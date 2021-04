Plán obnovy nie je prehra poľnohospodárov, tá ich ešte len čaká...

Jedná veľká nula, to je výsledok plánu obnovy pre celý rezort pôdohospodárstva. Vyhovárať sa nemá žiaden zmysel.

Je úplne jedno čo chcete, dôležité je, čo v skutočnosti dosiahnete.

Plán obnovy je skutočne pre Slovensko historická šanca. Pochopili to všetci, teda okrem rezortu pôdohospodárstva. Keď sa ozvali prví kritici, ešte bol čas na nápravu. Lenže vtedy sa pán minister postavil pred kamery a povedal, ručím svojou hlavou, že tam bude miliarda pre vidiek, dajte nám pokoj, pracujeme.

Na to sa skutočne ťažko niečo hovorí a neostávalo nič iné, len veriť, že sa pán rezortný šéf zobudí. Lenže sa nezobudil. Plán obnovy je hotový, odoslaný do Bruselu a pôdohospodárstvo tam jednoducho nie je.

Bola obrovská šanca. Zelená ekonomika, digitalizácia, dekarbonizácia priemyslu, podpora vedy a výskumu, podpora generačnej výmeny. To všetko tam mohlo byť. Keby pán minister zliezol z Hájenky do skutočného sveta rezortu, ktorý tak tragicky riadi už rok. Lenže nezliezol. Ďalej sníva o rozprávkových lesných cestičkách pre líštičky, o remízkach pre pasúce sa ovečky a kozičky, o vetrolamoch. A ani sa tým netají. On sa svojho sna nevzdá aj keby to vidiek malo stáť život.

29.4.2021 sa dostavil do TA3 a sám obhajoval niečo, čo sa jednoducho obhájiť nedá. Chcel 2,4 mld Eur a vraj to bolo pre 20 projektov. Prepáčte, ale to by znamenalo, že každý jeden projekt by bol za 100 mil Eur. Čo to boli za projekty? Nikto ich nikdy nevidel. Potom priznal, že zrejme uletel a z 20tich boli zrazu 4 za 1 miliardu. Takže 4 projekty, každý za 250 mil Eur. Absolútna lož. Nakoniec tam dostal jedine pozemkové úpravy a aj tie len za 60 mil. a keď Brusel pochopil, že sa jedná len o scelenie pozemkov, vyškrtol to. To je v skratke skutočný príbeh účasti sektoru pôdohospodárstva na pláne obnovy.

Minister je skutočne dobrý divadelník, ale zrejme si neuvedomuje, čo v skutočnosti rozpráva. Medzi iným povedal, že jeho projekty boli lepšie ako rezortného kolegu Budaja. Nuž zázrak. Budaj má 1,2 mld Eur na "slabšie" projekty a Mičovský 0,00 Eur na tie "kvalitnejšie". Znamená to teda, že vláda, rezort financií, Brusel sú amatérsky diletanti, keď nedokážu doceniť kvality projektov ministra Mičovského? Alebo to bude presne naopak?

Moderátor sa pýtal, prečo jeho rezort stiahol všetky pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní k plánu obnovy. Bolo vidno, že ministra zaskočil, síce len na chvíľu, ale každý, kto sa pozeral vycítil, že pán minister nehovorí úprimne a pravdu. On prehlasuje na svoju česť, že nič nestiahol. Znamená to teda, že úrad vlády a rezort financií klame? Znamená to, že tieto úrady vyriešili jeho geniálne pripomienky tak, že ich jednoducho bez jeho vedomia vyškrtli? To snáď nemôže myslieť ani zo srandy. Teda môže, ale zrejme odpoveď na seba nenechá dlho čakať.

Nasledovala rozprávka o jeho boji, ktorý nevzdá a bude pokračovať. Vraj má predsa 5,7 mld Eur z nového EÚ rozpočtu pre agro rezort. No to je síce pravda, lenže má ich aj to Rumunsko, ktoré investuje 13% z objemu peňazí plánu obnovy do svojho vidieka, má ich aj to Poľsko, ktoré investuje 4%, majú ich aj Česi, dokonca ich má každá jedna členská krajina EU.

Lenže má to jeden háčik. Dosť zásadný. Príprava intervenčnej stratégie je proces úplne identický s prípravou podkladov pre plán obnovy. Vyžaduje rozsiahlu analýzu, vyžaduje tisíce hodín prepočtov a vyžaduje zodpovednú prípravu. Len pre informáciu, napríklad také Nemecko, ktoré robí na intervenčnej stratégii, najskôr ako samostatné spolkové krajiny a neskôr ako celok už je hotové. Rok na tom poctivo makali.

Ako sme na tom my?

Opäť rozprávka. Začala minulý rok. Šefovi agro a enviro výboru NR SR došla trpezlivosť a predvolal si ministra na koberec. Žiadal časový plán prípravy intervečnej stratégie. Písal sa október 2020. Tak ho dostal. Toto je odpoveď :

Na Intervenčnej stratégii rezort podľa Mičovského pracuje od apríla 2020 a má v pláne ho dokončiť v

decembri 2020 a zároveň určil aj záväzné časové míľniky pre ďalšiu prípravu.

SEPTEMER 2020 – míľnik pre ukončenie internej prípravy kompletného návrhu textu SPP 2023-2027 zo strany MPaRV

– míľnik pre ukončenie internej prípravy kompletného návrhu textu SPP 2023-2027 zo strany MPaRV OKTÓBER 2020 – míľnik pre vznik odbornej pracovnej komisie, ktorá vznesie odborné pripomienky k textu SPP 2023-2027

– míľnik pre vznik odbornej pracovnej komisie, ktorá vznesie odborné pripomienky k textu SPP 2023-2027 NOVEMBER 2020 – ukončenie odborných pripomienok a zapracovanie únijných požiadaviek, tvorba finálneho dokumentu

– ukončenie odborných pripomienok a zapracovanie únijných požiadaviek, tvorba finálneho dokumentu DECEMBER 2020 – predstavenie finálneho dokumentu verejnosti, schválenie dokumentu koaličnou radou a vládou SR, predloženie dokumentu EK

No a 14.4.2021, teda pol roka po tomto prísľube zverejnil agrorezort pod vedením pána Mičovského aktualizovaný časový plán prípravy intervenčnej stratégie. Viac netreba dodať.

Aktualizovaný časový plán prípravy SPP (MPaRV)

Neostáva nič iné, len parafrázovať pána ministra.

Po roku tvrdej práce najkvalitnejšieho ministra pôdohospodárstva v dejinách Slovenska, ktorý je podporený najkvalitnejšími blízkymi spolupracovníkmi v dejinách galaxie sme sa všetci dozvedeli, že v 04/2021 sa vo veci prípravy SPP 2023-2027 nachádzame ešte len v prvej fáze. Zbierame podklady. Volá sa to SWOT analýza.

Takže priatelia, ak plán obnovy bola facka pre rezort, skutočný stav prípravy SPP je smrteľný úder. Pripravme sa na to. Bude to bolieť.