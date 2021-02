Slovenské potraviny sa už nebudú vyrábať, tento rok je posledný

Žiaden hoax, žiadne konšpirácie. Čisté fakty a je skutočne smutné, že to niekomu nie a nie dôjsť. Mal zasiahnuť, ale neurobil nič. Prečo?

Musím priznať, že som sklamaný a nahnevaný. Sklamaný preto, lebo som čakal podstatne viac, nahnevaný preto, lebo sa už viac ako rok hráme na pandémiu ktorá je zrejme jediná vec na svete, ktorej sa má venovať vláda SR. A popri tom sa nám tu deje tragédia, ktorá sa nebude dať napraviť ani za 10 rokov. Aby sme to pochopili, vysvetlím to krok za krokom.

Rana č.1 - Absolútne nepochopenie rezortu a úloh jeho vedenia

Časy, kedy sa minister iba vozí v naleštenom vládnom aute, potriasa si rukami, skonzumuje 3-4 chlebíčky a jeden čaj, neskôr 20 minút rozpráva pekne, ale zásadne o ničom, sú už roky minulosť. Iste, zrejme sa mu to páči. Je potrebné pripustiť, že dosiahol svoj vrchol a určite nie len kariérny a treba si to užiť. Lenže. Čelíme pandémii a ak niekto bohorovne vyhlási, že jeho rezort nie je zasiahnutý pandémiou, zrejme je jediný, nie len na Slovensku, ale aj v EÚ, či vo svete. Mimozemšťan, ktorý si to užíva plnými dúškami. Do toho si pripočítajme roky rozkrádačiek, roky štátnej šikany, cielené a zle napísané legislatívne prostredie a prebujnelé, neefektívne a nefunkčné štátne inštitúcie, ktoré slúžili, alebo ako dojná krava, alebo ako zásterka pre dojenie a máme skutočnú štartovaciu čiaru agrorezortu v marci 2020. Chcelo to jasný plán a dostatočnú silu neuhnúť. Zrazu však, kde sa vzal, tu sa vzal príde potulný rytier, ocenený rádom Bielej vrany. Nepozná rozdiel medzi potravinovou bezpečnosťou, sebestačnosťou a bezpečnosťou potravín. Ani po roku v budove netuší, aký je rozdiel medzi mobilitou a mobilizáciou. Nevie, že 5% zo všetkých poľnohospodárov vyprodukuje viac ako 75% celej agro produkcie. Žije si vo svojej imaginárnej krajine plnej remízok, ovečiek, kozičiek a škriatkov, čo mu chcú zle. Agrošlachta pochopí a ide sa na vec. Dôverčivý, ješitný, neznalý problematiky, ale o to odhodlanejší aspoň niečo v živote poriadne robiť. Vyhrnie si rukávy, ale kým to stihne, už ho majú. Je to presne to isté, ako keď postavíte špičkového automechanika ku chirurgickému stolu. Agrošlachta vs minister 1:0

Rana č.2 - Presun medzi piliermi

Prvá vážna skúška prišla niekedy v apríli 2020 keď niekto, zrejme na dobu max 2-3 minúty pochopil, že najväčší problém ktorý tu máme je zle nastavená a neadresná dotačná schéma. Chvíľu sa radil, potom si prvý krát prečítal programové vyhlásenie vlády a rozhodol. Sekundu platilo rozhodnutie. Prišiel premiér, pred ministerstvo sa postavili nespokojné masy a bolo po odvahe. Rozhodnutie sa zmenilo. Za minútu. Nie je problém zmeniť názor, pod váhou argumentov, tu ale žiadne neboli. Agrošlachta vs minister 2:0

Rana č.3 - Vlastná výnimočnosť

Každý, kto zažil raketovú kariéru vie, čo znamená daň z úspechu. Niekto si ju odpije, niekto si ju prehýri, iný nájde iné spôsoby ako si užiť to, čo doteraz nemal. Moc je silné afrodiziakum a je skutočne opojná. Aby si to zvládol, chce to mať istú dávku pokory, niečo odžité a dvorného "šaša" ktorý Ti beztrestne môže kedykoľvek povedať pravdu. Ktorý Ti bez obáv povie, aby si už dal dole rúžové okuliare a začal vidieť svet triezvo. Rezort opustil každý, kto tam prišiel s veľkým elánom a plánmi. To ale nestačilo. Prvé vážne vyhlásenie, že minister nepotrebuje poradný zbor. Nuž, keby to povedal niekto, kto v živote vyprodukoval aspoň jedinú myšlienku ako niečo v rezorte zlepšiť, stálo by to za úsmev a človek by si povedal, ok nech to skúsi. Ale toto povie človek, ktorý nikdy v živote nemal s rezortom nič spoločné. Nikdy nič. Nestačilo. Začali sa ozývať všetky organizácie v rezorte a prišiel jasný odkaz. Minister nepotrebuje ani poľnohospodárov. Načo, on lepšie vie, čo oni potrebujú. Tu už nastáva panika. Toto si nedovolí vyhlásiť ani najvyšší akademik SPU v Nitre, čo celý život zasvätil pôdohospodárstvu. Ale dedko večerníček úplne v pohode. Je to prvý minister pôdohospodárstva, ktorý nepotrebuje poľnohospodárov.. Prvý a všetci veria, že aj posledný. Agrošlachta pochopila správne. Tlieskať a chváliť. Kritika sa jednoducho trestá, potlesk odmeňuje. Agrošlachta vs minister 3:0

Rana č.4 - Zmeškať, zmeškať, zmeškať

V máji 2020 sme mali prvú vážnu debatu o tvorbe novej poľnohospodárskej intervečnej stratégii. Diskusia bola zložitá, musíte zastaviť pri každej, pre znalých ľudí triviálnej veci, či názve a musíte vysvetľovať. Bolo nad slnko jasnejšie, že to nedáme. Tak sme sa všetci zamerali na to, aby sme otvorili dvere diskusii a možnostiam, ktoré sa dajú využiť v rámci pravidiel EÚ a hlavne, získali čas a priestor vyjednávať. Bolo treba poslať do Bruselu jednoduchý list v ktorom by sme ozrejmili náš úmysel meniť veci v národnom nastavení dotačných pravidiel. Máj - nič, jún a opäť pripomienka, júl a opäť urgencia, že to musí poslať minister, nemôže to totiž poslať nikto iný. Koniec júla a už bolo zrejmé, že chuť, ktorú ukázal v marci, sa niekde stratila. Nikto nevie či vo dverách, alebo v poslaneckom byte, ostáva len hádať. Už ideme do vážnej témy. Komu vyhovuje status quo? Ako ho dosiahnuť? No jednoducho, zmeškať termín. Stalo sa. Koncom augusta o tom písali všetky médiá. Ak chcel zmeniť, od roku 2021, dotačný a hlavne nefunkčný, korupciu a podvody umožňujúci systém, musel to nahlásiť do 1.8.2020. Nestalo sa. Do roku 2023 k žiadnej zásadnej pozitívnej zmene jednoducho nepríde. Vydrží vláda dovtedy? Nikto nevie, ale agrošlachta vie, že Dedoles nič nezmení. Agrošlachta vs minister 4:0

Rana č.5 - Ópium a virtuálny svet

Zamyslite sa. Ste človek vo vysokom veku, nemáte žiadne ambície, žiaden plán. Za to ale máte naleštené auto s vodičom, slušný plat, ministerský byt v Blave, čože viac si od života priať. Chce to už len nejakého kamaráta do mokrej štvrte. Tak si nimi zaplníte celé ministerstvo. Stačí si pozrieť pár denníkov (Aktuality, DennikN, Euractiv, Poľnoinfo, SME) dajte si do vyhľadávania meno ministra a pochopíte. Celé zle. Konflikt záujmov, ktorý nevidí len slepý, alebo slepo zaľúbený človek. Niekedy zaľúbený sám do seba. Potom tu máme sociálne siete. V podstate 3 FB stránky. Jedna je tá úradná, oficiálna, druhá je "Domáci farmár v ohrození" a tretia je podstránka tej druhej a volá sa "Podporujeme....." Všimnite si počet článkov a obsah všetkých médií na Slovensku a pochopíte, že je to celé jedná veľká kritika. Kritika neschopnosti, neodbornosti, zlých rozhodnutí a slepoty. Ale naopak, 3 FB stránky naplno informujú o imaginárnych úspechoch rezortu, o očiste, o boji dobra a zla. Ak si spočítate všetky príspevky a nebudete brať do úvahy tie, ktoré niekoho očierňujú, urážajú, hanobia za iný názor, prídete na to, že na týchto 3 FB stránkach nenájdete ani jednu vlastnú myšlienku. Ani náznak a návrh nejakého riešenia. Žiaden plán. Skúste nájsť jedinú vec, čo ich fakticky spája s rezortom pôdohospodárstva a nenájdete NIČ. Zato kopec písmen o ničom. Pozrite si ako moc sú interaktívne. Ak tieto koláže a fotomontáže robia naši Slovenskí farmári, gazdovia a roľníci, tak klobúk dole pred nimi. Lenže tí na to nemajú čas. Toto robia profesionálni grafici, texty píšu novinári. Virtuálny svet. A kým vlk bájku rozpráva, dajte pozor na vlka.....staré latinské príslovie. Agrošlachta vs minister 5:0

Rana č.6 Zo zoznamu si vyberám.....

Aj začínajúci analytik vie, že dobrý stratég k určeniu stratégie potrebuje čisté a jasné fakty. Nesmie však absentovať jasný cieľ. Ak máme jasný cieľ, máme dobré a nepriestrelné analýzy, poznáme prostredie a jeho "nástrahy", dokážeme vypracovať aj plán vylodenia v Normandii. Krok za krokom. Tu sa ale opäť prejavila sladká nevedomosť vedúceho stratéga. Prvý náznak bol africký mor ošípaných (AMO). Vedeli sme, že tomu moc nerozumie a nie je čas na siahodlhé vysvetľovanie, tak sme dali hlavy dokopy a vypracovali sme 20 bodový plán ako situáciu opäť dostať pod kontrolu. Prvý problém bol upriamiť pozornosť kráľa vesmíru na tak prízemný problém ako je AMO. Dlho sa to nedarilo. Tak sme mu ten plán dali priamo do rúk, poslali poštou, emailom, cez nadriadené úrady. Konečne. Postavil sa pred kamery a oznámil, že ide s AMO bojovať. A vyhlásil registračnú amnestiu. Nič viac. Bod č.18 z 20 bodového plánu. Body 1-17 nepovažoval za dôležité, je predsa najlepší znalec rezortu a body 19-20 zrejme prehliadol. Tak to aj dopadlo. V marci 2020 sme mali 2 okresy s výskytom AMO. V januári 2021 ich je 14. Nárast iba 700%. Ale spustíme "projekt" zdravá divina, predávaná cez štátny podnik Lesy SR. Aké múdre. AMO tu sem tam bolo, sem tam nie. Nikdy sa však nelikvidovali komerčné chovy ošípaných. Za vlády "kráľa" slnko už padli za obeť 2 komerčné chovy a všetky ostatné sú v obrovskom ohrození. Nevadí, zrejme chovatelia ošípaných patria pod iný rezort. Možno telovýchova a šport? Len jeden človek na svete to vie, ale ten zrovna robí ministra pôdohospodárstva. Druhý a posledný bod je aktuálny problém s geniálnym výkrikom do tmy. 30 000 000 Eur rozdelíme malým farmárom. Nemal to náhodou nahlásiť 1.8.2020? Mal. Stihol to? Nie, zmeškal. Ale prečo to nesľúbiť. Redistributívna platba a jej zavedenie je rovnako súčasť 50 bodového plánu zmeny a prestavenia dotačnej schémy na Slovensku. Iba skutočný génius dokáže preskočiť 35 bodov, vybrať si náhodne jeden a ten tvrdošijne tlačiť pred sebou. Čo tam po tom, že sú všetci odborníci proti. Čo tam po tom, že väčšina producentov agrokomodít je proti. Dôležité je to, že je minister za. Agrošlachta neprodukuje. Agrošlachta sa priživuje na chorom systéme a chorý systém musí za každú cenu udržať pre seba. Komu bude vyhovovať to, čo sa stane? Niekomu určite. Zrejme ten niekto hodlá skupovať "padnuté" podniky a zaberať pôdu, ktorú nebude mať kto obhospodarovať. Agrošlachta vs minister 6:0

Rana z milosti pre agropotravinárstvo

Platobná agentúra stojí pred zánikom. Čo tam po tom, že cez ňu pretečie majorita všetkých EÚ peňazí do rôznych projektov nášho vidieka. To nie sú len priame platby, to sú aj projekty, operačné programy a pod. Minister oznámil jej koniec. Potichu a s úsmevom. Vraj musí zhorieť, aby ako bájny Fénix povstala z popola. Plán opätovného získania akreditácie je zrazu tajný. Odpočet splnených bodov nikto nevidel. Ak sa opýtate z akého rozpočtu sú opatrenia kryté, bude sa druhá strana tváriť, že Vám nerozumie. Hrá o čas. O čo sa hrá? Nuž treba si uvedomiť, že sme závislí na dovoze potravín. Nedokážeme produkovať potraviny ani pre 10% našich obyvateľov. Viete čo to znamená? Že v čase, ak sa zatvoria hranice, bude mimoriadna situácia tak 9 ľudí z 10 bude hladných. Vrátane detí, starých, chorých, vojakov, policajtov, hasičov, lekárov.....Úplne všetci. To by samo o sebe nebol problém, keby sme vyprodukovali dosť produkcie a tú umiestnili na komoditné trhy EÚ alebo sveta. My však vyprodukujeme ročne cca 1,9 mld Eur produkcie, ale zároveň vyrobíme obchodné saldo v agrokomoditách a potravinách vo výške -2 mld Eur. Aby sme dosiahli ročne saldo 0, museli by sme zvýšiť produkciu o 100%. A to vieme urobiť len a len adresnou finančnou podporou (vyplatenou cez akreditovanú platobnú agentúru), zlepšením prostredia, zvýhodnením ľudí, čo dorábajú jedlo a starajú sa o krajinu. Inak to nepôjde. A čo ideme robiť my? Z celého ročného balíka peňazí zoberieme 30 mil Eur (zásadne od tých, čo tvoria 75% produkcie) a rozdelíme ich medzi tých, čo tvoria spolu menej ako 10% produkcie. Ten rozdiel 15% sú podniky, ktorých sa "redistributívna platba" nijak pozitívne ani zásadne negatívne nedotkne. Geniálny plán. Diabolský, ale bude účinný. Agrošlachta vs minister 7:0

Čo sa stane?

Ak sa pán premiér skutočne rýchlo neodhodlá razantne riešiť situáciu v rezorte, stane sa niekoľko vecí. Zrejme farmári pôjdu do ulíc. To je ten menší problém. Väčší je ten, že tieto hlúpe rozhodnutia nakoniec rezort úplne zničia. Veľkí hráči začnú počítať. Ak sa znížia platby na ha, ok nebudú sa o ne uchádzať. Síce stratia 70-90 Eur/ha ale nemusia dodržiavať agrotechnické operácie, budú si sadiť to čo chcú a kde chcú. Ak všade kukuricu na bioetanol, tak nech. Ak repku na MERO, tak nech. Štát do toho nemá čo kecať. Striedanie plodín? Zabudnite. Remízky a vetrolamy? Sen, noci svätojánskej. Greening, alebo enviromentálne opatrenia? Nech si ich robí ten, čo poberá platby. Zníženie výmery monokultúr? To nech si plní ten, čo poberá platby. Lenže práve títo ľudia tvoria 75% z tých 1,9 mld Eur agroprodukcie na Slovensku a obhospodarujú viac ako 65% výmery celej krajiny. Kto by už len pestoval papriku, zemiaky, melóny...načo. Je to pracné, potrebuje to veľa ľudí, veľa strojov, sklady, spracovanie. Časť z toho vykrývali platby, tie ale nebudú. Každý jeden z nich bude náklady minimalizovať. Prepustia ľudí. Prestavia výrobu. Na 500 ha bude stačiť 1 človek a 5 strojov. Kde pôjdu všetci, čo dnes robia? Možno to minister vie, možne ešte nepochopil, že za nich nesie zodpovednosť. Našli ste agropotravinárstvo v pláne obnovy? Nie? Ani ja nie. Zrejme nie je dôležité, ale pozemkové úpravy, ktoré "niekomu" vyhovujú tam zázrakom nájdete. Ak sa dnes trápime s výrobou tých 10% objemu potravín, tak sa s nimi viac trápiť nikto nebude. Celý svet investuje do rozvoja vidieka, my spíme a tešíme sa z nalešteného auta. Susedia v HU zvýšili pomoc trojnásobne. Počujete správne, viac ako 3x zvýšili objem prostriedkov, ktoré nalejú do rezortu čo obrába krajinu a dorába potraviny. Česi, Poliaci úplne to isté. My? Sme svetový unikát a ideme opačným smerom. Jediný. Ideme zničiť úplne všetko a pri tom v pozadí hrá známa reklama na ponožky.....

Rozbiť krehký džbán dokáže ktokoľvek, ale zalepiť diery, očistiť od špiny, obnoviť glazúru a vrátiť džbán do plnej prevádzky, to už chce podstatne viac len ako bielu vranu...... Raz som dostal otázku, či si myslím, že je pán minister slabý. Nie. Myslím si, že je to druhý najlepší minister pôdohospodárstva, ktorého máme. Prišla otázka. A kto je ten prvý? Hocikto iný.....