránenie všetkých nezákonných procesov, ktoré v týchto organizáciách bežia. To dokážete urobiť výlučne a nijak inak ako prostredníctvom zmeny kompetenčných noriem, ktoré určujú, ako majú tieto organizácie pracovať, čo je ich úloha, ako sa majú "kontrolovať". Musia byť napísané jasne, nesmú zakladať nejasnosti a právnu neistotu, ktorá je tak potrebná ku korupcii. Ak sa zameriame na skutočnosť, že rozdiel medzi občanom a úradom je v tom, že občan môže robiť VŠETKO, čo mu nejaký zákon nezakazuje, úrad, úradník či inštitúcia môže robiť LEN TO, čo mu kompetenčný zákon umožňuje. Ak by sa to udialo, potom by sa do čela takto procesne a systémovo ošetrenej organizácie mohol "dosadiť" človek, ktorého základná vlastnosť je čestnosť a transparentnosť. My tu ale pol roka sledujeme rôzne hry okolo toho, kto a prečo ovládne PPA. Ja to chápem, niekomu ide o veľa. Prečo? No preto, lebo ak korupčná schéma dotácií ostáva nezmenená, druhý krok je nutný a niekto musí ovládnuť PPA. Skúsim otázku položiť inak. Koľko návrhov ZMIEN kompetenčných noriem týkajúcich sa fungovania napríklad PPA bolo z pozície ministerstva predložených do dnešného dňa? 0. Nepomýlil som sa? Nie, nepomýlil. Ani jedna.

Ak z vlastnej iniciatívy neurobíme nič, zmena jednoducho nepríde sama.

Prejdem k najväčšej tragédii, ktorá bude už navždy zapísaná do histórie riadenia tohto rezortu. Ničnerobenie a aký taký náznak až vtedy, kedy sa už nedá inak. Kožuch nikdy nebol odvolaný z postu "dočasného" generálneho riaditeľa PPA z iniciatívy ministra. Odvolal ho až potom, čo ho NAKA zobrala priamo z úradu. Lenže minister ho neodvolal preto, lebo chcel , ale preto, lebo musel. Naše zákony totiž neumožňujú, aby akúkoľvek organizáciu štátu riadil štatutárny zástupca z vyšetrovacej väzby. Dočasná akreditácia PPA nebola udelená preto, lebo minister chcel, ale preto, lebo ho do toho dotlačil Brusel. Citujem z článku "Platobná agentúra totiž prednedávnom dostala od šéfa rezortu pôdohospodárstva Jána Mičovského len podmienečnú akreditáciu. Minister to urobil pod tlakom Európskej komisie a celkom potichu." (https://www.aktuality.sk/clanok/839045/dozvuky-mega-kauzy-dobytkar-pocitia-vsetci-farmari-vyplacanie-dotacii-je-ohrozene/?_ga=2.66116910.1277850566.1605076180-842561150.1572812891&fbclid=IwAR1MgFNdWZDlRbYtaG6feQCO3LJYGOEVrq_dByXcHlofIXq7HyBRijq43-A) Plán na jej záchranu nevychádza z iniciatívy ministra, ale preto, lebo ho musel predložiť do Bruselu. Ak by totiž PPA chcel oživiť a očistiť, mal by už dávno pripravený detailný plán, podporený zdrojmi aj ľuďmi. PPA by bola súčasť plánu obnovy , minimálne v časti digitalizácia štátnej správy a nestálo by nás to ani cent z aktuálneho rozpočtu. Ak by ten "plán" ozdravenia myslel vážne, mal by ho v rozpočte na rok 2021. Nie je tam. Ak by skutočne chcel zmenu dotačných pravidiel, urobil by ju. Nemusel, ale mohol. To je zásadný problém tohto rezortu. Problémy s vykazovaním pôdy? Umožňuje to zákon. Bol zmenený? Nie nebol. Nevypovedateľné nájomné zmluvy na pôdu, ktoré vznikli fikciou doručenia ešte fiktívnejšieho návrhu nájomnej zmluvy. Vidíme nejakú snahu na nápravu? Neboli ani len začaté. Veď načo, nech bitky na poliach pokračujú, nech križovanie prekvitá, nech nikto netuší kto vlastne má právny titul k pôde a kto nie. Čim väčší bordel, tým väčší priestor na korupciu. Nepripomína Vám to niečo? Áno presne začiatok tohto článku kde je jasne popísané, že výlučne prostredie je choré a iba choré prostredie umožňuje bezbrehé bezprávie a korupciu.

Politické body

Je to smiešne až trápne, čo tu ostatné dni zapĺňa mediálny priestor. Zoskupenie okolo vládnej koalície vydáva vyhlásenia, ľudia vraj mali pravdu. Vraj sa konečne potvrdilo, že sa tu kradlo. Rok po voľbách sa niekto zobudí a je šťastný, že BRUSEL jednoznačne preukázal, že sa tu kradne? Doteraz sa spalo? Zabudol som, riešili sa testy, opatrenia, testy, opatrenia a opäť to isté. Toto robili doteraz všetci? Zrejme áno, ale postaviť sa pred kamery a tešiť sa z toho, že sme sa opäť ukázali ako totálni neschopní hlupáci, ktorým musí až OLAF ukázať, že sa tu roky kradne a musí nás dôrazne žiadať, aby sme konečne začali vyšetrovať, trestať, pokutovať jednotlivcov a naprávať celý systém? Toto je dôvod na oslavu? Toto je dôvod na zbieranie lajkov na FB a ťahanie %, lebo to sa ľudom bude páčiť? 10 mesiacov ste mali čo? Šedý zákal? Profesionálnu slepotu a hluchotu? 6 mesiacov sa celý rezort hlasno sťažuje na ničnerobenie, rozprávanie rozprávok a ničenie všetkého, čo ešte ako tak fungovalo a? A nič. Kde ste boli ostatných 6 mesiacov?

Zoskupenie okolo opozície, ktorá pred nedávnom bola vláda niečo ide žiadať? Čo konkrétne? Kde berú ľudia, čo sú priamo zodpovední za vytvorenie a živenie toho prostredia vôbec odvahu sa postaviť pred kamery a niečo žiadať? Ak ste totiž zodpovedný za to, že tento nádor vznikol, nemáte právo kričať. Sedel by som zalezený niekde v kúte a modlil sa, že to nejak prehrmí.

Situácia je zlá, ale horšie je to, že nie je svetlo na konci tunela. To, že sa tu kradne, podvádza a to všetko bez trestu, je fakt. Na to stačí priemerne inteligentný človek, aby to pochopil. Nepotrebujeme na to vyšetrovateľov z Bruselu. Horšie je však to, že v skutočnosti sa neurobilo nič pre zmenu a oživenie nádeje, že bude lepšie. Zlodejom, podvodníkom a korupčníkom sa človek nerodí ale stáva. Vznikne ale iba tam, kde má dobré prostredie a dostatok živnej pôdy. Kým sa neodstráni príčina, nikdy neprestanú vznikať ďalší a ďalší. Je to to isté, ako keby ste išli ku lekárovi s tým, že Vás bolí ruka. Postup je všetkým jasný. Lekár zistí príčinu problému prostredníctvom známych diagnostických postupov a začne účinnú liečbu. V našom prípade sa postaví na chodbu a každému, kto ide okolo povie, že Vás bolí ruka. Skutočne niekto čaká, že takto Vás vylieči?

Ten, čo nádej mal priniesť stojí smutne pred poľom o rozlohe 1,8 mil ha a rozmýšľa, čo to vlastne chcel. Pred rokom síce sľuboval, že pole očistí od buriny (korupcia), potom prvý krát hlboko poorie (odborná štátna správa), dodá mu potrebné živiny (legislatívne prostredie a dotačná schémy), pomôže zasiať (nová SPP), bude stáť s ochrannou rukou (národná podpora, veda, výskum), kým úroda nedozreje a pomôže s jej zberom (podpora finalizácie na Slovensku). Lenže prešiel rok a jediné čo sa zmenilo je to, že kým pred rokom sľuboval, čo všetko urobí ak dostane pole do správy, dnes to pole v správe má a v skutočnosti ani len netuší, čo má robiť. Netuší, alebo nechce?

Mám rád latinčinu, jej krása spočíva v tom, že myšlienky staré stovky rokov sú platne do dnes.

Fabula dicatur dum forte, lupus caveatur - Zatiaľ čo sa práve rozpráva bájka, treba si dať pozor na vlka.

Záver nechám na každom z Vás.