Je tu ešte niečo vôbec naše, Slovenské?

Majoritu produkcie mäsa nám tu robia Dáni. Hydina je Česká a Ukrajinská, Mecom je už americký a naše poľnohospodárstvo, ktoré bolo špička v rámci Európy, sa nachádza v stave bdelej kómy.

Finančné skupiny nám vstupujú do rezortu pôdohospodárstva. Veľmi jednoducho, umožnila im to legislatíva, na ktorú nikto nemal ostatný rok čas. Nebudú kupovať pôdu, kapitálovo vstúpia do organizácií, ktoré majú pôdu v prenájme. Zákona o prenájme pôdy sa nikto ani len nedotkol, načo. Žraloci majú automaticky prednostné právo na ďalší prenájom a na konci dňa, nemusia ani platiť nájomné. Rok tu počúvame o krásnych zajtrajškoch, o remízkach, ovečkách na našich lúkach, kozičkách, čo tu poskakujú medzi stromčekmi a zatiaľ, čo kapela hrá, rezort ide ku dnu (Titanic)

Rušia sa chovy hospodárskych zvierat, znižuje sa výmera sadov, viníc. Všetci veľmi dobre vieme, že na to, aby sa pôdohospodárstvo a aj celý vidiek opäť postavilo na nohy, musíme začať finalizovať prvovýrobu tu, doma na Slovensku a nie vyvážať najlacnejšie suroviny a dovážať hotové potraviny. A my namiesto toho vedieme žabomyšie vojny o to, kto je lepší hospodár. Malý, veľký, zelený či modrý. To je dnes asi dôležité. Áno, pre niekoho to dôležité je, pre toho, kto to myslí s vidiekom vážne to je okrajová téma. 22.2.2021 prebehla médiami správa o tom, že sa Penta konečne zbavila nášho najväčšieho mäsokombinátu MECOM. Je to obrovská škoda a pre vidiek to bude mať obrovské následky. Prečo? Nuž preto, lebo žiadna americká firma (s čínskym kapitálom) sa nebude starať o to, čo je lepšie pre nejaké Slovensko, našu krajinu. Nič v zlom, každá nadnárodná korporácia má svoje postupy, pravidlá a dôvod, prečo existuje. Určite to bude mať prínos pre zamestnanosť v regióne. Na druhej strane, žiaden potravinársky gigant nekúpi fabriku len preto, lebo chce spracovať lokálnu produkciu, alebo podporovať našu obehovú ekonomiku. Naopak, má jasný plán a predpokladám, že využije porážacie a spracovateľské kapacity na 110%. Musí mať pretlak vstupnej suroviny a otvorenú cestu na okolité trhy, inak by jednoducho žiadnu fabriku nekupovali. Mecom bola jedna z našich špičkových fabrík, jej bitúnok (zakonzervovaný a roky nepoužívaný) nám mohli závidieť aj Poliaci aj bratia Česi. Nedokázali sme ho rozbehnúť. Prečo? Lebo neexistuje žiaden národný plán ako reštartovať domáci chov ošípaných a hovädzieho dobytka. Strieľame od pása a strieľame na slepo. Taký je potom efekt. Redistributívnou platbou vyhodíme oknom od 30-50 mil Eur a napadlo Vás niekedy, čo vlastne asi utŕžila Penta za Mecom? Nie som síce zástanca "štátneho" podniku, ale v prípade Mecomu, ktorý by mohol byť ukážka špičkových spracovateľských kapacít a domácej výroby z domácich surovín, asi by som dlho neváhal. Hlavne ak sa tu rozhadzujú milióny Eur, čo neprinesú vôbec nič, bola by napr. kúpa závodu geniálny ekonomický ťah. Možno potom by sa niekto na úrovni ministra konečne zobudil a zistil by, že by fabrika viac stála ako išla, že tu nemáme žiadne stabilné podmienky, ktoré by podporovali rozvoj živočíšnej výroby, že tu okrem vody, obalov a tvrdej práce mäsiarov, nie je na tej saláme vlastne nič slovenské.

Druhý veľký mäsokombinát v Púchove je v konkurze, ešte stále Vám to nič nehovorí? No mne áno. Ak sa nám postupne a úplne stratia porážacie a spracovateľské kapacity, nikto tu nebude chovať zvieratá. Načo by to robil, nebude to mať kam predať, odporaziť. Ostáva chovať na export, pre okolité krajiny. Toto skutočne chceme? Nám nestačí, že sme sa stali "montážna" dielňa v automobilovom priemysle, my ešte nakoniec dopadneme tak, že tu vychováme zvieratá, ktorými potom nakŕmime zbytok EÚ? Hnojovica, močovina, metán, čpavok - toto všetko ostane tu? Bez akejkoľvek pridanej hodnoty? Znečistené spodné vody, spálená pôda? Všetci ostatní budú za pekných, zelených a ekologických, u nás sa to zrejme stratí. Celá EÚ tlačí na zdravšie, kvalitnejšie a zelenšie krajiny, nečudujem sa Dánom, že radšej podporujú ich chovy na Slovensku, ako by ich mali doma. Logiku to má. Z ich uhla pohľadu. Kde je ten náš?

Najväčší dovozca a výrobca hydiny je sused v CZ. To my skutočne nedokážeme nastaviť podmienky tak, aby sa našincovi oplatilo chovať a predať? Sme tak slepý alebo cielene ideme krok za krokom k istej záhube? Rastie nám tu import hydiny priamo z Ukrajiny. Ak dokážete počítať, tak sme stratili možnosť ovplyvňovať náš vnútorný trh. Ani sused z CZ ani sused z Ukrajiny však nerobia nič nelegálne, alebo nekalé, naopak, pochopili aké možnosti poskytuje náš 5,5 mil spotrebiteľský trh a naša absolútne neschopnosť ovplyvňovať dianie v agro rezorte. Chopili sa možnosti a rastú každý mesiac. Nemal sa chopiť tej istej možnosti nejaký minister? Nemali tu byť konečne nastavené podmienky pre čestné, transparentné a efektívne prebudenie vidieka? Mali, ale bohužiaľ, zázrak sa nekoná.

Sebestačnosť je už len sen. Treba si uvedomiť, že tu nastane domino efekt. Dnes máme skutočnú produkciu na úrovni 10-15% spotreby. Každá negatívna zmena, bez ohľadu na to, prečo sa udiala, bude mať násobné efekty. Ak padne domáci dodávateľský reťazec napr. pre Mecom a bude nahradený globálnym, padnú chovatelia, ktorí boli na tento mäsokombinát naviazaní. Ale tu nekončíme, padnú dodávatelia krmovín, zníži sa spotreba sena a slamy, Ak znížia produkciu producenti krmovín, zníži sa dopyt po vstupnej surovine. Ak sa zníži dopyt po vstupnej surovine, ostane gazdovi akurát umiestniť produkciu na komoditnom trhu. A tam úprimne, hrajú prvé husle práve tí "zlí" veľko producenti. V malom sa na svetových ani európskych trhoch nemáme šancu presadiť. Lenže ono nebude treba ani drobných prepravcov, nebude čo voziť od chovateľa na bitúnok, z bitúnka do výroby, z výroby do obchodu. Uvedomí si tu už niekto konečne, že nesie zodpovednosť nie len za to, čo sa deje dnes, ale aj za to, čo tu bude zajtra a o rok? Zvieratá nie sú v prášku, aby ste ich zaliali vodou a mali "vystaráno". Musia sa najskôr dostať na svet, potom dosiahnuť jatočnú, či produkčnú alebo reprodukčnú zrelosť. A to všetko musí chovateľ "prežiť". Ak má prežiť, musí mu niekto ponúknuť krmoviny a tie treba tiež vyrobiť, ale pred tým, poorať, pohnojiť, zasiať, modliť sa za počasie, pozbierať, usušiť, očistiť, skladovať.

Zničili sme si sen. Sen o fungujúcom vidieku. Rozprávka sa nekoná a po roku musím smutne skonštatovať, že som sklamaný. Veľmi sklamaný. Mali sme tu už ozaj divných predstaviteľov rezortu, naučili sa tu ľudia kradnúť, boli roky beztrestní, ničili všetko, kde sa pozreli. Mali sme možnosť a všetky predpoklady celý systém prestaviť. Nie. Namiesto toho aby sme sa dívali čo bude zajtra, hľadáme chyby ktoré sa stali včera a máme červené súkno pred očami. Netreba zľahčovať minulosť a vinníci musia byť potrestaní, ale v prvom rade musí vidiek fungovať. A vidiek nefunguje na ťaživej minulosti, ale na jasnej budúcnosti. Len jej niet a už je viac ako jasné, že sa jej ani nedožijeme. Je mi to veľmi ľúto.