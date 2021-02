Podľahol Mičovský lobingu, alebo od začiatku vedome klamal?

Musím uznať, že je dobrý rečník. Na otázku neodpovie a zaradí vždy svoje rozprávky. O boji dobra so zlom, o ťaživej minulosti....

Kto sa pohybuje okolo rezortu pôdohospodárstva, zrejme nebude spochybňovať skutočnosť, že minulosť bola ozaj zlá. To ale nikto ministrovi nevyčíta, bolo by to absolútne nefér. Dnes by som rád poukázal na skutočný problém, ktorý tu je.

Vodu káže, víno pije

Každý, kto čítal programové vyhlásenie tejto vlády vie, že tam je skutočne redistributívna platba uvedená. Mohol by som rozprávať hodiny o tom koľko krát vypadla a prečo a ako sa tam nakoniec vždy "znovuobjavila" a ako. Ako jeden z hlavných autorov tohto dokumentu viem absolútne presne ako bola myslená a prečo. Základná myšlienka celého programového vyhlásenia vlády je absolútne jasná. Znížiť koncentráciu priamych platieb a podporiť 2 pilier. Bez zbytočného balastu a omáčok. Znížiť koncentráciu priamych platieb dokážete len zavedením účinného stropovania priamych platieb a získané prostriedky použijete na redistribúciu k menším, to je podstata redistributívnej platby. Zároveň potrebujete menej atraktívnu koncentráciu pôdy v rukách pár jednotlivcov a to zas dokážete výrazne redukovať výlučne znížením priamych platieb na ha. Tým nie len že uvoľníte tlak na pôdu, ale výrazne očistíte segment na tých čo skutočne niečo robia a tých, čo šikovne špekulujú, samozrejme v rámci zákonov. Ako znížiť priame platby tak, aby sa neznížila zároveň aj viazaná podpora, greening, znevýhodnené oblasti a pomoc mladým? No veľmi jednoducho. Nástroje na to sú, len im treba rozumieť a nie strieľať do vetra. Minister Mičovský však vodú hlása, viď programové vyhlásenie vlády a v skutočnosti robí presný opak, víno pije. Zrejme to niekomu musí vyhovovať, len táto vláda to asi nebude.

Zázrak sa jednoducho nekoná

Táto vláda je prvá, po dlhej dobe, ktorá mala obrovskú dôveru a mandát na nutné zmeny. Lenže zmeny nie sú rozprávky a sľuby. Zmeny sa ukážu na základe jednotlivých rozhodnutí a prestavení korupčnej splete personálnych nominácií, spojených s chorým legislatívnym prostredím, ktoré bolo a stále je niekomu šité na mieru. Skúsim malú analógiu

Pozemkové úpravy (PU)

Všetci vieme, aký mal na PU názor M.Fecko pred voľbami. Sedeli sme spolu v jednej miestnosti s kopou farmárov, ktorým sme rozprávali s duše. Nezákonné ROEPy musíme otvoriť, PU musíme stopnúť dovtedy, kým nenapravíme krivdy minulosti, PU musia byť robené ako mikroregionálne bloky a nie náhodne vybraté lukratívne katastre, musia byť súčasť krajinotvorby na základe vedeckých poznatkov. Naopak, drahá pani Matečná tvrdila, že to bude na základe bodového systému, katastre oboduje jej ministerstvo a zaplatíme si to zásadne z vlastného vrecka, čiže rozpočtu SR. S tým nikto príčetný jednoducho nesúhlasil a na konci dňa aj pani prezidentka stopla rýchlu novelu zákona 330 tesne pred voľbami. Všetci sme si vydýchli, rozkrádanie nebude pokračovať a veci sa konečne napravia. Aká je dnes skutočnosť? PU sa idú robiť výlučne na základe "bodového" hodnotenia katastrov, nemajú žiaden regionálny súvis, krajinotvorba sa nekoná, tá predsa nemôže končiť ha kranici katastra a samozrejme ROEPy už nie sú zrazu problém. Ideme to platiť nie len z nášho rozpočtu SR, ale dokonca ideme na to využiť prostriedky plánu obnovy, ktorý je mimochodom jediný nástroj ako pomôcť našej budúcnosti. Našli ste tam rozdiel Matečná - Mičovský? Ja nie. Teda jeden tam je. V mene ministra.

Dotácie

Plány sú veľkolepé a správne, viď programové vyhlásenie vlády. Aká je skutočnosť? Presný opak a pokračovanie "ťaživej" minulosti pod novou taktovkou. Stropovanie sa nekoná a ak áno, tak len kozmetický a bezzubý návrh stropovať cieľovú sumu nad 500 000 Eur. Dotkne sa v skutočnosti 2 fariem na Slovensku. Toto ale nevymyslel Jahňátek, ani Matečná, toto už vymyslel Mičovský. V roku 2020 sa úplne jasne štátny tajomník Gajdoš vyjadril pre médiá, že redistributívna platba nebude zavedená súčasne so stropovaním, ale najskôr v roku 2023 a aj to je otázne. Dnes je v médiách asi 20 variant zavedenia reditributívnej platby, ktorá mala byť najskôr 30 mil Eur, potom zrazu 64 mil Eur, po prevzatí "plnej" debničky potravín minister verejne sľúbil, že zariadi ešte mimoriadne zvýšenie tejto platby na viac ako 157 Eur/ha od 1-28 ha a malí farmári sa tešili ako malé deti. Aká bude skutočnosť? 18.2.2021 verejne vyhlásil pán minister v relácii Braňa Závodského, že platba bude maximálne 50 Eur/ha od 1-28 ha. Zároveň sa šalamúnsky vyhol odpovedi z akých zdrojov ide tento jeho experiment, ktorý mimochodom prinesie viac problémov ako benefitov, zaplatiť. Prečo to smerujem sem? Nuž preto, lebo projektové podpory sú jednoducho jediný spôsob ako v skutočnosti reštartovať vidiek a jediná možnosť ako zacieliť zdroje tam, kde by ich štát chcel mať. To okamžite pochopil aj Jahňátek a neskôr Matečná a preto zásadne oslabovali druhý (projektový) pilier a podporovali prvý, neadresný a z veľkej časti korupčný prvý pilier. Za toto sme si vylúžili kritiku nie len z NKU, ÚHzP ale aj OLAFu. A čo ide zrazu urobiť druhý najlepší minister pôdohospodárstva? Presunúť prostriedky z 2 pilieru, oslabiť tým cielené projektové podpory a rozhádže peniaze niekam, kde nikdy neuvidí žiaden prínos, ktorý by dokázal vyjadriť akýmkoľvek relevantným číslom.

Divotvorné výpočty nad ktorými stojí zdravý rozum

Už sám prvotný nástrel redistributívnej platby vo výške 30 mil bol výstrel do tmy. Ak si uvedomíme, že máme 25 tis účastníkov a nech má každý nárok na túto platbu (pre zjednodušený výpočet) pôjde o 25 000 x 28 ha = jedná sa o podporu 700 000 ha, čo pri sume 30 mil Eur predstavovalo podporu 42 Eur/ha. Odkiaľ vzal minister sumu 150 Eur/ha? Nikto netuší. Zrejme len on. Potom by ale potreboval 105 mil Eur a nie 35 mil. Eur. Nakoniec navýšil celkovú sumu na ďalšie divné čislo = 64 mil Eur, čo ale predstavovalo prepočítanú platbu vo výške 91 Eur/ha. Zároveň verejne zvýšil jeho návrh až na výšku 157 Eur/ha a neskromne verejne vyhlásil, že malí farmári budú prekvapení, lebo platba bude ešte vyššia. Najskôr bol prekvapený zrejme minister Heger, ktorý sa asi dozvedel, že musí navýšiť rozpočet deduška večerníčka o viac ako 100% na rok 2021. O ministrovi financií mám podstatne inú mienku ako o rozprávkarovi v rezorte pôdohospodárstva a zrejme neexistuje žiaden dôvod si myslieť, že v čase takého prepadu ekonomiky by niekto príčetný zvýšil rozpočet nejakého rezortu o 100% bez akejkoľvek záruky, že prostriedky boli účelne vynaložené. Od zažiatku tvrdím, že redistibutívna platba nemôže byť viac ako 65% zo základnej platby na plochu a od začiatku ma všetci "odborníci" okolo ministra Mičovského presviedčajú, že nemám pravdu. Dnes je úplne jasné, že pravdu mám a ostávajú dve možnosti:

Je minister taký slabučký, že podľahol lobingu?

Potom tam jednoducho nemá čo robiť, alebo

Od začiatku vedome klamal a fabuloval nie len farmárov, ale aj NR SR, úrad vlády a čo je podstatné aj vlastného premiéra?

Potom tam ale jednoducho nemá čo robiť už ani sekundu.

video //www.youtube.com/embed/nrXDcXh43DI