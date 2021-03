Zmeniť názov štátnej inštitúcie namiesto jej očisty je vrchol amatérskej hlúposti

Zažili sme už skutočne všeličo, ale aby sa odstránila korupcia a zlé meno akejkoľvek organizácie je potrebné jej očista, nie zmena jej názvu

Včera v tichosti médiami prebehla správa o tom, že náš minister pôdohospodárstva opäť vymyslel geniálny plán. Tak geniálny, že mu zrejme rozumie len on sám. Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) sa premenuje. Možno na žltú ponorku, alebo ešte niečo viac rozprávkové. Má rovnaký názov od jej založenia v roku 2003. Dopadne to presne rovnako, ako dopadlo presúvanie prostriedkov z prvého do druhého piliera (apríl 2020 a žiaden presum), pokus o neústavné obmedzenie nadobudnutie vlastníctva pôdy (návrh novely zákona 140 z dielne ministra Mičovského ktorú zastavila až NR SR), totálne fiasko pri presadzovaní záujmov rezortu v pláne obnovy (výsledný stav je 0,00 Eur ako jediný vo V4), absolútne nepochopenie pravidiel tvorby intervenčnej stratégie 2023-2029 (mala byť hotová a predstavená v decembri 2020 a do dnes je tajná, čiže neexistuje), absolútne ignorantstvo pri pojme "konflikt" záujmov a skutočne divotvorné personálne machinácie s výberom šéfa PPA (ostatných 6 mesiacov), absolútne nezvládnutie ochrany života a zdravia obyvateľov cez ignoráciu problému so závadnou potravinou (znížený rozpočet ŠVPS, požiadavka na odchod 100 inšpektorov, žiaden mediálny výstup a vysvetlenie aj napriek tomu, že potravina bola toxická), absolútne ignorantstvo pri prezentácii záverov forénzneho auditu PPA, kde ani len nepochopil, že všetky závery ukazujú výlučne na jeho ministerstvo a ľudí, ktorých tam nechal alebo sám nominoval a takto by sa dalo písať ešte hodiny.

Ak máte poškodený dom a dostanete dočasné povolenie ho užívať, lebo ho potrebujete a iný nemáte, zrejme urobíte úplne všetko, aby ste dom opravili. A presne v takom režime má Slovensko (mimochodom ako jediná krajina z V4) svoju platobnú agentúru, cez ktorú ročne pretečie viac ako 600 mil Eur. Pri dome je to jednoduché, zavoláte odborníkov a tí zhodnotia, ako moc je dom poškodený a aké úkony musíte vykonať. Stalo sa, bývalý štátny tajomník (síce z obrovskými ťažkosťami a neochotou ministra a ľudí okolo neho) nasilu pretlačil vykonanie forenzného auditu v PPA. Takže treba úplne naplno povedať, že minister Mičovský skutočne nebol fanúšik toho, čo dnes prezentuje ako svoju obrovskú výhru. Lenže. Ak Vám statik na dome povie, aké úkony treba vykonať, musíte si na to objednať profesionálov. Žiadne práce na kolene, žiadne kutilstvo, dom jednoducho nesmie spadnúť a ani sa nesmie neodborným zásahom ešte viac poškodiť. Bohužiaľ, na Slovensku a v agrorezorte obzvlášť, sme ostatný rok jedineční tým, že zásadne nepoužívame overené a fungujúce procesy, ale sa snažíme vymyslieť koleso cez prekreslenie obdĺžnika. Že to dlho trvá a na konci dňa prídeme na to, že obdĺžnik jednoducho na koleso nedokážeme prerobiť? Nevadí, máme predsa 4 roky čas, tak kam sa ponáhľať. Tak sme dávali toľko námietok k predbežným výsledkom auditu, že sme zabudli, na čo sme ho vlastne objednali. Sme jediný štátny útvar na svete, ktorý si dokáže objednať najzložitejší a najdetailnejší audit ktorý existuje, ale v priebehu roka ho zmarí sám objednávateľ a navyše, PPA nespadá pod utajované skutočnosti štátu, neexistuje dôvod na to, aby neboli závery auditu verejnosti prístupné. To ale dnes nie je pointa článku. Tu si zrejme niekto nestihol preštudovať, ako sa spravuje rezort. Efektívne. Skúste počítať so mnou.

Ak zmením názov platobnej agentúry napríklad na RJM (rozprávka Jána Mičovského) tak

musím zmeniť všetky zákony a vyhlášky, kde je odkaz na poľnohospodársku platobnú agentúru

musím prerobiť všetky materiály, kde je hlavička PPA

musím prerobiť celý dizajn, všetky propagačné a informačné materiály

musím zmeniť celý web vrátane emailov

musím prerobiť všetky pracovné zmluvy a všetky záväzkové zmluvy

a to všetko v čase, kedy je PPA v režime dočasnej akreditácie, je personálne aj finančne podhodnotená a rekonštrukcia sa ešte len ani nezačala. A to ani nehovorím o tom, že čas na rekonštrukciu je do polovice vyčerpaný, nič nerobením.

Tak toto priatelia je to isté, ako keby ste stáli pred polorozpadnutým domom, mali v ruke posudok statika, mali v ruke rozpočet stavbárov, elektrikárov, vodárov, plynárov a Vy sa rozhodnete natrieť vchodovú bránu na inú farbu.

Skutočne geniálne a ja sa ministrovi ospravedlňujem za moje negatívne články, ktoré som na jeho adresu napísal. Toto, čo teraz predvádza, je jednoducho tak infantilné, že to nemôže byť pravda, alebo je za tým nepochopená genialita, ktorú ocenia až deti našich detí. Obávam sa však, že dôvody sú prozaickejšie.

Možno by si mali s geniality pána ministra zobrať príklad aj jeho kolegovia v rezortoch, ktoré potrebujú tiež očistiť od "ťaživej" minulosti a napríklad Polícia by sa mohla zmeniť na Liciapo, Prokuratúra na Raturaproku, Súdy na Dysu a podobne a očista je hotová a za pár centov. Odborne, rýchlo, čisto a pre ľudí.......

Celý článok o geniálnom nápade aj s podrobnosťami nájdete TU