Prečo Generálny prokurátor posunul Matovičovho ministra na NAKA

V závere februára informovala portál poľnoinfo.sk Jana Tökölyová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, že príslušný prípad bol odstúpený Národnej kriminálnej agentúre Bratislava

Sága PPA je "neverending" story so zrejme tragickým výsledkom pre Slovensko. Skutočne nám to je jedno? Generálny prokurátor sa o celú vec začal zaujímať sám, bez akéhokoľvek podnetu v čase, kedy sa zázrakom "opäť" nepodarilo realizovať vraj "najtransparetnejšie" výberové konanie na šéfa PPA v histórii Slovenska. Zrejme vec neodložil "ad acta" ale naopak, inicioval riadne vyšetrovanie. Tieto kroky, vrátane absolútneho informačného embarga, jasne poukazujú, že máme problém. Obrovský a nie je spojený s "ťaživou" minulosťou, ale s tragickou prítomnosťou.

Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) je zrejme štát v štáte. Okrem rozsiahlych podozrení zo zrejme netransparentného prideľovania dotačných prostriedkov, za ktoré aktuálny minister určite nenesie zodpovednosť, sa nám tu odohráva tragikomédia. Nie len so zlými hercami, ale aj pod taktovkou amatérskeho režiséra. To už je kombinácia skutočne "na parádu" a bude mať tragický koniec. Pre Slovensko určite. Treba si skutočne uvedomiť, že bez EÚ fondov sa na Slovensku ani lístok nepohne a sami investujeme do rozvoja krajiny iba to, čo ozaj musíme. Ani cent naviac. No a bez akreditovanej PPA žiadne fondy spojené s programom rozvoja vidieka, IROP, Leader, Next generation jednoducho nebudú. Pravidlá sú na to, aby sa dodržiavali a keď už nám je to jedno, Bruselu určite nebude.

Prvé dejstvo - Voľby a vymenovanie novej vlády.

Úprimne poviem, že som bol jeden z "natešených" fanúšikov novej vlády aj napriek tesnému neúspechu PS. Čakal som zmenu v štýle vládnutia, čakal som akčné kroky k ozdraveniu rezortu, ktorý obhospodaruje viac ako 80% výmery krajiny. Chápal a do dnes chápem "ťaživú" minulosť a myslím, že skutočne je čo naprávať. Bol som nadšený z ponuky spolupracovať na náprave rezortu a rád priložím ruku k dielu do dnes.

Druhé dejstvo - Neviem, že nič neviem

Je skutočne zaujímavé byť súčasť predvolebných rozhovorov. Všetko je krištáľovo čisté a jasné, máme na všetko správne pomenovanie, máme liek, máme program, máme plán. Už ho len zrealizovať. A potom prídu voľby, rozdajú sa karty a ide sa hrať. Teda aspoň by sa malo. PPA a jej najznámejší predstaviteľ v osobe dočasného generálneho riaditeľa Kožucha boli vďačnou témou pri každom stretnutí s nespokojnými ľuďmi v rezorte. Lenže prišla realita. Zrazu sa pán minister tváril, že vlastne nemá žiadne "páky" na to, aby pána GR postavil mimo výkon činnej služby, nieto bože, aby ho dokonca odvolal. "Vraj" neboli dôvody, skutočne? Stačí si dobre prečítať jedno ustanovenie " jeho ďalšie vykonávanie štátnej služby by ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby " No zrejme nebol čas sa zaoberať jasne danými pravidlami, lebo vo svete nášho ministra si NAKA asi bežne príde priamo do úradu, pre náhodne vybraného štátneho zamestnanca, potom ho drží 9 mesiacov vo väzbe a čaká sa už len na súdny proces. Jedno staré pravidlo jasne hovorí. Neznalosť zákona neospravedlňuje. Ešteže tu máme zákon o štátnej službe a čuduj sa svete, pozná pojem "dočasného postavenia mimo aktívnu službu" (§66 odst 1) a aj okamžité skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (§ 78 odst 1), lenže nie vo svete ministra Mičovského. Tam sa zásadne stratí rok tým, že sa vymýšľa už vec dávno vymyslená, len preto, lebo rýchlejšie beží čas a čas je niečo, čo hrá proti nám.

Tretie dejstvo - Hľadá sa NEMO

Pár pokusov a konečne sa nejak podarilo obsadiť miesto šéfa PPA. Pán Guniš rýchlo začal a ešte rýchlejšie skončil. Všetci sme vedeli, že šéf PPA potrebuje podporu rezortného ministra, podporu ministra vnútra, ministerky spravodlivosti, premiéra a skutočne úzku spoluprácu s generálnym prokurátorom. Lenže to by musel minister Mičovský mať PPA ako svoju osobnú prioritu. Nad lesmi, nad rozprávkami, nad výletmi na polia a lúky. Nestalo sa a naopak, zrejme, je to zhoda okolností, presne v čase, kedy sa na PPA zázrakom objavila dvojica v rezorte dobre známa, ktorých osobne "odporučil" a presadil minister Mičovský, rozhodol sa pán Guniš radšej odísť. Nikto príčetný sa mu nemôže čudovať. Ešte ani poriadne nezačal, dozvedel sa, že peniaze nie sú, podpora nie je, musí si vystačiť sám a navyše bude robiť nie s tými, čo si sám vyberie, ale zásadne s tými, čo mu pán minister "poradí", rozhodol sa tak, ako by sa rozhodol asi úplne každý, komu sa mozgožrút neobesil od hladu. Oznámil odchod. V tichosti, počkal kým minister zas odíde na príjemné posedenie pri kávičke, niekde mimo úrad a doniesol svoju abdikáciu. Darmo ho prehovárali, darmo sľubovali možné nemožné, pochopil situáciu a trval na svojom. Zaujímavé je na jeho odchode vývoj komunikácie ministra na adresu T.Guniša. Najskôr to bol správny chlap a skvelý človek, ktorého treba prehovoriť, neskôr to už bol len skvelý chlap, potom už minister nebol tak usmiaty a začal "divnú" tému, že tam boli asi aj nejaké manažérske zlyhania. Toto dokáže povedať niekto, kto o manažmente ani len nečítal a zrejme si do dnes neuvedomuje, že Guniš bol JEHO výber, JEHO nominácia a hlavne JEHO zodpovednosť, nech už vypláva na povrch čokoľvek. Konečne dostal možnosť korunný princ č.2, lebo princa č.1 Vigodu stihol odvolať a do čela PPA sa na "pár dní" maximálne týždňov postavil J.Jánoš. Dočasne, kým sa nenájde NEMO. Dva výbery máme zmarené, opravujem, neúspešné. Ďalší je v pláne na apríl. Dúfam, že minister vyberie termín oznámenia presne na 1.4. bude to skutočne priznačné.

Štvrté dejstvo - Kým sa rozprávka rozpráva, nikto nesleduje vlka

Mali sme kontrolu z NKÚ, rozsiahly rozbor zo strany útvaru hodnoty za peniaze, bol tu Olaf, pár ľudí sedí vo vyšetrovacej väzbe, ale nám to nestačí. Neurobíme absolútne nič. až nás Brusel dotlačí do priznania, že asi máme jemný problém. Lenže opäť chyba. Brusel, NKU, UHzP, Olaf a ani NAKA nepochopili ako zaujať ministra natoľko, aby sa aj rozhýbal. Naopak, boli sme svedkami rozsiahlej mediálnej kampane zameranej na to, že PPA je vlastne v poriadku, lebo vypláca dotácie riadne a načas. Toto je taká hlúposť, ako keby sme tu denne oslavovali to, že poštár donesie poštu, bankár Vám povolí prístup k Vášmu účtu, lekár Vás ošetrí, taxikár odvezie. Na čo iné tu je preboha PPA ak nie na to, aby vyplácala dotačnú schému riadne a načas? Brusel tlačil a upozornil ministra, že on je zodpovedný za PPA a niečo nám tu smrdí a ozaj, že moc. Dokonca to aj všetci úplne jasne pomenovali. LEGISLATÍVNE PROSTREDIE Slovenska, ktoré umožňuje rozsiahle špekulácie a podvody, s minimálnym možným rizikom ich odhalenia. Lenže tu opäť všetci narazili. Na hranicu porozumenia a pochopenia. PPA v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za legislatívne prostredie. To je totiž priama úloha ministerstva a tej armády úradníkov. Hľadajte so mnou a od 1.4.2020 do dnes 9.3.2021 nájdete 0, slovom NULA legislatívnych zmien, ktoré by zmenili prostredie v ktorom PPA pracuje. Lenže to Bruselu nestačilo a trval na dočasnej akreditácii. Musel, urobil a 14.10.2020 udelil minister Mičovský dočasnú akreditáciu. Potom zasadli plánovači prvej, druhej a tretej päťročnice a vygenerovali plán na získanie akreditácie. Tajný, žiadne médiá ho nedostali. Prečo asi? Nie je krytý rozpočtom, nie je v pláne obnovy, nedá sa reálne splniť. Nuž chcem vidieť toho kamikadze, ktorý sa opäť prihlási na posť GR PPA. Jedine, že by mal v pláne zničiť si svoje renomé, kariéru. Prísť na PPA a vedieť, že jediná úloha je svietiť a kúriť kým neodpoja zdroje, je skutočne dôvod, prečo nikto príčetný aktuálne nemá záujem o toto miesto.

Piate dejstvo - Generálny prokurátor a NAKA

Je skutočne irónia osudu, že GP a ani NAKA sa nevenuje len "ťaživej" minulosti PPA, ale obracia svoju pozornosť ku činom a rozhodnutiam, za ktoré už nebude možné hodiť vinu na Matečnú, Danka, Fica, fašistov, liberálov, minulosť, Jahňátka, Mečiara, Husáka, Máriu Teréziu. Ešte väčší problém je to, že GP nekonal na základe podnetu ani udania. Naopak, sám vyhodnotil posledné výberové konanie a jeho priebeh, či vlastne nepriebeh za tak "zaujímavý", že sa mu začal venovať so silou svojho úradu a už nie len on, ale postúpil vec na dokazovanie na NAKA. Nič, naša biela vrana si nad tým ťažkú hlavu nerobí. Problém je však niekde úplne inde. Šéfa PPA jednoducho vymenuje minister a nie je jeho povinnosť robiť toto divadlo. Ak tam totiž vymenuje kohokoľvek, je naša úloha sa možno k tomu vyjadriť, ale na konci dňa to budeme musieť akceptovať. Lebo zodpovednosť nesie minister. Jedine, že by nechcel. Vtedy si zvolá odbornú komisiu a pri všetkej úcte k jej členom, ktorí sú vážení ľudia spoločenského a politického života, nenájdete nič, čo by ich spájalo s agro rezortom, alebo priamo znalosťou problematiky PPA, či EÚ práva. Viem to ja, vie to aj minister, ale vie to aj generálny prokurátor a vyšetrovateľ NAKA to pochopí v minúte, ako zoznam dočíta. Kým však vyšetrovanie skončí, PPA nebude existovať. Vždy za všetkým treba hľadať odpoveď na jednoduchú otázku. Komu to bude vyhovovať? No presne tým, ktorí sú ohrození. Zložky obsahujú množstvo dôkazov, veľa ľudí sa trasie. Peniaze sú fuč a volá sa to hospodárska kriminalita veľkého rozsahu, alebo subvenčný podvod. Pokiaľ však PPA nebude existovať, šanca na otvorenie "starých" rán je rovná 0. Ostáva len dúfať, že GP a NAKA budú konať extrémne rýchlo a uzavrú to skôr, ako PPA zanikne.

