Druhé smutné prvenstvo. Minister sa ľudom vyhráža súdom.

Mali sme tu už všeličo, ale ani jeden minister sa občanom neodvážil vyhrážať súdmi. Skutočný etalón správania sa verejného činiteľa.

Dovolím si v úvode použiť časť citácie rozsudku Najvyššieho súdu SR: "Najvyšší súd má za to, že nakoľko je .... verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Nie je možné postihnúť deliktuálne spôsobilú fyzickú osobu za to, že slovne atakuje verejného činiteľa, a to aj mimo ústneho pojednávania, či iného procesného konania" (Úryvok z textu: Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1013201216 Dátum vydania rozhodnutia: 3. júla 2017)

24.1.2021 pán minister na svojej osobnej stránke zverejnil rozsiahly status. Status, ktorý mal národu vysvetliť, že koná v zásade podľa svojho vedomia a svedomia. Súhlasím, je to subjektívne. Nejdem spochybňovať celý text, na to tu zrejme budú iní, mňa zaujala posledná veta. Dovolím si odcitovať "A tým, ktorí si zvolili cestu klamstva a môjho hrubého znevažovania len upozornenie, že ak sa čoskoro stretneme na súde, tak len preto, že sa sami takto rozhodli"

Už patrí k Slovenskému folklóru, že každý, kto si dovolí mať iný názor je okamžite označený za múdrosráča, kuvika či hlupáka. Trpíme to, asi musíme. Ak to nebude stačiť, tak sa označí za oligarchu, podvodníka, zlodeja, kriminálnika, idiota. Ak to nezaberá, tak sa označí za tajného ctiteľa SMERu1, SMERu2. Ak to nezaberie, tak bude obvinený z toho, že vlastne chce povaliť túto vládu a bude zodpovedný za návrat niečoho, čo nikto nechce. Ak to stále nie je dosť, dostane sa do skupiny fašistov, neskôr liberálov a takto preputuje celým spektrom možného aj nemožného, len preto, lebo si dovolí mať iný názor. Ale vyhrážať sa súdom? Pozícia moci?

Ctím si právo, ctím si občiansku poslušnosť, ctím si pravidlá. Celý život som pracoval a súčasť mojich pracovných zmlúv boli aj doložky o tom, že pokiaľ môj pracovný pomer trvá, nebudem sa verejne vyjadrovať k politike. Dodržal som vždy všetko, na čo som sa zaviazal písomne, ústne, alebo čo bolo úplne bežné a normálne z povahy práce, ktorú som vykonával. Od tohto štátu som nikdy nezobral cent dotácií, nikdy som sa nezaujímal o žiadne projekty, nikdy som nič nechcel a dôvod, prečo dávam viac ako beriem je jednoduchý. Slovensko mám rád, som mu vďačný za príležitosť, ktorú som v živote dostal, chcem mu aspoň niečo vrátiť. Chcem aby moje deti nemuseli utiecť do sveta, verím, že aj Slovensko môže byť pre nich záruka dobrej budúcnosti.

Ak aj niekto hrozí druhému pri urobení právneho úkonu tým, čo je oprávnený urobiť, môže ísť o bezprávnu vyhrážku za predpokladu, že ju použil k tomu, aby na druhom účastníkovi vynútil nejaké konanie. Zrejme by som mal byť ticho. Presne táto definícia bola naplnená v poslednej vete rozsiahleho statusu. Opakujem, nechcem sa dnes zaoberať ohnutou pravdou, ktorú pán minister vo svojom rozsiahlom statuse obhajuje, som pripravený obhájiť tú skutočnú, podloženú jednoznačnými faktami. Všetci, komu nie je ľahostajný osud slovenského vidieka, nemusíte sa báť. Dodržiavajte pravidlá, neporušujte zákon, ale nenechajte sa zastrašiť. Na bezpráví sa právo stavať nedá. Teda dá, ale nevydrží. Generálny prokurátor vyslal jasný signál, ide sa vyšetrovať. Preto nervozita, preto neuvážené, urážlivé statusy. Lenže. Pán minister je biela vrana, človek čestný a človek, ktorý sa hlási k vysokým morálnym hodnotám. Takýto človek sa nezvykne bezducho vyhrážať. Takýto človek sa postaví pred médiá a jasnými faktami umlčí všetkých kritikov. Problém nastáva, ak fakty nie sú, alebo nie sú moc jasné, alebo zrazu nadobudne pocit moci a chce sa bezducho vyhrážať, nič iné v rukách totiž nemá.

Veľa priateľov mi vyčíta, že moc tlačím na pílu. Jemnejšie a neosobne. Majú pravdu. Moc tlačím na pílu. Ak by sme boli v bežnom roku, ak by pred nami nestáli najzložitejšie výzvy rezortu, ak by sme chyby, ktoré dnes urobíme necítili až do roku 2029, uznal by som, moc tlačím. Pripočítajte si rok Covidu, žiadnu reálnu pomoc, ohrozenie existencie platobnej agentúry, nulový výtlak v pláne obnovy, žiadna legislatívna aktivita, ticho okolo plánu SPP 2021-2027, divné personálne rošády, silnejúca oligarchia, ktorá len prepriahla = tichá, ale o to účinnejšia likvidácia budúcnosti vidieka. Všetko sa dá napraviť a každý problém má riešenie. Niektoré veci, ktoré sa tu ale dejú, budú nevratne a čím bližšie sme ku ich realizácii, tým hlasnejšie kričím. Tým som viac osobný, tým viac útočím, ak to má pomôcť Slovensku, ponesiem si následky a rád.

Lenže ja v skutočnosti nie som žiadny bojovník a ani sa na prvú líniu necítim. Zamyslel sa niekto z tých, čo sa mi vyhrážajú, označujú ma za kadečo nad tým, že by pre mňa bolo podstatne jednoduchšie ticho čakať a potom vyhlásiť, že som to hovoril? Nebolo by jednoduchšie sedieť na zadku a tešiť sa z každého kotrmelca tejto vlády? Čím väčší problém, tým viac by sa dalo na tom vytĺcť politického kapitálu. Iste, dalo. Nie, ja hlupák poslúchnem žiadosť o pomoc, sedím celé dni, až do noci, v tej starej budove na Dobrovičovej 12, napíšem programové vyhlásenie vlády za rezort, poskytujem rozsiahle analýzy, navrhujem riešenia. A nie len to, potom ich konzultujem s koaličnými partnermi, odbornými autoritami a hotové donesiem do "oválnej" pracovne. Robím to 3 mesiace úplne zdarma, len z presvedčenia a potom, keď už toho bolo veľa, dostal som možnosť si ako predseda poradného zboru zarobiť 800 E/mesačne. Na naftu stačilo, na účet za telefón už nie. Ide sa ďalej. Keď zistím, že všetky návrhy, opatrenia, odporúčania a riešenia skutočných problémov skončia v koši, no moc sa mi to nepáči a ozvem sa. Tiež sa mi nepáči, že zrazu začínam v budove stretávať ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť. Ja to viem, oni to vedia. Poviem to ministrovi. Chyba. Zrazu mám zlú minulosť, ktorá 4 mesiace pred tým neexistovala, ale zrazu je tu. Mal by som zvážiť, či predsa nechcem odísť. Iste, chcem a stalo sa. Odišiel som a som ministrovi skutočne vďačný, do konca svojho života. Vďačný za to, že som si mohol v priamom prenose zažiť, ako v skutočnosti rezort môže existovať a vlastne nefungovať. Ako sa z ničoho musí urobiť mediálne pozitívum, ako 600 ľudí hľadá dôvod na svoju existenciu a keď ju nedokáže nájsť, vždy sa vymyslí iné tlačivo, iný predpis, iná povinnosť a to predsa niekto musí kontrolovať. Zažil som na vlastné oči, ako ľudia, ktorých som si donedávna vážil, menia názory a zásady. Ako sa dá zrazu nájsť pozitívna vec aj na niečom, čo pol roka pred tým verejne kritizovali, za čo si vyslúžili dôveru verejnosti. Vrátane mojej. Som vďačný, že dnes už viem, čo ja nikdy neurobím.

Som dôverčivý a na svoju dôverčivosť som doplatil. Kým len ja, čert to ber. Na boj s korupciou tu je NAKA, na vynášanie rozsudkov nad ľuďmi tu máme súdy. Minister má robiť niečo úplne iné. Chváliť sa tým, že je čestný, spravodlivý a medzi rečou pripustiť, že síce robí chyby, ale nie úmyselne? Že spôsobuje možno škodu, ale vlastne nevedome? Nuž ak toto je etalón hodnôt a správania sa, asi je skutočne najvyšší čas založiť ruky, naliať si pohár červeného, zapáliť dobrú cigaru a dívať sa. Počkám si až ma OČvTK vyzvú a rád urobím to, čo je moja občianska povinnosť a prípadného stretnutia na súde sa skutočne nebojím. Platí to aj pre druhú stranu?

DEJA VU

9.2.2018 som zažil priamy útok zo strany MPaRV, toho času pod vedením G. Matečnej (SNS) , ktorá sa rozhodla mi ozrejmiť o čom môžem a o čom nemôžem písať vo svojich blogoch. Je smutné, na hranici tragikomédie, že 24.1.2021 sa dozvedám to isté a navyše, ak nebudem písať iba pochvalne, stretneme sa na súde. Čo sa zmenilo okrem podpisu?

Celý status o ktorom dnes píšem nájdete tu (https://www.facebook.com/micovsky/posts/2563737637258913)