Iba diletant keď nevidí koho treba obviniť z korupcie, tak obviní sám seba

Po roku zmeny vlády oznámiť, že sme tu asi mali korupčné prostredie a zalamovať rukami nad ťaživou minulosťou je ukážka neschopnosti prekročiť svoj vlastný tieň.

Kauza Dobytkár otriasla verejnosťou. O tom niet pochýb a ukázala rozsiahlu spleť možných aj nemožných prepojení na všetky poschodia riadenia štátu. Lenže myslieť si niečo je vec jedna a dokázať vinu je vec úplne iná. Spoločnosť si v roku 2020 vybrala s nádejou, že príde k rozsiahlemu vyprataniu tohto Augiášovho chlieva a namiesto reálnych skutkov sme denne svedkami bombastických tlačoviek, ale žiadnej akcie. NAKA sa dostala do pozície športového rybára, ktorý síce uloví kapitálny kúsok, odfotí sa s ním, ale v zásade ho na konci dňa pustí na slobodu.

Dlho som očakával výsledky forénzneho auditu na pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Nie len preto, lebo sa tam zrejme diali divotvorné veci, ale práve preto, lebo to bola jedinečná šanca ukázať celému národu, ako moc vážne to nové vedenie myslí s bojom proti korupcii.

Bohužiaľ, žiaden zázrak sa nedeje. Po tlačovej besede ostáva viac otáznikov ako pred ňou samotnou. Naopak, všetko nasvedčuje skôr k tomu, že je úplne zbytočné dať do rúk diletanta atómovú zbraň. Nevie ju použiť, stratil rok jej výrobou, študoval návod a je mu úplne zbytočná.

Skúsim pomaly a jasne.

PPA pracuje s cca 10 000 aktívnymi projektami, alebo inak, nenávratné finančné projekty (NFP), ktoré sú hradené z fondu rozvoja vidieka. Zároveň administruje ročne od 15 000 do 18 000 žiadostí o podporu z prvého piliera. Takže jednoduchou matematikou dokážeme povedať, že každý rok je aktívnych od 25 000 do 28 000 prípadov.

Na tlačovke ministra Mičovského sme sa dozvedeli, že cez PPA pretieklo viac ako 11 mld Eur, to je síce pravda, ale zrejme od jej založenia a nášho vstupu do EÚ, nakoľko ročne cez PPA pretečie do pôdohospodárstva niečo cez 0,6 mld Eur. Potom prišli ale skutočne žalostné čísla, ktoré boli prezentované ako veľký úspech.

Forenzní audítori prekontrolovali 110 prípadov. Počujete dobre. Z 25 000 možných prípadov ročne sa odkontrolovalo náhodne vybratých 0,44% a nikomu nie je jasné či uvedené prípady boli v jednom roku, alebo vo viacerých. Ak však zoberieme do úvahy fakt, že sa v skutočnosti kontrolovalo obdobie 5 rokov, tak vybratá vzorka predstavuje 0,09% Ak by sme však brali do úvahy len aktívne prípady na NFP, tak pri ročne aktívnych prípadoch 10 000 predstavuje kontrolná vzorka 1,10% Toto nikto príčetný nedokáže označiť za relevantnú vzorku na základe ktorej sa robia rozhodovacie závery.

Zároveň bolo ministrom prezentované, že forenzný audit odkontroloval prípady za 40 mil. Eur a označil chybovosť na úrovni 60%. Ak by však platilo pravidlo, ktoré sa snaží prezentovať minister Mičovský, znamenalo by to asi toľko, že od založenia PPA do dnes pretieklo cez PPA 11 mld Eur s chybou 60%, mali by sme do Bruselu vrátiť viac ako 6 mld Eur. To je tak do neba volajúci nezmysel, že ani nestojí za úvahu. Ak by to totiž bola pravda, môžeme budúce rozpočtové obdobie úplne zabaliť, lebo celý rozpočet na nové obdobie nepredstavuje takýto balík peňazí.

V skutočnosti je možné prezentovať len relevantné čísla a tie nepustia. Ročný rozpočet na NFP predstavuje cca 300 mil Eur. Predpokladám, že forenzný audit kontroloval posledné rozpočtové obdobie, čiže 5 rokov. Ak je rozpočet za 5 rokov (5 x 300 mil) 1,5 mld Eur a vzorka predstavovala 40 mil Eur, predstavuje vzorka 2,67% a ak chyba vo vzorke predstavuje 27 mil Eur, tak celková chybovosť predstavuje 1,80%. Žiadnych 60%. Pričom vzorka v objeme 1,1% predstavuje vzorku, ktorá je absolútne neprijateľne malá pre akýkoľvek oficiálny audit , lenže forénzny audit nie je obyčajný audit. Obyčajný audit sa vykonáva na základe riadnych audítnych štandartov, forénzny audit vychádza síce z audítneho štandardu, ale zásadne v rozsahu a na základe objednávky, čiže zadania.

Ďalším, ešte tragickejším záverom je skutočnosť, že "zriaďovateľ" PPA, teda ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do dnešného dňa nepochopilo, kto v skutočnosti zodpovedá za všetky menované "korupčné" konania.

Vysoké % "poplatkov" medzi žiadateľom o NFP a "poradcom" neumožňuje PPA, ale práve ministerstvo, ktoré toto "výpalné" legalizovalo zákonmi SR, ktoré to umožňujú, nekontrolujú a nezakazujú.

Zásahy do zložiek jednotlivých žiadateľov by nikdy neboli možné, keby bola PPA jej zriaďovateľom, teda ministerstvom, digitalizovaná a pravidelne kontrolovaná. Digitalizácia je síce identifikovaná ako základná potreba pre získanie akreditácie PPA, ale do dnešného dňa neexistuje ani rozpočet, ani zadanie, ani technická špecifikácia, nezačalo výberové konanie ani verejné obstarávanie a čo je najhoršie, nie je tento náklad nikde zastrešený v rozpočte, čiže de facto neexistuje.

Divné výberové komisie neurčuje PPA, ale zásadne ministerstvo pôdohospodárstva a jeho vedenie. Tak si zabezpečia "naši" ľudia správne hodnotenie projektov.

Zásahy do rozbehnutých pravidiel vyplácania projektov nemôže realizovať PPA, ale jedine ministerstvo, ktoré tieto pravidlá, teda aj ich prípadné zmeny má vo svojej kompetencii.

Konflikt záujmov medzi žiadateľmi, PPA a ministerstvom je dôvod na okamžité odobratie akreditácie PPA a zodpovednosť za identifikáciu možného konfliktu záujmov nenesie PPA, ale zásadne ministerstvo pôdohospodárstva.

Úprimne gratulujem. Stratiť rok času, minúť prostriedky daňových poplatníkov a dopracovať sa len ku tomu, že zodpovednosť vlastne nesie jeho ministerstvo, to už chce skutočného génia. Predpokladám, že nasleduje fáza, že ministerstvo podá trestné oznámenia samo na seba. Nikto iný totiž už viac ako rok za chod PPA nezodpovedá a všetci vedia, že ku žiadnej zmene legislatívneho prostredia jednoducho nedošlo.

Prečo tá istá PPA (pod novým vedením rezortu) začala v ostatných dňoch vyzývať žiadateľov aby opätovne predkladali doklady z dôvodu, že sa "zložky" stratili znamená len toľko, že kauza Dobytkár nie len že neskončila, ale úspešne prešla do vyššieho levelu pod novým vedením. Koľko zložiek sa v skutočnosti stratilo? Ktoré sú to? Náhodne vybraté? Náhodne stratené? Účelovo stratené?

Vrátila grófka peniaze za neoprávnené dotácie? Nie nevrátila

Vrátili podvodníci peniaze za projekty, kde bol jednoznačne preukázaný podvod? Nie, nevrátili

Už konečne po viac ako roku je vyšetrená kauza Agrokomplex? Nie, nie je

Sedia ma ministerstve ľudia, kde už bol preukázaný jednoznačný konflikt záujmov? Áno, sedia

Tak čo preboha chcel vlastne pán minister povedať?

Celú tlačovú besedu si môžete pozrieť tu Tlačová beseda ministra Mičovského