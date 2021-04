Stratili sme potravinovú sebestačnosť. Stratíme aj bezpečnosť potravín?

Spôsob akým sa šéf veteriny dozvedel o svojom odvolaní jasne poukazuje na to, že plán "b" nemáme. Ide o bezprecedentné ohrozenie základnej funkčnosti potravinovej bezpečnosti.

Pán minister pôsobí dojmom dobrosrdečného deduška večerníčka. O to je to horšie, ak sa v skutočnosti za touto maskou skrýva zrejme zlý človek.

Bezpečnosť potravín nie je šachová hra pri ktorej sa môžu meniť za jazdy pravidlá. Prvý úder dostala od staronového ministra pôdohospodárstva v čase, kedy nedokázal vysvetliť, že potravinových inšpektorov má málo a nemôže ich 100 prepustiť. Lenže to náš minister jednoducho nechápe a základná úloha, ktorá v skutočnosti patrí medzi hlavné dôvody existencie jeho ministerstva začína byť viac kozmetická ako reálne funkčná.

Absolútne sa stotožňujem s tým, že celá organizácia orgánu dozoru, či už regionálne pobočky, alebo štátna inštitúcia potrebujú zásadné zmeny. Sú finančne podhodnotené, trpia personálnym nedostatkom a technicky sú na úrovni 18 storočia. Ako väčšina štátnych inštitúcií. Druhý veľký problém sú zle nastavené kompetencie, nejasné zákony a divné politické prostredie, ktoré sa snaží zasahovať do rozhodovania orgánov dozoru. Toto všetko je holý fakt. Do toho si pripočítajte, že príde o 100 inšpektorov a navyše, zrejme aj o ústredného riaditeľa. Veľmi zvláštnym spôsobom, ktorý by sa viac hodil k predošlej garnitúre ako ku správaniu sa čestnej bielej vrany.

Vytýkať profesorovi Bírešovi za dobu, čo riadi ŠVPS, by bolo možné všeličo. Ako inak akejkoľvek inštitúcii. S tým asi bude každý súhlasiť, na druhej strane si musíme uvedomiť, že zvládol všetky potravinové kauzy, ktoré tu každý rok máme. Ľudia radi zabúdajú, ale spomeňte si na napríklad na kauzu "metanol", kde v susednom Česku zomierali ľudia a u nás sme dokázali odchytiť a vyliať stovky litrov alkoholu. Nikto neochorel, nikto nezomrel. Vždy ohlasoval nepríjemné správy, nikdy sa pred zodpovednosťou neskrýval. Je medzinárodne uznávaný odborník na ochorenia hospodárskych zvierat, je konzultant pre výbor DG AGRI v Bruseli. Zrejme si titul profesor veterinárneho lekárstva zaslúži.

Do toho vojde odborník Mičovský a ukázal svoju pravú tvár. Do žiadnej prestrelky nepôjde, neustál by ju ani argumentačne ani by ju de facto nedokázal zdôvodniť. Za celý čas čo je ministrom mu prof. Bíreš kryl chrbát. Či už svojou účasťou na všetkých krízových štáboch, alebo pre EÚ keď sa riešila naša absolútna nečinnosť MPaRV vo veci afrického moru ošípaných. Keď sme tu mali kauzu "špenát" minister ani netušil, čo v skutočnosti znamená a ako veľmi zle to celé mohlo dopadnúť. Mal svojho Bíreša, tak načo sa zaujímať. A práve spôsob akým sa ho ide zbaviť vzbudzuje skutočne niekoľko veľkých otáznikov. Prečo to celé vlastne robí a prečo takto?

Zrejme nikto nebude spochybňovať, že minister môže odvolať akéhokoľvek vedúceho pracovníka v organizáciách, ktoré patria do gescie MPaRV. Môže. Celý rok ukazuje, že sa to dá, celý rok však ukazuje, že ani jedna jeho personálna výmena nepriniesla žiadne pozitíva nie len pre organizáciu, ale ani pre rezort. Všetky dopadli katastrofálne. Všetky majú spoločného menovateľa. Nepripravenosť, nepochopenie skutočných dôvodov na zmenu a absolútnu nedôveru odbornej verejnosti, ktorú minister svojím konaním získal. Doposiaľ však išlo len o "peniaze". Možno trochu o vedomie a svedomie, ale zrejme skutočne platí historická veta "Vyhraj voľby, môžeš všetko"

V bežnom svete by sa minister postavil pred kamery a povedal by: "Tu je koncepcia reorganizácie orgánov dozoru bezpečnosti potravín, tu je človek, ktorý ju dokáže zrealizovať". Pred tým by si sadol s aktuálnym šéfom danej organizácie, vysvetlil by mu dôvody, prečo by mal skončiť a dohodol sa na postupnom odovzdaní organizácie novému šéfovi. Slovensko ale zrejme skutočne nepatrí do kategórie "bežného sveta". Tu sa ústredný riaditeľ od novinárov dozvie, že minister vyhlásil výberové konanie na jeho pozíciu. Potom sa zobudí tlačový odbor pána ministra a namiesto toho, aby kontaktoval prof.Bíreša, odkáže do médií absolútne klamstvo. Vraj sa dohodli a vraj ústredný riaditeľ ŠVPS a hlavný veterinárny lekár SR odchádza pre vysoký vek. Ministerstvo ďakuje za jeho prácu a želá veľa úspechov. Treba si uvedomiť, že dôchodca minister odvoláva nedôchodcu ústredného riaditeľa vraj pre vysoký vek.

Lenže v tejto kauze nejde o profesora Bíreša. Tu ide o principiálnu vec. Rezort pôdohospodárstva vedie lesník Mičovský, ktorý ani len netuší ako funguje potravinové právo, ako sa zabezpečuje účinná ochrana života a zdravia spotrebiteľov a ako sa chráni vnútorný trh pred potravinovými podvodmi. Prvý štátny tajomník je odborník na pozemkové právo. Druhý štátny tajomník je odborník na nikto nevie čo, ale potravinové právo to nie je. Na ministerstve nie je žiaden odborník, preto je odvolanie prof. Bíreša taký risk, aký sme tu ešte nemali. Opakujem, je množstvo vecí, ktoré by som aj ja vytýkal prof. Bírešovi, ale nikdy by som ješitne, hlúpo a nepripravene nehazardoval so zdravím a životmi spotrebiteľov. Vypísať výberové konanie na pozíciu, ktorá je obsadená je nie len popretie zákonnosti, ale aj zdravého rozumu. Presne zdravý rozum zrejme došiel, nakoľko iba skutočný génius odvolá funkčného ústredného riaditeľa a následne ide ešte len hľadať jeho nástupcu. A ak ho nenájde? Bude to riadiť sám? No to sme dopadli.

Toto konanie jednoducho treba zastaviť a jediný človek, ktorý by mohol dedka večerníčka vrátiť z oblakov späť na zem je pán premiér. Dúfam, že to urobí čo najskôr, inak napáchané škody budú nevratné.